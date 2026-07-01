ЛИОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛИОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из крупнейших вузов и центров Франции.

Ве­дёт ис­то­рию с 1808 года, ко­гда в Лио­не бы­ли ос­но­ва­ны факультеты ес­тественных на­ук, фи­ло­ло­гии и бо­го­сло­вия. В 1874-1875 годах от­кры­ты факультеты ме­ди­цин­ский и пра­ва; в 1896 году все факультеты объ­еди­не­ны в уни­вер­си­тет. В 1969-1970 годах Лионский университет раз­де­лил­ся на 2 университета. В университете имени К. Бер­на­ра (Ли­он-1) основное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся медицинским нау­кам; в его со­ста­ве институты: тро­пической ме­ди­ци­ны и ги­гие­ны, ау­дио­фо­но­ло­гии, промышленной фар­ма­ко­ло­гии, ис­то­рии ме­ди­ци­ны и др. Университет Люмь­ер (Ли­он-2) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на изу­че­нии об­щественных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук, по­ли­то­ло­гии и пра­ва, ис­кусств и язы­ков; в его со­ста­ве институты: пси­хо­ло­гии, тру­да, по­ли­тических на­ук, под­го­тов­ки учи­те­лей, по­ли­тех­нических и др. В 1973 году из Ун-иверситета Люмь­ер вы­де­лил­ся Университет имени Ж. Му­ле­на (Лион-3), где пре­об­ла­да­ет изу­че­ние гу­ма­ни­тар­ных и юри­дических на­ук. В 2007 году соз­дан кон­сор­ци­ум Ли­он­ский университет, объ­е­ди­няю­щий 20 ву­зов. Кро­ме трёх главных университетов, в не­го вхо­дят: Университе-т имени Ж. Мон­не в Сент-Эть­е­не, Национальный институт при­клад­ных на­ук, По­ли­тех­нический институт, Ка­то­лический университет, Национальный институт пе­да­го­гического ис­сле­до­ва­ний, Институт по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний; выс­шие шко­лы - литературы и гу­ма­ни­тар­ных на­ук, ком­мер­ции и управ­ле­ния, ме­недж­мен­та, ве­те­ри­на­рии и др. В со­ста­ве Лионского университета свыше 500 государственных и ча­ст­ных научно-исследовательских ла­бо­ра­то­рий. Обу­ча­ют­ся свыше 120 тысяч сту­ден­тов (2009).

В раз­ное вре­мя в Лионском университете пре­по­да­ва­ли или учи­лись врач М.Ф.К. Би­ша, фи­ло­соф М. Мер­ло-Пон­ти, лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии : А. Кар­рель, Ф.О.В. Гринь­яр, Р. Гий­мен. Сре­ди почетных док­то­ров университета - российские учё­ные И.М. Гель­фанд, А.И. Гри­горь­ев, А.Д. Са­ха­ров.

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