ЛИОНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1831, 1834

ЛИОНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1831, 1834 годов - вооруженные выступления рабочих и ремесленников, занятых на шёлкоткацком производстве в городе Лион.

При­чи­ной вос­ста­ний бы­ли край­не тя­жё­лые ус­ло­вия тру­да (ра­бо­чий день тка­чей про­дол­жал­ся до 18 ч) и не­со­блю­де­ние эле­мен­тар­ных прав ра­бо­чих. Пер­вое Лионское восстание на­ча­лось 21.11.1831 года, по­сле от­ка­за вла­дель­цев ма­ну­фак­тур вы­пла­чи­вать ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты, ут­вер­ждён­ный вла­стя­ми. По­ли­ция и во­енный гар­ни­зон Лио­на ока­за­лись бес­силь­ны про­ти­во­сто­ять сти­хий­но­му вы­сту­п­ле­нию ра­бо­чих. В те­че­ние не­сколь­ких дней го­род на­хо­дил­ся во вла­сти вос­став­ших, вы­дви­нув­ших ло­зунг: «Жить, ра­бо­тая, или уме­реть, сра­жа­ясь!». По­пыт­ки ме­ст­ных рес­пуб­ли­кан­цев при­дать вос­ста­нию по­ли­тический ха­рак­тер ус­пе­ха не име­ли. Ра­бо­чие от­ка­за­лись под­дер­жать ан­ти­пра­ви­тельственные и ан­ти­мо­нар­хические ло­зун­ги. Ко­роль Луи Фи­липп на­пра­вил в го­род вой­ска (20 тысяч сол­дат и 150 пу­шек ) под ко­мандованием мар­ша­ла Н.Ж. де Д. Суль­та для по­дав­ле­ния мя­те­жа. 1-3.12.1831 года по­ря­док в го­ро­де был вос­ста­нов­лен це­ной боль­ших че­ло­ве­че­ских жертв. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния око­ло 10 тысяч его уча­ст­ни­ков бы­ли вы­сла­ны из Лио­на.

Вто­рое Лионское восстание, на­чав­шее­ся 9.4.1834 года, бы­ло спро­во­ци­ро­ва­но пра­ви­тельственным за­пре­том, под­дер­жан­ным Па­ла­той де­пу­та­тов , на пра­во ра­бо­чих соз­да­вать свои профессиональные объ­е­ди­не­ния, в т. ч. кас­сы взаи­мо­по­мо­щи. Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом к вос­ста­нию ста­ли ре­прес­сии в от­но­ше­нии уча­ст­ни­ков ра­бо­чей за­бас­тов­ки, про­хо­див­шей в го­ро­де в феврале 1834 года. Ру­ко­во­дство вос­ста­ни­ем взя­ли на се­бя рес­пуб­ли­кан­цы, вхо­див­шие в Общество прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, с са­мо­го на­ча­ла оно име­ло по­ли­тический ха­рак­тер и про­хо­ди­ло под рес­пуб­ли­кан­ски­ми ло­зун­га­ми. В те­че­ние шес­ти дней вос­став­шие про­ти­во­стоя­ли пра­ви­тельственными вой­скам (12 тысяч человек), ко­то­рым лишь к 15 апреля уда­лось по­да­вить все оча­ги со­про­тив­ле­ния, по­сле че­го на­ча­лись ре­прес­сии в от­но­ше­нии уча­ст­ни­ков вос­ста­ния (бы­ли аре­сто­ва­ны около 20 тысяч человек). Под влия­ни­ем Лионскоего восстания в апреле 1834 года про­шли ана­ло­гич­ные вы­сту­п­ле­ния в Па­ри­же, Сент-Этье­не, Гре­ноб­ле и Ар­буа, а в 1835 году бы­ло со­вер­ше­но по­ку­ше­ние на Луи Фи­лип­па. Лионские восстания 1831 и 1834 годов счи­та­ют­ся пер­вы­ми са­мо­сто­ятельными вы­сту­п­ле­ния­ми ра­бо­чих в ис­то­рии Фран­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)