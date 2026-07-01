ЛИНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ЛИНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - карельский писатель, археолог , этнограф.

Окон­чил ЛГУ (1929). В 1926 году об­на­ру­жил Бе­ло­мор­ские пет­рог­ли­фы (Бе­со­вы Cлед­ки), позд­нее опи­сан­ные им в ис­сле­до­ва­нии «Пет­рог­ли­фы Ка­ре­лии» (1939). Ра­бо­тал в Крае­ведческом му­зее Пет­ро­за­вод­ска (1929-1931 годы). Уча­ст­во­вал в со­з­да­нии СП Ка­ре­лии. В 1934-1954 годах со­труд­ник Института язы­ка, литературы и ис­то­рии Ка­рельского фи­лиа­ла АН СССР . На­чал пе­ча­тать­ся в 1925 году. В 1930 году в журнале «Все­мир­ный сле­до­пыт» опуб­ли­ко­вал на­уч­но-фан­та­стическую по­весть «Лис­ты ка­мен­ной кни­ги» (отдельное ис­прав­лен­ное издание - 1939), дей­ст­вие ко­то­рой про­ис­хо­дит в дои­сто­рич.ескую эпо­ху. В 1954-1965 годах соз­дал ис­то­рическую тет­ра­ло­гию «Бе­ло­мо­рье» о Северной Ка­ре­лии 1-й тре­ти XX века.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Линевского: тру­ды по ис­то­рии и эт­но­гра­фии Ка­ре­лии («Очер­ки по ис­то­рии древ­ней Ка­ре­лии», 1940), по­вес­ти («То­гда на Ла­до­ге», 1945), сборники рас­ска­зов («Му­же­ст­во», 1960; «Так бы­ло», 1966) и др.

Государственная премия Ка­рельской АССР (1969).