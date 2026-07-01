ЛИПИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ

ЛИПИНСКИЙ (Ли­пинсь­кий) ВЯЧЕСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ - украинский историк, социолог, философ, публицист.

По­ли­тический дея­тель. Из ста­рин­но­го польского шля­хет­ско­го ро­да. В 1903-1906 годах учил­ся на аг­ро­но­ма в Кра­ков­ском университете, в 1909 году окон­чил со­цио­ло­гический факультет Же­нев­ско­го университета. В 1908 году вер­нул­ся на Ук­раи­ну, где за­нял­ся на­учной ра­бо­той; в 1909 году вы­шла его книга «Szlachta na Ukrainie», в ко­то­рой про­во­ди­лась мысль об осо­бой ро­ли шлях­ты, ко­то­рую она долж­на сыг­рать в по­ли­тическом и национальном ста­нов­ле­нии украинского го­су­дар­ст­ва. Со­труд­ни­чал в журнале «Przegląd Krajowy», вы­хо­див­шем в Кие­ве. В 1912 году под редакцией Липинского вы­шел сборник фун­даментальных на­учных тру­дов и до­ку­мен­тов «Z dziejów Ukrainy». В этих ра­бо­тах Липинский раз­ра­ба­ты­вал тео­рию элит и кон­цеп­цию украинской мо­нар­хии , от­стаи­вая уме­рен­но кон­сер­ва­тив­ные взгля­ды.

В 1912 году один из ор­га­ни­за­то­ров Украинского ин­фор­мационного комитета, транс­фор­ми­ро­вав­ше­го­ся за­тем в «Со­юз ос­во­бо­ж­де­ния Ук­раи­ны» (1914). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны мо­би­ли­зо­ван в российскую ар­мию, слу­жил в ты­ло­вых час­тях. Ак­тив­ный уча­ст­ник по­ли­тической борь­бы на Ук­раи­не в 1917-1919 годах, соз­да­тель Украинской де­мо­кра­тической хле­бо­роб­ской пар­тии (1917). В 1918 году сбли­зил­ся с П.П. Ско­ро­пад­ским, пол­но­моч­ный ми­нистр и по­сол Ук­ра­ин­ской дер­жа­вы в Ве­не. С 1919 года в эмиг­ра­ции в Гер­ма­нии и Ав­ст­рии, воз­глав­лял Украинский со­юз хле­бо­ро­бов-дер­жав­ни­ков, из­да­вав­ший в 1920-1925 годах сборники «Хліборобсь­ка Україна», один из ос­но­ва­те­лей Украинского сво­бод­но­го университета в Пра­ге. По­ли­то­ло­гическая и со­цио­ло­гическая кон­цеп­ция Липинского, ос­но­ван­ная на идее кон­сти­ту­ци­он­ной «тру­до­вой мо­нар­хии» и тер­ри­то­ри­аль­ном украинском пат­рио­тиз­ме, наи­бо­лее пол­но бы­ла из­ло­же­на в его тру­де «Лис­ти до братів-хліборобів» (1926).

Сочинения:

Релігія і церк­ва в історії України. Фi­ладельфiя, 1925. Київ, 1995;

Хам i Яфет. Львів, 1928;

Україна на переломі. 1654-1659. Фiладельфiя, 1991