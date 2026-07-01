ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена в южной части Центрального федерального округа. Площадь 24,0 тысяч км2. Население 1163,3 тысяч человек (2009; 1159,0 тысяч человек в 1959 году; 1230,2 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Липецк. Административно-территориальное деление: 18 районов, 8 городов.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Липецкой области (2003). Государственная власть в области осуществляется Липецким областным Советом депутатов, администрацией области, иными органами государственной власти области, образуемыми в соответствии с Уставом области. Областной Совет - постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти области. Состоит из 56 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет (50% депутатов должны избираться по областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями). Высший орган исполнительной власти области - администрация. Система исполнительных органов государственной власти области, структура и порядок формирования администрации области определяются законом области. Глава администрации - высшее должностное лицо области, наделяемое полномочиями областным Советом по представлению Президента РФ.
Природа.
Рельеф. Территория расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на стыке восточной части Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины. Рельеф большей части (75%) территории (к западу от долин рек Воронеж и Становая Ряса) представлен возвышенными (высота до 259 м, высшая точка Липецкой области) холмистыми и пологоволнистыми равнинами, сильно расчленёнными долинами рек, оврагами и балками (густота овражно-балочной сети до 1,1 км на км2). В долинах многих рек правобережья реки Дон часты выходы на поверхность известняков, образующих живописные останцы, скалы, каньонообразные ущелья и теснины (Воргольские скалы, Галичья гора и др.). Широко развит карст (воронки по склонам и днищам балок, провалы, пещеры, слепые балки и др.), активны овражная эрозия и плоскостной смыв, оползневые процессы. В восточной части Липецкой области распространены низменные (высота 150-170 м) плоские слаборасчленённые (до 0,3 км на км2) равнины с обилием блюдцеобразных западин на водоразделах и поверхностях надпойменных террас реки Воронеж; активна суффозия.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория находится на северо-восточном склоне Воронежской антеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы. Глубина залегания архейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента менее 1 км. Осадочный чехол включает: девонские карбонатные и терригенные отложения (известняки, доломиты, мергели, песчаники, глины, алевролиты) с прослоями гипса, которые вскрываются по долине реки Дон и его притоков; среднеюрские и широко распространённые нижнемеловые пески, песчаники, глины; неогеновые терригенные осадки, залегающие в локальном прогибе, протягивающемся вдоль долины реки Воронеж. Четвертичные отложения на водоразделах представлены ледниковыми (валунные суглинки), водно-ледниковыми (пески, супеси, суглинки) отложениями, перекрытыми покровными лёссовидными суглинками. В долинах рек, особенно на востоке области, распространены аллювиальные наносы (пески с гравием, суглинки) и болотные отложения (торф).
Имеются месторождения флюсовых известняков (Аргамачское, Ольшанецкое, Сокольско-Ситовское и др.) и доломитов (Данковское); цементных известняков, глин и суглинков (Сокольско-Ситовское, Чибисовское, Берёзовское); технологических известняков (Ольшанецкое, Хмелинецкое), строительных известняков, доломитов и песчаников (Тюшевское, Черкасское), формовочных (Липецкое), стекольных и строительных песков, тугоплавких и легкоплавких глин, торфа и сапропеля (в восточной части области), минеральных красок. С севера на юг протягивается зона титан-циркониевых россыпей. Липецкая область располагает значительными запасами подземных минеральных вод и лечебных торфяных грязей, на базе которых действует Липецкий курорт - один из старейших в России (с 1805 года).
Климат. Природные условия весьма благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный, с чётко выраженными сезонами года. Зима умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом; средняя температура января –10 °С. Лето тёплое, продолжительное; средняя температура июля 19-20 °С. Среднегодовые суммы осадков составляют 450-550 мм; 3/4 из них выпадает в тёплый период года (с апреля по октябрь). Устойчивый снежный покров образуется в 1-й декаде декабря, сходит к концу марта - началу апреля (средняя высота 25-35 см). Продолжительность вегетационного периода от 180 дней на севере до 185 дней на юге.
Внутренние воды. Среднемноголетний поверхностный сток, формирующийся в пределах Липецкой области, составляет 2,55 км3 в год. Речная сеть хорошо развита (густота 0,23 км/км2), насчитывается 127 рек длиной свыше 10 км, более 400 малых рек и ручьёв. Почти все они (за исключением протекающей на крайнем северо-востоке реки Ранова - притока реки Ока) принадлежат бассейну реки Дон. В центральной части территорию субмеридионально пересекают крупнейшие в области реки Дон (длина в пределах Липецкой области 315 км) и Воронеж (298 км). Другие значительные реки: правые притоки Дона - Красивая Меча, Сосна с притоками Олым и Воргол, Снова, а также реки бассейна реки Воронеж - Становая Ряса, Ягодная Ряса, Матыра, Усмань. Для рек, протекающих по Среднерусской возвышенности, в целом характерны более значительные уклоны и быстрое течение, чем для рек восточной части. Питание рек смешанное. Среди многочисленных, но небольших по площади озёр (общая площадь 14,8 км2) преобладают пойменные озёра-старицы. В Липецкой области создано около 1780 прудов и свыше 310 небольших водохранилищ общим объёмом 426,3 млн. м3, преимущественно для нужд сельскохозяйственного и коммунально-бытового водоснабжения. Крупнейшее в области Матырское водохранилище (площадь 45 км2) на одноименной реке используется преимущественно для рекреации жителями близлежащих городов Липецк и Грязи.
Почвы, растительный и животный мир. Территория Липецкой области расположена в лесостепной зоне. В почвенном покрове преобладают чернозёмы, занимающие до 80% территории области. Наиболее распространены выщелоченные и типичные (в т. ч. мощные, с содержанием гумуса до 10%), в меньшей степени - оподзоленные чернозёмы. Отдельными участками среди чернозёмов представлены серые лесные почвы. По долинам рек сформировались аллювиальные и лугово-чернозёмные почвы, на надпойменных боровых террасах левобережья реки Воронеж - дерновые. На юго-востоке области отдельными вкраплениями встречаются солоди и солонцы.
В результате многовекового и интенсивного сельскохозяйственного освоения степная растительность сохранилась лишь небольшими участками по склонам речных долин и балок, главным образом в пределах особо охраняемых природных территорий. Представлены разнотравно-злаковые, разнотравно-ковыльные, петрофитные (на западе) и галофитные (на юго-востоке) степи. Уникальны скальные группировки известняковых обнажений с высокой локальной концентрацией видов растений, в т. ч. редких и реликтовых (костенец волосовидный, шивекерия подольская, оносма простейшая, тимьян известняковый и др.). Местами сохранились заросли степных кустарников (тёрн, спирея, степная вишня, бобовник). Леса занимают 7,6% территории (2003), все они отнесены к категории защитных и имеют важное противоэрозионное и полезащитное значение. Насаждения сосны обыкновенной и смешанные дубово-сосновые леса (субори) занимают 38% лесопокрытой площади, дубравы (из дуба черешчатого с примесью клёна остролистного, ясеня обыкновенного, берёзы повислой, с развитым подлеском и др.) - 37%, березняки, осинники (вторичные на севере, коренные осиновые рощи на востоке в заболоченных понижениях) и черноольшанники - 25%. Наиболее значительные лесные массивы расположены на левобережье реки Воронеж, в долине реки Усмань (Усманский бор). На поймах и террасах крупных рек восточной части области встречаются немногочисленные болота - гипново-травяные, злаково-осоковые, сфагновые (охраняются по программе ТЕЛМА/ЮНЕСКО как самые южные сфагновые болота в Европе). Территория Липецкой области отличается достаточно высоким локальным разнообразием флоры (796 видов растений на 100 км2), в Красную книгу РСФСР внесены 2% видов растений и грибов (рябчик русский, проломник Козо-Полянского, ковыль перистый, ковыль красивейший и др.).
