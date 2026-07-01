ЛИННИЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ

ЛИННИЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ - российский историк.

Член-корреспондент Пе­тербургской АН (1913), статский советник (1900). Дво­ря­нин. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1879), уче­ник В.Б. Ан­то­но­ви­ча. При­ват-до­цент Но­во­рос­сий­ско­го (Одес­са, 1884-1885 годы) и Московского (1888-1896 годы) университетов; экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (с 1896 года), ор­ди­нар­ный (с 1898 года), за­слу­жен­ный (с 1909 года), сверх­штат­ный (с 1911 года) профессор Но­во­рос­сий­ско­го университета, профессор Одес­ских выс­ших жен­ских кур­сов (1903-1915 годы). Пре­по­да­вал российскую ис­то­рию, ис­то­рио­гра­фию и ис­точ­ни­ко­ве­де­ние, ис­то­рию западных сла­вян, Великого княжества Ли­тов­ско­го. Ав­тор ра­бот «Вза­им­ные от­но­ше­ния Ру­си и Поль­ши до по­ло­ви­ны XIV сто­ле­тия» (часть 1, 1884) и «Чер­ты из ис­то­рии со­сло­вий в Юго-За­пад­ной (Га­лиц­кой) Ру­си XIV-XV веков» (1894), ко­то­рые и ны­не со­хра­ня­ют свою цен­ность. Вы­сту­пал ак­тив­ным оп­по­нен­том идей ав­то­но­мии и не­за­ви­си­мо­сти Ук­раи­ны от Рос­сии, по­ле­ми­зи­ро­вал по это­му во­про­су с М.С. Гру­шев­ским («Ма­ло­рус­ский во­прос и ав­то­но­мия Ма­ло­рос­сии», 1917). Уча­ст­ник Все­ук­ра­ин­ско­го пра­во­слав­но­го цер­ков­но­го со­бо­ра (Ки­ев, 1918). Председатель ко­мис­сии по национальным де­лам (1919), соз­дан­ной по при­ка­зу генерал-лейтенанта А.И. Де­ни­ки­на для под­го­тов­ки ана­ли­тических ма­те­риа­лов по национальному во­про­су для ко­ман­до­ва­ния Вооруженных сил Юга Рос­сии. С 1920 года пре­по­да­вал в Тав­рическом университете в Сим­фе­ро­по­ле.

Один из ор­га­ни­за­то­ров (1892) и то­ва­рищ председателя Сла­вян­ской ко­мис­сии Московского ар­хео­ло­гического общества. Ор­га­ни­за­тор и пер­вый председатель Одес­ско­го биб­лио­гра­фического общества (1911-1921 годы). Дея­тель­ный уча­ст­ник многих ар­хео­ло­гических съез­дов. Ав­тор вос­по­ми­на­ний о В.Б. Ан­то­но­ви­че и других со­вре­мен­ни­ках (опубликованы в сборнике «Ре­чи и по­мин­ки», 1914), ме­му­ар­но­го очер­ка об учё­бе в 1-й ки­ев­ской гим­на­зии «Как нас учи­ли клас­си­че­ским язы­кам» (1912). В 1923 года уча­ст­во­вал в раз­бо­ре книж­ных со­б­ра­ний, кон­фи­ско­ван­ных советской вла­стью в име­ни­ях Южного бе­ре­га Кры­ма.