ЛИПИЦКАЯ БИТВА 1216
ЛИПИЦКАЯ БИТВА 1216 года - решающее сражение в ходе борьбы за владимирский стол между войсками двух княжеских коалиций.
Возглавляемых сыновьями владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо Константином Всеволодовичем и Юрием Всеволодовичем. Состоялась 20-21 апреля близ урочища Липицы в окрестностях города Юрьев (Польской).
На стороне владимирского князя Юрия Всеволодовича выступали его братья - переяславский князь Ярослав Всеволодович, юрьевский князь Святослав Всеволодович и князь Иван Всеволодович. В состав коалиции, возглавлявшейся ростовским князем Константином Всеволодовичем, вошли новгородский князь Мстислав Мстиславич Удатный и его родственники: брат - псковский князь Владимир Мстиславич, двоюродный брат - смоленский князь Владимир Рюрикович и двоюродный племянник - Всеволод Мстиславич (сын киевского князя Мстислава Романовича Старого). Недалеко от Ростова на реке Сара 9.4.1216 года произошла общая встреча коалиции Константина Всеволодовича, на которой было принято решение двигаться к Переяславлю. При подходе к городу (17 апреля) стало известно, что Ярослав Всеволодович с войсками ушёл на соединение с силами братьев, которое произошло 18-19 апреля в районе Юрьева.
К 1-й половине дня 19 апреля объединённые силы Юрия Всеволодовича и Ярослава Всеволодовича остановились в верховьях реки Гза, севернее Юрьева. К вечеру того же дня сюда подошли войска Мстислава Удатного и Константина Всеволодовича: новгородцы, по-видимому, расположились в среднем течении реки Гза, а ростовцы - на реке Липня, левом притоке реки Дубенка (такая расстановка сил позволяла прервать сообщение Юрия Всеволодовича с городом Владимир). Вечером 19 апреля Юрий Всеволодович и Ярослав Всеволодович сообщили противникам место будущей битвы - урочище Липицы (ровная местность примерно в 5 км на восток от города Юрьев). В ночь на 20 апреля братья Всеволодовичи совершили переход к полю, пересекли ручей Тунег и заняли сильную оборонительную позицию на т. н. Авдовой горе (возвышенность примерно в 5 км на юго-восток от города Юрьев). Утром 20 апреля войска коалиции Мстислава Удатного и Константина Всеволодовича заняли т. н. Юрьеву гору (холм к юго-западу от современного села Кумино). Весь день 20 апреля происходили безрезультатные столкновения «молодых людей» противников.
Утром 21 апреля Мстислав Удатный передвинул войска на восток и выстроил их в боевой порядок - дугой с выдвинутыми вперёд флангами (на левом фланге - Владимир Рюрикович со смолянами, в центре - Мстислав Удатный и Всеволод Мстиславич с новгородцами, на правом фланге - Константин Всеволодович и Владимир Мстиславич с ростовцами). Общая численность войска союзников составляла около 1,5-2 тысячи человек. Их противники встали дугой с выдвинутым вперёд центром (на левом фланге - князь Святослав Всеволодович и Иван Всеволодович с юрьевцами и др., в центре - Юрий Всеволодович с владимирцами, на правом фланге - Ярослав Всеволодович с переяславцами). Общая численность войска Всеволодовичей составляла свыше 9,2 тысяч человек.
Липецкая битва началась, вероятно, около 9 часов утра атакой пеших новгородских ополченцев (они сняли обувь и лишнюю одежду для удобства перехода через низинную «дебрь»), в результате чего переяславцы стали отступать. Затем в бой вступили смоляне, а вслед за ними и князья со своими латниками. Около половины первого - часа дня войска коалиции Мстислава Удатного и Константина Всеволодовича пробились к обозам, полностью нарушив построение Всеволодовичей. Князья Всеволодовичи первыми покинули поле, причём Юрий во время бегства приказал спрятать парадный княжеский шлем и кольчугу (найдены в 1808 году близ села Лыково, в 15 км от места Липецкой битвы). Сражение завершилось примерно к 2 часам дня.
28 апр. победители подошли к Владимиру и провозгласили владимирским князем Константина Всеволодовича, 3 мая они достигли Переяславля, заставили Ярослава Всеволодовича подчиниться их воле и освободили арестованных им в нач. 1216 новгородских купцов. Юрий Всеволодович сдался на милость победителей и был отправлен на княжение в г. Городец Радилов.
Вскоре после событий была составлена летописная повесть о Липецкой битве. В сокращённом виде она содержится в тексте Новгородской первой летописи старшего извода, в более полном - в составе летописных памятников начала XV века (Новгородская Карамзинская, Новгородская четвёртая и Софийская первая летописи).