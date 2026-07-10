ЛИOЗНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

После окончания школы проучилась один семестр в Московском авиационном институте , но затем оставила его и в 1943 году поступила на режиссёрский факультет ВГИКа, который окончила в 1949 году. Обучалась в мастерской С. Герасимова и Т. Макаровой. По распределению попала на Киностудию имени М. Горького, но вскоре была уволена. Работала ассистентом режиссёра на съёмках нескольких фильмов С. Герасимова: «Молодая гвардия» (как режиссёр-практикант по работе с актёрами), «Таинственная находка», «Земля и люди». Совместно с С. Самсоновым поставила в театре имени Е. Вахтангова спектакль «Седая девушка», а в соавторстве со своим сокурсником В. Беляевым написала две пьесы-сказки по мотивам китайского и корейского фольклора, одна из которых была поставлена в Московском ТЮЗе. В 1954 году была восстановлена на Киностудии имени М. Горького в должности ассистента по реквизиту. С 1957 года была режиссёром-постановщиком киностудии.

В 1958 году дебютировала как режиссёр, сняв фильм «Память сердца» по сценарию С. Герасимова и Т. Макаровой (последняя сыграла в ленте одну из ролей). В последующие годы работала над фильмами «Евдокия» (1961), «Им покоряется небо» (1963), «Рано утром» (1966). Широкую известность получила благодаря картине «Три тополя на Плющихе» (1967), которая была удостоена первой премии МКФ в Аргентине . В 1973 году завершила работу над 12-серийным телефильмом «Семнадцать мгновений весны» по роману Ю. Семёнова. В начале 1980-х годов сняла драматический фильм «Мы, нижеподписавшиеся» (по пьесе А. Гельмана) и музыкальную картину «Карнавал», в написании сценария которой активно участвовала. Последнюю свою работу в кино – «Конец света с последующим симпозиумом» – сняла в 1986 году.

Занималась педагогической работой: сначала обучала студентов ВГИКа в мастерской своих учителей С. Герасимова и Т. Макаровой, а затем, в 1975–1980 годах, руководила собственной мастерской вместе со Л. Кулиджановым. В 1953–1982 годах руководила ТПО юношеских фильмов Киностудии имени М. Горького.

Скончалась в 2011 году в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Урна с прахом режиссёра была захоронена на Донском кладбище Москвы .

Замужем не была и собственных детей не имела. В начале 1960-х годов удочерила дочь своего друга, лётчика-испытателя В. Калашенко, Людмилу.