ЛИОНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1831, 1834
ЛИОНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1831, 1834 годов - вооруженные выступления рабочих и ремесленников, занятых на шёлкоткацком производстве в городе Лион.
Причиной восстаний были крайне тяжёлые условия труда (рабочий день ткачей продолжался до 18 ч) и несоблюдение элементарных прав рабочих. Первое Лионское восстание началось 21.11.1831 года, после отказа владельцев мануфактур выплачивать минимум заработной платы, утверждённый властями. Полиция и военный гарнизон Лиона оказались бессильны противостоять стихийному выступлению рабочих. В течение нескольких дней город находился во власти восставших, выдвинувших лозунг: «Жить, работая, или умереть, сражаясь!». Попытки местных республиканцев придать восстанию политический характер успеха не имели. Рабочие отказались поддержать антиправительственные и антимонархические лозунги. Король Луи Филипп направил в город войска (20 тысяч солдат и 150 пушек) под командованием маршала Н.Ж. де Д. Сульта для подавления мятежа. 1-3.12.1831 года порядок в городе был восстановлен ценой больших человеческих жертв. После подавления восстания около 10 тысяч его участников были высланы из Лиона.
Второе Лионское восстание, начавшееся 9.4.1834 года, было спровоцировано правительственным запретом, поддержанным Палатой депутатов, на право рабочих создавать свои профессиональные объединения, в т. ч. кассы взаимопомощи. Непосредственным поводом к восстанию стали репрессии в отношении участников рабочей забастовки, проходившей в городе в феврале 1834 года. Руководство восстанием взяли на себя республиканцы, входившие в Общество прав человека и гражданина, с самого начала оно имело политический характер и проходило под республиканскими лозунгами. В течение шести дней восставшие противостояли правительственными войскам (12 тысяч человек), которым лишь к 15 апреля удалось подавить все очаги сопротивления, после чего начались репрессии в отношении участников восстания (были арестованы около 20 тысяч человек). Под влиянием Лионскоего восстания в апреле 1834 года прошли аналогичные выступления в Париже, Сент-Этьене, Гренобле и Арбуа, а в 1835 году было совершено покушение на Луи Филиппа. Лионские восстания 1831 и 1834 годов считаются первыми самостоятельными выступлениями рабочих в истории Франции.