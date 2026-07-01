ЛИПКИН СЕМЁН ИЗРАИЛЕВИЧ
ЛИПКИН СЕМЁН ИЗРАИЛЕВИЧ (настоящая фамилия Липкинд) - русский писатель, переводчик.
Муж И.Л. Лиснянской. Родился в небогатой еврейской семье. С 1929 года в Москве. Окончил Московский инженерно-экономический институт (1937). С 1929 года публиковался в московской периодике. В годы Великой Отечественной войны военный корреспондент. Получил известность как переводчик восточных эпосов: калмыцкого «Джангар» (1940), киргизского «Манас» (1941), кабардинского «Нарты» (1951), а также поэм «Лейли и Меджнун» (1943) и «Семь планет» (1948) А. Навои, «Сказание о Бахраме Чубине» (1952) и «Шахнаме» (1955) Фирдоуси, произведений еврейских поэтов Х.Н. Бялика, П. Маркиша, М.С. Кульбака и др.
Автор поэтических сборников: «Очевидец» (1967) и «Вечный день» (1975); печатался в самиздате (альмонах «Метрополь», 1979). В начале 1980-х годов публиковался на Западе: поэтические сборники «Воля» (1981), «Кочевой огонь» (1984); повесть «Декада» (1983) о жестокостях национальной политики И.В. Сталина в отношении кавказских народов, книга «Сталинград Василия Гроссмана» (1986; переиздана под названием «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», 1990). С конца 1980-х годов печатался на родине: поэтические сборники «Лунный свет», «Письмена» (оба 1991). Стихи Липкина проникнуты религиозными мотивами; во многих из них присутствует еврейская тема. Среди других произведений: автобиографическая повесть «Записки жильца» (1992), воспоминания об А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштаме, Э.Г. Багрицком, Н.А. Клюеве, П.Н. Васильеве; повести для детей.