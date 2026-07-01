ЛИПАТОВ ВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛИПАТОВ ВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский писатель.
Родился в семье ссыльнопоселенцев. Учился в Новосибирском институте военных инженеров транспорта (1942), окончил историко-филологический факультет Томского педагогического института (1952). Работал корреспондентом в газетах «Правда», «Известия», «Литературная газета». С 1965 года жил в Брянске, с 1967 года - в Москве.
Дебютировал в печати в 1951 году. Первые рассказы опубликованы в 1956 году («Двое в тельняшках», «Самолётный кочегар»). Для прозы Липатова характерны документальная основа сюжета, очерковый стиль. Автор повестей на производственные темы (трудовой подвиг, взаимоотношения личности и коллектива и т. п.): «Шестеро» (1958), «Капитан "Смелого"», «Своя ноша не тянет» (обе 1959), «Глухая Мята» (1960), «Стрежень», «Зуб мудрости» (обе 1961), «Чёрный Яр», «Смерть Егора Сузуна» (обе 1963), «Лида Вараксина» (1968), «Сказание о директоре Прончатове» (1969). Написанная в конце 1960-х годов повесть «Выборы 1950 года» (не опубликована; одноименная драма М.И. Галесника по мотивам повести, 1989) изобличает уродство советской административно-командной системы.
Широкую известность Липатову принесла повесть «Деревенский детектив» (1967; одноименная пьеса и экранизация - 1969), открывающая цикл историй из жизни сельского милиционера Анискина. В повести «Серая мышь» (1970) о безрадостной судьбе деревенского правдолюбца прослеживаются традиции прозы В.М. Шукшина. Утверждению традиционных патриархальных ценностей посвящены повести «Ещё до войны» (1971), «Житие Ванюшки Мурзина, или Любовь в Старо-Короткине» (1978). Нравственно-психологическая проблематика поднята в романах «И это всё о нём» (1974; экранизирован в 1978), «Игорь Саввович» (1977). Вопрос социального конформизма - в центре романа «Лев на лужайке» (1978-1979 годы; опубликован в 1989 году, отдельное издание - 1990).
Среди других сочинений: повесть «Чужой» (1964), производственная драма «Земля не на китах», мемуарная проза («Первое прикосновение к искусству», оба 1966), очерки.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 4 томах М., 1982-1985.