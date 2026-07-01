ЛИРА

ЛИРА - струнный щипковый инструмент .

Кор­пус (ре­зо­на­тор) ок­руг­лой ли­бо 4-уголь­ной фор­мы со­еди­нён с пе­ре­кла­ди­ной (по­пе­реч­ной штан­гой) дву­мя руч­ка­ми. Стру­ны оди­на­ко­вой дли­ны на­тя­ну­ты ме­ж­ду кор­пу­сом и пе­ре­кла­ди­ной.

Ин­ст­ру­мен­ты ти­па Лиры бы­ли рас­про­стра­не­ны в боль­шин­ст­ве ци­ви­ли­за­ций Древ­не­го ми­ра. Древ­ней­шие Лиры вос­хо­дят к куль­ту­ре Шу­ме­ра (са­мые ран­ние изо­бра­же­ния - от­тис­ки пе­ча­тей на об­лом­ках гли­ня­ных таб­ли­чек, около 2650 года до н. э.). Цен­ные ар­хео­ло­гические на­ход­ки - ин­ст­ру­мен­ты из цар­ских гроб­ниц Ура (около 2450 года до н. э.), са­мый боль­шой сре­ди них - «зо­ло­тая ли­ра» (высота 120 см, дли­на пе­ре­кла­ди­ны 140 см), ук­ра­шен­ная го­ло­вой свя­щен­но­го бы­ка; «се­реб­ря­ная ли­ра» со­хра­ни­ла сле­ды 11 на­стро­еч­ных кол­ков (т. е. бы­ла 11-струн­ной) и вее­ро­об­раз­но­го рас­по­ло­же­ния струн. На ру­бе­же 3-2-го тысячелетий до н. э. по­яви­лись шу­мер­ские изо­бра­же­ния но­вой раз­но­вид­но­сти Лиры - го­ри­зон­таль­ной. В Ме­ж­ду­речье Лиры бы­ли рас­про­стра­не­ны до эпо­хи эл­ли­низ­ма. В изо­бра­зительном искусстве Древ­не­го Егип­та с XV века до н. э. встре­ча­ют­ся Лиры шу­мер­ско­го ти­па, пер­вое из­вест­ное изо­бра­же­ние - в рос­пи­сях гроб­ни­цы но­мар­ха Хнум­хо­те­па II (ру­беж XX/XIX веков до н. э.) в Бе­ни-Ха­са­не. Боль­шая мно­го­струн­ная Лира с пря­мо­уголь­ным кор­пу­сом изо­бра­же­на на сте­не хра­ма Амо­на-Ра в Кар­наке (XVI-XII века до н. э.). Лира фи­гу­ри­ру­ет в То­ре под названием «кин­нор», ко­то­рое в Вуль­га­те пе­ре­ве­де­но как «ли­ра».

