ЛИНКОЛЬН АВРААМ

ЛИНКОЛЬН АВРААМ - 16-й президент США.

Ро­дил­ся в бед­ной фер­мер­ской се­мье по­том­ков пер­вых пе­ре­се­лен­цев в Мас­са­чу­сетс и Вир­ги­нию. В 1816 году вме­сте с семь­ёй пе­ре­ехал в округ Спен­сер на юго-за­па­де Ин­диа­ны, в 1830 году - в южный Ил­ли­нойс. По­се­щал шко­лу ме­нее го­да, ра­бо­тал по­дён­щи­ком-бат­ра­ком, ле­со­ру­бом, плот­ни­ком, мат­ро­сом на реке Мис­си­си­пи. В 1831-1837 годах жил в Нью-Сей­ле­ме (штат Ил­ли­нойс), управ­лял де­ре­вен­ским ма­га­зи­ном, слу­жил по­мощ­ни­ком зем­ле­ме­ра, почт­мей­сте­ром. В 1832 году доб­ро­воль­цем от­пра­вил­ся на Вой­ну Чёр­но­го Яс­т­ре­ба (про­тив ин­дей­ских пле­мён сау­ков и фок­сов), од­на­ко в бо­ях уча­стия не при­ни­мал. В 1834-1841 годах член за­ко­но­дательного со­б­ра­ния Ил­ли­ной­са от пар­тии ви­гов. В 1836 году по­лу­чил ли­цен­зию на юри­дическую прак­ти­ку. С 1837 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской дея­тель­но­стью, пе­ре­ехал в Спринг­филд - сто­ли­цу шта­та Ил­ли­нойс. Во 2-й половине 1840-х годов Линкольн - один из пре­ус­пе­ваю­щих ад­во­ка­тов Ил­ли­ной­са.

В 1847-1849 годах член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США . 12.1.1848 года внёс ре­зо­лю­цию, при­зы­вав­шую к за­вер­ше­нию аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­ны 1846-1848 годов и от­ка­зу от ан­нек­сий. Был про­тив­ни­ком рас­про­стра­не­ния ра­бо­вла­дельческой сис­те­мы на но­вые тер­ри­то­рии США, од­на­ко по­ла­гал, что во­прос о ра­бо­вла­де­нии вхо­дит в ком­пе­тен­цию отдельных шта­тов, а не фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва. Вы­сту­пил про­тив при­ня­тия Кан­зас-Не­бра­ска бил­ля 1854 года. По­сле рас­па­да пар­тии ви­гов при­мк­нул в 1856 году к Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США, ак­тив­но уча­ст­во­вал в пред­вы­бор­ной кам­па­нии в под­держ­ку кан­ди­да­та от рес­пуб­ли­кан­цев Дж.Ч. Фри­мон­та. В авгусье - октябре 1858 года про­иг­рал С.А. Ду­гла­су в борь­бе за ме­сто в Се­на­те от шта­та Ил­ли­нойс, од­на­ко в хо­де пред­вы­бор­ных де­ба­тов за­вое­вал об­ще­на­цио­наль­ную из­вест­ность, пре­ж­де все­го как про­тив­ник раб­ст­ва (речь «Дом раз­де­лён­ный» от 16.6.1858 года и др.).

В мае 1860 года вы­дви­нут кан­ди­да­том от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США на пост пре­зи­ден­та стра­ны. На вы­бо­рах 6.11.1860 года со­брал 40% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, но по чис­лу вы­бор­щи­ков (180) обо­шёл кан­ди­да­тов от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США Дж.К. Бре­кен­рид­жа и С.А. Ду­гла­са и пред­ста­ви­те­ля Кон­сти­ту­ци­он­ной со­юз­ной пар­тии Дж. Бел­ла. Для южных шта­тов из­бра­ние Линкольна ста­ло сиг­на­лом к се­цес­сии и фор­ми­ро­ва­нию 4.2.1861 года Кон­фе­де­ра­тив­ных шта­тов Аме­ри­ки (КША). В 1-й инау­гу­рационной ре­чи (4.3.1861 года) Линкольн при­звал к со­хра­не­нию един­ст­ва США, за­явив, что его пра­ви­тель­ст­во не бу­дет на­ру­шать су­ще­ст­вую­щие прин­ци­пы ра­бо­вла­де­ния.

