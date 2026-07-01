ЛИРА
ЛИРА - струнный щипковый инструмент.
Корпус (резонатор) округлой либо 4-угольной формы соединён с перекладиной (поперечной штангой) двумя ручками. Струны одинаковой длины натянуты между корпусом и перекладиной.
Инструменты типа Лиры были распространены в большинстве цивилизаций Древнего мира. Древнейшие Лиры восходят к культуре Шумера (самые ранние изображения - оттиски печатей на обломках глиняных табличек, около 2650 года до н. э.). Ценные археологические находки - инструменты из царских гробниц Ура (около 2450 года до н. э.), самый большой среди них - «золотая лира» (высота 120 см, длина перекладины 140 см), украшенная головой священного быка; «серебряная лира» сохранила следы 11 настроечных колков (т. е. была 11-струнной) и веерообразного расположения струн. На рубеже 3-2-го тысячелетий до н. э. появились шумерские изображения новой разновидности Лиры - горизонтальной. В Междуречье Лиры были распространены до эпохи эллинизма. В изобразительном искусстве Древнего Египта с XV века до н. э. встречаются Лиры шумерского типа, первое известное изображение - в росписях гробницы номарха Хнумхотепа II (рубеж XX/XIX веков до н. э.) в Бени-Хасане. Большая многострунная Лира с прямоугольным корпусом изображена на стене храма Амона-Ра в Карнаке (XVI-XII века до н. э.). Лира фигурирует в Торе под названием «киннор», которое в Вульгате переведено как «лира».
Многочисленны изображения древнегреческих Лир (самые ранние датируются концом VIII века до н. э.; скульптурные фигурки из свинца, найденные в Спарте, - VII век до н. э.). Сохранились фрагменты Лиры-хелис (древнегреческое χέλυς - черепаха) - самой маленькой из семейства древнегреческих Лир, с корпусом из панциря черепахи, обтянутого воловьей кожей. В Древней Греции слово «Лира» использовалось для обозначения любого инструмента семейства лир (барбит, кифара, форминга, хелис), в узком смысле - для хелис. Слово «Лира» впервые встречается у Архилоха (середина VII века до н. э.). История «обретения» инструмента (с участием Гермеса, Геракла, Орфея, Тамирия, Амфиона и других мифических персонажей) относительно поздняя: записана во II веке н. э. Никомахом, а около 500 года н. э. расширена Боэцием. Хелис и форминга - наиболее архаической разновидности античной Лиры Хелис применялся в основном в учебных целях. Форминга (φόρμιγξ; впервые упоминается в «Илиаде», затем неоднократно у Пиндара) - инструмент большего размера с округлым деревянным корпусом и прямыми ручками. Барбит (βάρbiτον , βάρβιτος ) по конструкции близок хелису, но с более крупным корпусом и длинными ручками, отходящими от корпуса под более острым углом. Высота строя у барбита ниже, чем у хелиса; характерно его применение в культе Диониса. Самый большой по размеру и самый развитый инструмент семейства - кифара; использовался для аккомпанемента пению и (с IV века до н. э.) для самостоятельного профессионального музицирования. Техника игры на всех античных Лир примерно одинакова; музыкант держал инструмент под углом около 45° от себя, играл стоя или сидя; звук извлекался костяным плектром. Гендерного различия среди исполнителей на Лире не существовало, за исключением кифары, которая была мужским инструментом. Классической считается 7-струнная Лира; она рассматривалась как отражение мировой гармонии (по высказыванию Вергилия: septem discrimina vocum - «семь [высотных] различий звуков»; «Энеида», VI 646).
Струны Лиры дали названия ступеням греческого полного звукоряда; по сути названия струн обозначают модальные функции старинного лада (смотри в статьях Совершенная система, Модальность). Число струн Лиры могло быть увеличено до 18, но чаще всего экспериментальные инструменты описываются как 11-12-струнные. «Многоструние» (πολυχορδία ) приводило к возмущающему душу «многозвучию» (πολυφωνία ; это слово не обозначало многоголосия) и потому оценивалось как вредное излишество (напр., в спартанском декрете V века до н. э., опубликованном в книге «Основы музыки» Боэция). Хотя многие трактаты описывают древнегреческий звукоряд как соответствующий струнам Лиры, точных сведений о её настройке нет. Обучение игре на Лире в классической Греции было базовой частью образования гражданина. Согласно широко распространённым представлениям древнегреческих философов (смотри, например, в «Государстве» и «Протагоре» Платона), кифара занимала высшее положение в этической иерархии музыкальных инструментов, ибо (в сочетании с мелической поэзией, ладом и ритмом) она воспитывала в мальчиках благородную сдержанность и рассудительность, делала их души и мысли гармоничными. Использовалась Лира разнообразно: на свадьбах и пирах (особенно на симпосиях), праздниках в честь военных побед, в церемониальных (как правило, не связанных с трауром) процессиях, в театре и быту для сопровождения пения и танца. В классическую эпоху выступления и конкурсы кифаредов и кифаристов были обязательной частью спортивных состязаний и общегреческих празднеств (игр) в честь богов. Лира - атрибут Аполлона, с ней также ассоциируются Гермес, музы, Кастор и Поллукс, Парис, Эрос. В историю вошли знаменитые музыканты: Терпандр, Пиндар, Тимофей Милетский, Стратоник Афинский и др.
Во II веке до н. э. Лира была завезена из Древней Греции в Древний Рим. Известна в Древнем Иране [например, шах Вахрам V Гур (V век н. э.) держал при дворе исполнительниц на греческой Лире, которая обозначалась термином «канор», встречающимся в памятниках т. н. пехлевийской литературы], Древней Армении, древних государствах Средней Азии.
Лиры поныне распространены в ряде стран Африки и Малой Азии. Для профессиональной музыки народа амхара в Судане и Эфиопии характерны Лиры с корпусом прямоугольным (8-9-струнная бегэнна) и округлым (6-струнный кырар, 5-струнная дита из панциря черепахи), 4-6-струнные Лиры архаического вида встречаются в Кении, Уганде, Анголе, Мали и других странах.
К типу Лира принадлежит также группа щипковых и смычковых инструментов Северной и Западной Европы: ротта, крота, йоухикко (финская), хийуканнель (эстонская) и др. Самые ранние археологические находки датируются V-VIII веками (Англия); единственный экземпляр подобного инструмента, относящийся к культуре Древней Руси, - т. н. гусли с игровым окном (известны как «гусли Словиша»; Великий Новгород, XI век). В традиционной культуре стран Скандинавии и Прибалтики такие инструменты встречались до начала XX века.
Слово «Лира» традиционно применяется и к инструментам других типов. В Италии XV - начала XVII веков существовала лира да браччо (предшественница скрипки). В странах Южной Европы поныне бытуют фольклорные смычковые лютневидные инструменты: греческая лира, сербская и хорватская лирица. Под названием колёсная лира известен струнный механический инструмент.