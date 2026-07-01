ЛИПИЦКАЯ КУЛЬТУРА

ЛИПИЦКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура I-II веках в Восточном При­кар­па­тье.

На­зва­на по мо­гиль­ни­ку, ис­сле­до­ван­но­му ар­хео­ло­гом И. Ко­пер­ниц­ким в 1889-1890 годах у села Верх­няя Ли­пи­ца (ны­не Ро­га­тин­ский район Ива­но-Фран­ков­ской области, Ук­раи­на). Вы­де­ле­на М.Ю. Сми­ш­ко в начале 1930-х годов. Зо­на основных па­мят­ни­ков - в бас­сей­не ле­вых при­то­ков Верх­не­го Дне­ст­ра. К Липецкой культуре от­но­сят и ряд пунк­тов ме­ж­ду Дне­ст­ром и Верх­ним Пру­том, гра­ницы на за­па­де и юге не оп­ре­де­ле­ны. Боль­шин­ст­во па­мят­ни­ков да­ти­ру­ет­ся от 2-й четверти I века до середины II века или до ру­бе­жа II/III веков.

Се­ли­ща; под­пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки и бо­лее ок­руг­лые зем­лян­ки, в т. ч. с ус­ту­па­ми (сту­пень­ки, ле­жан­ки, ос­но­вы внутренних пе­ре­кры­тий и т. д.), на­зем­ные до­ма; сте­ны - пле­тень, об­ма­зан­ный гли­ной, пол ино­гда имел гли­ня­ную под­маз­ку; оча­ги с гли­ня­ны­ми и ка­мен­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми или гли­но­бит­ные пе­чи; хо­зяйственные ямы. Изу­че­ны ме­тал­лур­гические и гон­чар­ные мас­тер­ские. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки , вклю­чаю­щие мес­та со­жже­ний (про­ка­лён­ные пят­на до 1,5 × 7 м); очи­щен­ные пе­ре­жжён­ные кос­ти с де­та­ля­ми убо­ра и ве­ща­ми до­маш­не­го оби­хо­да по­ме­ща­ли в основном в ур­ны. Ре­же со­жжённые ос­тан­ки про­сто ссы­па­ли в ям­ки; встре­ча­ют­ся спе­ци­аль­но ис­пор­чен­ные ору­жие и ору­дия; есть тру­по­по­ло­же­ния с бо­га­тым ин­вен­та­рём (эти ва­ри­ан­ты свя­зы­ва­ют с ино­куль­тур­ны­ми влия­ния­ми или ком­по­нен­та­ми). Ке­ра­ми­ка: сто­ло­вая, сде­лан­ная на гон­чар­ном кру­ге, хо­ро­шей вы­дел­ки (по­ка­за­тель­ны «ва­зы» на вы­со­кой нож­ке, би­ко­ни­че­ские со­су­ды, со­су­ды с дву­мя вы­со­ко под­ня­ты­ми руч­ка­ми, кув­ши­ны; ор­на­мент про­ло­щён), и леп­ная (ряд форм - под­ра­жа­ния кру­го­вой ке­ра­ми­ке, ло­щё­ные мис­ки, в т. ч. ти­пич­ные для за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры, и др.); ку­хон­ная - леп­ная (по­ка­за­тель­ны тюль­па­но­вид­ные горш­ки, ко­нические мис­ки и круж­ки с мас­сив­ной руч­кой), не­ред­ко де­ко­ри­ро­ва­на на­ле­па­ми, в т. ч. с вдав­ле­ния­ми. Ук­ра­ше­ния и ряд бы­то­вых пред­ме­тов римского и центральноевропейского кру­га; ору­жие, обыч­ное для пше­вор­ской куль­ту­ры; сре­ди ору­дий из­вест­ны жер­но­ва, на­раль­ник, на­пиль­ник. Есть им­порт­ные (в основном рим­ские) ам­фо­ры и по­су­да (в т. ч. брон­зо­вая), бу­сы, мо­не­ты, зер­ка­ла и т. д. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во.

Липецкую культуру от­но­сят к северо-восточной пе­ри­фе­рии куль­тур, свя­зан­ных с объ­е­ди­не­ни­ем да­ков (не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ото­жде­ст­в­ля­ют но­си­те­лей Липецкой культуры с ча­стью пле­ме­ни кос­то­бо­ков, на­зы­вае­мой «транс­мон­та­ни», т. е. «жи­ву­щие за го­ра­ми»). Силь­ны влия­ния пше­вор­ской (осо­бен­но) и за­ру­би­нец­кой куль­тур, в т. ч. че­рес­по­лос­ное про­жи­ва­ние их но­си­те­лей (смотри так­же Зуб­рец­кая куль­ту­ра ). По со­от­но­ше­нию ком­по­нен­тов в рам­ках Липецкой культуры вы­де­ля­ют несколько групп, в т. ч. ран­нюю (пред­став­лен­ную мо­гиль­ни­ком Зве­ни­го­род и др.) М.Б. Щу­кин свя­зы­вал с ча­стью бас­тар­нов (близ­ки гер­ман­цам, с эле­мен­та­ми куль­ту­ры сар­ма­тов), ис­пы­тав­ших влия­ние да­ков, и не вклю­чал в соб­ст­вен­но Липецкую культуру; зна­чительный при­ток да­кий­ско­го на­се­ле­ния на тер­ри­то­рию Липецкой культуры со­от­но­сят с уг­ро­зой римского втор­же­ния на зем­ли да­ков в 88 году. По-ви­ди­мо­му, Липецкая культура бы­ла ас­си­ми­ли­ро­ва­на зуб­риц­кой куль­ту­рой, уве­ли­че­ние чис­ла но­си­те­лей ко­то­рой в По­дне­ст­ро­вье да­ти­ру­ют с конца II века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)