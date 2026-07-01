ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.

Рас­по­ло­же­на в южной ча­сти Центрального фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 24,0 тысяч км2. Население 1163,3 тысяч человек (2009; 1159,0 тысяч человек в 1959 году; 1230,2 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Ли­пецк. Административно-территориальное де­ле­ние: 18 рай­онов, 8 го­ро­дов.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Ли­пец­кой об­лас­ти (2003). Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Ли­пец­ким об­ла­ст­ным Со­ве­том де­пу­та­тов , ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей об­лас­ти, ины­ми ор­га­на­ми государственной вла­сти об­лас­ти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом об­лас­ти. Об­ла­ст­ной Со­вет - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти об­лас­ти. Со­сто­ит из 56 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рательного пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии сро­ком на 5 лет (50% де­пу­та­тов долж­ны из­би­рать­ся по об­ла­ст­но­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов, по­дан­ных за спи­ски кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, вы­дви­ну­тые из­би­рательными объ­е­ди­не­ния­ми). Выс­ший ор­ган ис­пол­нительной вла­сти об­лас­ти - ад­ми­ни­ст­ра­ция. Сис­те­ма ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти, струк­ту­ра и по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния ад­ми­ни­ст­ра­ции об­лас­ти оп­ре­де­ля­ют­ся за­ко­ном об­лас­ти. Гла­ва ад­ми­ни­ст­ра­ции - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти, на­де­ляе­мое пол­но­мо­чия­ми об­ла­ст­ным Со­ве­том по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ.

При­ро­да.

Рель­еф. Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на в цен­тре Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, на сты­ке восточной час­ти Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти и Ок­ско-Дон­ской рав­ни­ны. Рель­еф большей части (75%) тер­ри­то­рии (к за­па­ду от до­лин рек Во­ро­неж и Ста­но­вая Ря­са) пред­став­лен воз­вы­шен­ны­ми (высота до 259 м, выс­шая точ­ка Ли­пец­кой об­лас­ти) хол­ми­сты­ми и по­ло­го­вол­ни­сты­ми рав­ни­на­ми, силь­но рас­чле­нён­ны­ми до­ли­на­ми рек, ов­ра­га­ми и бал­ка­ми (гус­то­та ов­раж­но-ба­лоч­ной се­ти до 1,1 км на км2). В до­ли­нах многих рек пра­во­бе­ре­жья реки Дон час­ты вы­хо­ды на по­верх­ность из­вест­ня­ков, об­ра­зую­щих жи­во­пис­ные ос­тан­цы, ска­лы, кань­о­но­об­раз­ные уще­лья и тес­ни­ны (Вор­голь­ские ска­лы, Га­ли­чья го­ра и др.). Ши­ро­ко раз­вит карст (во­рон­ки по скло­нам и дни­щам ба­лок, про­ва­лы, пе­ще­ры, сле­пые бал­ки и др.), ак­тив­ны ов­раж­ная эро­зия и пло­ско­ст­ной смыв, ополз­не­вые про­цес­сы. В восточной час­ти Ли­пец­кой об­лас­ти рас­про­стра­не­ны низ­мен­ные (высота 150-170 м) пло­ские сла­бо­рас­чле­нён­ные (до 0,3 км на км2) рав­ни­ны с оби­ли­ем блюд­це­об­раз­ных за­па­дин на во­до­раз­де­лах и по­верх­но­стях над­пой­мен­ных тер­рас реки Во­ро­неж; ак­тив­на суф­фо­зия.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия на­хо­дит­ся на северо-восточном скло­не Во­ро­неж­ской ан­тек­ли­зы Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы. Глу­би­на за­ле­га­ния ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го кри­стал­лического фун­да­мен­та ме­нее 1 км. Оса­доч­ный че­хол вклю­ча­ет: де­вон­ские кар­бо­нат­ные и тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния (из­вест­ня­ки, до­ло­ми­ты, мер­ге­ли, пес­ча­ни­ки, гли­ны, алев­ро­ли­ты) с про­слоя­ми гип­са, ко­то­рые вскры­ва­ют­ся по до­ли­не реки Дон и его при­то­ков; сред­не­юр­ские и ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ные ниж­не­ме­ло­вые пес­ки, пес­ча­ни­ки, гли­ны; нео­ге­но­вые тер­ри­ген­ные осад­ки, за­ле­гаю­щие в ло­каль­ном про­ги­бе, про­тя­ги­ваю­щем­ся вдоль до­ли­ны реки Во­ро­неж. Чет­вер­тич­ные от­ло­же­ния на во­до­раз­де­лах пред­став­ле­ны лед­ни­ко­вы­ми (ва­лун­ные суг­лин­ки), вод­но-лед­ни­ко­вы­ми (пес­ки, су­пе­си, су­глин­ки) от­ло­же­ния­ми, пе­ре­кры­ты­ми по­кров­ны­ми лёс­со­вид­ны­ми суг­лин­ка­ми. В до­ли­нах рек, осо­бен­но на во­сто­ке об­ла­сти, рас­про­стра­не­ны ал­лю­ви­аль­ные на­но­сы (пес­ки с гра­ви­ем, суг­лин­ки) и бо­лот­ные от­ло­же­ния (торф).

Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния флю­со­вых из­вест­ня­ков (Ар­га­мач­ское, Оль­ша­нец­кое, Со­коль­ско-Си­тов­ское и др.) и до­ло­ми­тов (Дан­ков­ское); це­мент­ных из­вест­ня­ков, глин и суг­лин­ков (Со­коль­ско-Си­тов­ское, Чи­би­сов­ское, Бе­рё­зов­ское); тех­но­ло­гических из­вест­ня­ков (Оль­ша­нец­кое, Хме­ли­нец­кое), стро­ительных из­вест­ня­ков, до­ло­ми­тов и пес­ча­ни­ков (Тю­шев­ское, Чер­кас­ское), фор­мо­воч­ных (Ли­пец­кое), сте­коль­ных и стро­ительных пес­ков, ту­го­плав­ких и лег­ко­плав­ких глин, тор­фа и са­про­пе­ля (в восточной час­ти об­лас­ти), ми­неральных кра­сок. С се­ве­ра на юг про­тя­ги­ва­ет­ся зо­на ти­тан-цир­ко­ние­вых рос­сы­пей. Ли­пец­кая об­лас­ть рас­по­ла­га­ет зна­чительными за­па­са­ми под­зем­ных ми­неральных вод и ле­чеб­ных тор­фя­ных гря­зей, на ба­зе ко­то­рых дей­ст­ву­ет Ли­пец­кий ку­рорт - один из ста­рей­ших в Рос­сии (с 1805 года).

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия весь­ма бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный, с чёт­ко вы­ра­жен­ны­ми се­зо­на­ми го­да. Зи­ма уме­рен­но хо­лод­ная, с ус­той­чи­вым снеж­ным по­кро­вом; средняя температура ян­ва­ря –10 °С. Ле­то тё­п­лое, про­дол­жи­тель­ное; средняя температура ию­ля 19-20 °С. Сред­не­го­до­вые сум­мы осад­ков со­став­ля­ют 450-550 мм; 3/4 из них вы­па­да­ет в тё­п­лый пе­ри­од го­да (с ап­ре­ля по ок­тябрь). Ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров об­ра­зу­ет­ся в 1-й де­ка­де де­каб­ря, схо­дит к кон­цу мар­та - на­ча­лу ап­ре­ля (средняя вы­со­та 25-35 см). Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­тационного пе­рио­да от 180 дней на се­ве­ре до 185 дней на юге.

Внут­рен­ние во­ды. Сред­не­мно­голет­ний по­верх­но­ст­ный сток, фор­ми­рую­щий­ся в пре­де­лах Ли­пец­кой об­лас­ти, со­став­ля­ет 2,55 км3 в год. Реч­ная сеть хо­ро­шо раз­ви­та (гус­то­та 0,23 км/км2), на­счи­ты­ва­ет­ся 127 рек дли­ной свыше 10 км, бо­лее 400 ма­лых рек и ручь­ёв. Поч­ти все они (за ис­клю­че­ни­ем про­те­каю­щей на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке реки Ра­но­ва - при­то­ка реки Ока) при­над­ле­жат бас­сей­ну реки Дон. В центральной час­ти тер­ри­то­рию суб­ме­ри­дио­наль­но пе­ре­се­ка­ют круп­ней­шие в об­лас­ти ре­ки Дон (дли­на в пре­де­лах Ли­пец­кой об­лас­ти 315 км) и Во­ро­неж (298 км). Другие зна­чительные ре­ки: пра­вые при­то­ки До­на - Кра­си­вая Ме­ча, Со­сна с при­то­ка­ми Олым и Вор­гол, Сно­ва, а так­же ре­ки бас­сей­на реки Во­ро­неж - Ста­но­вая Ря­са, Ягод­ная Ря­са, Ма­ты­ра, Ус­мань. Для рек, про­те­каю­щих по Сред­не­рус­ской воз­вы­шен­но­сти, в це­лом ха­рак­тер­ны бо­лее зна­чи­тель­ные ук­ло­ны и бы­строе те­че­ние, чем для рек восточной час­ти. Пи­та­ние рек сме­шан­ное. Сре­ди мно­го­чис­лен­ных, но не­боль­ших по пло­ща­ди озёр (об­щая площадь 14,8 км2) пре­об­ла­да­ют пой­мен­ные озё­ра-ста­ри­цы. В Ли­пец­кой об­лас­ти соз­да­но около 1780 пру­дов и свыше 310 не­боль­ших во­до­хра­ни­лищ об­щим объ­ё­мом 426,3 млн. м3, пре­имущественно для нужд сельскохозяйственного и ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния. Круп­ней­шее в об­лас­ти Ма­тыр­ское во­до­хра­ни­ли­ще (площадь 45 км2) на од­но­именной ре­ке ис­поль­зу­ет­ся пре­имущественно для рек­реа­ции жи­те­ля­ми близ­ле­жа­щих го­ро­дов Ли­пецк и Гря­зи.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Тер­ри­то­рия Ли­пец­кой об­лас­ти рас­по­ло­же­на в ле­со­степ­ной зо­не. В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют чер­но­зё­мы, за­ни­маю­щие до 80% тер­ри­то­рии об­лас­ти. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны вы­ще­ло­чен­ные и ти­пич­ные (в т. ч. мощ­ные, с со­дер­жа­ни­ем гу­му­са до 10%), в мень­шей сте­пе­ни - опод­зо­лен­ные чер­но­зё­мы. Отдельными уча­ст­ка­ми сре­ди чер­но­зё­мов пред­став­ле­ны се­рые лес­ные поч­вы. По до­ли­нам рек сфор­ми­ро­ва­лись ал­лю­ви­аль­ные и лу­го­во-чер­но­зём­ные поч­вы, на над­пой­мен­ных бо­ро­вых тер­ра­сах ле­во­бе­ре­жья реки Во­ро­неж - дер­но­вые. На юго-вос­то­ке об­лас­ти отдельными вкра­п­ле­ния­ми встре­ча­ют­ся со­ло­ди и со­лон­цы.

