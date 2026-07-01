ЛИННАНКОСКИ ЙОХАННЕС
ЛИННАНКОСКИ ЙОХАННЕС - финский писатель.
Из семьи фермера. Учился в учительской семинарии города Ювяскюля (1888-1890 годы); работал редактором (1891), после военной службы (1891-1893 годы) - журналистом. Печатался с 1887 года. Первое значительное художественное произведение Линнанкоски - драма «Вечная борьба» («Ikuinen taistelu», 1903) на основе библейского сюжета об Авеле и Каине. Огромной популярностью пользовался созданный в традициях романтизма, написанный ритмической прозой роман Линнанкоски «Песнь об огненно-красном цветке» («Laulu tulipunaisesta kukasta», 1905, русский перевод 1912; неоднократно экранизирован, в т. ч. М. Нисканеном в 1971), который посвящён судьбе молодого сплавщика леса, во многом воплотившего в себе финский национальный характер. События романа, а также психологической повести «Битва за дом Хейккиля» («Taistelu Heikkilän talosta», 1905) разворачиваются в родной деревне Линнанкоски.
Среди других сочинений: роман «Беглецы» («Pakolaiset», 1909, русский перевод 1915); аллегорические драмы на библейские сюжеты «Самсон и Далила» («Simson ja Delila», 1911) и «Дочь Иевфая» («Jeftan tytär», 1911); фрагмент из незавершённого романа «Хилья-молочница» («Hilja, maitotyttö», опубликованы в 1920 году); сборник новелл и выступлений «Осколки» («Sirpaleita», 1913).
Сочинения:
Valitut teokset. Porvoo, 1967. Nide 1-5.