Животный мир представлен как лесными, так и степными видами. На территории области обитают 62 вида млекопитающих, гнездятся 167 видов птиц. В лесах многочисленны белка, косуля, кабан, лисица, куница, барсук, реже встречаются лось, благородный олень, волк. Среди типично степных видов стабильной численностью отличаются заяц-русак, полевой жаворонок, перепел, тогда как крапчатый суслик, большой тушканчик, степная пеструшка и др. встречаются преимущественно в пределах охраняемых территорий. В Красную книгу РФ внесено 29 видов позвоночных (в т. ч. выхухоль, балобан) и 11 видов беспозвоночных (в т. ч. степной шмель, бабочка мнемозина) животных. В XX веке по территории области расселились ондатра и енотовидная собака, вследствие реакклиматизации в Воронежском заповеднике - бобр, благородный олень. В водоёмах обитают 44 вида рыб, в т. ч. стерлядь (Дон), лещ, судак, язь, щука, жерех и др.
Состояние и охрана окружающей среды. Основными экологическими проблемами Липецкой области являются: деградация почв вследствие ускоренной эрозии (около 50% сельскохозяйственных угодий отнесено к эрозионно опасным, эродировано 11%) и дегумификации, атмосферное загрязнение воздуха (особенно в городе Липецк, на долю которого приходится 87,5% атмосферных выбросов от стационарных источников). Имеются очаги загрязнения территории радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (на западе и северо-западе - Краснинский, Становлянский, Данковский, Лев-Толстовский районы). По объёму выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (382,4 тыс. т, 2007) Липецкая область лидирует среди субъектов Центрального федерального округа. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносит Новолипецкий металлургический комбинат. В течение нескольких лет Липецк входит в число городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы и наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Сброс загрязнённых сточных вод 114 млн. м3 (2007), основные источники загрязнения поверхностных вод - предприятия городов Липецк, Елец, Данков. Основными загрязняющими веществами поверхностных и подземных вод являются углеводороды и нитраты.
В системе особо охраняемых природных территорий, занимающих около 7% площади области, - самый маленький в России государственный природный заповедник Галичья гора, Воронежский заповедник (частично в пределах Липецкой области), около 20 ландшафтных (например, Добровский) и зоологических (например, Усманский) заказников регионального значения, дендрологический парк Лесостепной опытно-селекционной станции, экологический парк Задонский, многочисленные памятники природы, в т. ч. геологические (Конь-Камень, Каменная гора), гидрологические (озёра Андреевское, Спасское), ландшафтные и ландшафтно-биологические (болото Клюквенное, болото Разрезное, Казацкая степь), дендрологические (Нижний парк города Липецк, парк в селе Пальна-Михайловка).
Население.
Большинство населения Липецкой области составляют русские (95,8%). Проживают также украинцы (1,1%), армяне (0,4%), азербайджанцы (0,3%), белорусы (0,2%), цыгане (0,2%), татары, молдаване, немцы и грузины (все - по 0,1%) и др. (2002, перепись).
Со 2-й половины 1990-х годов численность населения Липецкой области постоянно сокращается (за 1995-2008 годы более чем на 80 тысяч человек) в результате естественной убыли населения. Характерны низкая рождаемость (10,8 на 1000 жителей, 2008) и высокая смертность (17,1 на 1000 жителей); младенческая смертность 7,0 на 1000 живорождённых. Миграционный приток населения (16 на 10 тысяч жителей) компенсирует около 10% естественной убыли населения (в конце 1990-х годов - около 50%). Доля женщин 54,5%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) - 14,7%, старше трудоспособного возраста - 24,0%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 67,5 года (мужчины - 60,7, женщины - 74,9). Средняя плотность населения 48,4 человек/км2; наиболее плотно заселены Лебедянский, Липецкий, Усманский и Елецкий районы. Доля городского населения 64,1% (2009; 30,2% в 1959 году; 62,2% в 1989 году). Крупные города (тысяч человек, 2009): Липецк (502,5), Елец (111,2), Грязи (46,4), Данков (22,2), Лебедянь (20,7).
Религия.
Большинство верующих - православные. Зарегистрировано (на 1.1.2009 года) 244 организации, принадлежащие Липецкой и Елецкой епархии РПЦ (основана в 1926 году, упразднена в 1936 году, возобновлена в 2003 году), в т. ч. 8 монастырей: 3 мужских, среди которых - Свято-Успенский в Липецке (историческое название Поройская пустынь; известен с XII века), Рождественско-Богородицкий в Задонске (основан не позднее 1610 года), и 5 женских, среди которых - Знаменский в Ельце (основан святителем Митрофаном Воронежским в 1683 году на месте существовавшего с 1629 года скита), Богородице-Тихоновский Тюнинский в Задонске (2-я половина XIX века). В Липецкой области 28 протестантских организаций различных деноминаций (адвентисты седьмого дня, евангельские христиане-баптисты, пятидесятники и др.), 6 иудаистских (5 относятся к ортодоксальному иудаизму, 1 - к реформистскому), по 1 организации Армянской апостольской церкви, свидетелей Иеговы, Международного общества сознания Кришны и Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны).
Исторический очерк.
К древнейшим памятникам человеческой деятельности на территории Липецкой области относятся стоянки верхнего палеолита, в т. ч. Гагарино, что свидетельствует о вхождении региона в виллендорфско-костёнковское культурное единство (смотри также Костёнковско-авдеевская культура), и др. (Писарево 1, Замятино 14, Каменка). На памятниках раннего мезолита отмечено влияние «постаренсбургских» традиций (смотри в статье Иеневская культура), связанных с переселенцами из более северных территорий в период позднедриасового похолодания (около 10 800-10 300 лет назад). В позднем мезолите в большей степени прослеживаются южное и юго-восточного влияния, что связывают с потеплением климата на этапе перехода от бореального периода к атлантическому (около 8 тысяч лет назад).
