ЛИНЁВА ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА
ЛИНЁВА ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА (урождённая фон Паприц) - российский музыкант, фольклорист.
Певица (контральто), хоровой дирижёр. В 1874 году окончила Екатерининский институт в Москве. Пению училась у Дж. Росси в Санкт-Петербургской консерватории и у М. Маркези в Вене. Выступала как камерная и оперная певица в городах Европы и России. В 1880-е годы вышла замуж за революционера - инженера А.Л. Линёва, в 1890-1896 годах жила вместе с ним в эмиграции в Великобритании и США. В Лондоне, затем в 1892 году в Нью-Йорке организовала русский хор. По возвращении в Россию продолжила начатое в 1880-х годах собирание народных песен, с 1897 года используя для этой цели фонограф, усовершенствованный её мужем. Впервые точно зафиксировала образцы русского народного многоголосия. Изучала принципы многоголосного пения, песенные варианты. С 1902 года секретарь Музыкально-этнографической комиссии при Московском университете. С 1906 года преподавала в Народной консерватории в Москве. В 1906-1913 годах руководила основанным ею хором Пречистенских курсов для рабочих (вместе с В.А. Булычёвым). В 1897-1910 годах совершила ряд фольклорных экспедиций по России, в 1913 году записывала славянский музыкальный фольклор в Австро-Венгрии.
Сочинения:
Великорусские песни в народной гармонизации / Записаны Е. Линевой. СПб., 1904-1909. Выпуски 1-2;
Опыт записи фонографом украинских народных песен // Труды музыкально-этнографической комиссии... М., 1906. Т. 1.