В ре­зуль­та­те мно­го­ве­ко­во­го и ин­тен­сив­но­го сельскохозяйственного ос­вое­ния степ­ная рас­ти­тель­ность со­хра­ни­лась лишь не­боль­ши­ми уча­ст­ка­ми по скло­нам реч­ных до­лин и ба­лок, главным образом в пре­де­лах осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий. Пред­став­ле­ны раз­но­трав­но-зла­ко­вые, раз­но­трав­но-ко­выль­ные, пет­ро­фит­ные (на за­па­де) и га­ло­фит­ные (на юго-вос­то­ке) сте­пи. Уни­каль­ны скаль­ные груп­пи­ров­ки из­вест­ня­ко­вых об­на­же­ний с вы­со­кой ло­каль­ной кон­цен­тра­ци­ей ви­дов рас­те­ний, в т. ч. ред­ких и ре­лик­то­вых (кос­те­нец во­ло­со­вид­ный, ши­ве­ке­рия по­доль­ская, онос­ма про­стей­шая, тимь­ян из­вест­ня­ко­вый и др.). Мес­та­ми со­хра­ни­лись за­рос­ли степ­ных кус­тар­ни­ков (тёрн, спи­рея, степ­ная виш­ня, бо­бов­ник). Ле­са за­ни­ма­ют 7,6% тер­ри­то­рии (2003), все они от­не­се­ны к ка­те­го­рии за­щит­ных и име­ют важ­ное про­ти­во­эро­зи­он­ное и по­ле­за­щит­ное зна­че­ние. На­са­ж­де­ния со­сны обык­но­вен­ной и сме­шан­ные ду­бо­во-со­сно­вые ле­са (су­бо­ри) за­ни­ма­ют 38% ле­со­по­кры­той пло­ща­ди, дуб­ра­вы (из ду­ба че­реш­ча­то­го с при­ме­сью клё­на ост­ро­ли­ст­но­го, ясе­ня обык­но­вен­но­го, бе­рё­зы по­вис­лой, с раз­ви­тым под­лес­ком и др.) - 37%, бе­рез­ня­ки, осин­ни­ки (вто­рич­ные на се­ве­ре, ко­рен­ные оси­но­вые ро­щи на вос­то­ке в за­бо­ло­чен­ных по­ни­же­ни­ях) и чер­но­оль­шан­ни­ки - 25%. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные лес­ные мас­си­вы рас­по­ло­же­ны на ле­во­бе­ре­жье реки Во­ро­неж, в до­ли­не реки Ус­мань (Ус­ман­ский бор). На пой­мах и тер­ра­сах круп­ных рек восточной час­ти об­лас­ти встре­ча­ют­ся не­мно­го­численные бо­ло­та - гип­но­во-тра­вя­ные, зла­ко­во-осо­ко­вые, сфаг­но­вые (ох­ра­ня­ют­ся по про­грам­ме ТЕЛМА/ЮНЕСКО как са­мые юж­ные сфаг­но­вые бо­ло­та в Ев­ро­пе). Тер­ри­то­рия Ли­пец­кой об­лас­ти от­ли­ча­ет­ся дос­та­точ­но вы­со­ким ло­каль­ным раз­но­об­ра­зи­ем фло­ры (796 ви­дов рас­те­ний на 100 км2), в Крас­ную кни­гу РСФСР вне­се­ны 2% ви­дов рас­те­ний и гри­бов (ряб­чик рус­ский, про­лом­ник Ко­зо-По­лян­ско­го, ко­выль пе­ри­стый, ко­выль кра­си­вей­ший и др.).

Жи­вот­ный мир пред­став­лен как лес­ны­ми, так и степ­ны­ми ви­да­ми. На тер­ри­то­рии об­лас­ти оби­та­ют 62 ви­да мле­ко­пи­таю­щих, гнез­дят­ся 167 ви­дов птиц. В ле­сах мно­го­чис­лен­ны бел­ка, ко­су­ля, ка­бан, ли­си­ца, ку­ни­ца, бар­сук, ре­же встре­ча­ют­ся лось, бла­го­род­ный олень, волк. Сре­ди ти­пич­но степ­ных ви­дов ста­биль­ной чис­лен­но­стью от­ли­ча­ют­ся за­яц-ру­сак, по­ле­вой жа­во­ро­нок, пе­ре­пел, то­гда как крап­ча­тый сус­лик, боль­шой туш­кан­чик, степ­ная пе­ст­руш­ка и др. встре­ча­ют­ся пре­имущественно в пре­де­лах ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий. В Крас­ную кни­гу РФ вне­се­но 29 ви­дов по­зво­ноч­ных (в т. ч. вы­ху­холь, ба­ло­бан) и 11 ви­дов бес­по­зво­ноч­ных (в т. ч. степ­ной шмель, ба­боч­ка мне­мо­зи­на) жи­вот­ных. В XX веке по тер­ри­то­рии об­лас­ти рас­се­ли­лись он­дат­ра и ено­то­вид­ная со­ба­ка, вслед­ст­вие ре­акк­ли­ма­ти­за­ции в Во­ро­неж­ском за­по­вед­ни­ке - бобр, бла­го­род­ный олень. В во­до­ёмах оби­та­ют 44 ви­да рыб, в т. ч. стер­лядь (Дон), лещ, су­дак, язь, щу­ка, же­рех и др.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Основными эко­ло­гическими про­бле­ма­ми Ли­пец­кой об­лас­ти яв­ля­ют­ся: де­гра­да­ция почв вслед­ст­вие ус­ко­рен­ной эро­зии (около 50% сельскохозяйственных уго­дий от­не­се­но к эро­зи­он­но опас­ным, эро­ди­ро­ва­но 11%) и де­гу­ми­фи­ка­ции, ат­мо­сфер­ное за­гряз­не­ние воз­ду­ха (осо­бен­но в городе Ли­пецк, на до­лю ко­то­ро­го при­хо­дит­ся 87,5% ат­мо­сфер­ных вы­бро­сов от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков). Име­ют­ся оча­ги за­гряз­не­ния тер­ри­то­рии ра­дио­нук­ли­да­ми вслед­ст­вие ава­рии на Чер­но­быль­ской АЭС (на за­па­де и се­ве­ро-за­па­де - Крас­нин­ский, Ста­нов­лян­ский, Дан­ков­ский, Лев-Тол­стов­ский рай­оны). По объ­ё­му вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков (382,4 тыс. т, 2007) Ли­пец­кая об­лас­ть ли­ди­ру­ет сре­ди субъ­ек­тов Центрального фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Основной вклад в за­гряз­не­ние ат­мо­сфе­ры вно­сит Но­во­ли­пец­кий ме­тал­лур­гический ком­би­нат. В те­че­ние не­сколь­ких лет Ли­пецк вхо­дит в чис­ло го­ро­дов с наи­бо­лее вы­со­ким уров­нем за­гряз­не­ния ат­мо­сфе­ры и наи­бо­лее не­бла­го­при­ят­ной эко­ло­гической об­ста­нов­кой. Сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод 114 млн. м3 (2007), основные ис­точ­ни­ки за­гряз­не­ния по­верх­но­ст­ных вод - пред­при­ятия го­ро­дов Ли­пецк, Елец, Дан­ков. Основными за­гряз­няю­щи­ми ве­ще­ст­ва­ми по­верх­но­ст­ных и под­зем­ных вод яв­ля­ют­ся уг­ле­во­до­ро­ды и нит­ра­ты.

В сис­те­ме осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих около 7% пло­ща­ди об­лас­ти, - са­мый ма­лень­кий в Рос­сии государственный при­род­ный за­по­вед­ник Га­ли­чья го­ра, Во­ро­неж­ский за­по­вед­ник (час­тич­но в пре­де­лах Ли­пец­кой об­лас­ти), около 20 ланд­шафт­ных (например, Доб­ров­ский) и зоо­ло­ги­че­ских (например, Ус­ман­ский) за­каз­ни­ков ре­гио­наль­но­го зна­че­ния, ден­д­ро­ло­гический парк Ле­со­степ­ной опыт­но-се­лек­ци­он­ной стан­ции, эко­ло­гический парк За­дон­ский, мно­го­численные па­мят­ни­ки при­ро­ды, в т. ч. гео­ло­ги­че­ские (Конь-Ка­мень, Ка­мен­ная го­ра), гид­ро­ло­ги­че­ские (озё­ра Ан­д­ре­ев­ское, Спас­ское), ланд­шафт­ные и ланд­шафт­но-био­ло­ги­че­ские (бо­ло­то Клю­к­вен­ное, бо­ло­то Раз­рез­ное, Ка­зац­кая степь), ден­д­ро­ло­ги­че­ские (Ниж­ний парк города Ли­пецк, парк в селе Паль­на-Ми­хай­лов­ка).

На­се­ле­ние.

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Ли­пец­кой об­лас­ти со­став­ля­ют рус­ские (95,8%). Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (1,1%), ар­мя­не (0,4%), азер­бай­джан­цы (0,3%), бе­ло­ру­сы (0,2%), цы­га­не (0,2%), та­та­ры, мол­да­ва­не, нем­цы и гру­зи­ны (все - по 0,1%) и др. (2002, перепись).

Со 2-й половины 1990-х годов чис­лен­ность на­се­ле­ния Ли­пец­кой об­лас­ти по­сто­ян­но со­кра­ща­ет­ся (за 1995-2008 годы бо­лее чем на 80 тысяч человек) в ре­зуль­та­те ес­тественной убы­ли на­се­ле­ния. Ха­рак­тер­ны низ­кая ро­ж­дае­мость (10,8 на 1000 жителей, 2008) и вы­со­кая смерт­ность (17,1 на 1000 жителей); мла­ден­че­ская смерт­ность 7,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. Ми­грационный при­ток на­се­ле­ния (16 на 10 тысяч жителей) ком­пен­си­ру­ет около 10% ес­тественной убы­ли на­се­ле­ния (в конце 1990-х годов - около 50%). До­ля жен­щин 54,5%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) - 14,7%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 24,0%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 67,5 го­да (муж­чи­ны - 60,7, жен­щи­ны - 74,9). Средняя плот­ность населения 48,4 человек/км2; наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны Ле­бе­дян­ский, Ли­пец­кий, Ус­ман­ский и Елец­кий рай­оны. До­ля городского населения 64,1% (2009; 30,2% в 1959 году; 62,2% в 1989 году). Круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2009): Ли­пецк (502,5), Елец (111,2), Гря­зи (46,4), Дан­ков (22,2), Ле­бе­дянь (20,7).

Ре­ли­гия.

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные . За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 1.1.2009 года) 244 ор­га­ни­за­ции, при­над­ле­жа­щие Ли­пец­кой и Елец­кой епар­хии РПЦ (ос­но­ва­на в 1926 году, уп­разд­не­на в 1936 году, во­зоб­нов­ле­на в 2003 году), в т. ч. 8 мо­на­сты­рей: 3 муж­ских, сре­ди ко­то­рых - Свя­то-Ус­пен­ский в Ли­пец­ке (ис­то­рическое название По­рой­ская пус­тынь; из­вес­тен с XII века), Ро­ж­де­ст­вен­ско-Бо­го­ро­диц­кий в За­дон­ске (ос­но­ван не позднее 1610 года), и 5 жен­ских, сре­ди ко­то­рых - Зна­мен­ский в Ель­це (ос­но­ван святителем Мит­ро­фа­ном Во­ро­неж­ским в 1683 году на мес­те су­ще­ст­во­вав­ше­го с 1629 года ски­та), Бо­го­ро­ди­це-Ти­хо­нов­ский Тю­нин­ский в За­дон­ске (2-я половина XIX века). В Ли­пец­кой об­лас­ти 28 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций различных де­но­ми­на­ций (ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки и др.), 6 иу­даи­ст­ских (5 от­но­сят­ся к ор­то­док­саль­но­му иу­да­из­му, 1 - к ре­фор­мист­ско­му), по 1 ор­га­ни­за­ции Армянской апо­столь­ской церк­ви, сви­де­те­лей Ие­го­вы, Ме­ж­ду­народного общества соз­на­ния Криш­ны и Церк­ви Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­ны).

