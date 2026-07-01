ЛИРИЧЕСКИЙ АБСТРАКЦИОНИЗМ

ЛИРИЧЕСКИЙ АБСТРАКЦИОНИЗМ - направление в искусстве XX века, заменившее изображение зримой реальности системой чисто формальных элементов.

(Линия, плоскость, цветовое пятно, отвлечённая конфигурация). Абстракционизм как программное движение возник в начале 1910-х годов. Его основоположники - В.В. Кандинский, К.С. Малевич , П. Мондриан, Ф. Купка, Р. Делоне. Зачинатели абстракционизма опирались, как правило, на мистические идеи (в том числе теософские доктрины); они стремились выразить внутренние закономерности и интуитивно постигаемые сущности, скрывающиеся за преходящими явлениями видимого мира. Так, в теоретическом труде Кандинского «О духовном в искусстве» (1911 год) первоэлементы формы трактуются как знаки, наделённые исходным духовным содержанием, а их пластическая организация - как проекция отношений между элементами универсума. В теории Мондриана («Неопластицизм», 1919 год) визуальным аналогом сверхчувственного абсолюта являются первичные оппозиции: плоскость - линия, горизонталь - вертикаль, цвет - не-цвет (ахроматические тона). Иной характер имеет теория Делоне, в которой отвергается идеалистическая метафизика, а задача абстрактной живописи ограничивается исследованием свойств самого живописного языка, прежде всего динамических качеств цвета.

Мастера раннего абстракционизма внесли значительный вклад в становление современной архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных искусств (деятельность русских конструктивистов, так называемые архитектоны и дизайнерские проекты Малевича, работа Кандинского в Баухаузе, Мондриана - в группе « Де Стейл », опыты в прикладном искусстве Р. Делоне и С. Делоне-Терк). Их обращение к функциональной форме объясняется универсализмом эстетических программ, включавших в себя проекты идеального мироустройства. С другой стороны, работа с первичными единицами живописного языка стимулировала поиски законов формообразования и композиционных принципов, которые затем осуществлялись в архитектурных и предметных формах.

С момента возникновения абстракционизма в нём определяются две линии: геометрическая (Малевич, Мондриан, отчасти Делоне) и лирическая (Кандинский, Купка). Композиции геометрической абстракции, построенные из ограниченного набора правильных форм и основных цветов, представляют устойчивые, «субстанциональные» состояния. В картинах лирической абстракции, с их плывущими, пульсирующими формами и мерцающими цветами, внимание сосредоточено на динамических процессах.

Тенденция абстракционизма периодически возникала в разных авангардных направлениях: кубизме (Ф. Леже), футуризме (Дж. Балла, Э. Прамполини), дадаизме (Х. Арп), экспрессионизме (В.В. Кандинский, Ф. Марк), русском и голландском конструктивизме (Л.С. Попова, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, Л.М. Лисицкий, Т. Ван Дусбург), сюрреализме (Х. Миро, А. Массон).

Пионерами абстракционизма в скульптуре были У. Боччони, К. Брынкуши, А. Архипенко, А. Певзнер, Н. Габо, В.Е. Татлин, Л. Мохой-Надь, также принадлежавшие к различным направлениям. В конце 1920-х - начале 1930-х годов в Париже сложились первые международные объединения художников-абстракционистов - «Круг и Квадрат» и «Абстракция-Творчество», заявившие о существовании абстракционизма как самостоятельного явления.

После 2-й мировой войны различные течения абстракционизма становятся доминирующими в художественной жизни стран Западной Европы и Северной Америки. Преобладают формы лирической абстракции - абстрактный экспрессионизм в США (Дж. Поллок, В. Де Кунинг, А. Горки, М. Ротко, Ф. Клайн) и его европейский аналог ташизм (Г. Хартунг, П. Сулаж, Ж. Шнейдер, Вольс, Ж. Матьё). Их эстетические концепции утрачивают универсально-метафизический характер; абстрактная живописная динамика чаще всего трактуется как непосредственная фиксация психических процессов и автоматических движений творца (живопись действия). Беспредметная композиция нередко объявляется самодостаточным объектом, исключающим любые ассоциации с внешним миром или содержанием сознания.

Геометрическая абстракция, преодолев кризисное состояние, развивается в новых направлениях - оп-арте (В. Вазарели, Б. Райли) и кинетическом искусстве (движущиеся конструкции А. Колдера, Н. Шёффера, Х. Сото, Ж. Тенгели, Такиса). В США из того же ядра формируется постживописная абстракция, основанная на предельном сокращении и упрощении живописных форм (Э. Келли, Ф. Стелла, К. Ноланд). В скульптуре геометрическая абстракция достигает апогея в направлении минимализма (1960-1970-е годы). Иногда абстракционизм называют термином абстрактное искусство.

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