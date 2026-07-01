ЛИР ЭДУАРД

ЛИР ЭДУАРД - английский поэт , пейзажист, график.

Ро­дил­ся в мно­го­дет­ной се­мье бир­же­во­го мак­ле­ра . За­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, с 15 лет за­ра­ба­ты­вал се­бе на жизнь ри­со­ва­ни­ем (в 1831 году был ри­соваль­щи­ком лон­дон­ско­го Зоо­ло­гического са­да). Стра­дал ду­шев­ным рас­строй­ством, был под­вер­жен при­сту­пам ме­лан­хо­лии; слыл чуда­ком и экс­цен­три­ком. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал (Ал­ба­ния, Гре­ция, Кор­си­ка, Еги­пет, Швей­ца­рия, Ита­лия, Ин­дия и др.). В 1846 году дал 12 уро­ков ри­со­ва­ния ко­ро­ле­ве Вик­то­рии. Литературную сла­ву Лиру при­нёс сборник ли­ме­ри­ков «Кни­га бес­смыс­ли­цы» («A book of nonsense», 1846), за ко­то­рым по­сле­до­ва­ли сборники: «Бес­смыс­лен­ные пес­ни, рас­ска­зы, бо­та­ни­ка и ал­фа­ви­ты » («Nonsense songs, sto­ries, botany and alphabets», 1871), «Ещё бес­смыс­ли­ца» («More nonsense», 1872), «Смеш­ные сти­хи» («Lau­ghable lyrics», 1877), уп­ро­чив­шие сла­ву Лира как мас­те­ра т. н. литературы нон­сен­са. В сво­их ли­ме­ри­ках Лир про­ти­во­пос­та­вил пу­ри­тан­ской на­зи­да­тель­но­сти вик­то­ри­ан­ской литературы иг­ро­вой мир, в ко­то­ром ца­рят сво­бо­да и веч­ный празд­ник, а за­ко­ны бла­го­ра­зу­мия от­верг­ну­ты; од­на­ко ино­гда за внеш­ней ве­сё­ло­стью его про­из­ве­де­ний скры­та лёг­кая грусть. Лир не­сколь­ко из­ме­нил тра­диционную фор­му жан­ра, объ­е­ди­нив 3-ю и 4-ю стро­ки в од­ну с внутренней риф­мой; за­клю­чительная стро­ка у не­го час­то по­вто­ря­ет пер­вую, от­ли­ча­ясь лишь од­ним-дву­мя сло­ва­ми. Ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти ли­ме­ри­ков Лира - оби­лие гео­гра­фических на­зва­ний и ин­те­рес к различным стран­но­стям че­лове­че­ско­го по­ве­де­ния. Лир вир­ту­оз­но обыг­ры­вал в них на­пи­са­ние слов, изо­бре­тал но­вые грам­ма­тические фор­мы, на­ру­шал ор­фо­гра­фию; мно­гие его не­оло­гиз­мы и ка­лам­бу­ры во­шли в англий­ский язык. Твор­че­ст­во Лира ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на английскую литерату XIX-XX веков.

Лир ил­лю­ст­ри­ро­вал се­рию книг «Пти­цы Ев­ро­пы» Дж. Гул­да (1832-1837 годы), по­эмы А. Тен­ни­со­на (1889), свои про­из­ве­де­ния; вы­пус­тил несколько ху­дожественных аль­бо­мов с ви­да­ми Ита­лии (в т. ч. Ри­ма и его ок­ре­ст­но­стей, Южной Ка­лаб­рии и др.), Гре­ции, Ал­ба­нии, Кор­си­ки, ост­ро­вов Ио­ни­че­ско­го мо­ря.

Сочинения:

Letters / Ed. by L. Strachey. L., 1907;

La­ter letters / Ed. by L. Strachey. L., 1911;

Кни­га бес­смыс­лиц. М., 1992;

Кни­ги нон­сен­са. СПб., 2001;

The complete, nonsense and other verse. L., 2006.