Ис­то­ри­че­ский очерк.

К древ­ней­шим па­мят­ни­кам че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Ли­пец­кой об­лас­ти от­но­сят­ся сто­ян­ки верх­не­го па­лео­ли­та, в т. ч. Га­га­ри­но, что сви­де­тель­ст­ву­ет о вхо­ж­де­нии ре­гио­на в вил­лен­дорф­ско-кос­тён­ков­ское куль­тур­ное един­ст­во (смотри так­же Кос­тён­ков­ско-ав­де­ев­ская куль­ту­ра), и др. (Пи­саре­во 1, За­мя­ти­но 14, Ка­мен­ка). На па­мят­ни­ках ран­не­го ме­зо­ли­та от­ме­че­но влия­ние «пост­аренс­бург­ских» тра­ди­ций (смотри в статье Иенев­ская куль­ту­ра), свя­зан­ных с пе­ре­се­лен­ца­ми из бо­лее се­вер­ных тер­ри­то­рий в пе­ри­од позд­нед­риа­со­во­го по­хо­ло­да­ния (около 10 800-10 300 лет на­зад). В позд­нем ме­зо­ли­те в боль­шей сте­пе­ни про­сле­жи­ва­ют­ся юж­ное и юго-восточного влия­ния, что свя­зы­ва­ют с по­те­п­ле­ни­ем кли­ма­та на эта­пе пе­ре­хо­да от бо­ре­аль­но­го пе­рио­да к ат­лан­ти­че­ско­му (около 8 тысяч лет на­зад).

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки не­оли­та от­но­сят­ся к середине 6-го тысячелетия до н. э. и пред­став­ле­ны ке­ра­мическими ком­плек­са­ми ел­шан­ской куль­ту­ры (са­мой ран­ней для ле­со­степ­ной час­ти Восточной Ев­ро­пы) и ме­ст­ной ка­ра­мы­шев­ской куль­ту­ры. Па­мят­ни­ки 5-го - середины 4-го тысячелетия от­но­сят­ся к ран­не­му эта­пу сред­не­дон­ской не­оли­тической куль­ту­ры, вхо­дя­щей в общ­ность куль­тур, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны ост­ро­дон­ные со­су­ды с на­коль­ча­тым ор­на­мен­том. Па­мят­ни­ки середины 4-го - середины 3-го тысячелетия от­ра­жа­ют пе­ре­се­ле­ния с се­ве­ра; они при­над­ле­жат ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, в рам­ках ко­то­рой их вы­де­ля­ют в ря­зан­ско-дол­гов­скую куль­ту­ру (от сто­ян­ки Дол­гое в Дан­ков­ском районе) или вклю­ча­ют в лья­лов­скую куль­ту­ру. В эне­о­ли­те (3-е тысячелетие) бла­го­да­ря раз­но­об­ра­зию ланд­шаф­тов сфор­ми­ро­ва­лось раз­но­ук­лад­ное и раз­но­куль­тур­ное на­се­ле­ние, свя­зан­ное с при­шлы­ми и ме­ст­ны­ми тра­ди­ция­ми. Скла­ды­ва­ет­ся не­оли­ти­че­ская по об­ли­ку рыб­но­озер­ская куль­ту­ра, от­ра­жаю­щая но­вую вол­ну ми­гра­ции с се­ве­ра. Из­вест­ны па­мят­ни­ки: ниж­не­дон­ской куль­ту­ры, от­но­ся­щей­ся к ма­риу­поль­ской куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской об­лас­ти; сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры; ре­пин­ской куль­ту­ры, при­над­ле­жа­щей общ­но­сти хва­лын­ско-сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры. Это раз­но­об­ра­зие со­хра­ня­ет­ся до сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка. При­ме­ром мир­но­го взаи­мо­дей­ст­вия и взаи­мо­влия­ния раз­ных куль­тур яв­ля­ют­ся по­се­ле­ние и мо­гиль­ник Кси­зо­во 6 (За­дон­ский район).

В на­ча­ле брон­зо­во­го ве­ка (конец 3-го - начало 2-го тысячелетия до н. э.) зна­чительная часть ле­со­степ­но­го По­до­нья за­се­ля­ет­ся но­си­те­ля­ми ка­та­комб­ной куль­ту­ры, ко­то­рые час­тич­но вы­тес­ня­ют на се­ве­ро-вос­ток и час­тич­но под­чи­ня­ют пле­ме­на ре­пин­ской куль­ту­ры и аба­шев­ской куль­ту­ры. Но­си­те­ли этих культур под­чи­ни­ли або­ри­ген­ное на­се­ле­ние, что от­ра­же­но в про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния во­ро­неж­ской куль­ту­ры. Даль­ней­шее про­ник­но­ве­ние но­си­те­лей ка­та­комб­ной куль­ту­ры на се­вер ог­ра­ни­че­но зо­ной ле­сов и про­дви­же­ни­ем пле­мён шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти (на тер­ри­то­рии Ли­пец­кой об­лас­ти из­вест­ны по­се­ле­ния фать­я­нов­ской куль­ту­ры и тра­ди­ций ти­па Ба­ла­но­во), сле­ды ко­то­рых со­хра­ни­лись на по­се­ле­ни­ях Елец­кое, Ба­лах­на, Бу­хо­вое 9. Пле­ме­на ка­та­комб­ной куль­ту­ры ве­ли ком­плекс­ное хо­зяй­ст­во, со­вме­щаю­щее охо­ту, ры­бо­лов­ст­во, пой­мен­ное зем­ле­де­лие и от­гон­ное ско­то­вод­ст­во. Они до­жи­ли до эпо­хи позд­ней брон­зы и при­ня­ли уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии сруб­ной куль­ту­ры. Около середины 2-го тысячелетия фик­си­ру­ет­ся об­рат­ное дви­же­ние по­том­ков аба­шев­ской куль­ту­ры (вы­тес­нен­ных но­си­те­ля­ми ка­та­комб­ной куль­ту­ры), от­ра­жён­ное и па­мят­ни­ка­ми на тер­ри­то­рии Ли­пец­кой об­лас­ти. В позд­нем брон­зо­вом ве­ке (2-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) но­си­те­ли сруб­ной куль­ту­ры сни­ве­ли­ро­ва­ли пред­ше­ст­вую­щие тра­ди­ции или вы­тес­ни­ли со­хра­няв­шее их на­се­ле­ние.

На­ча­ло ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (VIII - 1-я половина VII веков до н. э.) пред­став­ле­но по­се­ле­ния­ми с «тек­стиль­ной» и «тыч­ко­вой» ке­ра­ми­кой на се­ве­ре тер­ри­то­рии Ли­пец­кой об­лас­ти и по­гре­бе­ния­ми «ким­ме­рий­ско­го пе­рио­да» (кур­га­ны у сёл Фи­ла­тов­ка, Час­тая Дуб­ра­ва) на юге. Позд­нее на се­ве­ре края бы­ла рас­про­стра­не­на го­ро­дец­кая куль­ту­ра, на юге - сред­не­дон­ская куль­ту­ра, вхо­див­шая в общ­ность скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры. Со II века до н. э. их сме­ня­ют сар­мат­ские ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры. Сре­ди па­мят­ни­ков вы­де­ля­ет­ся по­гре­бе­ние знат­ной жен­щи­ны (не ра­нее середины I века н. э.) в кур­га­не у села Ле­ни­но, со­от­но­си­мое с гос­под­ствую­щей эт­нической груп­пой (воз­мож­но, ала­на­ми) или во­ин­ским со­сло­ви­ем. К середине II века н. э. это на­се­ле­ние плот­но за­се­ля­ет тер­ри­то­рию края. Со 2-й половины III века здесь рас­про­стра­ня­ет­ся куль­тур­ная груп­па Ка­шир­ки - Се­дел­ки, от­ра­жаю­щая ми­гра­цию на­се­ле­ния, свя­зан­но­го с тра­ди­ция­ми чер­ня­хов­ской куль­ту­ры и ки­ев­ской куль­ту­ры. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия IV века по­яв­ля­ют­ся но­вые при­шель­цы (груп­па За­мя­ти­но - Чер­то­виц­кое). Па­мят­ни­ки VI-VII веков не вы­яв­ле­ны.

С VIII-IX веков край вхо­дит в зо­ну восточно-славянской бор­шев­ской куль­ту­ры, за­тем древнерусской куль­ту­ры. Из­вест­ны по­гре­бе­ния с ти­пич­ным жен­ским убо­ром вя­ти­чей (Кси­зо­во 17). С го­род­ски­ми или круп­ны­ми ре­мес­лен­ны­ми цен­тра­ми свя­зы­ва­ют Лав­ский ар­хео­ло­гическийком­плекс, по­се­ле­ния За­мя­ти­но 10, Ро­щин­ский 1, По­ло­зов ху­тор, Ка­мен­ка.

В XII - 1-й половине XIV веков тер­ри­то­рия современной Ли­пец­кой об­лас­ти яв­ля­лась юго-восточной ок­раи­ной русских зе­мель, вхо­ди­ла в пре­де­лы Чер­ни­гов­ско­го и Ря­зан­ско­го кня­жеств с гра­ни­цей по реке Дон. Ок­ра­ин­ное по­ло­же­ние оп­ре­де­ли­ло от­но­си­тель­но сла­бый ха­рак­тер ос­вое­ния тер­ри­то­рии Чер­ни­го­во-Ря­зан­ско­го по­ру­бе­жья, скуд­ность письменных ис­точ­ни­ков о его ис­то­рии. Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния по­зво­ля­ют су­дить о тор­го­вых свя­зях с Кие­вом и другими русскими го­ро­да­ми, внеш­них свя­зях с Ви­зан­ти­ей и ко­че­вым ми­ром. Мон­го­ло-та­тар­ское на­ше­ст­вие серь­ёз­но не ос­та­но­ви­ло раз­ви­тие по­се­ле­ний это­го ре­гио­на: про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать не толь­ко сель­ские, но и городские по­се­ле­ния. Од­ним из наи­бо­лее зна­чи­мых го­ро­дов яв­лял­ся Елец, став­ший в конце XIV века цен­тром Елец­ко­го княжества (по­сле 1380 - по­сле 1415). В хо­де рас­па­да Зо­ло­той Ор­ды зем­ли современной Ли­пец­кой об­лас­ти во­шли в со­став Боль­шой Ор­ды. Втор­же­ния та­тар Боль­шой Ор­ды в 1440–1470-х гг. при­ве­ли к ги­бе­ли су­ще­ст­во­вав­ших здесь се­ле­ний и за­пус­те­нию края. В XVI веке за­се­ле­нию ре­гио­на пре­пят­ст­во­ва­ли ре­гу­ляр­ные крым­ских ха­нов на­бе­ги на южные ок­раи­ны Русского го­су­дар­ст­ва.

