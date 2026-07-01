ЛИНГВОДИДАКТИКА

ЛИНГВОДИДАКТИКА - общая теория обучения языку.

Тер­мин «Лингводидактика» вве­дён в 1969 году российским язы­ко­ве­дом Н.М. Шан­ским и с 1975 года при­знан Международной. ассоциацией пре­по­давателей русского языка и литературы в ка­че­ст­ве ме­ж­ду­на­род­но­го. Лингводидактика изу­ча­ет про­бле­мы, свя­зан­ные с ана­ли­зом, управ­ле­ни­ем и мо­де­ли­ро­ва­ни­ем про­цес­сов ов­ла­де­ния как род­ным, так и иностранным язы­ком в ус­ло­ви­ях мо­нолин­гвиз­ма (од­но­язы­чия) или би­лин­гвиз­ма (дву­язы­чия). Обос­но­вы­ва­ет со­дер­жа­тель­ные ком­по­нен­ты об­ра­зо­ва­ния, обу­че­ния, нау­че­ния в их не­раз­рыв­ной свя­зи с при­ро­дой язы­ка и об­ще­ния как со­ци­аль­но­го фе­но­ме­на, оп­ре­де­ляю­ще­го дея­тель­но­ст­ную сущ­ность ре­че­вых про­из­ве­де­ний.

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