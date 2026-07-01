ЛИНХАРТ АНТОН ТОМАЖ
ЛИНХАРТ АНТОН ТОМАЖ - словенский драматург, историк.
Деятель словенского движения за национальное возрождение. Из семьи ремесленника, в конце 1770-х годов изучал экономические науки в Венском университете. После окончания учёбы работал архивариусом в епископстве Любляны, затем чиновником в административном управлении Крайны. С 1786 года школьный инспектор округа Любляна, способствовал учреждению новых начальных школ, по его инициативе в 1780-е годы была открыта первая публичная библиотека в Любляне.
В 1780-1790-х годах член словенского национально-просветительского кружка барона Зигмунта (Жиги) Цойса, участники которого выступали за изучение словенского языка и истории, создание национальной литературы. Сторонник реформ императора Иосифа II, антиклерикал. Первые художественные произведения Линхарт - романтическая трагедия «Мисс Дженни Лав» («Miss Jenny Love», 1780) и поэтический сборник «Цветы Крайны» («Blumen aus Krain», 1781) - написаны по-немецки. Линхарт переработал для словенского театра комедию Й. Рихтера «Ветряная мельница» [под названием «Жупанова Мицка» («Županova Micka»), поставлена в 1789 году] и пьесу Бомарше «Женитьба Фигаро» [опубликована в 1790 году под названием «Весёлый день, или Матичек женился» («Ta veseli dan ali Matiček se ženi»), поставлена в 1848 году], перенеся их действие в Словению. Эти переработки заложили основы словенской драматургии.
В своём главном историческом произведении «Опыт истории Крайны и других земель южных славян Австрии» («Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Österreiches», 1788-1791 годы) рассматривал словенский народ как единое целое и в то же время как часть великого славянского племени. В своих работах, написанных с привлечением археологических материалов, доказывал, что словенцы являются потомками древних карантанцев (смотри в статье Карантания).