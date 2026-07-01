ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА

ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего неолита Европы.

(Около 5500-4900 годов до н. э.). Яд­ро - в Сред­нем По­ду­на­вье (современные тер­ри­то­рии пра­во­бе­ре­жья Ду­ная в Венг­рии, Ниж­няя Ав­ст­рия, Мо­ра­вия, юго-за­пад Сло­ва­кии). От­сю­да по круп­ным вод­ным ар­те­ри­ям рас­про­стра­ни­лась до бас­сей­нов Маа­са и Рей­на на за­па­де, Дне­ст­ра на вос­то­ке, Оде­ра, Эль­бы, Вис­лы на се­ве­ре, до ле­во­бе­ре­жья Дра­вы на юге. Па­мят­ни­ки из­вест­ны с конца 1880-х годов как «Bandkeramik» в Гер­ма­нии, «valutova» ке­ра­ми­ка в Че­хии и Сло­ва­кии (с 1928 года), Г. Чайлд на­звал её «ду­най­ская куль­ту­ра 1-го пе­рио­да» (1925). Тер­мин, наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный ны­не («Linienband­ke­ramik»), введён немецким ар­хео­ло­гом А. Шли­цем в 1910 году. Раз­ли­ча­ют за­пад­ный (в основном за­пад­нее Среднего Ду­ная и се­вер­нее Кар­пат) и вос­точ­ный «бло­ки» Линейно-ленточной керамики культуры (по пре­об­ла­даю­щим мо­ти­вам ор­на­мен­та­ции ке­ра­ми­ки), другие ло­каль­ные и хро­но­ло­гические груп­пы. Су­ще­ст­ву­ет несколько пе­рио­ди­за­ций Линейно-ленточной керамики культуры, наи­бо­лее рас­про­стра­не­на схе­ма сло­вацкого ар­хео­ло­га Ю. Па­ву­ка (1962, 1969), вы­де­лив­ше­го стар­шую, млад­шую Линейно-ленточной керамики культуру, Же­лиз (позд­нюю Линейно-ленточной керамики культуру); они де­лят­ся на под­фа­зы.

