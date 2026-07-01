ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТР

ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТР - центр исполнительских искусств имени Линкольна .

Круп­ней­ший в ми­ре ком­плекс кон­церт­ных, раз­вле­ка­тель­ных, об­ра­зо­ва­тель­ных и куль­тур­но-ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных уч­ре­ж­де­ний (Нью-Йорк). Ос­но­ван в 1956 году, пер­вый пре­зи­дент - Дж.Д. Рок­фел­лер III. Стро­итель­ст­во на­ча­то в 1959 году, в 1962 году от­кры­то пер­вое зда­ние - Фи­лар­мо­нический зал (ны­не Эве­ри-Фи­шер-холл; архитектор М. Аб­ра­мо­виц). Со вре­ме­нем Линкольн-центр объ­е­ди­нил многие куль­тур­ные уч­ре­ж­де­ния, на­хо­див­шие­ся ра­нее в раз­ных рай­онах го­ро­да.

Рас­по­ла­га­ет­ся в рай­оне Верх­ний Уэст-Сайд на площади Лин­коль­на (площадь 6,6 га; над соз­дани­ем ан­самб­ля ра­бо­та­ли ар­хи­тек­то­ры Ф. Джон­сон, Э. Саа­ри­нен, Г. Бан­шафт и др.). Вклю­ча­ет 12 ор­га­ни­за­ций, 22 сце­нических пло­щад­ки. В Линкольн-центре ба­зи­ру­ют­ся: « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра », «Нью-Йорк си­ти опе­ра» и «Нью-Йорк си­ти бал­ле» (две по­след­ние - в зда­нии Те­ат­ра имени Д. Ко­ка), городская Фи­лар­мо­ния (в зда­нии Эве­ри-Фи­шер-хол­ла), Городская пуб­лич­ная библиотека ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств, Джуль­ярд­ская шко­ла (в од­ном из её за­лов, Элис Тал­ли-хол­ле, про­хо­дят кон­цер­ты Общества ка­мер­ной му­зы­ки Линкольн-центра), Шко­ла американского ба­ле­та (в Зда­нии имени С. и Д. Ро­узов), Те­атр Линкольн-центра (пред­став­ля­ет мю­зик­лы и пье­сы на сце­нах Те­ат­ра имени В. Бо­монт и Те­ат­ра имени М. Нью­ха­ус), Ки­но­центр (в зда­нии Те­ат­ра имени У. Ри­да). Линкольн-центр вклю­ча­ет так­же Дам­рош-парк (на­зван в честь се­мьи американских му­зы­кан­тов Дам­рош), где осе­нью и зи­мой про­хо­дят вы­сту­п­ле­ния «Цир­ка Боль­шо­го яб­ло­ка» (с 1981 года), вес­ной и ле­том - различные кон­цер­ты. В зда­ни­ях и на от­кры­тых пло­щад­ках Линкольн-центра вы­став­ле­на при­над­ле­жа­щая ему кол­лек­ция пред­ме­тов современного изо­бра­зительного искусства и скульп­ту­ры (в т. ч. рабо­ты Г. Му­ра, А. Кол­де­ра).

В рам­ках се­рии «Лин­кольн-центр пред­став­ля­ет» ор­га­ни­зу­ют­ся американские и ме­ж­ду­народные фес­тива­ли: «Вы­даю­щие­ся ис­пол­ни­те­ли», «Фес­ти­валь Лин­кольн-цен­тра», му­зы­ки В.А. Мо­цар­та («Mostly Mozart»), «Свинг в лет­нюю ночь», «Аме­ри­кан­ский пе­сен­ник», «Лин­кольн-центр на от­кры­том воз­ду­хе». Об­ра­зо­ва­тель­ное и на­учное уч­ре­ж­де­ние «Ин­сти­тут Лин­кольн-цент­ра» уст­раи­ва­ет ме­ж­ду­народные сим­по­зиу­мы по искусству и др.

В 2006 году на­ча­та ре­кон­ст­рук­ция тер­ри­то­рии и кон­церт­ных за­лов (ар­хитектурное бю­ро «Diller Scofidio+Renfo» и др.; в феврале 2009 года пер­вым из за­лов от­крыл­ся Элис-Тал­ли-холл).

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