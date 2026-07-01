ЛИННА ВЯЙНЁ ВАЛТТЕРИ
ЛИННА ВЯЙНЁ ВАЛТТЕРИ - финский писатель.
Сын мясника. В 1938-1940 и в 1944-1954 годах работал на ткацкой фабрике в городе Тампере. В 1940-1944 годах служил в армии, с 1941 года находился на фронте. Печатался с 1947 года [отчасти автобиографический роман «Цель» («Päämäärä»)]. В романе о трагической любви дочери рабочего и бедного студента «Чёрная любовь» («Musta rakkaus», 1948) заметно влияние Ф.М. Достоевского и А. Стриндберга.
Широкую известность Линне принёс спровоцировавший острую полемику среди историков и литературоведов роман о советско- финляндской войне 1939-1940 годов «Неизвестный солдат» («Tuntematon sotilas», 1954, русский перевод 1991; дважды экранизирован, в т. ч. Э. Лайне в 1955 году), в котором (во многом на материале собственного опыта автора) без прикрас, в духе Э.М. Ремарка описаны фронтовые будни. Судьбе нескольких поколений крестьян-арендаторов на фоне важнейших событий истории Финляндии XX века (1-я и 2-я мировые войны, финляндская революция 1918 года, террор и гражданская война и т. п.) посвящена романная трилогия «Здесь под Северной звездою» («Täällä Pohjantähden Alla», 1959-1962 годы, русский перевод, части 1-2, 1963-1966 годы; экранизация Э. Лайне, 1968). Третья часть романа, где показано повышение благосостояния крестьян после подавления революции, в СССР не печаталась. Среди других сочинений - два сборника эссеистики (1967, 1990).
Сочинения:
Kootut teokset. Hels., 2000. [Nide 1-6].