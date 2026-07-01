ЛИПС ФРИДРИХ РОБЕРТОВИЧ

ЛИПС ФРИДРИХ РОБЕРТОВИЧ - российский баянист, педагог .

Народный артист РФ (1994). Окон­чил Музыкально-пе­да­гогический институт имени Гне­си­ных (1972, класс С.М. Ко­лоб­ко­ва) и ас­пи­ран­ту­ру при нём (1974). 1-я премия ме­жду­народного кон­кур­са «Дни гар­мо­ни­ки» в Клин­ген­та­ле (Гер­ма­ния, 1969). С 1970 года со­лист Мос­кон­цер­та. С 1973 года га­ст­ро­ли­ру­ет за ру­бе­жом. Иг­рал вме­сте с Г. Кре­ме­ром, Ю.А. Баш­ме­том, Йо Йо Ма, под управлением Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ско­го, В.А. Гер­гие­ва и др. В ре­пер­туа­ре - со­чи­не­ния И.С. Ба­ха , Ф. Ку­пе­ре­на, С. Фран­ка, А.И. Ха­ча­ту­ря­на, по­свя­щён­ные ему Со­на­та № 3 В.А. Зо­ло­та­рё­ва, «De Profundis» для бая­на С.А. Гу­бай­ду­ли­ной, Кон­церт­ная сим­фо­ния А.Н. Хол­ми­но­ва, «Липс-кон­церт» Е.И. Под­гай­ца, «На фо­не рус­ско­го пей­за­жа» Р.С. Ле­де­нё­ва и др. С 1971 года пре­по­да­ёт в Музыкально-пе­да­го­гическом институте имени Гне­си­ных (профессор с 1989 года), с 1996 года заведующий ка­фед­рой народных ин­ст­ру­мен­тов. Ав­тор пе­ре­ло­же­ний для бая­на. Ини­циатор и ар­ти­стический ди­рек­тор московского ме­ждународного фес­ти­ва­ля «Ба­ян и бая­ни­сты» (с 1989 года). Мно­го­численные за­пи­си. Ре­дак­тор-со­ста­ви­тель «Ан­то­ло­гии ли­те­ра­ту­ры для бая­на» (части 1-10, 1984-2004 годы).

Сочинения :

Ис­кус­ст­во иг­ры на бая­не. 2-е издание. М., 1998;

Об ис­кус­ст­ве ба­ян­ной транс­крип­ции. Тео­рия и прак­ти­ка. М., 2007.