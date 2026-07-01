ЛИПАТОВ ВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛИПАТОВ ВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ссыль­но­по­се­лен­цев. Учил­ся в Но­во­си­бир­ском институте во­енных ин­же­не­ров транс­пор­та (1942), окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Том­ско­го пе­да­го­гического института (1952). Ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том в га­зе­тах « Прав­да », « Из­ве­стия », « Ли­те­ра­тур­ная га­зе­та ». С 1965 года жил в Брян­ске, с 1967 года - в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1951 году. Пер­вые рас­ска­зы опуб­ли­ко­ва­ны в 1956 году («Двое в тель­няш­ках», «Са­мо­лёт­ный ко­че­гар»). Для про­зы Липатова ха­рак­тер­ны до­ку­мен­таль­ная ос­но­ва сю­же­та, очер­ко­вый стиль. Ав­тор по­вес­тей на про­из­водственные те­мы (тру­до­вой под­виг, взаи­мо­от­но­ше­ния лич­но­сти и кол­лек­ти­ва и т. п.): «Шес­те­ро» (1958), «Ка­пи­тан "Сме­ло­го"», «Своя но­ша не тя­нет» (обе 1959), «Глу­хая Мя­та» (1960), «Стре­жень», «Зуб муд­ро­сти» (обе 1961), «Чёр­ный Яр», «Смерть Его­ра Су­зу­на» (обе 1963), «Ли­да Ва­рак­си­на» (1968), «Ска­за­ние о ди­рек­то­ре Прон­ча­то­ве» (1969). На­пи­сан­ная в конце 1960-х годов по­весть «Вы­бо­ры 1950 го­да» (не опубликована; од­но­именная дра­ма М.И. Га­лес­ни­ка по мо­ти­вам по­вес­ти, 1989) изо­бли­ча­ет урод­ст­во советской ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-ко­манд­ной сис­те­мы.

Ши­ро­кую из­вест­ность Липатову при­нес­ла по­весть «Де­ре­вен­ский де­тек­тив» (1967; од­но­именная пье­са и эк­ра­ни­за­ция - 1969), от­кры­ваю­щая цикл ис­то­рий из жиз­ни сель­ско­го ми­ли­цио­не­ра Ани­ски­на. В по­вес­ти «Се­рая мышь» (1970) о без­ра­до­ст­ной судь­бе де­ре­вен­ско­го прав­до­люб­ца про­сле­жи­ва­ют­ся тра­ди­ции про­зы В.М. Шук­ши­на. Ут­вер­жде­нию тра­диционных пат­ри­архальных цен­но­стей по­свя­ще­ны по­вес­ти «Ещё до вой­ны» (1971), «Жи­тие Ва­нюш­ки Мур­зи­на, или Лю­бовь в Ста­ро-Ко­рот­ки­не» (1978). Нрав­ст­вен­но-пси­хо­ло­гическая про­бле­ма­ти­ка под­ня­та в ро­ма­нах «И это всё о нём» (1974; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1978), «Игорь Сав­во­вич» (1977). Во­прос со­ци­аль­но­го кон­фор­миз­ма - в цент­ре ро­ма­на «Лев на лу­жай­ке» (1978-1979 годы; опубликован в 1989 году, отдельное издание - 1990).

Сре­ди других со­чи­не­ний: по­весть «Чу­жой» (1964), про­из­водственная дра­ма «Зем­ля не на ки­тах», ме­му­ар­ная про­за («Пер­вое при­кос­но­ве­ние к ис­кус­ст­ву», оба 1966), очер­ки.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 4 томах М., 1982-1985.