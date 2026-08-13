ЛХАСА Лха`са — древняя столица Тибета, в настоящее время административный центр Тибетского автономного района Китайской Народной Республики (КНР), городской округ. Население — около 520 тыс. человек.

Лхаса — древняя столица Тибета , в настоящее время административный центр Тибетского автономного района Китайской Народной Республики (КНР), городской округ. Население — около 520 тыс. человек.

В III тысячелетии до н. э. в районе Л. существовали неолитические поселения. Основателем Л. считается Сроцзангампо , объединитель Тибета, который в 639 н. э. перенес столицу в долину р. Кьичу, где им была возведена крепость Раса, позднее переименованная в Л. («Место богов»). Л. стала не только политическим, но и религиозным центром: уже сам Сроц­зангампо установил здесь две статуи Будды и построил храмы Рамоче и Цуглагкханг, впоследствии, под названием Чжокханг, ставший главной святыней в Тибете. С появлением в Л. выдающегося буддийского проповедника Падмасамбхавы в 762 город становится центром тибетского буддизма (ламаизма).

После распада Тибета на отдельные владения Л. стала столицей области Уй, оставаясь при этом религиозным центром: в ее округе в XII—XV вв. возводились новые культовые со­оружения и монастыри (в том числе женские), именно отсюда началось распространение влияния на Тибет секты гэлугпа («желтошапочники»). Однако столичный статус Л. был утерян после подчинения Тибета монголам. Область Уй и непосредственно Л. в XIV—XVI вв. находились под контролем аристократического клана Падмоду, сочетавшего в своих руках духовную и светскую власть.

С XV в. Л. официально состояла под административным управлением монахов трех монастырей, принадлежавших к секте гэлугпа, и стала местом паломничества буддистов. В XV—XVI вв. начинается возвышение правителей области Ринпунг, бывших вассалов Пагмоду, которые несколько раз захватывали Л. В середине XVI в. Л. входит в сферу влияния главы секты гэлугпа Соднамгьяцо (впоследствии известного как Далай-лама III), являвшегося духовным наставником князей Пагмоду. В Л. в 1601 был официально провозглашен его преемник — Далай-лама IV.

В 1642 хошутский Гуши-хан провозгласил Далай-ламу V верховным правителем Тибета, а Л. стала его официальной столицей; в 1643—1695 в Л. на месте развалин дворца Сроцзангампо был возведен дворцовый комплекс Потала («Красный дворец»), ставший резиденцией Далай-ламы и его правительства. Гуши-хан и его преемники, в качестве светских монархов управлявшие Центральным Тибетом и Кукунором, также регулярно бывали в Л.

В начале XVIII в. внук Гуши-хана хан Лхавсан не согласился покинуть Л. по решению правительства Далай-ламы и начал с ним войну, причем на стороне Далай-ламы выступили правители Джунгарского ханства , а Лхавсан прибег к помощи империи Цин , обещая признать себя ее вассалом. Хан восстановил конт­роль над Л., однако в 1717 был убит джунгарами, которые ввели в Л. войска. Но уже в 1720 Л. оказалась под контролем властей Цин, номинально объявивших главой Тибета Далай-ламу VII, который признал покровительство маньчжурского императора. Фактическая власть перешла к двум маньчжурским амбаням (высшим чиновникам), пребывавшим в Л. и контролировавшим области Уй и Цзан; в городе разместили маньчжурский гарнизон. Далай-ламе было позволено вернуться в Л. лишь в 1734. С 1751 цинские власти периодически в периоды антикитайских восстаний и волнений увеличивали маньчжурский гарнизон в Л.

В XVIII—XIX вв. Л. неоднократно посещали российские и европейские дипломаты, миссионеры, ученые и разведчики, некоторые из них оставили описание города. Однако в конце XIX в. доступ в Л. иностранцам был запрещен, и туда с этого времени могли попасть только буддисты-паломники (нередко являвшиеся разведчиками западных держав). Из-за пассивности маньчжурских наместников и военачальников в августе-сентябре 1904 Л. была оккупирована британским экспедиционным отрядом под командованием полковника Ф. Янгхазбенда, вынудившего тибетские власти подписать Лхасский договор 1904 , вновь открывший город для иностранцев и предусматривавший учреждение в нем британского дипломатического представительства. Эти события заставили цинские власти начать процесс интеграции Тибета в состав Китая, для чего в Л. были посланы крупные военные силы. Далай-лама покинул Л. и бежал в Индию, а в Тибете был установлен китайский военный контроль.

После Синьхайской революции , в 1912 в Л. произошли беспорядки, и китайские солдаты были выдворены из города, куда в начале 1913 вернулся Далай-лама. В 1920—1930-е европейские державы посылали своих агентов в Л., пытаясь установить контроль над Тибетом или открыть там свои дипломатические представительства, но безуспешно. В 1-й половине 1940-х Гоминьдан неоднократно направлял в Л. своих представителей для решения вопроса о мирном возвращении Тибета под власть Китая.

В сентябре-октябре 1951 в Л. вступили войска КНР, восстановив конт­роль Китая над Тибетом, и с этого времени остались здесь. Возле Л. стали выращивать хлеб для китайского гарнизона, затем организовали добычу угля, построили ГЭС, в городе открыли школы, заведения по подготовке агрономов и зоотехников, ряд медицинских учреждений и т. д. В 1965 Л. стала центром вновь созданного Тибетского автономного района.

В 1966—1968 в Л. действовал Комитет Культурной революции (см. Культурная революция в Китае ), уничтоживший множество исторических и религиозных памятников в городе, что вызвало столкновения населения с китайцами, вылившиеся в уличные бои. Это заставило пекинские власти пересмотреть свою политику в регионе. Но антикитайские выступления продолжились и в 1980-е, и в 2000-е, вызывая репрессии против местного населения. И сегодня китайцы (ханьцы) живут в Л. отдельно от тибетцев. На рубеже XX—XXI вв. в Л. появились университет и Тибетская библиотека, музеи. Л. остается главным местом паломничества буддистов из Монголии, Бурятии, Калмыкии и др. (в 2004 Элиста стала побратимом Л.). В городе также имеются монастыри религии бон, мусульманская мечеть и католический костел. С 1998 политика сноса старинных зданий и замены их современными «китайскими» была приостановлена, старые здания начали реставрировать, в 2009 был разработан проект восстановления исторического центра Л. (до 2020). Благодаря аэропорту (1996) и железнодорожной станции (2006) Л. привлекает значительное число туристов.

Лит.: Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета / Пер. с тиб. Р. Е. Пубаева. Новосибирск, 1991; Цендина А. Д. ...и страна зовется Тибетом. М., 2002; Кычанов Е. И., Мельниченко Б. И. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М., 2005. Р. Ю. Почекаев.