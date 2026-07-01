ЛИПКОВСКАЯ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА

ЛИПКОВСКАЯ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА - певица.

Пле­мян­ни­ца украинской ак­три­сы М.К. Зань­ко­вец­кой. В 1905 году окон­чи­ла Санкт-Пе­тербургскую консерваторию по клас­су Н.А. Ирец­кой. Со­вер­шен­ст­во­ва­лась в Ми­ла­не под руководством В. Ван­цо (1907, 1909). В 1906-1908, 1911-1913 годах со­ли­ст­ка Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Джиль­ды в опе­ре «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди). Пе­ла в опе­рет­те (с 1908 года), иг­ра­ла в дра­ма­тических спек­так­лях (в 1912 году в Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре, в 1914-1915 годах - в пет­роградском Те­ат­ре музыкальной дра­мы). С 1909 года вы­сту­па­ла за гра­ни­цей, в т. ч. вме­сте с Г.А. Бак­лано­вым. В том же го­ду по при­гла­ше­нию С.П. Дя­ги­ле­ва пе­ла в Рус­ских се­зо­нах в Па­ри­же.

С 1919 года жи­ла главным образом во Фран­ции. В 1924-1927 годах со­ли­ст­ка Бу­ха­ре­ст­ской опе­ры. До 1936 года с преж­ним ус­пе­хом вы­сту­па­ла во мно­гих стра­нах ми­ра; в 1927-1929 годах га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в СССР. Об­ла­да­ла го­ло­сом ши­ро­ко­го диа­па­зо­на (3 ок­та­вы), бле­стя­щей во­каль­ной тех­ни­кой, дра­ма­тическим та­лан­том. Сре­ди луч­ших пар­тий - Ро­зи­на («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Сне­гу­роч­ка, Мар­фа («Сне­гу­роч­ка», «Цар­ская не­вес­та» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Ж. Масс­не счи­тал её луч­шей ис­пол­ни­тель­ни­цей пар­тии Ма­нон в его од­но­именной опе­ре. В 1941 году ос­та­ви­ла те­ат­раль­ную сце­ну. В 1937-1941 годах ру­ко­во­ди­тель ка­фед­ры соль­но­го пе­ния Ки­ши­нёв­ской консерватории. В 1950-е годы пре­по­да­ва­ла в Па­ри­же (в ча­ст­ной Рус­ской консерватории), в Бей­ру­те.