ЛИПИНЬСКИЙ КАРОЛЬ ЮЗЕФ

ЛИПИНЬСКИЙ КАРОЛЬ ЮЗЕФ - польский скрипач, композитор.

Один из круп­ней­ших скри­па­чей 1-й половины XIX века. Сын и уче­ник скри­па­ча и ка­пель­мей­сте­ра Фе­лик­са Ли­пинь­ско­го (1765-1847 годы). С 1810 года 1-й скри­пач, с 1812 года ка­пель­мей­стер те­ат­раль­но­го ор­ке­ст­ра в Лем­бер­ге. В 1814 году пред­при­нял пу­те­ше­ст­вие в Ве­ну, что­бы по­слу­шать иг­ру Л. Шпо­ра. С 1817 года га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы (с пе­ре­ры­вом в 1829-1834 годах, ког­да жил в Лем­бер­ге), в 1818 году в Пья­чен­це (Ита­лия) со­стя­зал­ся в иг­ре с Н. Па­га­ни­ни , в 1819-1829 годах не­од­но­крат­но кон­цер­ти­ро­вал в Рос­сии. Иг­рал в ан­самб­ле с М. Ши­ма­нов­ской, Ф. Лис­том . Его иг­ру вы­со­ко це­ни­ли М.И. Глин­ка , Р. Шу­ман (по­свя­тил Липиньскому свой цикл фортепианных пьес «Кар­на­вал»), Р. Ваг­нер , Г. Бер­ли­оз. По­след­нее соль­ное вы­сту­п­ле­ние Липиньского со­стоя­лось в 1848 годах в Лон­до­не (пар­тия аль­та в сим­фо­нии «Га­рольд в Ита­лии» Бер­лио­за под руководством ав­то­ра). В 1839-1859 годах со­лист и кон­церт­мей­стер Опер­но­го те­ат­ра в Дрез­де­не (под руководством Р. Ваг­не­ра). Сре­ди уче­ни­ков: Г. Ве­няв­ский, Й. Бём, Й. Ио­а­хим, С. Сер­ва­чинь­ский.

С 1859 году пре­по­да­вал в ос­но­ван­ной им музыкальной шко­ле для кре­сть­ян­ских де­тей в Ур­лу­ве. Ав­тор про­из­ве­де­ний для скрип­ки: 4 кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром (в т. ч. «Con­cert mi­litaire», 1836), фан­та­зий и ва­риа­ций на соб­ст­вен­ные те­мы и те­мы клас­сических опер, по­ло­не­зов, ка­при­сов, транс­крип­ций фортепианных пьес Ф. Шо­пе­на и др.