Древнейшие памятники неолита относятся к середине 6-го тысячелетия до н. э. и представлены керамическими комплексами елшанской культуры (самой ранней для лесостепной части Восточной Европы) и местной карамышевской культуры. Памятники 5-го - середины 4-го тысячелетия относятся к раннему этапу среднедонской неолитической культуры, входящей в общность культур, для которых характерны остродонные сосуды с накольчатым орнаментом. Памятники середины 4-го - середины 3-го тысячелетия отражают переселения с севера; они принадлежат ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности, в рамках которой их выделяют в рязанско-долговскую культуру (от стоянки Долгое в Данковском районе) или включают в льяловскую культуру. В энеолите (3-е тысячелетие) благодаря разнообразию ландшафтов сформировалось разноукладное и разнокультурное население, связанное с пришлыми и местными традициями. Складывается неолитическая по облику рыбноозерская культура, отражающая новую волну миграции с севера. Известны памятники: нижнедонской культуры, относящейся к мариупольской культурно-исторической области; среднестоговской культуры; репинской культуры, принадлежащей общности хвалынско-среднестоговской культуры. Это разнообразие сохраняется до среднего бронзового века. Примером мирного взаимодействия и взаимовлияния разных культур являются поселение и могильник Ксизово 6 (Задонский район).
В начале бронзового века (конец 3-го - начало 2-го тысячелетия до н. э.) значительная часть лесостепного Подонья заселяется носителями катакомбной культуры, которые частично вытесняют на северо-восток и частично подчиняют племена репинской культуры и абашевской культуры. Носители этих культур подчинили аборигенное население, что отражено в процессе формирования воронежской культуры. Дальнейшее проникновение носителей катакомбной культуры на север ограничено зоной лесов и продвижением племён шнуровой керамики культурно-исторической общности (на территории Липецкой области известны поселения фатьяновской культуры и традиций типа Баланово), следы которых сохранились на поселениях Елецкое, Балахна, Буховое 9. Племена катакомбной культуры вели комплексное хозяйство, совмещающее охоту, рыболовство, пойменное земледелие и отгонное скотоводство. Они дожили до эпохи поздней бронзы и приняли участие в формировании срубной культуры. Около середины 2-го тысячелетия фиксируется обратное движение потомков абашевской культуры (вытесненных носителями катакомбной культуры), отражённое и памятниками на территории Липецкой области. В позднем бронзовом веке (2-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) носители срубной культуры снивелировали предшествующие традиции или вытеснили сохранявшее их население.
Начало раннего железного века (VIII - 1-я половина VII веков до н. э.) представлено поселениями с «текстильной» и «тычковой» керамикой на севере территории Липецкой области и погребениями «киммерийского периода» (курганы у сёл Филатовка, Частая Дубрава) на юге. Позднее на севере края была распространена городецкая культура, на юге - среднедонская культура, входившая в общность скифской археологической культуры. Со II века до н. э. их сменяют сарматские археологические культуры. Среди памятников выделяется погребение знатной женщины (не ранее середины I века н. э.) в кургане у села Ленино, соотносимое с господствующей этнической группой (возможно, аланами) или воинским сословием. К середине II века н. э. это население плотно заселяет территорию края. Со 2-й половины III века здесь распространяется культурная группа Каширки - Седелки, отражающая миграцию населения, связанного с традициями черняховской культуры и киевской культуры. В последние десятилетия IV века появляются новые пришельцы (группа Замятино - Чертовицкое). Памятники VI-VII веков не выявлены.
С VIII-IX веков край входит в зону восточно-славянской боршевской культуры, затем древнерусской культуры. Известны погребения с типичным женским убором вятичей (Ксизово 17). С городскими или крупными ремесленными центрами связывают Лавский археологическийкомплекс, поселения Замятино 10, Рощинский 1, Полозов хутор, Каменка.
В XII - 1-й половине XIV веков территория современной Липецкой области являлась юго-восточной окраиной русских земель, входила в пределы Черниговского и Рязанского княжеств с границей по реке Дон. Окраинное положение определило относительно слабый характер освоения территории Чернигово-Рязанского порубежья, скудность письменных источников о его истории. Археологические исследования позволяют судить о торговых связях с Киевом и другими русскими городами, внешних связях с Византией и кочевым миром. Монголо-татарское нашествие серьёзно не остановило развитие поселений этого региона: продолжали существовать не только сельские, но и городские поселения. Одним из наиболее значимых городов являлся Елец, ставший в конце XIV века центром Елецкого княжества (после 1380 - после 1415). В ходе распада Золотой Орды земли современной Липецкой области вошли в состав Большой Орды. Вторжения татар Большой Орды в 1440–1470-х гг. привели к гибели существовавших здесь селений и запустению края. В XVI веке заселению региона препятствовали регулярные крымских ханов набеги на южные окраины Русского государства.
Новый импульс к хозяйственному освоению этих земель дала во 2-й половине XVI - 1-й половине XVII веков политика русского правительства, направленная на организацию защиты южных рубежей Русского государства. В 1570-1580-х годах важную роль в русской сторожевой службе играл город Данков: район расположения данковских сторож охватывал всю территорию современной Липецкой области, а также часть современной Орловской, Тамбовской и Воронежской областей. На путях набегов крымских татар и ногаев были построены крепости: Елец (1592) с расположенными рядом острожками Чернавск (1592) и Талицк (1592); Романов (около 1611 года), Лебедянь (1612-1613 годы), города Белгородской черты - Усмань (1645), Добрый (1647), Сокольск (1647), Дёмшинск (с 1640-х годов Дёмшинский стоялый острожек, с 1683 года - город), Белоколодск (1663).
Во время Азовских походов 1695-1696 годов на Сокольской и Добровской верфях были построены сотни речных и малых морских судов, а железоделательный завод дьяка К. Борина и купца Н. Аристова (построенный на реке Белый Колодезь в 1693 году) поставлял металл для строительства одного из первых кораблей российского флота - «Апостол Пётр» (1696). В конце XVII века после взятия Азова (1696) границы Русского госудрства отодвинулись на юг, что способствовало хозяйственному освоению обширных чернозёмных земель, развитию в городах ремесла и торговли.
Территория современной Липецкой области с 1708 года входила в состав Азовской (с 1725 года - Воронежская) губернии. В результате губернской реформы 1775 года регион оказался разделён между Тульской (1777-1929 годы; до 1796 года Тульское наместничество), Рязанской (1778-1929 годы; до 1796 года Рязанское наместничество), Орловской (1778-1928 годы; до 1796 года Орловское наместничество), Тамбовской (1779-1928 годы; до 1796 года Тамбовское наместничество) и Воронежской (1779-1928 годы; до 1796 года Воронежское наместничество) губерниями.
В 1-й половине XVIII века на территории современной Липецкой области расширилась запашка, увеличилось произ-во зерна, товарный хлеб вывозился на продажу в Москву, Воронеж, Азов. Наличие месторождений железных руд привело к возникновению Елецко-Романовского рынка по производству и сбыту изделий из металла и возникновению Липских (Липецких) железоделательных заводов (1703-1712 годы), служивших производственной базой Азовского и Балтийского флотов.
В 1778-1779 годах упразднены города-крепости Белоколодск, Дёмшинск, Добрый, Романов, Сокольск, Талицк, Чернавск, тогда же получили статус городов Задонск и Липецк. Несмотря на то, что уездные города региона тяготели к своим губернским центрам, их объединяло общее географическое положение в плодородных чернозёмных землях. Главным предметом оптовой торговли и местной переработки являлась сельскохозяйственная продукция.
