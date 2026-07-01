ЛИННИЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ
ЛИННИЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ - российский историк.
Член-корреспондент Петербургской АН (1913), статский советник (1900). Дворянин. Окончил историко-филологический факультет университета Святого Владимира в Киеве (1879), ученик В.Б. Антоновича. Приват-доцент Новороссийского (Одесса, 1884-1885 годы) и Московского (1888-1896 годы) университетов; экстраординарный (с 1896 года), ординарный (с 1898 года), заслуженный (с 1909 года), сверхштатный (с 1911 года) профессор Новороссийского университета, профессор Одесских высших женских курсов (1903-1915 годы). Преподавал российскую историю, историографию и источниковедение, историю западных славян, Великого княжества Литовского. Автор работ «Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия» (часть 1, 1884) и «Черты из истории сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV-XV веков» (1894), которые и ныне сохраняют свою ценность. Выступал активным оппонентом идей автономии и независимости Украины от России, полемизировал по этому вопросу с М.С. Грушевским («Малорусский вопрос и автономия Малороссии», 1917). Участник Всеукраинского православного церковного собора (Киев, 1918). Председатель комиссии по национальным делам (1919), созданной по приказу генерал-лейтенанта А.И. Деникина для подготовки аналитических материалов по национальному вопросу для командования Вооруженных сил Юга России. С 1920 года преподавал в Таврическом университете в Симферополе.
Один из организаторов (1892) и товарищ председателя Славянской комиссии Московского археологического общества. Организатор и первый председатель Одесского библиографического общества (1911-1921 годы). Деятельный участник многих археологических съездов. Автор воспоминаний о В.Б. Антоновиче и других современниках (опубликованы в сборнике «Речи и поминки», 1914), мемуарного очерка об учёбе в 1-й киевской гимназии «Как нас учили классическим языкам» (1912). В 1923 года участвовал в разборе книжных собраний, конфискованных советской властью в имениях Южного берега Крыма.