ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА
ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего неолита Европы.
(Около 5500-4900 годов до н. э.). Ядро - в Среднем Подунавье (современные территории правобережья Дуная в Венгрии, Нижняя Австрия, Моравия, юго-запад Словакии). Отсюда по крупным водным артериям распространилась до бассейнов Мааса и Рейна на западе, Днестра на востоке, Одера, Эльбы, Вислы на севере, до левобережья Дравы на юге. Памятники известны с конца 1880-х годов как «Bandkeramik» в Германии, «valutova» керамика в Чехии и Словакии (с 1928 года), Г. Чайлд назвал её «дунайская культура 1-го периода» (1925). Термин, наиболее распространённый ныне («Linienbandkeramik»), введён немецким археологом А. Шлицем в 1910 году. Различают западный (в основном западнее Среднего Дуная и севернее Карпат) и восточный «блоки» Линейно-ленточной керамики культуры (по преобладающим мотивам орнаментации керамики), другие локальные и хронологические группы. Существует несколько периодизаций Линейно-ленточной керамики культуры, наиболее распространена схема словацкого археолога Ю. Павука (1962, 1969), выделившего старшую, младшую Линейно-ленточной керамики культуру, Желиз (позднюю Линейно-ленточной керамики культуру); они делятся на подфазы.
«Гнёзда» из посёлков разного размера (в среднем 2-3 га, многослойные до 50 га), приуроченных к пойменным почвам. Посёлок, как правило, включает 7-12 одновременных домов на расстоянии 15-20 м друг от друга. Дома каркасно-столбовые (обычно 2 внешних и 3 внутренних ряда столбов), длиной от 5 до 45 м (обычно около 14), шириной 5-6 м. Полы деревянные, приподняты над землёй. Грунтовые могильники и погребения на поселениях (трупоположения в ямах, скорченные на боку, реже вытянутые на спине). Для поздней Линейно-ленточной керамики культуры характерно трупосожжение на месте (в яме) или на стороне (тогда прах помещали в урну). Анализ могильника Нитра (в юго-зап. Словакии) показал наличие половозрастной дифференциации (находки ценных и престижных предметов в погребениях взрослых, в т. ч. пожилых, мужчин). Характерны керамические сосуды почти шарообразной формы без венчика, миски с полусферическим туловом и конические. Есть сосуды с округлым туловом и цилиндрическим горлом, ковши, редки биконические сосуды. На поверхности керамики иногда отмечают присутствие охры, на поселениях встречаются краскотёрки. Кухонные сосуды с грубыми, в основном растительными, примесями в тесте (реже шамот, дресва, песок) отличает небрежно заглаженная поверхность, слабый обжиг; орнаментация редка - одинарные и парные налепы с углублением в середине, пальцевые и ногтевые отпечатки, конические шишечки, покрывающие сосуд. Столовая керамика имеет отмученное плотное тесто с очень мелкими примесями, тщательно заглаженную или лощёную поверхность, чаще серого цвета, более сильный обжиг; покрыта орнаментом: врезным линейно-геометрическим, в виде волют и т. п., в т. ч. в сочетании с ямками («нотная орнаментация»). Глиняные антропоморфные и зооморфные статуэтки редки. Костяные шпатели для формовки сосудов, «орнаментиры», грузики для ткацкого стана, пряслица, кочедыки для плетения, роговые мотыги и др. Кремнёвые топоры (в т. ч. полированные), ножи, вкладыши серпов, каменные песты, зернотёрки, ретушёры, отбойники и др. Подвески из зубов оленя, клыков кабана, раковин Spondylus.
В основе хозяйства - пойменное мотыжное земледелие (пшеницы - однозернянка, двузернянка, карликовая, спельта; плёнчатый и голозёрный ячмень, овёс, просо, горох, лён) и придомное животноводство. Роль рыболовства, охоты, собирательства (кизил, алыча, вишня, чина, вика, конопля) менее значительна. С экспансией Линейно-ленточной керамики культуры связано распространение производящего хозяйства и длительной оседлости во многих регионах Европы. Расселение носителей Линейно-ленточной керамики культуры происходило на землях охотников и собирателей, но следов столкновений нет. Её происхождение вызывает дискуссии, отмечаются влияния соседних поздних памятников культур Кёрёш и Винча. На смену Линейно-ленточной керамики культуре пришли лендельская культура, Триполье - Кукутень культура и др.