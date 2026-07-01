ЛИННА ВЯЙНЁ ВАЛТТЕРИ

ЛИННА ВЯЙНЁ ВАЛТТЕРИ - финский писатель .

Сын мяс­ни­ка. В 1938-1940 и в 1944-1954 годах ра­бо­тал на ткац­кой фаб­ри­ке в городе Там­пе­ре. В 1940-1944 годах слу­жил в ар­мии, с 1941 года на­хо­дил­ся на фрон­те. Пе­ча­тал­ся с 1947 года [от­час­ти ав­то­био­гра­фический ро­ман «Цель» («Päämäärä»)]. В ро­ма­не о тра­гической люб­ви до­че­ри ра­бо­че­го и бед­но­го сту­ден­та «Чёр­ная лю­бовь» («Mu­sta rakkaus», 1948) за­мет­но влия­ние Ф.М. Дос­то­ев­ско­го и А. Стринд­бер­га.

Ши­ро­кую из­вест­ность Линне при­нёс спро­во­ци­ро­вав­ший ост­рую по­ле­ми­ку сре­ди ис­то­ри­ков и ли­те­ра­ту­ро­ве­дов ро­ман о советско- финляндской вой­не 1939-1940 годов «Не­из­вест­ный сол­дат» («Tuntematon sotilas», 1954, русский перевод 1991; два­ж­ды эк­ра­ни­зи­ро­ван, в т. ч. Э. Лай­не в 1955 году), в ко­то­ром (во мно­гом на ма­те­риа­ле собственного опы­та ав­то­ра) без при­крас, в ду­хе Э.М. Ре­мар­ка опи­са­ны фрон­то­вые буд­ни. Судь­бе не­сколь­ких по­ко­ле­ний кре­сть­ян -арен­да­то­ров на фо­не важ­ней­ших со­бы­тий ис­то­рии Фин­лян­дии XX века (1-я и 2-я ми­ро­вые вой­ны, финляндская ре­во­лю­ция 1918 года, тер­рор и гражданская вой­на и т. п.) по­свя­ще­на ро­ман­ная три­ло­гия «Здесь под Се­вер­ной звез­дою» («Täällä Pohjantähden Alla», 1959-1962 годы, русский перевод, части 1-2, 1963-1966 годы; эк­ра­ни­за­ция Э. Лай­не, 1968). Тре­тья часть ро­ма­на, где по­ка­за­но по­вы­ше­ние бла­го­сос­тоя­ния кре­сть­ян по­сле по­дав­ле­ния ре­во­лю­ции, в СССР не пе­ча­та­лась. Сре­ди других со­чи­не­ний - два сборника эс­сеи­сти­ки (1967, 1990).

Сочинения:

Kootut teokset. Hels., 2000. [Nide 1-6].