ЛИПИЦКАЯ КУЛЬТУРА
ЛИПИЦКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура I-II веках в Восточном Прикарпатье.
Названа по могильнику, исследованному археологом И. Коперницким в 1889-1890 годах у села Верхняя Липица (ныне Рогатинский район Ивано-Франковской области, Украина). Выделена М.Ю. Смишко в начале 1930-х годов. Зона основных памятников - в бассейне левых притоков Верхнего Днестра. К Липецкой культуре относят и ряд пунктов между Днестром и Верхним Прутом, границы на западе и юге не определены. Большинство памятников датируется от 2-й четверти I века до середины II века или до рубежа II/III веков.
Селища; подпрямоугольные полуземлянки и более округлые землянки, в т. ч. с уступами (ступеньки, лежанки, основы внутренних перекрытий и т. д.), наземные дома; стены - плетень, обмазанный глиной, пол иногда имел глиняную подмазку; очаги с глиняными и каменными конструкциями или глинобитные печи; хозяйственные ямы. Изучены металлургические и гончарные мастерские. Грунтовые могильники, включающие места сожжений (прокалённые пятна до 1,5 × 7 м); очищенные пережжённые кости с деталями убора и вещами домашнего обихода помещали в основном в урны. Реже сожжённые останки просто ссыпали в ямки; встречаются специально испорченные оружие и орудия; есть трупоположения с богатым инвентарём (эти варианты связывают с инокультурными влияниями или компонентами). Керамика: столовая, сделанная на гончарном круге, хорошей выделки (показательны «вазы» на высокой ножке, биконические сосуды, сосуды с двумя высоко поднятыми ручками, кувшины; орнамент пролощён), и лепная (ряд форм - подражания круговой керамике, лощёные миски, в т. ч. типичные для зарубинецкой культуры, и др.); кухонная - лепная (показательны тюльпановидные горшки, конические миски и кружки с массивной ручкой), нередко декорирована налепами, в т. ч. с вдавлениями. Украшения и ряд бытовых предметов римского и центральноевропейского круга; оружие, обычное для пшеворской культуры; среди орудий известны жернова, наральник, напильник. Есть импортные (в основном римские) амфоры и посуда (в т. ч. бронзовая), бусы, монеты, зеркала и т. д. В основе хозяйства - земледелие и животноводство.
Липецкую культуру относят к северо-восточной периферии культур, связанных с объединением даков (некоторые исследователи отождествляют носителей Липецкой культуры с частью племени костобоков, называемой «трансмонтани», т. е. «живущие за горами»). Сильны влияния пшеворской (особенно) и зарубинецкой культур, в т. ч. чересполосное проживание их носителей (смотри также Зубрецкая культура). По соотношению компонентов в рамках Липецкой культуры выделяют несколько групп, в т. ч. раннюю (представленную могильником Звенигород и др.) М.Б. Щукин связывал с частью бастарнов (близки германцам, с элементами культуры сарматов), испытавших влияние даков, и не включал в собственно Липецкую культуру; значительный приток дакийского населения на территорию Липецкой культуры соотносят с угрозой римского вторжения на земли даков в 88 году. По-видимому, Липецкая культура была ассимилирована зубрицкой культурой, увеличение числа носителей которой в Поднестровье датируют с конца II века.