В 1860-1890-х годах благодаря постройке железных дорог увеличился рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, что способствовало экономическому подъёму региона. По территории современной Липецкой области прошли линии: Грязи - Елец (1868), Грязи - Борисоглебск (1869), Елец - Орёл (1870), Узловая - Елец (1874), а также Рязано-Козловская (с 1892 года Рязано-Уральская) железные дороги с ветками Раненбург - Данков (1890), Астапово - Лебедянь (1890), Лебедянь - Елец (1894), Елец - Валуйки (1897), Раненбург - Павелец (1898), Данков - Смоленск (1899). Крупными узловыми железнодорожными станциями стали Грязи и Елец.
В 1-й половине 1918 года во всех уездах региона установилась советская власть. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов по части территории современной Липецкой области в августе - сентябре 1919 года прошёл Мамонтова рейд 1919 года. Значительные территории региона были охвачены Тамбовским восстанием 1920-1921 годов.
В 1928-1934 годах вся территория современной Липецкой области входила в состав Центральночернозёмной области. Затем территория региона входила в состав Воронежской (1934-1954 годы), Курской (1934-1954 годы), Орловской (1937-1954 годы) и Рязанской (1937-1954 годы) областей. В годы первых пятилеток Елец и Липецк развивались как крупные промышленные центры. Основу экономики Данкова, Задонска, Лебедяни, Раненбурга, Усмани составляла пищевая промышленность.
В Великую Отечественную войну (осенью 1941 года) заппдная часть территории современной Липецкой области была оккупирована германскими войсками. В декабре 1941 года освобождена Красной Армией в результате Елецкой наступательной операции (составная часть Московской битвы 1941-1942 годов). Вторично юго-западная часть региона была оккупирована в июле 1942 года во время наступления германских войск на Сталинград. В январе 1943 года освобождена Красной Армией в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции.
Липецкая область образована 6.1.1954 года. В её состав вошли города Липецк и Елец, а также 34 района: 12 - из Воронежской области, 10 - из Рязанской области, 9 - из Орловской области, 3 - из Курской области.
Хозяйство.
Липецкая область входит в Центральночернозёмный экономический район, является одним из крупнейших индустриально-аграрных регионов РФ. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) более чем в 8 раз превышает объём сельскохозяйственной продукции (2008). Липецкая область - лидер по производству бытовых холодильников и морозильников (40,7% российского производства), стиральных машин (34%); один из ведущих производителей чугуна (19,1%), готового проката чёрных металлов (14,1%; 3-е место), стали (12,5%; 4-е место), тракторных культиваторов (21,1%), тракторов (6,9%; 7-е место). В экономике РФ выделяется также производством ряда пищевых продуктов: плодоовощных консервов (27,5%), сахара-песка (7,4%), мяса (3,7%) и объёмом розлива минеральных вод (5,4%).
Структура ВРП по видам экономической деятельности (2006, %): обрабатывающие производства 58,5, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 9,1, сельское и лесное хозяйство 7,0, строительство 5,8, транспорт и связь 4,6, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 3,3, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 2,7, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,6, здравоохранение и социальные услуги 2,6, образование 2,1, др. отрасли 1,7. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2008, %): частная около 75, муниципальная около 12, государственная свыше 4, общественных и религиозных организаций (объединений) около 6, прочие формы собственности свыше 3.
Экономически активное население 609 тысяч человек, из них около 90% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%): обрабатывающие производства 18,8, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 17,5, сельское и лесное хозяйство 12,8, образование 8,5, здравоохранение и социальные услуги 7,8, транспорт и связь 6,8, строительство 6,7, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 4,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 4,3, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,7, гостиничный и ресторанный бизнес 2,4, другие виды деятельности 6,6. Уровень безработицы 4,9%. Денежные доходы на душу населения 13,4 тысяч рублей в месяц (ноябрь 2008 года; 86,2% от среднего по РФ); свыше 10% населения Липецкой области имеет доходы ниже прожиточного минимума (2008).
Промышленность. Объём промышленной продукции 338,3 млрд. руб. (2008); из них около 94% приходится на обрабатывающие производства, около 5% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, свыше 1% - на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): металлургия и производство готовых металлических изделий 65,6, пищевая промышленность 19,5, машиностроение 8,3, промышленность строительных материалов 2,8, химическая промышленность 1,7, другие отрасли 2,1.
Производство электроэнергии (4,5 млрд. кВт·ч, 2008) удовлетворяет внутренние потребности на 40%. Действуют 10 ТЭЦ (установленная мощность около 900 МВт; все в составе компании «ТГК-4»), крупнейшая - Липецкая ТЭЦ-2 (515 МВт). На Елецкой ТЭЦ действует парогазовая установка мощностью 52 МВт.
В структуре промышленности доминирует чёрная металлургия. В Липецке действуют ведущие российские металлургические предприятия - Новолипецкий металлургический комбинат (выпускает в т. ч. свыше 20% российской стали, полученной кислородно-конвертерным способом; свыше 35% холоднокатаного листа) и металлургический завод «Свободный сокол» (единственный российский производитель труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом; также выпускает около 20% российской промышленной трубопроводной арматуры).
Основная продукция машиностроения Липецкой области - бытовая электротехника (холодильники, морозильники, стиральные машины), различные машины и оборудование для сельского хозяйства, строительно-ремонтных работ и др. Наиболее значимые предприятия - «Индезит Интернэшнл» (дочерняя компания итальянской «Indesit Company»), «Липецкий трактор», опытно-экспериментальный завод «Гидромаш» (все - в Липецке), машиностроительный завод (погружные центробежные насосы, газосепараторы для нефтяной отрасли), завод строительно-отделочных машин (свыше 50% российского выпуска бетоносмесителей; производит также машины для малярных работ, растворосмесители, универсальные тракторы, уборочную технику и др.; оба завода - в городе Лебедянь), «Елецгидроагрегат» (гидроцилиндры к тракторам и дорожно-строительной технике), «Гидропривод» (насосы, гидрораспределители и др. гидроаппаратура; оба - в городе Елец), «Гидравлик» (различное гидравлическое и смазочное оборудование), культиваторный завод (почвообрабатывающие машины - культиваторы, глубокорыхлители и др.; оба - в городе Грязи). Произ-во газового отопительного оборудования (предприятие «Боринское», село Боринское), гальванических элементов и батарей («Энергия»), трансформаторных подстанций (энергомеханический завод; оба - в городе Елец), электрокабельной продукции («Экинлер», Грязи; в т. ч. для нужд «Индезит Интернэшнл»).
В Липецкой области находится крупный производитель кремнийорганической (силиконовой) продукции (в т. ч. лаков, эмалей, клеев-герметиков) - предприятие «Силан» (г. Данков). Действует ряд фирм по производству комплектующих изделий для стиральных машин: компания «Ассоль» (Лебедянь; пластмассовые и резинотехнические комплектующие изделия), «Пазелль-Эльта» (Елец; противовесы), «Тетра» (Липецк; резинотехнические изделия), а также холодильников: «Милапласт» (Липецк; пластмассовые детали, поддоны из закалённого стекла) и др. Основной потребитель продукции - «Индезит Интернэшнл».
