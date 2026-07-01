ЛИПАТТИ ДИНУ

ЛИПАТТИ ДИНУ - румынский пианист и композитор.

Из се­мьи профессиональных му­зы­кан­тов. Учил­ся в 1928-1932 годах в Бу­ха­ре­ст­ской консерватории у Ф. Му­зи­че­ску (фортепиано), М. Жо­ры (ком­по­зи­ция, гар­мо­ния, кон­тра­пункт). 2-я премия Ме­ж­ду­народногокон­кур­са в Ве­не (1934). В 1934-1936 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Па­ри­же у А. Кор­то (фортепиано), П. Дю­ка и Н. Бу­лан­же (ком­по­зи­ция), Ш. Мюн­ша (ди­ри­жи­ро­ва­ние). В 1939 году вер­нул­ся в Бу­ха­рест. В 1943 году эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию, в 1944-1949 годах профессор по клас­су фортепиано Же­нев­ской консерватории. Га­ст­ро­ли­ро­вал (в т. ч. в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны) в стра­нах Ев­ро­пы с ор­ке­ст­ра­ми под управлением круп­ней­ших ди­ри­жё­ров, вы­сту­пал как со­лист и в ка­мер­ных ан­самб­лях с Дж. Эне­ску, Н. Бу­лан­же, А. Яниг­ро.

Один из круп­ней­ших пиа­ни­стов 1-й половины XX века. Му­зы­ка раз­ных сти­лей - от И.С. Ба­ха (в т. ч. в об­ра­бот­ке Липатти для фп.) до ком­по­зи­то­ров XX века в трак­тов­ке Липатти час­то об­ре­та­ла осо­бую стро­гость и дра­ма­тическая на­пря­жён­ность; в ро­ман­тическом ре­пер­туа­ре Липатти пред­поч­те­ние от­да­вал Ф. Шо­пе­ну . Час­то вклю­чал в про­грам­мы про­из­ве­де­ния румынских ком­по­зи­то­ров - Дж. Эне­ску, М. Нег­ри, П. Констан­ти­не­ску и др. Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: фортепианный кон­церт Р. Шу­ма­на (ди­ри­жёр Г. фон Ка­ра­ян, 1948; ди­ри­жёр Э. Ан­сер­ме, 1950), 14 валь­сов Шо­пе­на (с по­след­не­го кон­цер­та Липатти в Бе­зан­со­не, 1950). Ав­тор сим­фо­нической сюи­ты «Цы­га­ны» (1934), 2 румынских тан­цев для 2 фортепиано (1939), 3 румынских тан­цев для 2 фортепиано с ор­ке­ст­ром (1945) и других на­цио­наль­но ок­ра­шен­ных со­чи­не­ний ро­ман­тического ха­рак­те­ра. В не­ко­то­рых про­из­ве­де­ни­ях от­ра­зи­лось влия­ние нео­клас­си­циз­ма («Кон­цер­ти­но в клас­си­че­ском сти­ле» для фортепиано и ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1936).