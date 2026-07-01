ЛИПИНЬСКИЙ КАРОЛЬ ЮЗЕФ
ЛИПИНЬСКИЙ КАРОЛЬ ЮЗЕФ - польский скрипач, композитор.
Один из крупнейших скрипачей 1-й половины XIX века. Сын и ученик скрипача и капельмейстера Феликса Липиньского (1765-1847 годы). С 1810 года 1-й скрипач, с 1812 года капельмейстер театрального оркестра в Лемберге. В 1814 году предпринял путешествие в Вену, чтобы послушать игру Л. Шпора. С 1817 года гастролировал в странах Европы (с перерывом в 1829-1834 годах, когда жил в Лемберге), в 1818 году в Пьяченце (Италия) состязался в игре с Н. Паганини, в 1819-1829 годах неоднократно концертировал в России. Играл в ансамбле с М. Шимановской, Ф. Листом. Его игру высоко ценили М.И. Глинка, Р. Шуман (посвятил Липиньскому свой цикл фортепианных пьес «Карнавал»), Р. Вагнер, Г. Берлиоз. Последнее сольное выступление Липиньского состоялось в 1848 годах в Лондоне (партия альта в симфонии «Гарольд в Италии» Берлиоза под руководством автора). В 1839-1859 годах солист и концертмейстер Оперного театра в Дрездене (под руководством Р. Вагнера). Среди учеников: Г. Венявский, Й. Бём, Й. Иоахим, С. Сервачиньский.
С 1859 году преподавал в основанной им музыкальной школе для крестьянских детей в Урлуве. Автор произведений для скрипки: 4 концертов с оркестром (в т. ч. «Concert militaire», 1836), фантазий и вариаций на собственные темы и темы классических опер, полонезов, каприсов, транскрипций фортепианных пьес Ф. Шопена и др.