Промышленность строительных материалов базируется на собственных ресурсах минерально-строительного сырья. Добывают известняк, пески (в т. ч. стекольные), тугоплавкие глины и др. Липецкая область полностью обеспечивает собственные потребности в цементе, сборных бетонных и железо-бетонных конструкциях, строительной извести, щебне, гравии, является крупным поставщиком данной продукции в соседние субъекты РФ. Ведущие предприятия (расположены главным образом в Липецке): «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» («Стагдок», с 1999 года в составе компании «Новолипецкий металлургический комбинат»; флюсовый известняк, щебень, облицовочный кирпич), комбинат силикатных изделий, «Липецкцемент» (в составе компании «Евроцемент груп»), «Железобетон», «Стройдеталь» (оба - бетон, железо-бетонные изделия и др.).
Производство изделий народных художественных промыслов, в т. ч. елецкого кружева, романовской глиняной игрушки. Предприятия лёгкой промышленности также выпускают изделия с художественной вышивкой и шитьём (фирма «Елецкая вышивка»), хромовые кожи для верха обуви и одёжный хром (предприятие «Кожа-М», Елец), различные швейные (в т. ч. спортивные), трикотажные изделия, спецодежду и др.
Основная продукция пищевой промышленности - соки, детское питание, сахар, молочные, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, минеральная вода, крепкие спиртные напитки. Одно из крупнейших предприятий - производственный комплекс «Лебедянский» (Лебедянь; с 2008 года в составе американской компании «PepsiCo»; крупный российский производитель соков и нектаров под брендами «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», а также плодоовощных консервов, детского питания). Среди ведущих производителей сахара - сахарные заводы в Грязях, Ельце, в Липецком (село Боринское), Задонском (село Хмелинец; оба - в составе объединения «Аврора»), Добринском и Лебедянском районах; мясной продукции - мясокомбинаты в Ельце и Данкове, «Липецккомплекс» (Липецкий район), птицеперерабатывающий комбинат (Елец); молочной продукции - Липецкий молочный комбинат, предприятия «ЛебедяньМолоко», «ЧаплыгинМолоко», «Лакто» (поселок Добринка), сыродельный завод (село Тербуны), «Усманская молочная компания» (Усманский район), молочные заводы в Ельце, село Красное. Другие крупные предприятия: «Липецкхлебмакаронпром» (включает хлебо- и мукомольные заводы и др.), хладокомбинат (Липецк), компания «Росинка» (в её составе - 3 спиртовых, 2 ликёро-водочных, 1 пивоваренный завод, предприятие по розливу минеральной воды).
В Липецкой области создано несколько особых экономических зон промышленно-производственного типа: «Липецк» (Грязинский район; в 2007 году введены в эксплуатацию заводы «ЧСЗ-Липецк» - стеклотара для пищевой и медицинской промышленности, «Сэст-Лювэ» - испарители и конденсаторы холодильного оборудования), «Тербуны» (Тербунский район; «Тербунский гончар» - керамический кирпич, «АЭМ-Липецк» - металлоконструкции и др.) и «Чаплыгинская» (Чаплыгинский район; планируется создание нефтеперерабатывающего комплекса, завода по производству запорной арматуры и др.).
Крупные промышленные центры: Липецк, Лебедянь, Елец, Данков, Грязи.
Внешнеторговый оборот Липецкой области 6744,5 млн. долл. США (2008), в т. ч. экспорт 5257,1 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): металлы и изделия из них (свыше 94), машины, оборудование и транспортные средства (свыше 2). Импортируется (%) продукция машиностроения (56), химической промышленности (10), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (10).
Сельское хозяйство. Стоимость сельскохозяйственной продукции 39,4 млрд. руб. (2008), на долю растениеводства приходится свыше 66%. Площадь сельскохозяйственных угодий 1812,4 тысяч га (75,5% территории Липецкой области), из них пашня составляет 80,4%. Выращивают зерновые (64,3% посевных площадей), кормовые (16,1%), технические (12,1%, в т. ч. сахарная свёкла, подсолнечник, рапс) культуры, картофель и овощи (7,6%). Развиты молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Большая часть сельскохозяйственных угодий (83,4%) принадлежит сельскохозяйственным организациям, 10,9% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств, 5,7% земель находится в личном пользовании граждан. Большая часть зерна (около 85%), семян подсолнечника (около 75%), молока (около 60%) производится сельскохозяйственными организациями, свыше 80% картофеля, около 90% овощей - в хозяйствах населения. Среди регионов Центральной России Липецкая область лидирует по урожайности зерновых культур (39,5 ц/га) и сахарной свёклы (386 ц/га). Крупнейшие хозяйства: агрофирма «Анненская» (Усманский район; зерновые культуры), «Аврора» (Задонский район; сахарная свёкла), имени Крупской (Добринский район), имени Лермонтова (Становлянский район), «Верный путь» (Долгоруковский район; все - выращивание корнеплодов), свинокомплекс «Липецкмясопром» (Липецк), птицефабрика «Куриное царство» (Липецкий район).
Сфера услуг. Важное значение имеет туризм (культурно-познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический). На территории области находятся свыше 800 памятников культурного наследия, а также заповедники и др. объекты. Наиболее важные центры: Липецк, Елец, Задонск, Лебедянь, Данков, поселок Лев Толстой (место смерти Л.Н. Толстого).
Транспорт. Липецкая область имеет развитую транспортную инфраструктуру. Длина железных дорог 757 км, в т. ч. 363 км электрифицировано (2007). Плотность железных дорог 315 км на 10 тысяч км2 территории (7-е место в РФ). Основные железнодорожные линии: Москва - Ожерелье (Московская область) - Узловая (Тульская область) - Елец - Тербуны - Старый Оскол (Белгородская область); Орёл - Елец - Липецк - Грязи - Борисоглебск (Воронежская область); Мичуринск (Тамбовская область) - Грязи - Воронеж; Елец - Лев Толстой - Троекурово; Волово (Тульская область) - Данков - Лев Толстой - Чаплыгин - Первомайский (Тамбовская область). Длина автодорог с твёрдым покрытием 5682 км. Важные автомагистрали: часть федеральной трассы «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону (проходит через Елец, Задонск) с ответвлением на Липецк - Тамбов, Липецк - Лебедянь - Данков и др. Аэропорт в городе Липецк (внутренние рейсы).
Образование. В области действуют (2007) 391 дошкольное учреждение (34,4 тысяч воспитанников), 600 общеобразовательных учебных заведений (свыше 110 тысяч учащихся), 51 учреждение начального и среднего профессионального образования (свыше 29,5 тысяч учащихся), 82 учреждения дополнительного образования детей (57,6 тысяч учащихся), 22 вуза (включая филиалы и представительства, 45 тысяч студентов). Главные вузы, библиотеки, музеи и научные учреждения находятся в Ельце и Липецке. Действуют также Мемориальный музей-заповедник П.П. Семёнова-Тян-Шанского (1997) в деревне Рязанка Чаплыгинского района, Музей-усадьба «Край Долгоруковский» (1967, село Долгоруково).
