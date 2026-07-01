«ЛИСЕО»
«ЛИСЕО» - оперный театр в Барселоне, один из крупнейших в Европе.
Построен в 1845-1847 годах (архитектор М. Гаррига-и-Рока). Первая оперная постановка - «Анна Болейн» Г. Доницетти (1847). В 1861 году сгорел, в 1862 году восстановлен (архитектор Х. Ориоль Местрес). Здесь поставлена первая опера на каталанском языке - «Горькая правда» А. Баратты (1882). Деятельность театра приостановлена в 1893 году (после взрыва бомбы анархистом во время представления) и в 1936-1939 годах. Среди важных событий в истории театра - гастроли Русского балета Дягилева (1920-е годы) и коллектива Байрёйтского фестиваля (1955).
На сцене Лисео выступали всемирно известные певцы (в т. ч. уроженцы Барселоны и её окрестностей): Ф. Виньяс, В. де Лос Анхелес, М. Кабалье, Х. Каррерас, Дж. Арагаль. Помимо опер и балетов, на сцене театра осуществляются постановки сарсуэл, устраиваются симфонические концерты, выступают победители ежегодного Международного конкурса вокалистов имени Ф. Виньяса (с 1963 года). В 1994 году театр вновь сгорел, восстановлен и перестроен в 1999 году (архитектор И. де Сола-Моралес и др.). Зрительный зал вмещает около 2200 человек.