Но­вый им­пульс к хо­зяйственному ос­вое­нию этих зе­мель да­ла во 2-й половине XVI - 1-й половине XVII веков по­ли­ти­ка русского пра­ви­тель­ст­ва, на­прав­лен­ная на ор­га­ни­за­цию за­щи­ты южных ру­бе­жей Русского государства. В 1570-1580-х годах важ­ную роль в русской сто­ро­же­вой служ­бе иг­рал город Дан­ков: рай­он рас­по­ло­же­ния дан­ков­ских сто­рож ох­ва­ты­вал всю тер­ри­то­рию современной Ли­пец­кой об­лас­ти, а так­же часть современной Ор­лов­ской, Там­бов­ской и Во­ро­неж­ской об­лас­тей. На пу­тях на­бе­гов крым­ских та­тар и но­га­ев бы­ли по­строе­ны кре­по­сти: Елец (1592) с рас­по­ло­жен­ны­ми ря­дом ост­рож­ка­ми Чер­навск (1592) и Та­лицк (1592); Ро­ма­нов (около 1611 года), Ле­бе­дянь (1612-1613 годы), го­ро­да Бел­го­род­ской чер­ты - Ус­мань (1645), До­б­рый (1647), Со­кольск (1647), Дём­шинск (с 1640-х годов Дём­шин­ский стоя­лый ост­рожек, с 1683 года - го­род), Бе­ло­ко­лодск (1663).

Во вре­мя Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов на Со­коль­ской и Доб­ров­ской вер­фях бы­ли по­строе­ны сот­ни реч­ных и ма­лых морских су­дов, а же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод дья­ка К. Бо­ри­на и куп­ца Н. Ари­сто­ва (по­стро­ен­ный на реке Бе­лый Ко­ло­дезь в 1693 году) по­став­лял ме­талл для строи­тель­ст­ва од­но­го из пер­вых ко­раб­лей российского фло­та - «Апо­стол Пётр» (1696). В конце XVII века по­сле взя­тия Азо­ва (1696) гра­ни­цы Русского госудрства ото­дви­ну­лись на юг, что спо­соб­ст­во­ва­ло хо­зяйственному ос­вое­нию об­шир­ных чер­но­зём­ных зе­мель, раз­ви­тию в го­ро­дах ре­мес­ла и тор­гов­ли.

Тер­ри­то­рия современной Ли­пец­кой об­лас­ти с 1708 года вхо­ди­ла в со­став Азов­ской (с 1725 года - Во­ро­неж­ская) губернии. В ре­зуль­та­те гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года ре­ги­он ока­зал­ся раз­де­лён ме­ж­ду Туль­ской (1777-1929 годы; до 1796 года Туль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Ря­зан­ской (1778-1929 годы; до 1796 года Ря­зан­ское на­ме­стни­че­ст­во), Ор­лов­ской (1778-1928 годы; до 1796 года Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Там­бов­ской (1779-1928 годы; до 1796 года Там­бов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) и Во­ро­неж­ской (1779-1928 годы; до 1796 года Во­ро­неж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ния­ми.

В 1-й половине XVIII века на тер­ри­то­рии современной Ли­пец­кой об­лас­ти рас­ши­ри­лась за­паш­ка, уве­ли­чи­лось про­из-во зер­на, то­вар­ный хлеб вы­во­зил­ся на про­да­жу в Мо­ск­ву, Во­ро­неж, Азов. На­ли­чие ме­сто­ро­ж­де­ний же­лез­ных руд при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию Елец­ко-Ро­ма­нов­ско­го рын­ка по про­изводству и сбы­ту из­де­лий из ме­тал­ла и воз­ник­но­ве­нию Лип­ских (Ли­пец­ких) же­ле­зо­де­ла­тель­ных за­во­дов (1703-1712 годы), слу­жив­ших про­из­водственной ба­зой Азов­ско­го и Бал­тий­ско­го фло­тов.

В 1778-1779 годах уп­разд­не­ны го­ро­да-кре­по­сти Бе­ло­ко­лодск, Дём­шинск, Доб­рый, Ро­ма­нов, Со­кольск, Та­лицк, Чер­навск, то­гда же по­лу­чи­ли ста­тус го­ро­дов За­донск и Ли­пецк. Не­смот­ря на то, что уезд­ные го­ро­да ре­гио­на тя­го­те­ли к сво­им гу­берн­ским цен­трам, их объ­е­ди­ня­ло об­щее гео­гра­фическое по­ло­же­ние в пло­до­род­ных чер­но­зём­ных зем­лях. Главным пред­ме­том оп­то­вой тор­гов­ли и ме­ст­ной пе­ре­ра­бот­ки яв­ля­лась сельскохозяйственная про­дук­ция.

В 1860-1890-х годах бла­го­да­ря по­строй­ке же­лез­ных до­рог уве­ли­чил­ся ры­нок сбы­та сельскохозяйственной про­дук­ции, что спо­соб­ст­во­ва­ло эко­но­мическому подъ­ё­му ре­гио­на. По тер­ри­то­рии современной Ли­пец­кой об­лас­ти про­шли ли­нии: Гря­зи - Елец (1868), Гря­зи - Бо­ри­сог­лебск (1869), Елец - Орёл (1870), Уз­ло­вая - Елец (1874), а так­же Ря­за­но-Коз­лов­ская (с 1892 года Ря­за­но-Ураль­ская) железные дороги с вет­ка­ми Ра­нен­бург - Дан­ков (1890), Ас­та­по­во - Ле­бе­дянь (1890), Ле­бе­дянь - Елец (1894), Елец - Ва­луй­ки (1897), Ра­нен­бург - Па­ве­лец (1898), Дан­ков - Смо­ленск (1899). Круп­ны­ми уз­ло­вы­ми железнодорожными стан­ция­ми ста­ли Гря­зи и Елец.

В 1-й половине 1918 года во всех уез­дах ре­гио­на ус­та­но­ви­лась советская власть. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов по час­ти тер­ри­то­рии современной Ли­пец­кой об­лас­ти в августе - сентябре 1919 года про­шёл Ма­мон­то­ва рейд 1919 года. Зна­чительные тер­ри­то­рии ре­гио­на бы­ли ох­ва­че­ны Там­бов­ским вос­ста­ни­ем 1920-1921 годов.

В 1928-1934 годах вся тер­ри­то­рия современной Ли­пец­кой об­лас­ти вхо­ди­ла в со­став Цен­траль­но­чер­но­зём­ной об­лас­ти. За­тем тер­ри­то­рия ре­гио­на вхо­ди­ла в со­став Во­ро­неж­ской (1934-1954 годы), Кур­ской (1934-1954 годы), Ор­лов­ской (1937-1954 годы) и Ря­зан­ской (1937-1954 годы) об­лас­тей. В го­ды пер­вых пя­ти­ле­ток Елец и Ли­пецк раз­ви­ва­лись как круп­ные промышленные цен­тры. Ос­но­ву эко­но­ми­ки Дан­ко­ва, За­дон­ска, Ле­бе­дя­ни, Ра­нен­бур­га, Ус­ма­ни со­став­ля­ла пи­ще­вая про­мыш­лен­ность.

В Великую Отечественную вой­ну (осе­нью 1941 года) заппдная часть тер­ри­то­рии современной Ли­пец­кой об­лас­ти бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. В декабре 1941 года ос­во­бо­ж­де­на Крас­ной Ар­ми­ей в ре­зуль­та­те Елец­кой на­сту­пательной опе­ра­ции (со­став­ная часть Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов). Вто­рич­но юго-западная часть ре­гио­на бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на в ию­ле 1942 года во вре­мя на­сту­п­ле­ния германских войск на Ста­лин­град. В январе 1943 года ос­во­бо­ж­де­на Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Во­ро­неж­ско-Кас­тор­нен­ской на­сту­пательной опе­ра­ции.

Ли­пец­кая об­лас­ть об­ра­зо­ва­на 6.1.1954 года. В её со­став во­шли го­ро­да Ли­пецк и Елец, а так­же 34 рай­она: 12 - из Во­ро­неж­ской области, 10 - из Ря­зан­ской области, 9 - из Ор­лов­ской области, 3 - из Кур­ской об­лас­ти.

Хо­зяй­ст­во.

Ли­пец­кая об­лас­ть вхо­дит в Цен­траль­но­чер­но­зём­ный эко­но­мический район, яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших ин­ду­ст­ри­аль­но-аг­рар­ных ре­гио­нов РФ. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) более чем в 8 раз пре­вы­ша­ет объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2008). Ли­пец­кая об­лас­ть - ли­дер по про­изводству бы­то­вых хо­ло­диль­ни­ков и мо­ро­зиль­ни­ков (40,7% российского про­изводства), сти­раль­ных ма­шин (34%); один из ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей чу­гу­на (19,1%), го­то­во­го про­ка­та чёр­ных ме­тал­лов (14,1%; 3-е ме­сто), ста­ли (12,5%; 4-е ме­сто), трак­тор­ных куль­ти­ва­то­ров (21,1%), трак­то­ров (6,9%; 7-е ме­сто). В эко­но­ми­ке РФ вы­де­ля­ет­ся так­же про­изводством ря­да пи­ще­вых про­дук­тов: пло­до­овощ­ных кон­сер­вов (27,5%), са­ха­ра-пес­ка (7,4%), мя­са (3,7%) и объ­ё­мом роз­ли­ва ми­неральных вод (5,4%).

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2006, %): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 58,5, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 9,1, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 7,0, строи­тель­ст­во 5,8, транс­порт и связь 4,6, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 3,3, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­зательное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 2,7, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,6, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 2,6, об­ра­зо­ва­ние 2,1, др. от­рас­ли 1,7. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, 2008, %): ча­ст­ная около 75, му­ни­ци­паль­ная около 12, го­су­дар­ст­вен­ная свыше 4, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) около 6, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти свыше 3.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 609 тысяч человек, из них около 90% за­ня­ты в эко­но­ми­ке. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 18,8, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 17,5, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 12,8, об­ра­зо­ва­ние 8,5, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 7,8, транс­порт и связь 6,8, строи­тель­ст­во 6,7, про­чие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 4,5, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 4,3, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,7, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес 2,4, другие ви­ды дея­тель­но­сти 6,6. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 4,9%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 13,4 тысяч рублей в ме­сяц (но­ябрь 2008 года; 86,2% от сред­не­го по РФ); свыше 10% на­се­ле­ния Ли­пец­кой об­лас­ти име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма (2008).

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём промышленной про­дук­ции 338,3 млрд. руб. (2008); из них около 94% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, около 5% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, свыше 1% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): ме­тал­лур­гия и про­изводство го­то­вых ме­тал­лических из­де­лий 65,6, пи­ще­вая промышленность 19,5, ма­ши­но­строе­ние 8,3, промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов 2,8, хи­мическая промышленность 1,7, другие от­рас­ли 2,1.

Про­изводство элек­тро­энер­гии (4,5 млрд. кВт·ч, 2008) удов­ле­тво­ря­ет внутренние по­треб­но­сти на 40%. Дей­ст­ву­ют 10 ТЭЦ (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность около 900 МВт; все в со­ста­ве ком­па­нии «ТГК-4»), круп­ней­шая - Ли­пец­кая ТЭЦ-2 (515 МВт). На Елец­кой ТЭЦ дейст­ву­ет па­ро­га­зо­вая ус­та­нов­ка мощ­но­стью 52 МВт.

В струк­ту­ре промышленности до­ми­ни­ру­ет чёр­ная ме­тал­лур­гия. В Ли­пец­ке дей­ст­ву­ют ве­ду­щие российские ме­тал­лур­гические пред­при­ятия - Но­во­ли­пец­кий ме­тал­лур­гический ком­би­нат (вы­пус­ка­ет в т. ч. свыше 20% российской ста­ли, по­лу­чен­ной ки­сло­род­но-кон­вер­тер­ным спо­со­бом; свыше 35% хо­лод­но­ка­та­но­го лис­та) и ме­тал­лур­гический за­вод «Сво­бод­ный со­кол» (един­ст­вен­ный российский про­из­во­ди­тель труб из вы­со­ко­проч­но­го чу­гу­на с ша­ро­вид­ным гра­фи­том; так­же вы­пус­ка­ет около 20% российской промышленной тру­бо­про­вод­ной ар­ма­ту­ры).

