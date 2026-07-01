ЛИОНСКИЕ СОБОРЫ
ЛИОНСКИЕ СОБОРЫ - 1245 и 1274 годов, соборы Римско-католической церкви, проходившие в городе Лион.
I Лионский собор (26.6-17.7.1245 года) созван папой Римским Иннокентием IV, бежавшим в Лион из Рима, осаждённого войсками императора Фридриха II. В работе собора участвовали около 150 епископов, в т. ч. латинские патриархи Константинополя и Антиохии, большое число священнослужителей и мирян. Среди участников собора в источниках упоминается некий «архиепископ Руси» Пётр, возможно посланник черниговского князя Михаила Всеволодовича игумен Пётр Акерович, претендовавший на киевскую кафедру. Основное место в работе I Лионского собора занял суд над Фридрихом II по обвинению в ереси и гонениях на Церковь. Отказавшийся явиться на собор император 17.7.1245 года был предан анафеме и смещён с престола. Собор также обсуждал планы помощи Латинской империи в войне с никейским императором Иоанном III Дукой Ватацем, организации крестовых походов для освобождения Иерусалима и против монголов. Постановления собора включают 22 канона, посвящённых различным вопросам канонического права и церковного судопроизводства, а также защите церковного имущества.
II Лионский собор (7.5017.7.1274 года) созван папой Римским Григорием Х (1272-1276 годы) с целью заключения унии церковной с православными церквами, организации крестового похода в Святую землю и обновления нравственной жизни духовенства и мирян. В работе собора приняли участие более 500 епископов, 60 аббатов и около 1000 других священнослужителей (в т. ч. известные теологи Альберт Великий и Бонавентура). Византийский император Михаил VIII Палеолог, пытавшийся заручиться поддержкой папы в борьбе с королём Неаполя и Сицилии Карлом I Анжуйским, отправил на собор посольство во главе с великим логофетом Георгием Акрополитом, но из-за кораблекрушения византийская делегация прибыла в Лион лишь 24.6.1274 года. На соборе были зачитаны послания императора Михаила VIII и византийского духовенства, в которых признавались примат папы Римского и вероучение Римско-католичскойе церкви. В письме императора Михаила также содержалась просьба позволить греческой Церкви сохранить Символ веры без Filioque. На 4-м заседании собора (6.7.1274 года) Георгий Акрополит от имени императора произнёс торжественную клятву, в которой утверждалось верховенство папы в христианской Церкви, и подписал унию Западной и Восточной церквей (Лионская уния). После этого за литургией был прочитан Символ веры на греческом языке с прибавлением Filioque. Постановления II Лионского собора включают 31 канон, 3 из которых были добавлены Григорием Х уже после окончания собора. В 1-м каноне излагалось католическое учение о предвечном исхождении Святого Духа от Отца и Сына из одного начала (ex uno principio). Другие каноны регламентировали правила проведения конклава, процедуры избрания епископов и рукоположения священников, рассматривали различные вопросы церковной дисциплины, а также упраздняли возникшие в XIII веке ордена монашеские, кроме орденов францисканцев и доминиканцев. Для подготовки крестового похода собор ввёл на 6 лет десятину со всех церковных доходов.
Лионская уния не была принята большей частью византийского общества. Её также отказались признать Сербия, Болгария, Эпир и Трапезундская империя. Уния была официально разорвана сыном Михаила VIII императором Андроником II Палеологом (1282).