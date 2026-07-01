ЛИПКОВСКАЯ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА
ЛИПКОВСКАЯ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА - певица.
Племянница украинской актрисы М.К. Заньковецкой. В 1905 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу Н.А. Ирецкой. Совершенствовалась в Милане под руководством В. Ванцо (1907, 1909). В 1906-1908, 1911-1913 годах солистка Мариинского театра (дебютировала в партии Джильды в опере «Риголетто» Дж. Верди). Пела в оперетте (с 1908 года), играла в драматических спектаклях (в 1912 году в Александринском театре, в 1914-1915 годах - в петроградском Театре музыкальной драмы). С 1909 года выступала за границей, в т. ч. вместе с Г.А. Баклановым. В том же году по приглашению С.П. Дягилева пела в Русских сезонах в Париже.
С 1919 года жила главным образом во Франции. В 1924-1927 годах солистка Бухарестской оперы. До 1936 года с прежним успехом выступала во многих странах мира; в 1927-1929 годах гастролировала в СССР. Обладала голосом широкого диапазона (3 октавы), блестящей вокальной техникой, драматическим талантом. Среди лучших партий - Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Снегурочка, Марфа («Снегурочка», «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова). Ж. Массне считал её лучшей исполнительницей партии Манон в его одноименной опере. В 1941 году оставила театральную сцену. В 1937-1941 годах руководитель кафедры сольного пения Кишинёвской консерватории. В 1950-е годы преподавала в Париже (в частной Русской консерватории), в Бейруте.