По­сле на­па­де­ния сил КША на фе­де­раль­ное ук­ре­п­ле­ние Форт-Сам­тер (Южная Ка­ро­ли­на) Линкольн объ­я­вил 15.4.1861 года южные шта­ты в со­стоя­нии мя­те­жа (смотри Гра­ж­дан­ская вой­на в США 1861-1865 годах). На пер­вом эта­пе вой­ны ста­вил сво­ей основной це­лью вос­ста­нов­ле­ние един­ст­ва США; при­влёк на сто­ро­ну Се­ве­ра «по­гра­нич­ные» ра­бо­вла­дельческие. шта­ты: Мэ­ри­ленд, Де­ла­вэр, Кен­тук­ки, Мис­си­си­пи, а так­же на­се­ле­ние северо-западных об­лас­тей Вир­ги­нии (с 1862 года штат Западная Вир­ги­ния). Впо­след­ст­вии пе­ре­шёл от по­ли­ти­ки ог­ра­ни­че­ния рас­про­стра­не­ния раб­ст­ва к но­во­му кур­су, на­прав­лен­но­му на пол­ную ли­к­ви­да­цию ин­сти­ту­та раб­ст­ва. 16.4.1862 года под­пи­сал за­кон об от­ме­не раб­ст­ва в Ва­шинг­то­не. 12.7.1862 года вы­сту­пил в Кон­грес­се с пред­ло­же­ни­ем ос­во­бо­дить ра­бов в «по­гра­нич­ных» шта­тах с вы­пла­той ком­пен­са­ции их вла­дель­цам. 22.9.1862 года из­дал «Про­кла­ма­цию об ос­во­бо­ж­де­нии ра­бов» (под­пи­са­на 30.12.1862 года), со­глас­но ко­то­рой с 1.1.1863 года сво­бод­ны­ми счи­та­лись все ра­бы на кон­тро­ли­руе­мых КША тер­ри­то­ри­ях (под неё не под­па­да­ли ра­бы на зем­лях, ок­ку­пи­ро­ван­ных вой­ска­ми Се­ве­ра, и в «по­гра­нич­ных» шта­тах). В даль­ней­шем Линкольн на­сто­ял на вне­се­нии 13-й по­прав­ки в Кон­сти­ту­цию стра­ны об от­ме­не раб­ст­ва на всей тер­ри­то­рии США (при­ня­та Кон­грес­сом 31.1.1865 года, ра­ти­фи­ци­ро­ва­на 6.12.1865 года).

В эко­но­мической по­ли­ти­ке при­дер­жи­вал­ся тра­ди­ци­он­но­го для ви­гов кур­са. В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Линкольна при­нят за­кон о национальных бан­ках (25.2.1863 года), ус­та­нав­ли­вав­ший стро­гий кон­троль фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва за их дея­тель­но­стью, уве­ли­чен та­мо­жен­ный та­риф (с 19% в 1861 году до 47% в 1864 году), в ка­че­ст­ве временной ме­ры впер­вые в ис­то­рии США вве­дён по­до­ход­ный на­лог в раз­ме­ре 3-5% (5.8.1861 года). По ини­циа­ти­ве Линкольна 20.5.1862 года из­дан Гом­стед-акт, спо­соб­ст­во­вав­ший ут­вер­жде­нию фер­мер­ско­го пу­ти раз­ви­тия американского сель­ско­го хо­зяй­ст­ва.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 8.11.1864 года одер­жал по­бе­ду над кан­ди­да­том от Де­мо­кра­тической пар­тии США генералом Дж. Мак-Клел­ла­ном. При­сту­пил к раз­ра­бот­ке пла­на Ре­кон­ст­рук­ции Юга США, от­верг­нув наи­бо­лее ра­ди­каль­ные пред­ло­же­ния рес­пуб­ли­кан­цев в Кон­грес­се. Че­рез 5 дней по­сле ка­пи­ту­ля­ции Юга смер­тель­но ра­нен в Те­ат­ре Фор­да ак­тё­ром Дж.У. Бут­сом. Па­мя­ти Линкольна по­свя­ще­ны ме­мо­риа­лы в Ва­шинг­то­не (1922) и Лон­до­не (1876).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

The collected works. New Brunswick, 1953-1955. Vol. 1-9. [Supplements]. New Bruns­wick, 1990. Vol. 1-2;

The papers: legal do­cuments and cases. Charlottesville, 2008. Vol. 1-4