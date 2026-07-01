ЛИР ЭДУАРД
ЛИР ЭДУАРД - английский поэт, пейзажист, график.
Родился в многодетной семье биржевого маклера. Занимался самообразованием, с 15 лет зарабатывал себе на жизнь рисованием (в 1831 году был рисовальщиком лондонского Зоологического сада). Страдал душевным расстройством, был подвержен приступам меланхолии; слыл чудаком и эксцентриком. Много путешествовал (Албания, Греция, Корсика, Египет, Швейцария, Италия, Индия и др.). В 1846 году дал 12 уроков рисования королеве Виктории. Литературную славу Лиру принёс сборник лимериков «Книга бессмыслицы» («A book of nonsense», 1846), за которым последовали сборники: «Бессмысленные песни, рассказы, ботаника и алфавиты» («Nonsense songs, stories, botany and alphabets», 1871), «Ещё бессмыслица» («More nonsense», 1872), «Смешные стихи» («Laughable lyrics», 1877), упрочившие славу Лира как мастера т. н. литературы нонсенса. В своих лимериках Лир противопоставил пуританской назидательности викторианской литературы игровой мир, в котором царят свобода и вечный праздник, а законы благоразумия отвергнуты; однако иногда за внешней весёлостью его произведений скрыта лёгкая грусть. Лир несколько изменил традиционную форму жанра, объединив 3-ю и 4-ю строки в одну с внутренней рифмой; заключительная строка у него часто повторяет первую, отличаясь лишь одним-двумя словами. Характерные особенности лимериков Лира - обилие географических названий и интерес к различным странностям человеческого поведения. Лир виртуозно обыгрывал в них написание слов, изобретал новые грамматические формы, нарушал орфографию; многие его неологизмы и каламбуры вошли в английский язык. Творчество Лира оказало заметное влияние на английскую литерату XIX-XX веков.
Лир иллюстрировал серию книг «Птицы Европы» Дж. Гулда (1832-1837 годы), поэмы А. Теннисона (1889), свои произведения; выпустил несколько художественных альбомов с видами Италии (в т. ч. Рима и его окрестностей, Южной Калабрии и др.), Греции, Албании, Корсики, островов Ионического моря.
Сочинения:
Letters / Ed. by L. Strachey. L., 1907;
Later letters / Ed. by L. Strachey. L., 1911;
Книга бессмыслиц. М., 1992;
Книги нонсенса. СПб., 2001;
The complete, nonsense and other verse. L., 2006.