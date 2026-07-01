ЛИПС ФРИДРИХ РОБЕРТОВИЧ
ЛИПС ФРИДРИХ РОБЕРТОВИЧ - российский баянист, педагог.
Народный артист РФ (1994). Окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (1972, класс С.М. Колобкова) и аспирантуру при нём (1974). 1-я премия международного конкурса «Дни гармоники» в Клингентале (Германия, 1969). С 1970 года солист Москонцерта. С 1973 года гастролирует за рубежом. Играл вместе с Г. Кремером, Ю.А. Башметом, Йо Йо Ма, под управлением Г.Н. Рождественского, В.А. Гергиева и др. В репертуаре - сочинения И.С. Баха, Ф. Куперена, С. Франка, А.И. Хачатуряна, посвящённые ему Соната № 3 В.А. Золотарёва, «De Profundis» для баяна С.А. Губайдулиной, Концертная симфония А.Н. Холминова, «Липс-концерт» Е.И. Подгайца, «На фоне русского пейзажа» Р.С. Леденёва и др. С 1971 года преподаёт в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (профессор с 1989 года), с 1996 года заведующий кафедрой народных инструментов. Автор переложений для баяна. Инициатор и артистический директор московского международного фестиваля «Баян и баянисты» (с 1989 года). Многочисленные записи. Редактор-составитель «Антологии литературы для баяна» (части 1-10, 1984-2004 годы).
Сочинения:
Искусство игры на баяне. 2-е издание. М., 1998;
Об искусстве баянной транскрипции. Теория и практика. М., 2007.