Здравоохранение. ВЛипецкой области на 10 тысяч жителей приходится: врачей - 38,8, лиц среднего медицинского персонала - 118,3 (2007). Медицинскую помощь оказывают 152 амбулаторно-поликлинических учреждения, 91 больница (2007). Наиболее распространённые заболевания - болезни органов дыхания (24,5%), системы кровообращения (15,1%), костно-мышечной системы (8,5%), мочеполовой системы (8,1%). Бальнеогрязевой курорт Липецк.
Средства массовой информации. Ведущие областные издания: газеты «Липецкая газета» (выходит с 1917 года, современное название с 1991 года; тираж 18,7 тысяч экземпляров, 5 раз в неделю), «Липецкие известия» (с 1990 года; 40 тысяч экземпляров, еженедельная; обе - в городе Липецк), «Елецкий вестник» (город Елец, с 2006 года; 4,3 тысячи экземпляров, еженедельная). Муниципальные издания: газеты «Грязинские известия» (г.ород Грязи, с 1930 года; 7,1 тысяч экземпляров, 3 раза в неделю), «Красное знамя» (город Елец; 12,7 тысяч экземпляров, 3 раза в неделю), «Задонская правда» (город Задонск; 5,6 тысяч экземпляров, 3 раза в неделю), «Новая жизнь» (город Усмань, с 1917; 5,6 тысяч экземпляров, 3 раза в неделю), «Раненбургский вестник» (город Чаплыгин; 5,8 тысяч экземпляров, 3 раза в неделю), «Лебедянские вести» (город Лебедянь; 4,1 тысячи экземпляров, 2 раза в неделю), «Заветы Ильича» (город Данков; 4,2 тысячи экземпляров, 3 раза в неделю) и др. Радио с 1954 года, телевидение с 1960 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Липецк», ТРК «Елец» (с 2002 года), телеканал «ТВК» (с 1991 года) и др.
Архитектура и изобразительное искусство.
Первые сохранившиеся постройки на территории Липецкой области относятся к XVII - началу XVIII веков: ансамбль Свято-Троицкого Яблонова монастыря в Лебедяни (Троицкий собор, 1642-1666 годы; Ильинская церковь, предположительно 1679; Успенская церковь, старый настоятельский корпус, стены - конец XVII - начало XVIII веков); Древне-Успенская церковь (конец XVII - начало XVIII веков) бывшей Успенской Паройской пустыни в Липецке.
При Петре I построены: деревянный путевой дворец на берегу Ягодной Рясы (1695, не сохранился) и крепость Ораниенбург с 5 бастионами по голландскому образцу (1697-1703 годы, по чертежам Петра I, сохранились очертания рвов и валов) на территории современного города Чаплыгин (бывший Раненбург); деревянный дворец (Государев особый двор; около 1700 года, сгорел в 1806 году), Верхний и Нижний Липские (Липецкие) железоделательные заводы (1703-1712 годы, тульский мастер М.В. Красильников; закрыты в 1795 году; сохранились остатки плотины и пруд Верхне-Липецкого завода) на территории современного Липецка. В 1711-1712 годах на средства А.Д. Меншикова близ Ораниенбурга построена Петропавловская пустынь (закрыта в 1928 году, возрождена в 2003 году; руины церкви Святых Петра и Павла, взорванной в начале 1930-х годов, Успенская церковь с больничным корпусом).
Использование черт древнерусской архитектуры характерно для некоторых памятников середины - 2-й половины XVIII века: церковь Рождества Богородицы в Лебедяни (2-я четверть XVIII века), Вознесенская церковь в Липецке (1742-1751 годы, разрушена в начале 1960-х годов), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Талица (построена в формах шатрового зодчества к 1768 году), церковь Святого Дмитрия Солунского в Данкове (1760, наличники в духе XVII века), церковь Спаса Нерукотворного в селе Хрущёво-Подлесное (типа «восьмерик на четверике», 1760), бесстолпная церковь Святого Николая в селе Жуково (1761-1767 годы, шатровая колокольня, барочные наличники), церковь Святой Варвары в селе Варваро-Борки (1782), Никольские церкви в селе Васильевка и селе Курино (обе - типа «восьмерик на четверике», 1800).
Среди храмов в стиле барокко: церкви Введения Богородицы (1745-1761 годы) и Спаса Преображения (1771) в Ельце, церковь Святого Сергия Радонежского в селе Липовка (1769), Старо-Казанский собор (1771) в Лебедяни; церкви Богоявления в селе Паниковец Задонского района (1773-1793 годы), Знаменская в селе Знаменка (1775), Святых Косьмы и Дамиана в селе Ведное (1777), Святой Параскевы Пятницы в Усмани (1778-1780 годы, не сохранилась), Архангела Михаила в селе Архангельские Борки (конец XVIII века), Алексеевская в селе Докторово (1780), Архангела Михаила в селе Ищеино (1783-1788 годы), Святого Николая в селе Каменка Задонского района (1784), Рождества Христова в селе Манино (1784), Вознесенская в Чаплыгине (1790-1794 годы). Сохранилась дорожная веха «Конь» близ села Конь-Колодезь (середина XVIII века).
В стиле классицизма построены: Покровская церковь в селе Паниковец Елецкого района (1776), Преображенская церковь в селе Хитрово (1786-1794 годы), собор Рождества Христова в Липецке (1791-1804 годы, предположительно итальянский архитектор Т. Адамини), церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Стрешнево (1791-1795 годы, элементы барокко) и в селе Еропкино (конец XVIII века, возведена на средства П.Д. Еропкина), колокольня в виде маяка в селе Ивановка (1836, предположительно архитектор Адамини), Богоявленская церковь в Усмани (1790-1810-е годы, не сохранилась), Успенский собор в Задонске (1798-1800 годы); Успенская церковь (1801-1817 годы, не сохранилась) и колокольня (1813) бывшего Успенского Софийского монастыя в селе Новоуглянка (1799, закрыт в 1920-е годы); Знаменский собор (конец XVIII века - 1813, архитектор И. Шарлемань, разрушен в 1937 году, восстанавливается с 2005 года) и колокольня бывшего Знаменского Красногорского монастыря (1683, возрождается с 2004 года), Успенская церковь (1815-1829 годы, предположительно архитектор Шарлемань) в Ельце, Благовещенская церковь в селе Ожога (начало XIX века; с 2005 года - Благовещенский женский монастырь), 5-главый Троицкий собор (1806-1818 годы) с 4-ярусной колокольней (проект 1837 года, архитекторы А. Биндеман, Н. Воронихин) в Раненбурге, Троицкая церковь в селе Новотроицкое (1815; колокольня в виде многоярусной ротонды), Богоявленская церковь в селе Свишни (1819), Знаменская церковь в урочище Кузьминки (1822), ротондальная церковь Святого Митрофана Воронежского (1823, остатки росписей Шеламова - 1900-1901 годы) и церковь-колокольня Святого Автонома (1833) в селе Кашары; Спасо-Преображенская кладбищенская церковь (1820-е годы), Никольская церковь (освящена в 1831 году) и 5-главый Новоказанский собор с высокой колокольней (1828-1836 годы) в Лебедяни, Казанская церковь в селе Старое Ракитино (1828-1836 годы), Троицкий собор в Липецке (1837, разрушен в конце 1950-х годов), церковь Рождества Христова в селе Солнцево (1848).
