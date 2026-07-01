ЛИОТАР ЖАН ФРАНСУА
ЛИОТАР (Льотар) ЖАН ФРАНСУА - французский философ, эссеист, теоретик постмодернизма.
Окончил Сорбонну (1950), где сблизился с Ж. Делёзом. В 1950-1952 годах преподавал философию в лицее в городе Константина (Алжир), в 1952-1959 годах - в школе в Ла-Флеш. В 1959-1966 годах преподавал в Сорбонне, затем в Ун-те Париж-X (Нантер), в 1972-1987 годах в Университете Париж-VIII (Венсен - Сен-Дени), профессор с 1975 года. С 1974 года периодически читал лекции в университетах США, Канады, Бразилии. Соучредитель (совместно с Ж. Деррида) и член Международного философского колледжа, его президент в 1984-1986 годах. В 1954-1964 годах член леворадикальной группы «Социализм или варварство», представители которой осуждали политический строй в СССР и выступали за независимость Алжира. В 1964 году участвовал в создании политической организации «Рабочая власть», из которой вышел в 1966 году. Активный участник событий 1968 года, член «Движения 22 марта».
Как у Ж. Делёза и Ф. Гваттари, в концепции Лиотара присутствуют элементы неомарксизма и психоанализа. В работах «О пульсационных механизмах» («Des dispositifs pulsionnels», 1973), «Либидинальная экономия» («Économie libidinale», 1974) художественное и научное творчество трактовалось как процесс высвобождения либидо. В вышедших в 1977 году книгах «Языческие правила» («Instructions paїennes»), «Языческие рудименты» («Rudiments paїens»), «Преобразования Дюшана» («Les transformateurs Duchamp») и «Тревожащие повествования» («Récits tremblants»), отмеченных воздействием идей Л. Витгенштейна, анализировалась проблема легитимности повествований. Широкую известность получила работа Лиотара «Состояние постмодерна» («La Condition postmoderne», 1979, русский перевод 1998), а также полемика с Ю. Хабермасом о постмодернизме. Своей основной «философской книгой» Лиотар считал «Спор» («Le Différend», 1983), в которой разрабатывалась «онтология фраз».
Вслед за М. Фуко Лиотар обратился к анализу дискурса власти и связанному с ним «дискурсу легитимации», оправдывающему и закрепляющему определённое устройство общества. Общество «модерна» находится под властью универсальных метанарративов (великих произведений литературы, филослфских концепций, научных систем, сводов законов и т. д.), становящейся в силу этого тоталитарной по своему характеру, что приводит к таким ужасным последствиям, как, например, холокост. Важнейшим признаком постмодернизма Лиотар считал потерю нарративами легитимности, т. е. недоверие к ним. Постсовременный мир в качестве открытого общества должен стать совокупностью различных небольших сообществ людей, ни одно из которых не будет подавлять другое. Создаваемые этими микрообщностями людей нарративы не будут претендовать на универсальность и властную легитимность, их принципом станет «языковая игра» (понятие Л. Витгенштейна), позволяющая разоблачать ложные претензии языкового сознания на универсальность. Языковая игра определяется Лиотаром как форма символического действия, совершаемого каждым актом коммуникации, при этом правила такой игры не являются общеобязательными. Особая роль в языковых играх отводится искусству, прежде всего постмодернистскому, в котором Лиотар усматривает свидетельство множественности форм существования. В работах «Склеп интеллигенции» («Tombeau de l’intellectuel et autres papiers», 1984), «Постмодерн в изложении для детей» («Postmoderne expliqué aux enfants», 1986), «Бесчеловечное» («L’inhumain: causeries sur la temps», 1988) и др. Лиотар характеризовал постмодернизм не как антитезу модернизму, но как его динамическую потенцию в условиях кризиса традиционных этических и эстетических ценностей.
Переосмысляя кантовское понятие возвышенного, Лиотар истолковывал его применительно к постмодернистскому искусству как парадоксальную «репрезентацию нерепрезентируемого» («Лекции по аналитике возвышенного» - «Leçons sur l’analytique du sublime», 1991).
Сочинения:
Discours, figure. P., 1971;
Dérive à partir de Marx et Freud. P., 1973. P., 1994;
L’Histoire de Ruth. Talence, 1983 (avec R. Francken);
L’assassinat de l’expérience par la peinture, Monory. Bègles, 1984;
Quelque chose // Art et communication. P., 1986;
Que peindre? Adami, Arakawa, Buren. P., 1987. P., 2008