Основная про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния Ли­пец­кой об­лас­ти - бы­то­вая элек­тро­тех­ни­ка (хо­ло­диль­ни­ки, мо­ро­зиль­ни­ки, сти­раль­ные ма­ши­ны), различные ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние для сельского хозяйства, строи­тель­но-ре­монт­ных ра­бот и др. Наи­бо­лее зна­чи­мые пред­при­ятия - «Ин­де­зит Ин­тер­нэшнл» (до­чер­няя ком­па­ния итальянской «Indesit Company»), «Ли­пец­кий трак­тор», опыт­но-экс­пе­риментальный за­вод «Гид­ро­маш» (все - в Ли­пец­ке), ма­ши­но­строительный за­вод (по­груж­ные цен­тро­беж­ные на­со­сы, га­зо­се­па­ра­то­ры для неф­тя­ной от­рас­ли), за­вод строи­тель­но-от­де­лоч­ных ма­шин (свыше 50% российского вы­пус­ка бе­то­но­сме­си­те­лей; про­из­во­дит так­же ма­ши­ны для ма­ляр­ных ра­бот, рас­тво­рос­ме­си­те­ли, уни­вер­саль­ные трак­то­ры, убо­роч­ную тех­ни­ку и др.; оба за­во­да - в городе Ле­бе­дянь), «Елец­гид­ро­аг­ре­гат» (гид­ро­ци­лин­д­ры к трак­то­рам и до­рож­но-стро­ительной тех­ни­ке), «Гид­ро­при­вод» (на­со­сы, гид­ро­рас­пре­де­ли­те­ли и др. гид­ро­ап­па­ра­ту­ра; оба - в городе Елец), «Гид­рав­лик» (различное гид­рав­лическое и сма­зоч­ное обо­ру­до­ва­ние), куль­ти­ва­тор­ный за­вод (поч­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие ма­ши­ны - куль­ти­ва­то­ры, глу­бо­ко­рых­ли­те­ли и др.; оба - в городе Гря­зи). Про­из-во га­зо­во­го ото­пительного обо­ру­до­ва­ния (пред­при­ятие «Бо­рин­ское», село Бо­рин­ское), галь­ва­нических эле­мен­тов и ба­та­рей («Энер­гия»), транс­фор­ма­тор­ных под­стан­ций (энер­го­ме­ха­нический за­вод; оба - в городе Елец), элек­тро­ка­бель­ной про­дук­ции («Экин­лер», Гря­зи; в т. ч. для нужд «Ин­де­зит Ин­тер­нэшнл»).

В Ли­пец­кой об­лас­ти на­хо­дит­ся круп­ный про­из­во­ди­тель крем­ний­ор­га­ни­че­ской (си­ли­ко­но­вой) про­дук­ции (в т. ч. ла­ков, эма­лей, кле­ев-гер­ме­ти­ков) - пред­при­ятие «Си­лан» (г. Дан­ков). Дей­ст­ву­ет ряд фирм по про­изводству ком­плек­тую­щих из­де­лий для сти­раль­ных ма­шин: ком­па­ния «Ас­соль» (Ле­бе­дянь; пла­ст­мас­со­вые и ре­зи­но­тех­нические ком­плек­тую­щие из­де­лия), «Па­зелль-Эль­та» (Елец; про­ти­во­ве­сы), «Тет­ра» (Ли­пецк; ре­зи­но­тех­нические из­де­лия), а так­же хо­ло­диль­ни­ков: «Ми­ла­пласт» (Ли­пецк; пла­ст­мас­со­вые де­та­ли, под­до­ны из за­ка­лён­но­го стек­ла) и др. Основной по­тре­би­тель про­дук­ции - «Ин­де­зит Ин­тер­нэшнл».

Промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов ба­зи­ру­ет­ся на собственных ре­сур­сах ми­нерально-стро­ительного сы­рья. До­бы­ва­ют из­вест­няк, пес­ки (в т. ч. сте­коль­ные), ту­го­плав­кие гли­ны и др. Ли­пец­кая об­лас­ть пол­но­стью обес­пе­чи­ва­ет собственные по­треб­но­сти в це­мен­те, сбор­ных бе­тон­ных и железо-бе­тонных кон­ст­рук­ци­ях, стро­ительной из­вес­ти, щеб­не, гра­вии, яв­ля­ет­ся круп­ным по­став­щи­ком дан­ной про­дук­ции в со­сед­ние субъ­ек­ты РФ. Ве­ду­щие пред­при­ятия (рас­по­ло­же­ны главным образом в Ли­пец­ке): «Сту­де­нов­ская ак­цио­нер­ная гор­но­до­бы­ваю­щая ком­па­ния» («Ста­гдок», с 1999 года в со­ста­ве ком­па­нии «Но­во­ли­пец­кий ме­тал­лур­ги­че­ский ком­би­нат»; флю­со­вый из­вест­няк, ще­бень, об­ли­цо­воч­ный кир­пич), ком­би­нат си­ли­кат­ных из­де­лий, «Ли­пецк­це­мент» (в со­ста­ве ком­па­нии «Ев­ро­це­мент груп»), «Же­ле­зо­бе­тон», «Строй­де­таль» (оба - бе­тон, железо-бе­тонные из­де­лия и др.).

Про­изводство из­де­лий народных ху­дожественных про­мы­слов, в т. ч. елец­ко­го кру­же­ва, ро­ма­нов­ской гли­ня­ной иг­руш­ки. Пред­при­ятия лёг­кой промышленности так­же вы­пус­ка­ют из­де­лия с ху­дожественной вы­шив­кой и шить­ём (фир­ма «Елец­кая вы­шив­ка»), хро­мо­вые ко­жи для вер­ха обу­ви и одёж­ный хром (пред­при­ятие «Ко­жа-М», Елец), различные швей­ные (в т. ч. спор­тив­ные), три­ко­таж­ные из­де­лия, спец­оде­ж­ду и др.

Основная про­дук­ция пи­ще­вой промышленности - со­ки, дет­ское пи­та­ние, са­хар, мо­лоч­ные, мяс­ные, хле­бо­бу­лоч­ные и кон­ди­тер­ские из­де­лия, мо­ро­же­ное, ми­неральная во­да, креп­кие спирт­ные на­пит­ки. Од­но из круп­ней­ших пред­при­ятий - про­из­водственный ком­плекс «Ле­бе­дян­ский» (Ле­бе­дянь; с 2008 года в со­ста­ве американской ком­па­нии «PepsiCo»; круп­ный российский про­из­во­ди­тель со­ков и нек­та­ров под брен­да­ми «Я», «То­нус», «Фрук­то­вый сад», а так­же пло­до­овощ­ных кон­сер­вов, дет­ско­го пи­та­ния). Сре­ди ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей са­ха­ра - са­хар­ные за­во­ды в Гря­зях, Ель­це, в Ли­пец­ком (село Бо­рин­ское), За­дон­ском (село Хме­ли­нец; оба - в со­ста­ве объ­е­ди­не­ния «Ав­ро­ра»), До­б­рин­ском и Ле­бе­дян­ском рай­онах; мяс­ной про­дук­ции - мя­со­ком­би­на­ты в Ель­це и Дан­ко­ве, «Ли­пецк­ком­плекс» (Ли­пец­кий район), пти­це­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (Елец); мо­лоч­ной про­дук­ции - Ли­пец­кий мо­лоч­ный ком­би­нат, пред­при­ятия «Ле­бе­дянь­Мо­ло­ко», «Ча­п­лы­гин­Мо­ло­ко», «Лак­то» (поселок До­б­рин­ка), сы­ро­дель­ный за­вод (село Тер­бу­ны), «Ус­ман­ская мо­лоч­ная ком­па­ния» (Ус­ман­ский район), мо­лоч­ные за­во­ды в Ель­це, село Крас­ное. Другие круп­ные пред­при­ятия: «Ли­пецк­х­леб­ма­ка­рон­пром» (вклю­ча­ет хле­бо- и му­ко­моль­ные за­во­ды и др.), хла­до­ком­би­нат (Ли­пецк), ком­па­ния «Ро­син­ка» (в её со­ста­ве - 3 спир­то­вых, 2 ли­кё­ро-во­доч­ных, 1 пи­во­ва­рен­ный за­вод, пред­при­ятие по роз­ли­ву ми­неральной во­ды).

В Ли­пец­кой об­лас­ти соз­да­но несколько осо­бых эко­но­мических зон промышленно-про­из­водственного ти­па: «Ли­пецк» (Гря­зин­ский район; в 2007 году вве­де­ны в экс­плуа­та­цию за­во­ды «ЧСЗ-Ли­пецк» - стек­ло­та­ра для пи­ще­вой и медицинской промышленности, «Сэст-Лю­вэ» - ис­па­ри­те­ли и кон­ден­са­то­ры хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния), «Тер­бу­ны» (Тер­бун­ский район; «Тер­бун­ский гон­чар» - ке­ра­мический кир­пич, «АЭМ-Ли­пецк» - ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции и др.) и «Ча­п­лы­гин­ская» (Ча­п­лы­гин­ский район; пла­ни­ру­ет­ся соз­да­ние неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­ще­го ком­плек­са, за­во­да по про­изводству за­пор­ной ар­ма­ту­ры и др.).

Круп­ные промышленные цен­тры: Ли­пецк, Ле­бе­дянь, Елец, Дан­ков, Гря­зи.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Ли­пец­кой об­лас­ти 6744,5 млн. долл. США (2008), в т. ч. экс­порт 5257,1 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): ме­тал­лы и из­де­лия из них (свыше 94), ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва (свыше 2). Им­пор­ти­ру­ет­ся (%) про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (56), хи­мической промышленности (10), про­до­вольственные то­ва­ры и сельскохозяйственное сы­рьё (10).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 39,4 млрд. руб. (2008), на до­лю рас­те­ние­вод­ст­ва при­хо­дит­ся свыше 66%. Площадь сельскохозяйственных уго­дий 1812,4 тысяч га (75,5% тер­ри­то­рии Ли­пец­кой об­лас­ти), из них паш­ня со­став­ля­ет 80,4%. Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые (64,3% по­сев­ных пло­ща­дей), кор­мо­вые (16,1%), тех­ни­че­ские (12,1%, в т. ч. са­хар­ная свёк­ла, под­сол­неч­ник, рапс) куль­ту­ры, кар­то­фель и ово­щи (7,6%). Раз­ви­ты мо­лоч­но-мяс­ное ско­то­вод­ст­во, сви­но­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во. Большая часть сельскохозяйственных уго­дий (83,4%) при­над­ле­жит сельскохозяйственным ор­га­ни­за­ци­ям, 10,9% за­ни­ма­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств, 5,7% зе­мель на­хо­дит­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан. Большая часть зер­на (около 85%), се­мян под­сол­неч­ни­ка (около 75%), мо­ло­ка (около 60%) про­из­во­дит­ся сельскохозяйственными ор­га­ни­за­ция­ми, свыше 80% кар­то­фе­ля, около 90% ово­щей - в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния. Сре­ди ре­гио­нов Центральной Рос­сии Ли­пец­кая об­лас­ть ли­ди­ру­ет по уро­жай­но­сти зер­но­вых куль­тур (39,5 ц/га) и са­хар­ной свёк­лы (386 ц/га). Круп­ней­шие хо­зяй­ст­ва: аг­ро­фир­ма «Ан­нен­ская» (Ус­ман­ский район; зер­но­вые куль­ту­ры), «Ав­ро­ра» (За­дон­ский район; са­хар­ная свёк­ла), имени Круп­ской (До­б­рин­ский район), имени Лер­мон­то­ва (Ста­нов­лян­ский район), «Вер­ный путь» (Дол­го­ру­ков­ский район; все - вы­ра­щи­ва­ние кор­не­пло­дов), сви­но­ком­плекс «Ли­пец­кмя­со­пром» (Ли­пецк), пти­це­фаб­ри­ка «Ку­ри­ное цар­ст­во» (Ли­пец­кий район).