В начале XIX века основан Липецкий курорт (начал действовать в 1805 году; здание минеральных ванн - 1805-1808 годы, архитекторы А.Н. Воронихин, С. Мельников; английский Нижний сад разбит в 1806 году по проекту архитектора Жака; курзал - 1853, снесён в 1997 году).
В разной степени сохранности представлены усадьбы: Сенявиных в селе Конь-Колодезь (дворец середины XVIII века, архитектор И.К. Коробов, перестроен в неоготическом стиле в середине XIX века), Татищевых «Знаменское» в селе Вешаловка (неоготическая Знаменская церковь, 1768-1784 годы, предположительно архитектор В.И. Баженов; остатки неоготического усадебного дома), Хомяковых в селе Спешнево-Ивановское (Знаменская церковь - 1791-1797 или 1749-1764 годы), Муромцевых в селе Баловнево (цоколь главного дома и 2 флигеля конца XVIII века, голландский архитектор Вертен, или Вержень; церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери с 2 колокольнями, 1789-1799 годы, предположительно архитектор Баженов, отделка завершена в 1823 году, остатки росписей; усыпальница - 1790-1795 годы), Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино (усадебный дом конца XVIII века, архитектор Баженов; боковые флигели - XIX век, архитектор Агден; конный двор; водонапорная башня В.Г. Шухова, перевезённая с Всероссийской промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде), Кожиных в селе Репец (барочная Покровская церковь - 1767-1770 годы, остатки лепного декора; главный дом середины XIX века), Стаховичей в селе Пальна-Михайловка (деревянный усадебный дом, между 1815-1825 годами, архитектор А.Л. Витберг, сгорел в 1907 году, восстановлен в камне в 1908-1910 годах; храм-усыпальница Архангела Михаила в форме ротонды, начало XIX века, архитектор Д.И. Жилярди), Буниных в селе Урусово (5-главая церковь Святого Николая построена к 1830 году по эскизам П.Н. Семёнова), Семёновых в деревне Рязанка (деревянный дом, в котором жил П.П. Семёнов-Тян-Шанский, - 1836, реставрирован в 1996 году; дендрологический парк), Васильчиковых в селе Трубетчино (церковь Спаса Нерукотворного Образа - 1831-1838 годы), Н.Н. Муравьёва-Карского в селе Скорняково (классицистическая церковь Архангела Михаила - 1799-1812 годы; конюшни 1860-х годов), в селе Хмелинец (2-я четверть XIX века), Хвостовых в деревне Шаталовка (XIX век), «Лотарёво» генерала Л.Д. Вяземского в селе Коробовка (церковь Святого Дмитрия Солунского в русском стиле, конец XIX века; английский парк).
Жилая застройка XVIII - середины XIX веков сохранилась в Ельце (барочный дом воеводы середины XVIII века; усадьба купца Заусайлова середины XIX века), Липецке (дом Ф.И. Туровского, 1820-1830-е годы), Задонске (т. н. дом Ульриха 1-й трети XIX века), Чаплыгине, Данкове, Лебедяни, Усмани; торговые ряды в Ельце, Чаплыгине, Задонске.
В русско-византийском стиле построены: Вознесенский собор (1845-1889 годы, архитектор К.А. Тон), Покровская церковь (1853-1867 годы, архитектор Марталов) в Ельце; Успенская церковь в селе Стегаловка (1861-1863 годы); церковь Великомученика Георгия Победоносца (1858-1872 годы) и собор в честь Тихвинской иконы Божией Матери (1861-1878 годы) в Данкове; Троицкий собор (1864) Сезёновского Иоанно-Казанского монастыря в селе Сезёново (1853, закрыт в 1930 году, возрождается с 2005 года); Троицкий собор (1883, восстановлен в 1993 году, архитектор А.Д. Зарубин), колокольня с Преображенской церкви и часовня Святого Тихона Задонского (1870-1880-е годы, восстановлены в 1990-е годы) Задонского Свято-Тихоновского Преображенского монастыря близ Задонска (мужской скит с 1865 года, монастырь с 1873 года). В русском стиле - церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1870-1905 годы) и церковь Апостола Иоанна Богослова (1875) в Данкове, собор (1887, разрушен в середине 1930-х годов) бывшего Покровского монастыря в Данкове (XVI век, возрождается с 2005 года); Троицкий собор (1884-1897 годы, архитектор А.А. Кюи) бывшего Свято-Тихоновского Троицкого Скорбященского монастыря в Задонске; Троицкий собор бывшего Троицкого Петропавловского монастыря в Ельце (упоминается с 1-й половины XVII века, разрушен в 1930-е годы); кладбищенская Казанская церковь (1886) и 5-шатровый Вознесенский собор (1889-1900 годы, архитектор Кюи) Богородице-Тихоновского монастыря в селе Тюнино; 5-главая церковь Рождества Христова в селе Излегоще (1890); церкви Архангела Михаила в селе Ворон-Лозовка (1882) и в селе Сквирня (Сурки; конец XIX века); шатровые церкви Святого Николая в Липецке (1890, архитектор И.П. Машков; восстановлена в 1990-е годы) и Архангела Михаила в селе Дёмшинка (1892); церковь Святого Дмитрия Солунского в селе Берёзовка (1893-1897 годы, предположительно архитектор Л.Н. Бенуа; росписи В.М. Васнецова и мозаики Фролова не сохранились); ансамбль Великокняжеской церкви Святых Александра Невского и Михаила Тверского (1909-1911 годы, архитектор Э.И. Вильфарт) и Дома призрения (1911-1913 годы, элементы модерна; панно абрамцевской керамики) в Ельце; ансамбль бывшего Софийского монастыря в селе Барятино (1903, упразднён в 1920-е годы; колокольня, здания хозяйственных служб с шатровыми башнями - начало XX века; фундаменты Софийского собора 1910-х годов, архитектор А. Шестерников). В неовизантийском стиле построена Успенская церковь в Усмани; в «русско-готическом» стиле - церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Колодезское (1837). В духе эклектизма с использованием черт древнерусской и византийской архитектуры возведены: Царская часовня в Ельце (1883) и часовня Святых Петра и Павла в Липецке (1872-1885 годы, восстановлена на новом месте в 2001 году).
