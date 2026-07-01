ИШТАР
ИШТАР - главное женское божество месопотамского (шумеро-аккадского) пантеона, богиня плодородия, любви, войны и распри, в астральном плане - олицетворение планеты Венера.
Имя Иштар происходит от семитического термина «астар», который у разных групп семитоязычных народов означал либо «богиня», либо «бог». Иштар именовалась «госпожой неба и земли», «госпожой небесного света», «госпожой стран», «госпожой воинств» и др. По-видимому, Иштар приписывали и дар целительства. Например, статую Иштар Ниневийской царь Митанни Тушратта в XIV веке до н. э. прислал на время в Египет Аменхотепу III для излечения какого-то недуга, которым тот страдал. Женщины уповали на помощь Иштар при родах.
Генеалогия Иштар и её место в пантеоне связаны со многими богами. Культ её, возможно, восходит к культу Ишхары, более древней богини с аналогичными функциями, чьё имя имеет ещё дошумерское происхождение. Кроме того, со времени III династии Ура (конец III-го тысячелетия до н. э.) известен культ аккадской богини Нанайи, которая по своим функциям близка Иштар и, может быть, является её ипостасью, продолжавшей свою жизнь в ахеменидское и эллинистическое время и пользовавшейся признанием не только в Месопотамии, но также в Сирии и Иране. В регионе восточно-средиземноморского побережья Иштар почиталась под именем Астарты.
Образ Иштар оказал влияние на культы плодородия у хурритов, хеттов и др. Иштар также стала почитаться в Египте со времени Нового царства (середина XVI века - третья четверть XI века до н. э.), в Мемфисе ей было построено святилище. В самой же Месопотамии центром культа Инанны-Иштар был город Урук, где обряды и празднества в честь богини носили оргиастический характер. Храмы Иштар находились и во многих др. городах Месопотамии: Уре, Исине, Аккаде, Мари, Ниппуре, Нузи, Ниневии, Арбеле, Ашшуре. В храмах Иштар для служения и празднеств в её честь содержались жрицы, блудницы, евнухи, а также певицы, танцовщицы и музыкантши.
Символ Иштар - восьмиконечная звезда или многолепестковая розетка. Её священные животные - пантера и лев, она нередко изображалась стоящей на спинах этих животных. Скульптуры и рельефы представляют Иштар по-разному: крылатой, иногда четырёхкрылой, обнажённой с подчёркнутыми половыми признаками, в длинном одеянии, но с обнажённой грудью, с сосудом с льющейся водой, с атрибутами воительницы, ведущей на верёвке пленных, и др.
Согласно местным городским традициям, Инанна-Иштар в Уре считалась дочерью Нанны (Сина), сестрой Уту (Шамаша) и Эрешкигаль, богини загробного мира; в Ашшуре - дочерью и супругой верховного бога Ашшура; в Уруке - бога Ана [Ану(м)]; с возвышением культа Энлиля - его дочерью. В роли мужа Инанны-Иштар иногда фигурирует Забаба - бог-покровитель Киша, но в большинстве мифов - бог-пастух Думузи. В качестве сына Иштар упоминается бог-воитель Шара из города Умма. Нередки были теофорные имена, включающие имя богини: наместник Мари Пузур-Иштар («Тайна Иштар»), царь Исина Липит-Иштар («Прикосновение Иштар») и др.
Инанна-Иштар стала одним из центральных образов мифоэпического творчества народов Месопотамии, формирование которого началось в Шумере, в связи с чем б. ч. мифов посвящена Инанне. Особенно обширен цикл мифов об Инанне и её супруге Думузи, ставший основой для ритуала «священного бракосочетания». В шумерских и аккадских вариантах получил развитие миф о Гильгамеше и небесном быке: в отместку герою, отвергшему любовь Иштар, богиня насылает на Урук чудовищного быка, которого тот всё же побеждает. В шумерских и аккадских вариантах сохранился самый популярный миф о нисхождении Инанны-Иштар в преисподнюю.
Причём в шумерском варианте Инанна спускается в загробный мир из желания оспорить и обрести власть у своей сестры, царицы этого мира, но, будучи побеждена ею, право вернуться на землю обретает ценой «замены» себя своим супругом Думузи, который отныне полгода должен проводить в царстве мёртвых, а др. полгода - на земле. В аккадской версии мифа Иштар спускается в загробный мир для спасения безвременно погибшего супруга и после мучительных испытаний добивается его возвращения через каждые полгода на землю. Именно этот миф лёг в основу представлений о смене времён года, об умирающем и воскресающем боге.
Иллюстрации:
Иштар. Статуя из храма в Мари. Нач. 2-го тыс.до н. э. Национальный музей (Халеб). Архив БРЭ.
«Иштар на льве». Рельеф из Эшнунны Лувр (Париж). Архив БРЭ.