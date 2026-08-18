ЛИШТОВАННЫЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1956 г. Окончил Иркутский государственный университет в 1982 г.

Кандидатская диссертация : Сотрудничество КПСС и МНРП в руководстве подготовкой кадров народной интеллигенции МНР: 1920–1980-е годы (на материалах Восточной Сибири) (Иркутск, 1987).

Докторская диссертация : Россия и Монголия в ХХ веке: региональный опыт взаимоотношений (на материалах Восточной Сибири) (Иркутск, 1998).

Профессор кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета Иркутского государственного университета. Член Президиума Российской ассоциации монголоведов, чл. Международной ассоциации монголоведов.

Область интересов : Место и роль кочевых цивилизаций в мировой истории; история и современное состояние российско-монгольских отношений.

Сочинения: К проблеме становления национальных кадров монгольской народной интеллигенции: на материалах Вост. Сибири // V Междунар. конгресс монголоведов (Улан-Батор, сент., 1987): Докл. советской делегации. М., 1987. Т.1: История, экономика;

Об одном иркутском издании работы Ц.Жамцарано // Bulletin International Association for Mongol Studies. Ulaanbaatar, 1990. № 7;

О трансформации Монголии в современные азиатские структуры // Восток в мировой экон. системе: Межвуз. конф. М., 1992;

Об одном печатном источнике по современной истории Монголии // VI Междунар. конгресс монголоведов: Докл. российской делегации. История. Источниковедение. Экономика. Археология. Этнография. М., 1992;

Возрождение национальной письменности у бурят: реальность и перспективы // International Conference of Mongolists. New Delhi, 1995;

The Economic Relation between Russia and Mongolia and the Regional Economic Policy // Mongolia’s External Economic Relations and Regional Economic Cooperation. Tokyo, 1996;

Исторические взаимоотношения Сибири и Монголии: культура и общество (XIX в. – 30-е гг. ХХ в.). Улан-Удэ, 1998;

Монголия в истории Вост. Сибири (XVII-XX вв.). Иркутск, 2001;

Continental triangles in Asian heartland security in the context of the dialogue of civilizations: International Conference “International Security and Asian Heartland” // World Affairs. Ulaanbaatar. № 1. 2003.

Сибирь и Монголия накануне подписания Русско-монгольского соглашения 1912 г. // Материалы международной научно-практической конференции «Россия-Монголия: Сто лет дипломатического сотрудничества».- Улан-Удэ, 2013.-С.9-14.

Сибирь и Монголия в период деятельности И.Я.Коростовца // Материалы международной конференции «Монголо-российский договор 1912 г. и И.Я.Коростовец». – Улан-Батор, 2013.-С.74-81.

Роль Восточной Сибири в становлении и развитии российско-монгольских отношений // Актуальные вопросы российско-монгольских отношений первой четверти XXвека: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. – С.40-45.

В.Б.Цибиков о жизни и работе бурятских общественных деятелей в Монголии // Россия и Монголия на рубеже XIX – XX веков: экономика, дипломатия, культура: сб. науч. тр. – Улан-Батор: Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. – С.333-342.

Вспоминая археологическую практику и Н.Сэр-Оджава // Монголынэртнийтуух. – Улаанбаатар, 2013. – С.345-348.