«Гнёз­да» из по­сёл­ков раз­но­го раз­ме­ра (в среднем 2-3 га, мно­го­слой­ные до 50 га), при­уро­чен­ных к пой­мен­ным поч­вам. По­сё­лок, как пра­ви­ло, вклю­ча­ет 7-12 од­но­вре­мен­ных до­мов на рас­стоя­нии 15-20 м друг от дру­га. До­ма кар­кас­но-стол­бо­вые (обыч­но 2 внеш­них и 3 внутренних ря­да стол­бов), дли­ной от 5 до 45 м (обыч­но около 14), ши­ри­ной 5-6 м. По­лы де­ре­вян­ные, при­под­ня­ты над зем­лёй. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки и по­гре­бе­ния на по­се­ле­ни­ях (тру­по­по­ло­же­ния в ямах, скор­чен­ные на бо­ку, ре­же вы­тя­ну­тые на спи­не). Для поз­д­ней Линейно-ленточной керамики культуры ха­рак­тер­но тру­по­сож­же­ние на месте (в яме) или на сто­ро­не (то­г­да прах по­ме­ща­ли в ур­ну). Ана­лиз мо­гиль­ни­ка Нит­ра (в юго-зап. Сло­ва­кии) по­ка­зал наличие по­ло­воз­ра­ст­ной диф­фе­рен­циа­ции (на­ход­ки цен­ных и пре­стиж­ных пред­ме­тов в по­гре­бе­ни­ях взрос­лых, в т. ч. по­жи­лых, муж­чин). Ха­рак­тер­ны ке­ра­мические со­су­ды поч­ти ша­ро­об­раз­ной фор­мы без вен­чи­ка, мис­ки с по­лу­сфе­рическим ту­ло­вом и ко­ни­че­ские. Есть со­су­ды с ок­руг­лым ту­ло­вом и ци­лин­д­рическим гор­лом, ков­ши, ред­ки би­ко­ни­че­ские со­су­ды. На по­верх­но­сти ке­ра­ми­ки ино­гда от­ме­ча­ют при­сут­ст­вие ох­ры, на по­се­ле­ни­ях встре­ча­ют­ся крас­ко­тёр­ки. Ку­хон­ные со­су­ды с гру­бы­ми, в основном рас­ти­тель­ны­ми, при­ме­ся­ми в тес­те (ре­же ша­мот, дрес­ва, пе­сок) от­ли­ча­ет не­бреж­но за­гла­жен­ная по­верх­ность, сла­бый об­жиг; ор­на­мен­та­ция ред­ка - оди­нар­ные и пар­ные на­ле­пы с уг­луб­ле­ни­ем в се­ре­ди­не, паль­це­вые и ног­те­вые от­пе­чат­ки, ко­ни­че­ские ши­шеч­ки, по­кры­ваю­щие со­суд. Сто­ло­вая ке­ра­ми­ка име­ет от­му­чен­ное плот­ное тес­то с очень мел­ки­ми при­ме­ся­ми, тща­тель­но за­гла­жен­ную или ло­щё­ную по­верх­ность, ча­ще се­ро­го цве­та, бо­лее силь­ный об­жиг; по­кры­та ор­на­мен­том: врез­ным ли­ней­но-гео­мет­ри­че­ским, в ви­де во­лют и т. п., в т. ч. в со­че­та­нии с ям­ка­ми («нот­ная ор­на­мен­та­ция»). Гли­ня­ные ан­тро­по­морф­ные и зоо­морф­ные ста­ту­эт­ки ред­ки. Кос­тя­ные шпа­те­ли для фор­мов­ки со­су­дов, «ор­на­мен­ти­ры», гру­зи­ки для ткац­ко­го ста­на, пряс­ли­ца, ко­че­ды­ки для пле­те­ния, ро­го­вые мо­ты­ги и др. Крем­нё­вые то­по­ры (в т. ч. по­ли­ро­ван­ные), но­жи, вкла­ды­ши сер­пов, ка­мен­ные пес­ты, зер­но­тёр­ки, ре­ту­шё­ры, от­бой­ни­ки и др. Под­вес­ки из зу­бов оле­ня, клы­ков ка­ба­на, ра­ко­вин Spon­dylus.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - пой­мен­ное мо­тыж­ное зем­ле­де­лие (пше­ни­цы - од­но­зер­нян­ка, дву­зер­нян­ка, кар­ли­ко­вая, спель­та; плён­ча­тый и го­ло­зёр­ный яч­мень, овёс, про­со, го­рох, лён) и при­дом­ное жи­вот­но­вод­ст­во. Роль ры­бо­лов­ст­ва, охо­ты, со­би­ра­тель­ст­ва (ки­зил, алы­ча, виш­ня, чи­на, ви­ка, ко­но­п­ля) ме­нее зна­чи­тель­на. С экс­пан­си­ей Линейно-ленточной керамики культуры свя­за­но рас­про­стра­не­ние про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва и дли­тель­ной осед­ло­сти во мно­гих ре­гио­нах Ев­ро­пы. Рас­се­ле­ние но­си­те­лей Линейно-ленточной керамики культуры про­ис­хо­ди­ло на зем­лях охот­ни­ков и со­би­ра­те­лей, но сле­дов столк­но­ве­ний нет. Её про­ис­хо­ж­де­ние вы­зы­ва­ет дис­кус­сии, от­ме­ча­ют­ся влия­ния со­сед­них позд­них па­мят­ни­ков куль­тур Кё­рёш и Вин­ча. На сме­ну Линейно-ленточной керамики культуре при­шли лен­дель­ская куль­ту­ра, Три­по­лье - Ку­ку­тень культура и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)