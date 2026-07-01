ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТР
ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТР - центр исполнительских искусств имени Линкольна.
Крупнейший в мире комплекс концертных, развлекательных, образовательных и культурно-административных учреждений (Нью-Йорк). Основан в 1956 году, первый президент - Дж.Д. Рокфеллер III. Строительство начато в 1959 году, в 1962 году открыто первое здание - Филармонический зал (ныне Эвери-Фишер-холл; архитектор М. Абрамовиц). Со временем Линкольн-центр объединил многие культурные учреждения, находившиеся ранее в разных районах города.
Располагается в районе Верхний Уэст-Сайд на площади Линкольна (площадь 6,6 га; над созданием ансамбля работали архитекторы Ф. Джонсон, Э. Сааринен, Г. Баншафт и др.). Включает 12 организаций, 22 сценических площадки. В Линкольн-центре базируются: «Метрополитен-опера», «Нью-Йорк сити опера» и «Нью-Йорк сити балле» (две последние - в здании Театра имени Д. Кока), городская Филармония (в здании Эвери-Фишер-холла), Городская публичная библиотека исполнительских искусств, Джульярдская школа (в одном из её залов, Элис Талли-холле, проходят концерты Общества камерной музыки Линкольн-центра), Школа американского балета (в Здании имени С. и Д. Роузов), Театр Линкольн-центра (представляет мюзиклы и пьесы на сценах Театра имени В. Бомонт и Театра имени М. Ньюхаус), Киноцентр (в здании Театра имени У. Рида). Линкольн-центр включает также Дамрош-парк (назван в честь семьи американских музыкантов Дамрош), где осенью и зимой проходят выступления «Цирка Большого яблока» (с 1981 года), весной и летом - различные концерты. В зданиях и на открытых площадках Линкольн-центра выставлена принадлежащая ему коллекция предметов современного изобразительного искусства и скульптуры (в т. ч. работы Г. Мура, А. Колдера).
В рамках серии «Линкольн-центр представляет» организуются американские и международные фестивали: «Выдающиеся исполнители», «Фестиваль Линкольн-центра», музыки В.А. Моцарта («Mostly Mozart»), «Свинг в летнюю ночь», «Американский песенник», «Линкольн-центр на открытом воздухе». Образовательное и научное учреждение «Институт Линкольн-центра» устраивает международные симпозиумы по искусству и др.
В 2006 году начата реконструкция территории и концертных залов (архитектурное бюро «Diller Scofidio+Renfo» и др.; в феврале 2009 года первым из залов открылся Элис-Талли-холл).