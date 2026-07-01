ЛИННАНКОСКИ ЙОХАННЕС

ЛИННАНКОСКИ ЙОХАННЕС - финский писатель.

Из се­мьи фер­ме­ра. Учил­ся в учи­тель­ской се­ми­на­рии города Ювя­скю­ля (1888-1890 годы); ра­бо­тал ре­дак­то­ром (1891), по­сле во­енной служ­бы (1891-1893 годы) - жур­на­ли­стом. Пе­ча­тал­ся с 1887 года. Пер­вое зна­чительное ху­дожественное про­из­ве­де­ние Линнанкоски - дра­ма «Веч­ная борь­ба» («Ikuinen tais­te­lu», 1903) на ос­но­ве биб­лей­ско­го сю­же­та об Аве­ле и Каи­не . Ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся соз­дан­ный в тра­ди­ци­ях ро­ман­тиз­ма, на­пи­сан­ный рит­ми­че­ской про­зой ро­ман Линнанкоски «Песнь об ог­нен­но-крас­ном цвет­ке» («Laulu tulipunaisesta ku­kas­ta», 1905, русский перевод 1912; не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ван, в т. ч. М. Нис­ка­не­ном в 1971), ко­то­рый по­свя­щён судь­бе мо­ло­до­го сплав­щи­ка ле­са, во мно­гом во­пло­тив­ше­го в се­бе фин­ский национальный ха­рак­тер. Со­бы­тия ро­ма­на, а так­же пси­хо­ло­гической по­вес­ти «Бит­ва за дом Хейк­ки­ля» («Tais­te­lu Heikkilän talosta», 1905) раз­во­ра­чи­ва­ют­ся в род­ной де­рев­не Линнанкоски.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман «Бег­ле­цы» («Pako­lai­set», 1909, русский перевод 1915); ал­ле­го­рические дра­мы на биб­лей­ские сю­же­ты «Сам­сон и Да­ли­ла» («Sim­son ja Delila», 1911) и «Дочь Иев­фая» («Jeftan tytär», 1911); фраг­мент из не­за­вер­шён­но­го ро­ма­на «Хи­лья-мо­лоч­ни­ца» («Hilja, maitotyttö», опубликованы в 1920 году); сборник но­велл и вы­сту­п­ле­ний «Ос­кол­ки» («Sirpaleita», 1913).

Сочинения:

Valitut teokset. Porvoo, 1967. Nide 1-5.