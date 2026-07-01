ЛИНГВОДИДАКТИКА
ЛИНГВОДИДАКТИКА - общая теория обучения языку.
Термин «Лингводидактика» введён в 1969 году российским языковедом Н.М. Шанским и с 1975 года признан Международной. ассоциацией преподавателей русского языка и литературы в качестве международного. Лингводидактика изучает проблемы, связанные с анализом, управлением и моделированием процессов овладения как родным, так и иностранным языком в условиях монолингвизма (одноязычия) или билингвизма (двуязычия). Обосновывает содержательные компоненты образования, обучения, научения в их неразрывной связи с природой языка и общения как социального феномена, определяющего деятельностную сущность речевых произведений.