Мно­го­чис­лен­ны изо­бра­же­ния древнегреческих Лир (са­мые ран­ние да­ти­ру­ют­ся концом VIII века до н. э.; скульп­тур­ные фи­гур­ки из свин­ца, най­ден­ные в Спар­те, - VII век до н. э.). Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты Лиры-хе­лис (древнегреческое χέλυς - че­ре­па­ха) - са­мой ма­лень­кой из се­мей­ст­ва древнегреческих Лир, с кор­пу­сом из пан­ци­ря че­ре­па­хи, об­тя­ну­то­го во­ловь­ей ко­жей. В Древ­ней Гре­ции сло­во «Лира» ис­поль­зо­ва­лось для обо­зна­че­ния лю­бо­го ин­ст­ру­мен­та се­мей­ст­ва лир (бар­бит, ки­фа­ра, фор­мин­га, хе­лис), в уз­ком смыс­ле - для хе­лис. Сло­во «Лира» впер­вые встре­ча­ет­ся у Ар­хи­ло­ха (середина VII века до н. э.). Ис­то­рия «об­ре­те­ния» ин­ст­ру­мен­та (с уча­сти­ем Гер­ме­са, Ге­рак­ла , Ор­фея, Та­ми­рия, Ам­фио­на и других ми­фических пер­со­на­жей) от­но­си­тель­но позд­няя: за­пи­са­на во II веке н. э. Ни­ко­ма­хом, а около 500 года н. э. рас­ши­ре­на Бо­эци­ем. Хе­лис и фор­мин­га - наи­бо­лее ар­ха­ической раз­но­ви­д­но­сти ан­тич­ной Лиры Хе­лис при­ме­нял­ся в основном в учеб­ных це­лях. Фор­мин­га (φόρμιγξ; впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Илиа­де», за­тем не­од­но­крат­но у Пин­да­ра) - ин­ст­ру­мент боль­ше­го раз­ме­ра с ок­руг­лым де­ревянным кор­пу­сом и пря­мы­ми руч­ка­ми. Бар­бит (βάρbiτον , βάρβιτος ) по кон­ст­рук­ции бли­зок хе­ли­су, но с бо­лее круп­ным кор­пу­сом и длин­ны­ми руч­ка­ми, от­хо­дя­щи­ми от кор­пу­са под бо­лее ост­рым уг­лом. Вы­сота строя у бар­би­та ни­же, чем у хе­ли­са; ха­рак­тер­но его при­ме­не­ние в куль­те Дио­ни­са. Са­мый боль­шой по раз­ме­ру и са­мый раз­ви­тый ин­ст­ру­мент се­мей­ст­ва - ки­фа­ра; ис­поль­зо­вал­ся для ак­ком­па­не­мен­та пе­нию и (с IV века до н. э.) для са­мо­стоя­тель­но­го профессионального му­зи­ци­ро­ва­ния. Тех­ни­ка иг­ры на всех ан­тич­ных Лир при­мер­но оди­на­ко­ва; му­зы­кант дер­жал ин­ст­ру­мент под уг­лом около 45° от се­бя, иг­рал стоя или си­дя; звук из­вле­кал­ся кос­тя­ным плек­тром. Ген­дер­но­го раз­ли­чия сре­ди ис­пол­ни­те­лей на Лире не су­ще­ст­во­ва­ло, за ис­клю­че­ни­ем ки­фа­ры, ко­то­рая бы­ла муж­ским ин­ст­ру­мен­том. Клас­си­че­ской счи­та­ет­ся 7-струн­ная Лира; она рас­смат­ри­ва­лась как от­ра­же­ние ми­ро­вой гар­мо­нии (по вы­ска­зы­ва­нию Вер­ги­лия: septem discri­mi­na vo­cum - «семь [вы­сот­ных] раз­ли­чий зву­ков»; «Энеида», VI 646).

Стру­ны Лиры да­ли на­зва­ния сту­пе­ням греческого пол­но­го зву­ко­ря­да; по су­ти на­зва­ния струн обо­зна­ча­ют мо­даль­ные функ­ции ста­рин­но­го ла­да (смотри в стать­ях Со­вер­шен­ная сис­те­ма, Мо­даль­ность). Чис­ло струн Лиры мог­ло быть уве­ли­че­но до 18, но ча­ще все­го экс­пе­риментальные ин­ст­ру­мен­ты опи­сы­ва­ют­ся как 11-12-струн­ные. «Мно­го­стру­ние» (πολυχορδία ) при­во­ди­ло к воз­му­щаю­ще­му ду­шу «мно­го­зву­чию» (πολυφωνία ; это сло­во не обо­зна­ча­ло мно­го­го­ло­сия) и по­то­му оце­ни­ва­лось как вред­ное из­ли­ше­ст­во (напр., в спар­тан­ском дек­ре­те V века до н. э., опуб­ли­ко­ван­ном в книге «Ос­но­вы му­зы­ки» Бо­эция). Хо­тя многие трак­та­ты опи­сы­ва­ют древнегреческий зву­ко­ряд как со­от­вет­ст­вую­щий стру­нам Лиры, точ­ных све­де­ний о её на­строй­ке нет. Обу­че­ние иг­ре на Лире в клас­сической Гре­ции бы­ло ба­зо­вой ча­стью об­ра­зо­ва­ния граж­да­ни­на. Со­глас­но ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ным пред­став­ле­ни­ям древнегреческих фи­ло­со­фов (смотри, например, в «Го­су­дар­ст­ве» и «Про­та­го­ре» Пла­то­на), ки­фа­ра за­нима­ла выс­шее по­ло­же­ние в эти­че­ской ие­рар­хии музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, ибо (в со­че­та­нии с ме­ли­че­ской по­эзи­ей, ла­дом и рит­мом) она вос­пи­ты­ва­ла в маль­чи­ках бла­го­род­ную сдер­жан­ность и рас­су­ди­тель­ность, де­ла­ла их ду­ши и мыс­ли гар­мо­нич­ны­ми. Ис­поль­зо­ва­лась Лира раз­но­об­раз­но: на свадь­бах и пи­рах (осо­бен­но на сим­по­си­ях), празд­ни­ках в честь во­енных по­бед, в це­ре­мо­ни­аль­ных (как пра­ви­ло, не свя­зан­ных с трау­ром) про­цес­си­ях, в те­ат­ре и бы­ту для со­про­во­ж­де­ния пе­ния и тан­ца. В клас­сическую эпо­ху вы­сту­п­ле­ния и кон­кур­сы ки­фа­ре­дов и ки­фа­ри­стов бы­ли обя­за­тель­ной ча­стью спор­тив­ных со­стя­за­ний и об­ще­гре­че­ских празд­неств (игр) в честь бо­гов. Лира - ат­ри­бут Апол­ло­на, с ней так­же ас­со­ции­ру­ют­ся Гер­мес, му­зы, Кас­тор и Пол­лукс, Па­рис, Эрос. В ис­то­рию во­шли зна­ме­ни­тые му­зы­кан­ты: Тер­пандр, Пин­дар, Ти­мо­фей Ми­лет­ский, Стра­то­ник Афин­ский и др.

