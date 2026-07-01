ЛИПКИН СЕМЁН ИЗРАИЛЕВИЧ

ЛИПКИН СЕМЁН ИЗРАИЛЕВИЧ (настоящая фамилия Лип­кинд) - русский писатель, переводчик.

Муж И.Л. Лис­нян­ской. Ро­дил­ся в не­бо­га­той еврейской се­мье. С 1929 года в Мо­ск­ве. Окон­чил Московский ин­же­нер­но-эко­но­мический институт (1937). С 1929 года пуб­ли­ко­вал­ся в московской пе­рио­ди­ке. В го­ды Великой Отечественной вой­ны во­енный кор­рес­пон­дент. По­лу­чил из­вест­ность как пе­ре­во­д­чик восточных эпо­сов: кал­мыц­ко­го «Джан­гар» (1940), кир­гиз­ско­го «Ма­нас» (1941), ка­бар­дин­ско­го «Нар­ты» (1951), а так­же по­эм «Лей­ли и Медж­нун» (1943) и «Семь пла­нет» (1948) А. На­вои, «Ска­за­ние о Бах­ра­ме Чу­би­не» (1952) и «Шах­на­ме» (1955) Фир­до­уси, про­из­ве­де­ний еврейских по­этов Х.Н. Бя­ли­ка, П. Мар­ки­ша, М.С. Куль­ба­ка и др.

Ав­тор по­этических сборников: «Оче­ви­дец» (1967) и «Веч­ный день» (1975); пе­ча­тал­ся в сам­из­да­те (альмонах «Мет­ро­поль», 1979). В начале 1980-х годов пуб­ли­ко­вал­ся на За­па­де: по­этические сборники «Во­ля» (1981), «Ко­че­вой огонь» (1984); по­весть «Де­ка­да» (1983) о жес­то­ко­стях национальной по­ли­ти­ки И.В. Ста­ли­на в от­но­ше­нии кав­каз­ских на­ро­дов, книга «Ста­лин­град Ва­си­лия Гросс­ма­на» (1986; пе­ре­из­да­на под названием «Жизнь и судь­ба Ва­си­лия Гросс­ма­на», 1990). С конца 1980-х годов пе­ча­тал­ся на ро­ди­не: по­этические сборники «Лун­ный свет», «Пись­ме­на» (оба 1991). Сти­хи Липкина про­ник­ну­ты ре­лигиозными мо­ти­ва­ми; во мно­гих из них при­сут­ст­ву­ет еврейская те­ма. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ав­то­био­гра­фическая по­весть «За­пис­ки жиль­ца» (1992), вос­по­ми­на­ния об А.А. Ах­ма­то­вой , О.Э. Ман­дель­шта­ме, Э.Г. Баг­риц­ком, Н.А. Клюе­ве, П.Н. Ва­силь­е­ве; по­вес­ти для де­тей.