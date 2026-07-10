ЛИПИЦКАЯ БИТВА 1216

ЛИПИЦКАЯ БИТВА 1216 года - решающее сражение в ходе борьбы за владимирский стол между войсками двух княжеских коалиций.

Воз­глав­ляе­мых сы­новь­я­ми вла­ди­мир­ско­го князя Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до Кон­стан­ти­ном Все­во­ло­до­ви­чем и Юри­ем Все­во­ло­до­ви­чем. Со­стоя­лась 20-21 апреля близ уро­чи­ща Ли­пи­цы в ок­ре­ст­но­стях города Юрь­ев (Поль­ской).

На сто­ро­не вла­ди­мир­ско­го князя Юрия Все­во­ло­до­ви­ча вы­сту­па­ли его бра­тья - пе­ре­яс­лав­ский князь Яро­слав Все­во­ло­до­вич, юрь­ев­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич и князь Иван Все­во­ло­до­вич. В состав коалиции, возглавлявшейся ростовским князем Константином Всеволодовичем, вошли новгородский князь Мстислав Мсти­славич Удатный и его родственники: брат - псковский князь Владимир Мсти­славич, двоюродный брат - смоленский князь Владимир Рюрикович и двоюродный племянник - Всеволод Мстиславич (сын киевского князя Мсти­слава Романовича Старого ). Не­да­ле­ко от Ро­сто­ва на реке Са­ра 9.4.1216 года про­изош­ла об­щая встре­ча коа­ли­ции Кон­стан­ти­на Все­во­ло­до­ви­ча, на ко­то­рой бы­ло при­ня­то ре­ше­ние дви­гать­ся к Пе­ре­яс­лав­лю. При под­хо­де к го­ро­ду (17 апреля) ста­ло из­вест­но, что Яро­слав Все­во­ло­до­вич с вой­ска­ми ушёл на со­еди­не­ние с си­ла­ми брать­ев, ко­то­рое про­изош­ло 18-19 апреля в рай­оне Юрь­е­ва.

К 1-й по­ло­ви­не дня 19 апреля объ­е­ди­нён­ные си­лы Юрия Все­во­ло­до­ви­ча и Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча ос­та­но­ви­лись в вер­ховь­ях реки Гза, се­вер­нее Юрь­е­ва. К ве­че­ру того же дня сю­да по­до­шли вой­ска Мсти­сла­ва Удат­но­го и Кон­стан­ти­на Все­во­ло­до­ви­ча: нов­го­род­цы, по-ви­ди­мо­му, рас­по­ло­жи­лись в сред­нем те­че­нии реки Гза, а рос­тов­цы - на реке Лип­ня, ле­вом при­то­ке реки Ду­бен­ка (та­кая рас­ста­нов­ка сил по­зво­ля­ла пре­рвать со­об­ще­ние Юрия Все­во­ло­до­ви­ча с городом Вла­ди­мир). Ве­че­ром 19 апреля Юрий Все­во­ло­до­вич и Яро­слав Все­во­ло­до­вич со­об­щи­ли про­тив­ни­кам ме­сто бу­ду­щей бит­вы - уро­чи­ще Ли­пи­цы (ров­ная ме­ст­ность при­мер­но в 5 км на вос­ток от города Юрь­ев). В ночь на 20 апреля братья Все­во­ло­до­ви­чи со­вер­ши­ли пе­ре­ход к по­лю, пе­ре­сек­ли ру­чей Ту­нег и за­ня­ли силь­ную обо­ро­нительную по­зи­цию на т. н. Ав­до­вой го­ре (воз­вы­шен­ность при­мер­но в 5 км на юго-вос­ток от города Юрь­ев). Ут­ром 20 апреля вой­ска коа­ли­ции Мсти­сла­ва Удат­но­го и Кон­стан­ти­на Все­во­ло­до­ви­ча за­ня­ли т. н. Юрь­е­ву го­ру (холм к юго-за­па­ду от современного села Ку­ми­но). Весь день 20 апреля про­ис­хо­ди­ли без­ре­зуль­тат­ные столк­но­ве­ния «мо­ло­дых лю­дей» про­тив­ни­ков.