Сфе­ра ус­луг. Важ­ное зна­че­ние име­ет ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский). На тер­ри­то­рии об­лас­ти на­хо­дят­ся свыше 800 па­мят­ни­ков куль­тур­но­го на­сле­дия, а так­же за­по­вед­ни­ки и др. объ­ек­ты. Наи­бо­лее важ­ные цен­тры: Ли­пецк, Елец, За­донск, Ле­бе­дянь, Дан­ков, поселок Лев Тол­стой (ме­сто смер­ти Л.Н. Тол­сто­го).

Транс­порт. Ли­пец­кая об­лас­ть име­ет раз­ви­тую транс­порт­ную ин­фра­струк­ту­ру. Дли­на же­лез­ных до­рог 757 км, в т. ч. 363 км элек­три­фи­ци­ро­ва­но (2007). Плот­ность же­лез­ных до­рог 315 км на 10 тысяч км2 тер­ри­то­рии (7-е ме­сто в РФ). Основные железнодорожные ли­нии: Мо­ск­ва - Оже­ре­лье (Московская область) - Уз­ло­вая (Туль­ская область) - Елец - Тер­бу­ны - Ста­рый Ос­кол (Бел­го­род­ская область); Орёл - Елец - Ли­пецк - Гря­зи - Бо­ри­сог­лебск (Во­ро­неж­ская область); Ми­чу­ринск (Там­бов­ская область) - Гря­зи - Во­ро­неж; Елец - Лев Тол­стой - Трое­ку­ро­во; Во­ло­во (Туль­ская область) - Дан­ков - Лев Тол­стой - Ча­п­лы­гин - Пер­во­май­ский (Там­бов­ская область). Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 5682 км. Важ­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли: часть фе­де­раль­ной трас­сы «Дон» Мо­ск­ва - Во­ро­неж - Рос­тов-на-До­ну (про­хо­дит че­рез Елец, За­донск) с от­ветв­ле­ни­ем на Ли­пецк - Там­бов, Ли­пецк - Ле­бе­дянь - Дан­ков и др. Аэ­ро­порт в городе Ли­пецк (внутренние рей­сы).

Об­ра­зо­ва­ние. В об­лас­ти дей­ст­ву­ют (2007) 391 до­шко­ль­ное уч­ре­ж­де­ние (34,4 тысяч вос­пи­тан­ни­ков), 600 об­ще­об­ра­зо­вательных учеб­ных за­ве­де­ний (свыше 110 тысяч учащихся), 51 уч­ре­ж­де­ние на­чаль­но­го и сред­не­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (свыше 29,5 тысяч учащихся), 82 уч­ре­ж­де­ния до­пол­нительного об­ра­зо­ва­ния де­тей (57,6 тысяч учащихся), 22 ву­за (вклю­чая фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва, 45 тысяч сту­ден­тов). Главные ву­зы, биб­лио­те­ки, му­зеи и на­учные уч­ре­ж­де­ния на­хо­дят­ся в Ель­це и Ли­пец­ке. Дей­ст­ву­ют так­же Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-за­по­вед­ник П.П. Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ско­го (1997) в деревне Ря­зан­ка Ча­п­лы­гин­ско­го района, Му­зей-усадь­ба «Край Дол­го­ру­ков­ский» (1967, село Дол­го­ру­ко­во).

Здра­во­охра­не­ние. ВЛи­пец­кой об­лас­ти на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся: вра­чей - 38,8, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла - 118,3 (2007). Медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 152 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нических уч­ре­ж­де­ния, 91 боль­ни­ца (2007). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные за­бо­ле­ва­ния - бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (24,5%), сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (15,1%), ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы (8,5%), мо­че­по­ло­вой сис­те­мы (8,1%). Баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт Ли­пецк.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Ве­ду­щие об­ла­ст­ные из­да­ния: га­зе­ты «Ли­пец­кая га­зе­та» (вы­хо­дит с 1917 года, современное название с 1991 года; ти­раж 18,7 тысяч экземпляров, 5 раз в не­де­лю), «Ли­пец­кие из­вес­тия» (с 1990 года; 40 тысяч экземпляров, еже­не­дель­ная; обе - в городе Ли­пецк), «Елец­кий вест­ник» (город Елец, с 2006 года; 4,3 тысячи экземпляров, еже­не­дель­ная). Му­ни­ци­паль­ные из­да­ния: га­зе­ты «Гря­зин­ские из­вес­тия» (г.ород Гря­зи, с 1930 года; 7,1 тысяч экземпляров, 3 раза в не­де­лю), «Крас­ное зна­мя» (город Елец; 12,7 тысяч экземпляров, 3 раза в не­де­лю), «За­дон­ская прав­да» (город За­донск; 5,6 тысяч экземпляров, 3 раза в не­де­лю), «Но­вая жизнь» (город Ус­мань, с 1917; 5,6 тысяч экземпляров, 3 раза в не­де­лю), «Ра­нен­бург­ский вест­ник» (город Ча­п­лы­гин; 5,8 тысяч экземпляров, 3 раза в не­де­лю), «Ле­бе­дян­ские вес­ти» (город Ле­бе­дянь; 4,1 тысячи экземпляров, 2 раза в не­де­лю), «За­ве­ты Иль­и­ча» (город Дан­ков; 4,2 тысячи экземпляров, 3 раза в не­де­лю) и др. Ра­дио с 1954 года, те­ле­ви­де­ние с 1960 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Ли­пецк», ТРК «Елец» (с 2002 года), те­ле­ка­нал «ТВК» (с 1991 года) и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Пер­вые со­хра­нив­шие­ся по­строй­ки на тер­ри­то­рии Ли­пец­кой об­лас­ти от­но­сят­ся к XVII - началу XVIII веков: ан­самбль Свя­то-Тро­иц­ко­го Яб­ло­но­ва монастыря в Ле­бе­дя­ни (Тро­иц­кий со­бор, 1642-1666 годы; Иль­ин­ская церковь, пред­по­ло­жи­тель­но 1679; Ус­пен­ская церковь, ста­рый на­стоя­тель­ский кор­пус, сте­ны - конец XVII - начало XVIII веков); Древ­не-Ус­пен­ская церковь (конец XVII - начало XVIII веков) бывшей Ус­пен­ской Па­рой­ской пус­ты­ни в Ли­пец­ке.

При Пет­ре I по­строе­ны: де­ревянный пу­те­вой дво­рец на бе­ре­гу Ягод­ной Ря­сы (1695, не сохранился) и кре­пость Ора­ни­ен­бург с 5 бас­тио­на­ми по голландскому об­раз­цу (1697-1703 годы, по чер­те­жам Пет­ра I, со­хра­ни­лись очер­та­ния рвов и ва­лов) на тер­ри­то­рии современного города Ча­п­лы­гин (бывший Ра­нен­бург); де­ревянный дво­рец (Го­су­да­рев осо­бый двор; около 1700 года, сго­рел в 1806 году), Верх­ний и Ниж­ний Лип­ские (Ли­пец­кие) же­ле­зо­де­ла­тель­ные за­во­ды (1703-1712 годы, туль­ский мас­тер М.В. Кра­силь­ни­ков; за­кры­ты в 1795 году; со­хра­ни­лись ос­тат­ки пло­ти­ны и пруд Верх­не-Ли­пец­ко­го за­во­да) на тер­ри­то­рии современного Ли­пец­ка. В 1711-1712 годах на сред­ст­ва А.Д. Мен­ши­ко­ва близ Ора­ни­ен­бур­га по­строе­на Пе­тро­пав­лов­ская пус­тынь (за­кры­та в 1928 году, воз­ро­ж­де­на в 2003 году; руи­ны церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, взо­рван­ной в начале 1930-х годов, Ус­пен­ская церковь с боль­нич­ным кор­пу­сом).

Ис­поль­зо­ва­ние черт древнерусской ар­хи­тек­ту­ры ха­рак­тер­но для не­ко­то­рых па­мят­ни­ков середины - 2-й половины XVIII века: церковь Рож­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в Ле­бе­дя­ни (2-я четверть XVIII века), Воз­не­сен­ская церковь в Ли­пец­ке (1742-1751 годы, раз­ру­ше­на в начале 1960-х годов), церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Та­ли­ца (по­строе­на в фор­мах шат­ро­во­го зод­че­ст­ва к 1768 году), церковь Святого Дмит­рия Со­лун­ско­го в Дан­ко­ве (1760, на­лич­ни­ки в ду­хе XVII века), церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в селе Хру­щё­во-Под­лес­ное (ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», 1760), бес­столп­ная церковь Святого Ни­ко­лая в селе Жу­ко­во (1761-1767 годы, шат­ро­вая ко­ло­коль­ня, ба­роч­ные на­лич­ни­ки), церковь Святой Вар­ва­ры в селе Вар­ва­ро-Бор­ки (1782), Ни­коль­ские церк­ви в селе Ва­силь­ев­ка и селе Ку­ри­но (обе - ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», 1800).

Сре­ди хра­мов в сти­ле ба­рок­ко: церк­ви Вве­де­ния Бо­го­ро­ди­цы (1745-1761 годы) и Спа­са Пре­об­ра­же­ния (1771) в Ель­це, церковь Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в селе Ли­пов­ка (1769), Ста­ро-Ка­зан­ский со­бор (1771) в Ле­бе­дя­ни; церк­ви Бо­го­яв­ле­ния в селе Па­ни­ко­вец За­дон­ско­го района (1773-1793 годы), Зна­мен­ская в селе Зна­мен­ка (1775), Свя­тых Кось­мы и Да­миа­на в селе Вед­ное (1777), Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы в Ус­ма­ни (1778-1780 годы, не сохранилась), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Ар­хан­гель­ские Бор­ки (конец XVIII века), Алек­се­ев­ская в селе Док­то­ро­во (1780), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Ищеи­но (1783-1788 годы), Святого Ни­ко­лая в селе Ка­мен­ка За­дон­ско­го района (1784), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в селе Ма­ни­но (1784), Воз­не­сен­ская в Ча­п­лы­ги­не (1790-1794 годы). Со­хра­ни­лась до­рож­ная ве­ха «Конь» близ села Конь-Ко­ло­дезь (середина XVIII века).