Значительный интерес представляют ансамбли монастырей: Задонского Рождество-Богородицкого (башня ограды - 1736; надвратная церковь Святого Николая в стиле классицизма - 1824-1835 годы; собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери - 1845-1853 годы, архитектор К.А. Тон; церковь Рождества Богородицы - 1862, оба в русско-византийском стиле); Троекуровского Свято-Димитриевского Илларионовского монастыря в селе Троекурово (женская община с 1857 года, с 1871 года - монастырь; закрыт в 1930 году, возрождён в 2003 году; классицистическая церковь Святого Дмитрия Солунского - 1811-1814 годы; церковь Пророка Илии в русско-византийском стиле - 1873-1880 годы; собор в честь Владимирской иконы Божией Матери в неовизантийском стиле - 1881-1893 годы; церковь Архангела Михаила в русском стиле - 1912).
В начале XX века в городах ведётся строительство в стиле модерн: дом В.К. Вяжлинского в Липецке (1910, архитектор В.И. Фрейман), реальное училище в Усмани (1911-1914 годы). В стиле неоклассицизма построена усадьба на улице Мира в Ельце (начало XX века). В неоготическом стиле - т. н. замок в селе Борки (хозяйственный двор усадьбы великого князя Андрея Владимировича; 1912, архитектор А.И. фон Гоген). В стиле конструктивизма и раннего советского неоклассицизма - клуб железнодорожников в Грязях (1929), Народный дом в Ельце (1931), Дом связи на Коммунальной площади в Липецке (1931-1935 годы).
Среди памятников промышленной и гражданской архитектуры последней трети XIX - начала XX веков: вокзал в городе Грязи (1883), неоготическая водонапорная башня (1868), здание Государственного банка (конец XIX века, архитектор И.П. Машков), «Красные казармы» (1895-1901 годы) в Ельце; комплекс железнодорожной станции «Астапово» в поселке Лев Толстой (1889-1909 годы); водонапорная башня (1890) и Казённый мост (1910, инженер Грингоф) в Лебедяни; табачная фабрика В.Д. Фёдорова в Усмани (1892); корпуса завода «Свободный сокол» (конец XIX - начало XX веков) и Мариинского завода (начало XX века) в Липецке.
В связи с образованием Липецкой области в середине 1950-х годов активно велось строительство в Липецке [ансамбль площади Ленина с Домом Советов (1954-1958 годы, архитектор Н.А. Бровкин); Дом культуры «Сокол» (с 2000 года - муниципальный театр); Дворец культуры Новолипецкого металлургического завода; мост через реку Воронеж (1954-1958 годы)], возведены кинотеатры «Коммунар» в Усмани, «Прожектор» в Ельце (начало 1950-х годов). В 1960-1980-е годы построены: бюветы, лечебные и жилые корпуса Липецкого курорта, драматический театр имени Л.Н. Толстого, железнодорожный вокзал в Липецке.
В конце XX - начале XXI веков возрождаются монастыри (восстановлена колокольня 1824-1835 годов и церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» 1870 года в Задонском Рождество-Богородицком монастыре; построена деревянная Никольская церковь в Знаменском монастыре в Ельце - 2005-2007 годы), возводятся храмы (Введенская церковь в селе Становое с элементами форм неорусского стиля; перекрытая шатром церковь в селе Набережное).
В XVIII - начале XX веков на территории Липецкой области работали: живописцы Легоцкий и Дюронье, лепной мастер Замараев, резчик Базетти, художники - А.Н. Волков-Муромцев в Баловнево; В.А. Тропинин в Никитском и Екатерининском; И.Е. Репин и Н.Н. Ге в Пальне; Б.М. Кустодиев в Лебедяни, О.П. Семёнова-Тян-Шанская в Гремячке (акварели); в 1-й половине XX века - Л.Н. Завадовский, В.Н. Мешков, Н.И. Москалёв, Н.П. Ульянов, Н.Н. Жуков; во 2-й половине XX века - А.И. Плотнов, В.С. Сорокин, Ю.Д. Гришко, В.П. Слушник, А. Жданов, Н. Климов, В. Соболева, В. Миронов, Ю.В. Ряховский, Н.А. Сысоев; резчик по дереву В. Бердников.
Среди народных художественных промыслов - кружевоплетение (в городе Елец, с начала XIX века, смотри Елецкое кружево; в поселке Долгоруково, сёлах Стегаловка, Грызлово), ковроткачество (в селе Боровое), гончарное производство (в селе Доброе), изготовление романовской (на территории бывшего города Романов, ныне - в сёлах Ленино, Троицкое, Пады, Елецкое; с XIX века - мастера Козловы, Митины, Гункины, Коняхины, Маркины) и волченской (в селе Волчье) игрушки.
Музыка. В фольклоре - элементы южнорусской традиции (в т. ч. донских казаков). С начала XIX века центр музыкальной жизни - курорт «Липецкие минеральные воды», где на сцене курзала Нижнего сада выступали с гастролями оперные труппы, оркестры и др. Во 2-й половине XIX века открылись учебные заведения с музыкальными классами, в т. ч. мужская (ныне средняя школа № 1) и женская гимназии в Ельце, женская гимназия в Добринке (ныне село Доброе Добровского района).
В 1959 году создана Областная филармония (смотри в статье Липецк). Народные хоры функционируют в Хлевенском, Становлянском, Липецком, Усманском, Добровском районах, духовые оркестры - в Лебедянском, Задонском, Елецком районах. Музыкальное образование дают Институт культуры и искусства в Липецке (2001, создан на базе музыкального факультета Липецкого государственного педагогического университета), Музыкально-педагогический факультет Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина (1996).
Фестивали: «Композиторы России - Липецку и Липецкой области» (с 1982 года); областной фестиваль народного творчества «С винтовкой и гармонью» (с 2005 года, Елец). Конкурсы: вокалистов академических учебных хоров имени Т.Н. Хренникова (с 1992 года, Елец, региональный); областные - военно-патриотической песни «Крылья Победы» (с 1998 года, Липецк), академических хоров и вокальных ансамблей (с 2008 года, село Становое Становлянского района) и др.
Дом-музей Т.Н. Хренникова в Ельце (2000); имя композитора носит также Елецкое государственное училище искусств. Именем К.Н. Игумнова (уроженец города Лебедянь) названы Международный конкурс-фестиваль юных пианистов и Областной колледж искусств в Липецке.
Театр. Датой рождения первого профессионального театра в Липецкой области считается 5.6.1921 года, когда на сцене курзала «Липецких минеральных вод» состоялся спектакль «Савва» Л.Н. Андреева; представившие его воспитанники драматической студии под рукововдством Е.Н. Лаврова основали Первый Советский драматический театр. Постоянный професииональный театр существует в Липецке с 1937 года. В 1954 году театр стал областным, в 1981 году ему присвоено имя Л.Н. Толстого, с 1994 года - академический. В разные годы Липецкий театр драмы возглавляли: Е.В. Минский, Н.С. Ульянов, В.М. Пахомов (художественный руководитель в 1977-2007 годах), С.А. Бобровский (главный режиссер с 2008 года). В области также работают: Театр кукол (1965), Муниципальный драматический театр (2000), ансамбль танца «Казаки России» (1990) - в Липецке; драматический театр «Бенефис» - в Ельце. С 1988 года ежегодно проводится фестиваль «Липецкие театральные встречи».