Ут­ром 21 апреля Мсти­слав Удат­ный пе­ре­дви­нул вой­ска на вос­ток и вы­стро­ил их в бое­вой по­ря­док - ду­гой с вы­дви­ну­ты­ми впе­рёд флан­га­ми (на ле­вом флан­ге - Вла­ди­мир Рю­ри­ко­вич со смо­ля­на­ми, в цен­тре - Мсти­слав Удат­ный и Все­во­лод Мсти­сла­вич с нов­го­род­ца­ми, на пра­вом флан­ге - Кон­стан­тин Все­во­ло­до­вич и Вла­ди­мир Мсти­сла­вич с рос­тов­ца­ми). Об­щая чис­лен­ность вой­ска со­юз­ни­ков со­став­ля­ла около 1,5-2 тысячи человек. Их про­тив­ни­ки вста­ли ду­гой с вы­дви­ну­тым впе­рёд цен­тром (на ле­вом флан­ге - князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич и Иван Все­во­ло­до­вич с юрь­ев­ца­ми и др., в цен­тре - Юрий Все­во­ло­до­вич с вла­ди­мир­ца­ми, на пра­вом флан­ге - Яро­слав Все­во­ло­до­вич с пе­ре­яс­лав­ца­ми). Об­щая чис­лен­ность вой­ска Все­во­ло­до­ви­чей со­став­ля­ла свыше 9,2 тысяч человек.

Липецкая битва на­ча­лась, ве­ро­ят­но, около 9 ча­сов ут­ра ата­кой пе­ших нов­го­род­ских опол­чен­цев (они сня­ли обувь и лиш­нюю оде­ж­ду для удоб­ст­ва пе­ре­хо­да че­рез ни­зин­ную «дебрь»), в ре­зуль­та­те че­го пе­ре­яс­лав­цы ста­ли от­сту­пать. За­тем в бой всту­пи­ли смо­ля­не, а вслед за ни­ми и кня­зья со свои­ми лат­ни­ка­ми. Око­ло по­ло­ви­ны пер­во­го - ча­са дня вой­ска коа­ли­ции Мсти­сла­ва Удат­но­го и Кон­стан­ти­на Все­во­ло­до­ви­ча про­би­лись к обо­зам, пол­но­стью на­ру­шив по­строе­ние Все­во­ло­до­ви­чей. Кня­зья Все­во­ло­до­ви­чи пер­вы­ми по­ки­ну­ли по­ле, при­чём Юрий во вре­мя бег­ст­ва при­ка­зал спря­тать па­рад­ный кня­же­ский шлем и коль­чу­гу (най­де­ны в 1808 году близ села Лы­ко­во, в 15 км от мес­та Липецкой битвы). Сра­же­ние за­вер­ши­лось при­мер­но к 2 ча­сам дня.

28 апр. по­бе­ди­те­ли по­до­шли к Вла­ди­ми­ру и про­воз­гла­си­ли вла­ди­мир­ским кня­зем Кон­стан­ти­на Все­во­ло­до­ви­ча, 3 мая они дос­тиг­ли Пе­ре­яс­лав­ля, за­ста­ви­ли Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча под­чи­нить­ся их во­ле и ос­во­бо­ди­ли аре­сто­ван­ных им в нач. 1216 нов­го­род­ских куп­цов. Юрий Все­во­ло­до­вич сдал­ся на ми­лость по­бе­ди­те­лей и был от­прав­лен на кня­же­ние в г. Го­ро­дец Ра­ди­лов.

Вско­ре по­сле со­бы­тий бы­ла со­став­ле­на ле­то­пис­ная по­весть о Липецкой битве. В со­кра­щён­ном ви­де она со­дер­жит­ся в тек­сте Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си стар­ше­го из­во­да, в бо­лее пол­ном - в со­ста­ве ле­то­пис­ных па­мят­ни­ков начала XV века (Нов­го­род­ская Ка­рам­зин­ская, Нов­го­род­ская чет­вёр­тая и Со­фий­ская пер­вая ле­то­пи­си).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)