В сти­ле клас­си­циз­ма по­строе­ны: По­кров­ская церковь в селе Па­ни­ко­вец Елец­ко­го района (1776), Пре­об­ра­жен­ская церковь в селе Хит­ро­во (1786-1794 годы), со­бор Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Ли­пец­ке (1791-1804 годы, пред­по­ло­жи­тель­но итальянский архитектор Т. Ада­ми­ни), церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Стреш­не­во (1791-1795 годы, эле­мен­ты ба­рок­ко) и в селе Ероп­ки­но (конец XVIII века, воз­ве­де­на на сред­ст­ва П.Д. Ероп­ки­на), ко­ло­коль­ня в ви­де мая­ка в селе Ива­нов­ка (1836, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Ада­ми­ни), Бо­го­яв­лен­ская церковь в Ус­ма­ни (1790-1810-е годы, не сохранилась), Ус­пен­ский со­бор в За­дон­ске (1798-1800 годы); Ус­пен­ская церковь (1801-1817 годы, не сохранилась) и ко­ло­коль­ня (1813) бывшего Ус­пен­ско­го Со­фий­ско­го монастыя в селе Но­во­уг­лян­ка (1799, за­крыт в 1920-е годы); Зна­мен­ский со­бор (конец XVIII века - 1813, архитектор И. Шар­ле­мань, раз­ру­шен в 1937 году, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с 2005 года) и ко­ло­коль­ня бывшего Зна­мен­ско­го Крас­но­гор­ско­го монастыря (1683, воз­ро­ж­да­ет­ся с 2004 года), Ус­пен­ская церковь (1815-1829 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Шар­ле­мань) в Ель­це, Бла­го­ве­щен­ская церковь в селе Ожо­га (начало XIX века; с 2005 года - Бла­го­ве­щен­ский жен­ский монастырь), 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор (1806-1818 годы) с 4-ярус­ной ко­ло­коль­ней (про­ект 1837 года, ар­хи­тек­то­ры А. Бин­де­ман, Н. Во­ро­ни­хин) в Ра­нен­бур­ге, Тро­иц­кая церковь в селе Но­во­тро­иц­кое (1815; ко­ло­коль­ня в ви­де мно­го­ярус­ной ро­тон­ды), Бо­го­яв­лен­ская церковь в селе Свиш­ни (1819), Зна­мен­ская церковь в уро­чи­ще Кузь­мин­ки (1822), ро­тон­даль­ная церковь Святого Мит­ро­фа­на Во­ро­неж­ско­го (1823, ос­тат­ки рос­пи­сей Ше­ла­мо­ва - 1900-1901 годы) и цер­ковь-ко­ло­коль­ня Святого Ав­то­но­ма (1833) в селе Ка­ша­ры; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская клад­би­щен­ская церковь (1820-е годы), Ни­коль­ская церковь (ос­вя­ще­на в 1831 году) и 5-гла­вый Но­во­ка­зан­ский со­бор с вы­со­кой ко­ло­коль­ней (1828-1836 годы) в Ле­бе­дя­ни, Ка­зан­ская церковь в селе Ста­рое Ра­ки­ти­но (1828-1836 годы), Тро­иц­кий со­бор в Ли­пец­ке (1837, раз­ру­шен в конце 1950-х годов), церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в селе Солн­це­во (1848).

В начале XIX века ос­но­ван Ли­пец­кий ку­рорт (на­чал дей­ст­во­вать в 1805 году; зда­ние ми­неральных ванн - 1805-1808 годы, ар­хи­тек­то­ры А.Н. Во­ро­ни­хин, С. Мель­ни­ков; английский Ниж­ний сад раз­бит в 1806 году по про­ек­ту архитектора Жа­ка; кур­зал - 1853, сне­сён в 1997 году).

В раз­ной сте­пе­ни со­хран­но­сти пред­став­ле­ны усадь­бы: Се­ня­ви­ных в селе Конь-Ко­ло­дезь (дво­рец середины XVIII века, архитектор И.К. Ко­ро­бов, пе­ре­стро­ен в нео­го­тическом сти­ле в середине XIX века), Та­ти­ще­вых «Зна­мен­ское» в селе Ве­ша­лов­ка (нео­го­тическая Зна­мен­ская церковь, 1768-1784 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор В.И. Ба­же­нов; ос­тат­ки нео­го­тического уса­деб­но­го до­ма), Хо­мя­ко­вых в селе Спеш­не­во-Ива­нов­ское (Зна­мен­ская церковь - 1791-1797 или 1749-1764 годы), Му­ром­це­вых в селе Ба­лов­не­во (цо­коль главного до­ма и 2 фли­ге­ля конца XVIII века, голландский архитектор Вер­тен, или Вер­жень; церковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри с 2 ко­ло­коль­ня­ми, 1789-1799 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Ба­же­нов, от­дел­ка за­вер­ше­на в 1823 году, ос­тат­ки рос­пи­сей; усы­паль­ни­ца - 1790-1795 годы), Не­чае­вых-Маль­це­вых в селе По­ли­би­но (уса­деб­ный дом конца XVIII века, архитектор Ба­же­нов; бо­ко­вые фли­ге­ли - XIX век, архитектор Агден; кон­ный двор; во­до­на­пор­ная баш­ня В.Г. Шу­хо­ва, пе­ре­ве­зён­ная с Все­российской промышленной вы­став­ки 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де), Ко­жи­ных в селе Ре­пец (ба­роч­ная По­кров­ская церковь - 1767-1770 годы, ос­тат­ки леп­но­го де­ко­ра; главный дом середины XIX века), Ста­хо­ви­чей в селе Паль­на-Ми­хай­лов­ка (де­ревянный уса­деб­ный дом, меж­ду 1815-1825 годами, архитектор А.Л. Вит­берг, сго­рел в 1907 году, вос­ста­нов­лен в кам­не в 1908-1910 годах; храм-усы­паль­ни­ца Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в фор­ме ро­тон­ды, начало XIX века, архитектор Д.И. Жи­ляр­ди), Бу­ни­ных в селе Уру­со­во (5-гла­вая церковь Святого Ни­ко­лая по­строе­на к 1830 году по эс­ки­зам П.Н. Се­мёно­ва), Се­мё­но­вых в деревне Ря­зан­ка (де­ревянный дом, в ко­то­ром жил П.П. Се­мё­нов-Тян-Шан­ский, - 1836, рес­тав­ри­ро­ван в 1996 году; ден­д­ро­ло­гический парк), Ва­силь­чи­ко­вых в селе Тру­бет­чи­но (церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го Об­раза - 1831-1838 годы), Н.Н. Му­равь­ё­ва-Кар­ско­го в селе Скор­ня­ко­во (клас­си­ци­стическая церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла - 1799-1812 годы; ко­нюш­ни 1860-х годов), в селе Хме­ли­нец (2-я четверть XIX века), Хво­сто­вых в деревне Ша­та­лов­ка (XIX век), «Ло­та­рёво» генерала Л.Д. Вя­зем­ско­го в селе Ко­ро­бов­ка (церковь Святого Дмит­рия Со­лун­ско­го в рус­ском сти­ле, конец XIX века; английский парк).

Жи­лая за­строй­ка XVIII - середины XIX веков сохра­ни­лась в Ель­це (ба­роч­ный дом вое­во­ды середины XVIII века; усадь­ба куп­ца За­усай­ло­ва середины XIX века), Ли­пец­ке (дом Ф.И. Ту­ров­ско­го, 1820-1830-е годы), За­дон­ске (т. н. дом Уль­ри­ха 1-й тре­ти XIX века), Ча­п­лы­ги­не, Дан­ко­ве, Ле­бе­дя­ни, Ус­ма­ни; тор­го­вые ря­ды в Ель­це, Ча­п­лы­ги­не, За­дон­ске.

В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле по­строе­ны: Воз­не­сен­ский со­бор (1845-1889 годы, архитектор К.А. Тон), По­кров­ская церковь (1853-1867 годы, архитектор Мар­та­лов) в Ель­це; Ус­пен­ская церковь в селе Сте­га­лов­ка (1861-1863 годы); церковь Великомученика Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1858-1872 годы) и со­бор в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1861-1878 годы) в Дан­ко­ве; Тро­иц­кий со­бор (1864) Се­зё­нов­ско­го Ио­ан­но-Ка­зан­ско­го монастыря в селе Се­зё­но­во (1853, за­крыт в 1930 году, воз­ро­ж­да­ет­ся с 2005 года); Тро­иц­кий со­бор (1883, вос­ста­нов­лен в 1993 году, архитектор А.Д. За­ру­бин), ко­ло­коль­ня с Пре­об­ра­жен­ской церкви и ча­сов­ня Святого Ти­хо­на За­дон­ско­го (1870-1880-е годы, вос­ста­нов­ле­ны в 1990-е годы) За­дон­ско­го Свя­то-Ти­хо­нов­ско­го Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря близ За­дон­ска (муж­ской скит с 1865 года, мо­на­стырь с 1873 года). В рус­ском сти­ле - церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1870-1905 годы) и церковь Апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1875) в Дан­ко­ве, со­бор (1887, раз­ру­шен в середине 1930-х годов) бывшего По­кров­ско­го монастыря в Дан­ко­ве (XVI век, воз­ро­ж­да­ет­ся с 2005 года); Тро­иц­кий со­бор (1884-1897 годы, архитектор А.А. Кюи) бывшего Свя­то-Ти­хо­нов­ско­го Тро­иц­ко­го Скор­бя­щен­ско­го монастыря в За­дон­ске; Тро­иц­кий со­бор бывшего Тро­иц­ко­го Пе­тро­пав­лов­ско­го монастыря в Ель­це (упо­ми­на­ет­ся с 1-й половины XVII века, раз­ру­шен в 1930-е годы); клад­би­щен­ская Ка­зан­ская церковь (1886) и 5-шат­ро­вый Воз­не­сен­ский со­бор (1889-1900 годы, архитектор Кюи) Бо­го­ро­ди­це-Ти­хо­нов­ско­го монастыря в селе Тю­ни­но; 5-гла­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в селе Из­ле­го­ще (1890); церк­ви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Во­рон-Ло­зов­ка (1882) и в селе Сквир­ня (Сур­ки; конец XIX века); шат­ро­вые церк­ви Святого Ни­ко­лая в Ли­пец­ке (1890, архитектор И.П. Маш­ков; вос­ста­нов­ле­на в 1990-е годы) и Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Дём­шин­ка (1892); церковь Святого Дмит­рия Со­лун­ско­го в селе Бе­рёзов­ка (1893-1897 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Л.Н. Бе­нуа; рос­пи­си В.М. Вас­не­цо­ва и мо­заи­ки Фро­ло­ва не со­хра­ни­лись); ан­самбль Ве­ли­ко­кня­же­ской церкви Свя­тых Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и Ми­хаи­ла Твер­ско­го (1909-1911 годы, архитектор Э.И. Виль­фарт) и До­ма при­зре­ния (1911-1913 годы, эле­мен­ты мо­дер­на; пан­но аб­рам­цев­ской ке­ра­ми­ки) в Ель­це; ан­самбль бывшего Со­фий­ско­го монастыря в селе Ба­ря­ти­но (1903, уп­разд­нён в 1920-е годы; ко­ло­коль­ня, зда­ния хо­зяйственных служб с шат­ро­вы­ми баш­ня­ми - начало XX века; фун­да­мен­ты Со­фий­ско­го со­бо­ра 1910-х годов, архитектор А. Шес­тер­ни­ков). В нео­ви­зан­тий­ском сти­ле по­строе­на Ус­пен­ская церковь в Ус­ма­ни; в «рус­ско-го­ти­че­ском» сти­ле - церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Ко­ло­дез­ское (1837). В ду­хе эк­лек­тиз­ма с ис­поль­зо­ва­ни­ем черт древнерусской и ви­зантийской ар­хи­тек­ту­ры воз­ве­де­ны: Цар­ская ча­сов­ня в Ель­це (1883) и ча­сов­ня Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Ли­пец­ке (1872-1885 годы, вос­ста­нов­ле­на на но­вом мес­те в 2001 году).

