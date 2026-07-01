ЛИОНСКИЕ СОБОРЫ

ЛИОНСКИЕ СОБОРЫ - 1245 и 1274 годов, соборы Римско- католической церкви, проходившие в городе Лион.

I Лионский собор (26.6-17.7.1245 года) со­зван па­пой Рим­ским Ин­но­кен­ти­ем IV, бе­жав­шим в Ли­он из Ри­ма, оса­ж­дён­но­го вой­ска­ми императора Фрид­ри­ха II. В ра­бо­те со­бо­ра уча­ст­во­ва­ли около 150 епи­ско­пов , в т. ч. латинские пат­ри­ар­хи Кон­стан­ти­но­по­ля и Ан­ти­охии, боль­шое чис­ло свя­щен­но­слу­жи­те­лей и ми­рян. Сре­ди уча­ст­ни­ков со­бо­ра в ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ет­ся не­кий «ар­хи­епи­скоп Ру­си» Пётр, воз­мож­но по­слан­ник чер­ни­гов­ско­го князя Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча игу­мен Пётр Аке­ро­вич, пре­тен­до­вав­ший на ки­ев­скую ка­фед­ру. Основное ме­сто в ра­бо­те I Лионского собора за­нял суд над Фрид­ри­хом II по об­ви­не­нию в ере­си и го­не­ни­ях на Цер­ковь. От­ка­зав­ший­ся явить­ся на со­бор им­пе­ра­тор 17.7.1245 года был пре­дан ана­фе­ме и сме­щён с пре­сто­ла. Со­бор так­же об­су­ж­дал пла­ны по­мо­щи Ла­тин­ской им­пе­рии в вой­не с ни­кей­ским императором Ио­ан­ном III Ду­кой Ва­та­цем, ор­га­ни­за­ции кре­сто­вых по­хо­дов для ос­во­бо­ж­де­ния Ие­ру­са­ли­ма и про­тив мон­го­лов. По­ста­нов­ле­ния со­бо­ра вклю­ча­ют 22 ка­но­на, по­свя­щён­ных различным во­про­сам ка­но­нического пра­ва и цер­ков­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва, а так­же за­щи­те цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва.

II Лионский собор (7.5017.7.1274 года) со­зван па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем Х (1272-1276 годы) с це­лью за­клю­че­ния унии цер­ков­ной с пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми, ор­га­ни­за­ции кре­сто­во­го по­хо­да в Свя­тую зем­лю и об­нов­ле­ния нрав­ст­вен­ной жиз­ни ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян. В ра­бо­те со­бо­ра при­ня­ли уча­стие бо­лее 500 епи­ско­пов, 60 аб­ба­тов и около 1000 других свя­щен­но­слу­жи­те­лей (в т. ч. из­вест­ные тео­ло­ги Аль­берт Ве­ли­кий и Бо­на­вен­ту­ра). Ви­зантийский император Ми­ха­ил VIII Па­лео­лог, пы­тав­ший­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой па­пы в борь­бе с ко­ро­лём Не­апо­ля и Си­ци­лии Кар­лом I Ан­жуй­ским, от­пра­вил на со­бор по­соль­ст­во во гла­ве с великим ло­го­фе­том Ге­ор­ги­ем Ак­ро­по­ли­том, но из-за ко­раб­ле­кру­ше­ния ви­зантийская де­ле­га­ция при­бы­ла в Ли­он лишь 24.6.1274 года. На со­бо­ре бы­ли за­чи­та­ны по­сла­ния императора Ми­хаи­ла VIII и ви­зантийского ду­хо­вен­ст­ва, в ко­то­рых при­зна­ва­лись при­мат па­пы Рим­ско­го и ве­ро­уче­ние Рим­ско-ка­то­личскойе церк­ви. В пись­ме императора Ми­хаи­ла так­же со­дер­жа­лась прось­ба по­зво­лить греческой Церк­ви со­хра­нить Сим­вол ве­ры без Filioque. На 4-м за­се­да­нии со­бо­ра (6.7.1274 года) Ге­ор­гий Ак­ро­по­лит от име­ни им­пе­ра­то­ра про­из­нёс тор­же­ст­вен­ную клят­ву, в ко­то­рой ут­верж­да­лось вер­хо­вен­ст­во па­пы в хри­сти­ан­ской Церк­ви, и под­пи­сал унию Западной и Восточной церк­вей (Ли­он­ская уния). По­сле это­го за ли­тур­ги­ей был про­чи­тан Сим­вол ве­ры на греческом языке с при­бав­ле­ни­ем Filioque. По­ста­нов­ле­ния II Лионского собора вклю­ча­ют 31 ка­нон, 3 из ко­то­рых бы­ли до­бав­ле­ны Гри­го­ри­ем Х уже по­сле окон­ча­ния со­бо­ра. В 1-м ка­но­не из­ла­га­лось ка­то­лическое уче­ние о пред­веч­ном ис­хо­ж­де­нии Святого Ду­ха от От­ца и Сы­на из од­но­го на­ча­ла (ex uno prin­ci­pio). Другие ка­но­ны рег­ла­мен­ти­ро­ва­ли пра­ви­ла про­ве­де­ния конк­ла­ва, про­це­ду­ры из­бра­ния епи­ско­пов и ру­ко­по­ло­же­ния свя­щен­ни­ков, рас­смат­ри­ва­ли различные во­про­сы цер­ков­ной дис­ци­п­ли­ны, а так­же уп­разд­ня­ли воз­ник­шие в XIII веке ор­де­на мо­на­ше­ские , кро­ме ор­де­нов фран­ци­скан­цев и до­ми­ни­кан­цев. Для под­го­тов­ки кре­сто­во­го по­хо­да со­бор ввёл на 6 лет де­ся­ти­ну со всех цер­ков­ных до­хо­дов.

Ли­он­ская уния не бы­ла при­ня­та боль­шей ча­стью ви­зантийского об­ще­ст­ва. Её так­же от­ка­за­лись при­знать Сер­бия, Бол­га­рия, Эпир и Тра­пе­зунд­ская им­пе­рия. Уния бы­ла офи­ци­аль­но ра­зо­рва­на сы­ном Ми­хаи­ла VIII императором Ан­д­ро­ни­ком II Па­лео­ло­гом (1282).

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