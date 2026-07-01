ЛИСАНДР (др.-греч. Λύσανδρος, лат. Lysander)

Спартанский военачальник, сын Аристокрита, по отцу принадлежал к Гераклидам.

Имел брата Либия и несколько дочерей. Его семья находилась в тесных дружеских связях с царским домом Кирены (Diod., XIV, 13, 6–7). Вероятно, его отец обеднел (Plut. Lys., 2, 2) и не смог обеспечить сыну необходимых условий для карьерного роста. Лисандр попал в число мофаков наряду с Гилиппом и Калликратидом (Phyl. FgrHist. 81 F.43; Aelian., V. h. XII, 43).

Спартанский наварх (адмирал), руководитель спартанского флота с 407 по 404 гг. до н.э. Обладал большими дипломатическими способностями (Diod., XIII, 70, 1; Plut. Lys., 3, 2), через Кира Младшего укрепил союз с Персией и добился финансовой помощи (Xen. Hell., I, 5, 2–7; Plut. Lys., 4). Нанес поражение афинской эскадре у мыса Нотия в 407 г. до н.э. (Xen. Hell., I, 5, 12–14; Diod., XIII, 71, 2– 4; Plut. Lys., 5, 1–4) и у Эгоспотам в 405 г. до н.э. (Xen. Hell., II. 1, 22–32). Способствовал олигархическому перевороту в Афинах в 404 г. до н.э. и приходу к власти т. н. Тридцати тиранов . Установил в малоазийских греческих городах единообразные олигархические правительства – декархии (досл. правления десяти) (Diod., XIII, 70, 4; Plut. Lys., 5, 5).

После падения Афин Лисандр стал «некоронованным царем Эллады». Его личное влияние и власть были беспрецедентными. Самосцы установили специальное празднество в честь Лисандра – Лисандрии (Plut. Lys., 18, 6). Однако по окончании Пелопоннесской войны он потерял почти все свое влияние, а учрежденные им декархии в Малой Азии были уничтожены. В 399 г. до н.э. он принял самое деятельное участие в борьбе Агесилая за трон. С последним у него были давние дружеские связи (Xen. Hell., III, 3, 1–3; Plut. Lys., 22, 6–13; Ages. 3; Paus., III, 8, 7–10; Nepos. Ages., 1). В 396 г. до н.э. отправился с Агесилаем в Малую Азию в надежде восстановить декархии (Xen. Hell., III, 4, 2). Вступил в конфликт с Агесилаем и был отправлен назад в Спарту (III, 4, 20).

Попав в опалу, решил ниспровергнуть наследственную царскую власть и сделать ее доступной для всех Гераклидов (Plut. Lys., 30, 3–5; Diod., XIV, 13, 8; Plut. Ages., 20, 3–5; Nepos. Lys., 3, 5). Посланный с небольшим отрядом против Фив, погиб в 395 г. до н.э. в сражении при Галиарте (Беотия) (Xen. Hell., III, 5, 6–7; Diod., XIV, 81; Plut. Lys., 28; Paus., III, 5, 3; Nepos. Lys., 3, 4). Отличался жестокостью и крайним цинизмом. Прославился своей исключительной честностью и неподкупностью. Лисандр – единственный из спартанцев не царского происхождения, чью биографию написал Плутарх.

Исторические источники :

Ксенофонт. Греческая история (Xenophon. Hellenica) (большие отрывки в книгах с I по III);

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Лисандр (Plutarchus. Lysander).

Иллюстрация :

Лисандр. Бюст. Римская копия. Копенгаген. Новая Карлсбергская глиптотека.