Зна­чительный ин­те­рес пред­став­ля­ют ан­самб­ли мо­на­сты­рей: За­дон­ско­го Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­ко­го (баш­ня ог­ра­ды - 1736; над­врат­ная церковь Святого Ни­ко­лая в сти­ле клас­си­циз­ма - 1824-1835 годы; со­бор Сре­те­ния Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри - 1845-1853 годы, архитектор К.А. Тон; церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы - 1862, оба в рус­ско-ви­зантийском сти­ле); Трое­ку­ров­ско­го Свя­то-Ди­мит­ри­ев­ско­го Ил­ла­рио­нов­ско­го монастыря в селе Трое­ку­ро­во (жен­ская об­щи­на с 1857 года, с 1871 года - мо­на­стырь; за­крыт в 1930 году, воз­ро­ж­дён в 2003 году; клас­си­ци­стическая церковь Святого Дмит­рия Со­лун­ско­го - 1811-1814 годы; ц ерковь Про­ро­ка Илии в рус­ско-ви­зантийском сти­ле - 1873-1880 годы; со­бор в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в не­ови­зантийском сти­ле - 1881-1893 годы; церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в рус­ском сти­ле - 1912).

В начале XX века в го­ро­дах ве­дёт­ся строи­тель­ст­во в сти­ле мо­дерн: дом В.К. Вяж­лин­ско­го в Ли­пец­ке (1910, архитектор В.И. Фрей­ман), ре­аль­ное училище в Ус­ма­ни (1911-1914 годы). В сти­ле не­оклас­си­циз­ма по­строе­на усадь­ба на улице Ми­ра в Ель­це (начало XX века). В нео­го­тическом сти­ле - т. н. за­мок в селе Бор­ки (хо­зяйственный двор усадь­бы великого князя Ан­д­рея Вла­ди­ми­ро­ви­ча; 1912, архитектор А.И. фон Го­ген). В сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма и ран­не­го советского не­оклас­си­циз­ма - клуб же­лез­но­до­рож­ни­ков в Гря­зях (1929), Народный дом в Ель­це (1931), Дом свя­зи на Ком­му­наль­ной площади в Ли­пец­ке (1931-1935 годы).

Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной и гражданской ар­хи­тек­ту­ры по­след­ней тре­ти XIX - начала XX веков: во­кзал в городе Гря­зи (1883), нео­го­тическая во­до­на­пор­ная баш­ня (1868), зда­ние Государственного бан­ка (конец XIX века, архитектор И.П. Маш­ков), «Крас­ные ка­зар­мы» (1895-1901 годы) в Ель­це; ком­плекс железнодорожной станции «Ас­та­по­во» в поселке Лев Тол­стой (1889-1909 годы); во­до­на­пор­ная баш­ня (1890) и Ка­зён­ный мост (1910, инженер Грин­гоф) в Ле­бе­дя­ни; та­бач­ная фаб­ри­ка В.Д. Фёдо­ро­ва в Ус­ма­ни (1892); кор­пу­са за­во­да «Сво­бод­ный со­кол» (конец XIX - начало XX веков) и Ма­ри­ин­ско­го за­во­да (начало XX века) в Ли­пец­ке.

В свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем Ли­пец­кой об­лас­ти в середине 1950-х годов ак­тив­но ве­лось строи­тель­ст­во в Ли­пец­ке [ан­самбль площади Ле­ни­на с До­мом Со­ве­тов (1954-1958 годы, архитектор Н.А. Бров­кин); Дом куль­ту­ры «Со­кол» (с 2000 года - му­ни­ци­паль­ный те­атр); Дво­рец куль­ту­ры Но­во­ли­пец­ко­го ме­тал­лур­гического за­во­да; мост че­рез реку Во­ро­неж (1954-1958 годы)], воз­ве­де­ны ки­но­те­ат­ры «Ком­му­нар» в Ус­ма­ни, «Про­жек­тор» в Ель­це (начало 1950-х годов). В 1960-1980-е годы по­строе­ны: бю­ве­ты, ле­чеб­ные и жи­лые кор­пу­са Ли­пец­ко­го ку­рор­та, дра­ма­тический те­атр имени Л.Н. Тол­сто­го, железнодорожный во­кзал в Ли­пец­ке.

В конце XX - начале XXI веков воз­ро­ж­да­ют­ся мо­на­сты­ри (вос­ста­нов­ле­на ко­ло­коль­ня 1824-1835 годов и церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный ис­точ­ник» 1870 года в За­дон­ском Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­ком монастыре; по­строе­на де­ревянная Ни­коль­ская церковь в Зна­мен­ском монастыре в Ель­це - 2005-2007 годы), воз­во­дят­ся хра­мы (Вве­ден­ская церковь в селе Ста­но­вое с эле­мен­та­ми форм не­орус­ско­го сти­ля; пе­ре­кры­тая шат­ром цер­ковь в селе На­бе­реж­ное).

В XVIII - начале XX веков на тер­ри­то­рии Ли­пец­кой об­лас­ти ра­бо­та­ли: жи­во­пис­цы Ле­гоц­кий и Дю­ро­нье, леп­ной мас­тер За­ма­ра­ев, рез­чик Ба­зет­ти, ху­дож­ни­ки - А.Н. Вол­ков-Му­ром­цев в Ба­лов­не­во; В.А. Тро­пи­нин в Ни­кит­ском и Ека­те­ри­нин­ском; И.Е. Ре­пин и Н.Н. Ге в Паль­не; Б.М. Кус­то­ди­ев в Ле­бе­дя­ни, О.П. Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ская в Гре­мяч­ке (ак­ва­ре­ли); в 1-й половине XX века - Л.Н. За­ва­дов­ский, В.Н. Меш­ков, Н.И. Мос­ка­лёв, Н.П. Уль­я­нов, Н.Н. Жу­ков; во 2-й половине XX века - А.И. Плот­нов, В.С. Со­ро­кин, Ю.Д. Гриш­ко, В.П. Слуш­ник, А. Жда­нов, Н. Кли­мов, В. Со­бо­ле­ва, В. Ми­ро­нов, Ю.В. Ря­хов­ский, Н.А. Сы­со­ев; рез­чик по де­ре­ву В. Берд­ни­ков.

Сре­ди народных ху­дожественных про­мы­слов - кру­же­во­пле­те­ние (в городе Елец, с начала XIX века, смотри Елец­кое кру­же­во; в поселке Дол­го­ру­ко­во, сё­лах Сте­га­лов­ка, Грыз­ло­во), ков­ро­тка­че­ст­во (в селе Бо­ро­вое), гон­чар­ное про­изводство (в селе Доб­рое), из­го­тов­ле­ние ро­ма­нов­ской (на тер­ри­то­рии бывшего города Ро­ма­нов, ны­не - в сё­лах Ле­ни­но, Тро­иц­кое, Па­ды, Елец­кое; с XIX века - мас­те­ра Коз­ло­вы, Ми­ти­ны, Гун­ки­ны, Ко­ня­хи­ны, Мар­ки­ны) и вол­чен­ской (в селе Вол­чье) иг­руш­ки.

Му­зы­ка. В фольк­ло­ре - эле­мен­ты южнорусской тра­ди­ции (в т. ч. дон­ских ка­за­ков). С начала XIX века центр музыкальной жиз­ни - ку­рорт «Ли­пец­кие ми­не­раль­ные во­ды», где на сце­не кур­за­ла Ниж­не­го са­да вы­сту­па­ли с га­ст­ро­ля­ми опер­ные труп­пы, ор­ке­ст­ры и др. Во 2-й половине XIX века от­кры­лись учеб­ные за­ве­де­ния с музыкальными клас­са­ми, в т. ч. муж­ская (ны­не сред­няя шко­ла № 1) и жен­ская гим­на­зии в Ель­це, жен­ская гим­на­зия в До­б­рин­ке (ны­не село Доб­рое Доб­ров­ско­го района).

В 1959 году соз­да­на Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (смотри в статье Ли­пецк). Народные хо­ры функ­цио­ни­ру­ют в Хле­вен­ском, Ста­нов­лян­ском, Ли­пец­ком, Ус­ман­ском, Доб­ров­ском рай­онах, ду­хо­вые ор­ке­ст­ры - в Ле­бе­дян­ском, За­дон­ском, Елец­ком рай­онах. Музыкальное об­ра­зо­ва­ние да­ют Институт куль­ту­ры и искусства в Ли­пец­ке (2001, соз­дан на ба­зе музыкального факультета Ли­пец­ко­го государственного пе­да­го­гического университета), Музыкально-пе­да­го­гический факультет Елец­ко­го государственного университета имени И.А. Бу­ни­на (1996).

Фес­ти­ва­ли: «Ком­по­зи­то­ры Рос­сии - Ли­пец­ку и Ли­пец­кой об­лас­ти» (с 1982 года); об­ла­ст­ной фес­ти­валь народного твор­че­ст­ва «С вин­тов­кой и гар­мо­нью» (с 2005 года, Елец). Кон­кур­сы: во­ка­ли­стов ака­де­мических учеб­ных хо­ров имени Т.Н. Хрен­ни­ко­ва (с 1992 года, Елец, ре­гио­наль­ный); об­ла­ст­ные - во­ен­но-пат­рио­тической пес­ни «Кры­лья По­бе­ды» (с 1998 года, Ли­пецк), ака­де­мических хо­ров и во­каль­ных ан­самб­лей (с 2008 года, село Ста­но­вое Ста­нов­лян­ско­го района) и др.

Дом-му­зей Т.Н. Хрен­ни­ко­ва в Ель­це (2000); имя ком­по­зи­то­ра но­сит так­же Елец­кое государственное училище ис­кусств. Име­нем К.Н. Игум­но­ва (уро­же­нец города Ле­бе­дянь) на­зва­ны Ме­ж­ду­народный кон­курс-фес­ти­валь юных пиа­ни­стов и Об­ла­ст­ной кол­ледж ис­кусств в Ли­пец­ке.

Те­атр. Да­той ро­ж­де­ния пер­во­го профессионального те­ат­ра в Ли­пец­кой об­лас­ти счи­та­ет­ся 5.6.1921 года, ко­гда на сце­не кур­за­ла «Ли­пец­ких ми­не­раль­ных вод» со­сто­ял­ся спек­такль «Сав­ва» Л.Н. Ан­д­рее­ва; пред­ста­вив­шие его вос­пи­тан­ни­ки дра­ма­тической сту­дии под рукововдством Е.Н. Лав­ро­ва ос­но­ва­ли Пер­вый Советский дра­ма­тический те­атр. По­сто­ян­ный професииональный те­атр су­ще­ст­ву­ет в Ли­пец­ке с 1937 года. В 1954 году те­атр стал об­ла­ст­ным, в 1981 году ему при­свое­но имя Л.Н. Тол­сто­го, с 1994 года - ака­де­ми­че­ский. В раз­ные го­ды Ли­пец­кий те­атр дра­мы воз­глав­ля­ли: Е.В. Мин­ский, Н.С. Уль­я­нов, В.М. Па­хо­мов (художественный руководитель в 1977-2007 годах), С.А. Боб­ров­ский (главный режиссер с 2008 года). В об­лас­ти так­же ра­бо­та­ют: Те­атр ку­кол (1965), Му­ни­ци­паль­ный дра­ма­тический те­атр (2000), ан­самбль тан­ца «Ка­за­ки Рос­сии» (1990) - в Ли­пец­ке; дра­ма­тический те­атр «Бе­не­фис» - в Ель­це. С 1988 года еже­год­но про­во­дит­ся фес­ти­валь «Ли­пец­кие те­ат­раль­ные встре­чи».

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