ЛИНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ЛИНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - карельский писатель, археолог, этнограф.
Окончил ЛГУ (1929). В 1926 году обнаружил Беломорские петроглифы (Бесовы Cледки), позднее описанные им в исследовании «Петроглифы Карелии» (1939). Работал в Краеведческом музее Петрозаводска (1929-1931 годы). Участвовал в создании СП Карелии. В 1934-1954 годах сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. Начал печататься в 1925 году. В 1930 году в журнале «Всемирный следопыт» опубликовал научно-фантастическую повесть «Листы каменной книги» (отдельное исправленное издание - 1939), действие которой происходит в доисторич.ескую эпоху. В 1954-1965 годах создал историческую тетралогию «Беломорье» о Северной Карелии 1-й трети XX века.
Среди произведений Линевского: труды по истории и этнографии Карелии («Очерки по истории древней Карелии», 1940), повести («Тогда на Ладоге», 1945), сборники рассказов («Мужество», 1960; «Так было», 1966) и др.
Государственная премия Карельской АССР (1969).