ЛИНГАЯТЫ

ЛИНГАЯТЫ - последователи шиваитской школы, почитающие бога Шиву в форме линги.

Шко­ла по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние на юге Ин­дии (Кар­на­та­ка). Со­глас­но Лингаятам, ос­но­вы их уче­ния за­ло­жи­ли в древ­ние вре­ме­на 5 ве­ли­ких учи­те­лей, ко­то­рые яви­лись из 5 лин­га­мов, на­хо­див­ших­ся в различных мес­тах Ин­дии. Ре­фор­ма­тор­ские идеи бы­ли прив­не­се­ны в XII веке Ба­са­вой.

Уче­ние Лингаятов - ва­ри­ант фи­ло­со­фии «не­дуа­лиз­ма-с-раз­ли­чия­ми» (ви­шиш­та-ад­вай­та), при­ни­маю­щей и раз­ли­чие, и не­раз­ли­чи­мость ду­ши и бо­га. Ду­ши со­от­но­сят­ся с Ши­вой, как лу­чи с солн­цем. Выс­шая ре­аль­ность есть «стха­ла» (опо­ра), сущ­ность ко­то­рой - триа­да: бы­тие - соз­на­ние - бла­жен­ст­во. Энер­гию са­мо­соз­на­ния Ши­вы пред­став­ля­ет его Шак­ти. Бог - и ма­те­ри­аль­ная, и дей­ст­вен­ная при­чи­на ре­аль­но­го по сво­ей при­ро­де тво­ре­ния (в ад­вай­та-ве­дан­те тво­ре­ние счи­та­ет­ся ил­лю­зор­ным). Ис­тин­ная цель жиз­ни че­ло­ве­ка - дос­ти­же­ние ос­во­бо­ж­де­ния, или со­еди­не­ние с Ши­вой. К этой це­ли ве­дёт путь бхак­ти, рас­па­даю­щий­ся на 3 ос­нов­ные сту­пе­ни: от­каз от при­вя­зан­но­сти к ми­ру, со­сре­до­то­че­ние на Ши­ве; пред­ло­же­ние Ши­ве всех пло­дов сво­их дей­ст­вий и ощу­ще­ние его ми­ло­сти; окон­ча­тель­ное со­еди­не­ние с Ши­вой. Ос­во­бо­див­ший­ся че­ло­век мыс­лит­ся как сам Ши­ва, на­де­лён­ный все­ми ви­да­ми энер­гии и то­ж­де­ст­вен­ный (хо­тя и не пол­но­стью) ему. Со вре­ме­ни ре­форм Ба­са­вы шко­ла Лингаятов от­ри­ца­ет ав­то­ри­тет Вед, слож­ные ри­туа­лы, вклю­чая жерт­во­при­но­шение жи­вот­ных, раз­де­ле­ние на кас­ты.

Лингаятам-ми­ря­нам пред­пи­сы­ва­ет­ся об­щественное слу­же­ние и безу­преч­ное вы­пол­не­ние профессиональных обя­зан­но­стей, ве­ге­та­ри­ан­ст­во, воз­дер­жа­ние от спирт­но­го. Боль­шим ав­то­ри­те­том у Лингаятов поль­зу­ют­ся свя­щен­но­слу­жи­те­ли (джан­га­мы), осо­бен­но при­няв­шие мо­на­ше­ст­во . Жен­щи­на рав­но­прав­на муж­чи­не и про­хо­дит та­кое же по­свя­ще­ние, как и он (лин­га-дик­ша), ко­то­рое за­клю­ча­ет­ся в на­де­ва­нии лин­га­ма на те­ло. На начале XXI века шко­ла Лингаятов - ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щее­ся на­прав­ле­ние ши­ва­из­ма, на­счи­ты­ваю­щее около 10 миллионов по­сле­до­ва­те­лей и бо­рю­щее­ся за при­зна­ние се­бя са­мо­сто­ятельной ре­ли­ги­ей.

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