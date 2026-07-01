ЛИОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛИОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из крупнейших вузов и центров Франции.
Ведёт историю с 1808 года, когда в Лионе были основаны факультеты естественных наук, филологии и богословия. В 1874-1875 годах открыты факультеты медицинский и права; в 1896 году все факультеты объединены в университет. В 1969-1970 годах Лионский университет разделился на 2 университета. В университете имени К. Бернара (Лион-1) основное внимание уделяется медицинским наукам; в его составе институты: тропической медицины и гигиены, аудиофонологии, промышленной фармакологии, истории медицины и др. Университет Люмьер (Лион-2) специализируется на изучении общественных и гуманитарных наук, политологии и права, искусств и языков; в его составе институты: психологии, труда, политических наук, подготовки учителей, политехнических и др. В 1973 году из Ун-иверситета Люмьер выделился Университет имени Ж. Мулена (Лион-3), где преобладает изучение гуманитарных и юридических наук. В 2007 году создан консорциум Лионский университет, объединяющий 20 вузов. Кроме трёх главных университетов, в него входят: Университе-т имени Ж. Монне в Сент-Этьене, Национальный институт прикладных наук, Политехнический институт, Католический университет, Национальный институт педагогического исследований, Институт политических исследований; высшие школы - литературы и гуманитарных наук, коммерции и управления, менеджмента, ветеринарии и др. В составе Лионского университета свыше 500 государственных и частных научно-исследовательских лабораторий. Обучаются свыше 120 тысяч студентов (2009).
В разное время в Лионском университете преподавали или учились врач М.Ф.К. Биша, философ М. Мерло-Понти, лауреаты Нобелевской премии: А. Каррель, Ф.О.В. Гриньяр, Р. Гиймен. Среди почетных докторов университета - российские учёные И.М. Гельфанд, А.И. Григорьев, А.Д. Сахаров.