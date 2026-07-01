ЛИПАТТИ ДИНУ
ЛИПАТТИ ДИНУ - румынский пианист и композитор.
Из семьи профессиональных музыкантов. Учился в 1928-1932 годах в Бухарестской консерватории у Ф. Музическу (фортепиано), М. Жоры (композиция, гармония, контрапункт). 2-я премия Международногоконкурса в Вене (1934). В 1934-1936 годах совершенствовался в Париже у А. Корто (фортепиано), П. Дюка и Н. Буланже (композиция), Ш. Мюнша (дирижирование). В 1939 году вернулся в Бухарест. В 1943 году эмигрировал в Швейцарию, в 1944-1949 годах профессор по классу фортепиано Женевской консерватории. Гастролировал (в т. ч. в годы 2-й мировой войны) в странах Европы с оркестрами под управлением крупнейших дирижёров, выступал как солист и в камерных ансамблях с Дж. Энеску, Н. Буланже, А. Янигро.
Один из крупнейших пианистов 1-й половины XX века. Музыка разных стилей - от И.С. Баха (в т. ч. в обработке Липатти для фп.) до композиторов XX века в трактовке Липатти часто обретала особую строгость и драматическая напряжённость; в романтическом репертуаре Липатти предпочтение отдавал Ф. Шопену. Часто включал в программы произведения румынских композиторов - Дж. Энеску, М. Негри, П. Константинеску и др. Среди аудиозаписей: фортепианный концерт Р. Шумана (дирижёр Г. фон Караян, 1948; дирижёр Э. Ансерме, 1950), 14 вальсов Шопена (с последнего концерта Липатти в Безансоне, 1950). Автор симфонической сюиты «Цыганы» (1934), 2 румынских танцев для 2 фортепиано (1939), 3 румынских танцев для 2 фортепиано с оркестром (1945) и других национально окрашенных сочинений романтического характера. В некоторых произведениях отразилось влияние неоклассицизма («Концертино в классическом стиле» для фортепиано и камерного оркестра, 1936).