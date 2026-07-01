ЛИПИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ
ЛИПИНСКИЙ (Липинський) ВЯЧЕСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ - украинский историк, социолог, философ, публицист.
Политический деятель. Из старинного польского шляхетского рода. В 1903-1906 годах учился на агронома в Краковском университете, в 1909 году окончил социологический факультет Женевского университета. В 1908 году вернулся на Украину, где занялся научной работой; в 1909 году вышла его книга «Szlachta na Ukrainie», в которой проводилась мысль об особой роли шляхты, которую она должна сыграть в политическом и национальном становлении украинского государства. Сотрудничал в журнале «Przegląd Krajowy», выходившем в Киеве. В 1912 году под редакцией Липинского вышел сборник фундаментальных научных трудов и документов «Z dziejów Ukrainy». В этих работах Липинский разрабатывал теорию элит и концепцию украинской монархии, отстаивая умеренно консервативные взгляды.
В 1912 году один из организаторов Украинского информационного комитета, трансформировавшегося затем в «Союз освобождения Украины» (1914). Во время 1-й мировой войны мобилизован в российскую армию, служил в тыловых частях. Активный участник политической борьбы на Украине в 1917-1919 годах, создатель Украинской демократической хлеборобской партии (1917). В 1918 году сблизился с П.П. Скоропадским, полномочный министр и посол Украинской державы в Вене. С 1919 года в эмиграции в Германии и Австрии, возглавлял Украинский союз хлеборобов-державников, издававший в 1920-1925 годах сборники «Хліборобська Україна», один из основателей Украинского свободного университета в Праге. Политологическая и социологическая концепция Липинского, основанная на идее конституционной «трудовой монархии» и территориальном украинском патриотизме, наиболее полно была изложена в его труде «Листи до братів-хліборобів» (1926).
Сочинения:
Релігія і церква в історії України. Фiладельфiя, 1925. Київ, 1995;
Хам i Яфет. Львів, 1928;
Україна на переломі. 1654-1659. Фiладельфiя, 1991