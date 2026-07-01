ЛИНГАЯТЫ
ЛИНГАЯТЫ - последователи шиваитской школы, почитающие бога Шиву в форме линги.
Школа получила распространение на юге Индии (Карнатака). Согласно Лингаятам, основы их учения заложили в древние времена 5 великих учителей, которые явились из 5 лингамов, находившихся в различных местах Индии. Реформаторские идеи были привнесены в XII веке Басавой.
Учение Лингаятов - вариант философии «недуализма-с-различиями» (вишишта-адвайта), принимающей и различие, и неразличимость души и бога. Души соотносятся с Шивой, как лучи с солнцем. Высшая реальность есть «стхала» (опора), сущность которой - триада: бытие - сознание - блаженство. Энергию самосознания Шивы представляет его Шакти. Бог - и материальная, и действенная причина реального по своей природе творения (в адвайта-веданте творение считается иллюзорным). Истинная цель жизни человека - достижение освобождения, или соединение с Шивой. К этой цели ведёт путь бхакти, распадающийся на 3 основные ступени: отказ от привязанности к миру, сосредоточение на Шиве; предложение Шиве всех плодов своих действий и ощущение его милости; окончательное соединение с Шивой. Освободившийся человек мыслится как сам Шива, наделённый всеми видами энергии и тождественный (хотя и не полностью) ему. Со времени реформ Басавы школа Лингаятов отрицает авторитет Вед, сложные ритуалы, включая жертвоприношение животных, разделение на касты.
Лингаятам-мирянам предписывается общественное служение и безупречное выполнение профессиональных обязанностей, вегетарианство, воздержание от спиртного. Большим авторитетом у Лингаятов пользуются священнослужители (джангамы), особенно принявшие монашество. Женщина равноправна мужчине и проходит такое же посвящение, как и он (линга-дикша), которое заключается в надевании лингама на тело. На начале XXI века школа Лингаятов - динамично развивающееся направление шиваизма, насчитывающее около 10 миллионов последователей и борющееся за признание себя самостоятельной религией.