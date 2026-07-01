ЛИНХАРТ АНТОН ТОМАЖ

ЛИНХАРТ АНТОН ТОМАЖ - словенский драматург , историк.

Дея­тель сло­венского дви­же­ния за национальное воз­ро­ж­де­ние. Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка, в конце 1770-х годов изу­чал эко­но­мические нау­ки в Вен­ском университете. По­сле окон­ча­ния учё­бы ра­бо­тал ар­хи­ва­риу­сом в епи­скоп­ст­ве Люб­ля­ны, за­тем чи­нов­ни­ком в административном управ­ле­нии Край­ны. С 1786 года школь­ный ин­спек­тор округа Люб­ля­на, спо­соб­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию но­вых на­чаль­ных школ, по его ини­циа­ти­ве в 1780-е годы бы­ла от­кры­та пер­вая пуб­лич­ная библиотека в Люб­ля­не.

В 1780-1790-х годах член сло­вен­ско­го национально-про­све­тительского круж­ка ба­ро­на Зиг­мун­та (Жи­ги) Цой­са, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го вы­сту­па­ли за изу­че­ние сло­венского язы­ка и ис­то­рии, соз­да­ние национальной литературы. Сто­рон­ник ре­форм императора Ио­си­фа II , ан­ти­кле­ри­кал. Пер­вые ху­дожественные про­из­ве­де­ния Линхарт - ро­ман­тическая тра­ге­дия «Мисс Джен­ни Лав» («Miss Jenny Love», 1780) и по­этический сборник «Цве­ты Край­ны» («Blumen aus Krain», 1781) - на­пи­са­ны по-не­мец­ки. Линхарт пе­ре­ра­бо­тал для сло­венского те­ат­ра ко­ме­дию Й. Рих­те­ра «Вет­ря­ная мель­ни­ца» [под названием «Жу­па­но­ва Миц­ка» («Žu­pa­no­va Micka»), поставлена в 1789 году] и пье­су Бо­мар­ше «Же­нить­ба Фи­га­ро» [опубликована в 1790 году под названием «Ве­сё­лый день, или Ма­ти­чек же­нил­ся» («Ta veseli dan ali Matiček se ženi»), поставлена в 1848 году], пе­ре­не­ся их дей­ст­вие в Сло­ве­нию. Эти пе­ре­ра­бот­ки за­ло­жи­ли ос­но­вы сло­венской дра­ма­тур­гии.

В сво­ём главном ис­то­рическом про­из­ве­де­нии «Опыт ис­то­рии Край­ны и дру­гих зе­мель юж­ных сла­вян Ав­ст­рии» («Ver­such einer Ge­schi­chte von Krain und den übrigen Län­dern der südlichen Slaven Österreiches», 1788-1791 годы) рас­смат­ри­вал сло­венский на­род как еди­ное це­лое и в то же вре­мя как часть ве­ли­ко­го славянского пле­ме­ни. В сво­их ра­бо­тах, на­пи­сан­ных с при­вле­че­ни­ем ар­хео­ло­гических ма­те­риа­лов, до­ка­зы­вал, что сло­вен­цы яв­ля­ют­ся по­том­ка­ми древ­них ка­ран­тан­цев (смотри в статье Ка­ран­та­ния).