Во II веке до н. э. Лира бы­ла за­ве­зе­на из Древ­ней Гре­ции в Древ­ний Рим. Из­вест­на в Древ­нем Ира­не [например, шах Вах­рам V Гур (V век н. э.) дер­жал при дво­ре ис­пол­ни­тель­ниц на греческой Лире, ко­то­рая об­оз­на­ча­лась тер­ми­ном «ка­нор», встре­чаю­щим­ся в па­мят­ни­ках т. н. пех­ле­вий­ской литературы], Древ­ней Ар­ме­нии, древ­них го­су­дар­ст­вах Средней Азии.

Лиры по­ны­не рас­про­стра­не­ны в ря­де стран Аф­ри­ки и Ма­лой Азии. Для профессиональной му­зы­ки на­ро­да ам­ха­ра в Су­да­не и Эфио­пии ха­рак­тер­ны Лиры с кор­пу­сом пря­мо­уголь­ным (8-9-струн­ная бе­гэн­на) и ок­руг­лым (6-струн­ный кы­рар, 5-струн­ная дита из пан­ци­ря че­ре­па­хи), 4-6-струн­ные Лиры ар­ха­ического ви­да встре­ча­ют­ся в Ке­нии, Уган­де, Ан­го­ле, Ма­ли и других стра­нах.

К ти­пу Лира при­над­ле­жит так­же груп­па щип­ко­вых и смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов Северной и Западной Ев­ро­пы: рот­та, кро­та, йоухик­ко (финская), хий­у­кан­нель (эстонская) и др. Са­мые ран­ние ар­хео­ло­гические на­ход­ки да­ти­ру­ют­ся V-VIII веками (Анг­лия); един­ст­вен­ный эк­зем­п­ляр по­доб­но­го ин­ст­ру­мен­та, от­но­ся­щий­ся к куль­ту­ре Древ­ней Ру­си, - т. н. гус­ли с иг­ро­вым ок­ном (из­вест­ны как «гус­ли Сло­ви­ша»; Ве­ли­кий Нов­город, XI век). В тра­диционной куль­ту­ре стран Скан­ди­на­вии и При­бал­ти­ки та­кие ин­ст­ру­мен­ты встре­ча­лись до начала XX века.

Сло­во «Лира» тра­ди­ци­он­но при­ме­ня­ет­ся и к ин­ст­ру­мен­там других ти­пов. В Ита­лии XV - начала XVII веков су­ще­ст­во­ва­ла ли­ра да брач­чо (пред­ше­ст­вен­ни­ца скрип­ки). В стра­нах Южной Ев­ро­пы по­ны­не бы­ту­ют фольк­лор­ные смыч­ко­вые лют­не­вид­ные ин­ст­ру­мен­ты: греческая ли­ра, сербская и хорватская ли­ри­ца. Под названием ко­лёс­ная ли­ра из­вес­тен струн­ный ме­ха­нический ин­ст­ру­мент.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)