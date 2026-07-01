«ЛИСЕО»

«ЛИСЕО» - оперный театр в Барселоне, один из крупнейших в Европе.

По­стро­ен в 1845-1847 годах (архитектор М. Гар­ри­га-и-Ро­ка). Пер­вая опер­ная по­ста­нов­ка - «Ан­на Бо­лейн» Г. До­ни­цет­ти (1847). В 1861 году сго­рел, в 1862 году вос­ста­нов­лен (архитектор Х. Ори­оль Ме­ст­рес). Здесь по­став­ле­на пер­вая опе­ра на ка­та­лан­ском языке - «Горь­кая прав­да» А. Ба­рат­ты (1882). Дея­тель­ность те­ат­ра при­ос­та­нов­ле­на в 1893 году (по­сле взры­ва бом­бы анар­хи­стом во вре­мя пред­став­ле­ния) и в 1936-1939 годах. Сре­ди важ­ных со­бы­тий в ис­то­рии те­ат­ра - га­ст­ро­ли Рус­ско­го ба­ле­та Дя­ги­ле­ва (1920-е годы) и кол­лек­ти­ва Бай­рёйт­ско­го фес­ти­ва­ля (1955).

На сце­не Лисео вы­сту­па­ли все­мир­но из­вест­ные пев­цы (в т. ч. уро­жен­цы Бар­се­ло­ны и её ок­ре­ст­но­стей): Ф. Винь­яс, В. де Лос Ан­хе­лес, М. Ка­ба­лье, Х. Кар­ре­рас, Дж. Ара­галь. По­ми­мо опер и ба­ле­тов, на сце­не те­ат­ра осу­ще­ст­в­ля­ют­ся по­ста­нов­ки сар­су­эл, уст­раи­ва­ют­ся сим­фо­нические кон­цер­ты, вы­сту­па­ют по­бе­ди­те­ли еже­год­но­го Ме­ж­ду­народного кон­кур­са во­ка­ли­стов имени Ф. Винь­я­са (с 1963 года). В 1994 году те­атр вновь сго­рел, вос­ста­нов­лен и пе­ре­стро­ен в 1999 году (архитектор И. де Со­ла-Мо­ра­лес и др.). Зри­тель­ный зал вме­ща­ет около 2200 человек.

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