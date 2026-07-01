ЛИНЁВА ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА

ЛИНЁВА ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА (уро­ж­дён­ная фон Па­приц) - российский музыкант, фольклорист .

Пе­ви­ца (кон­траль­то), хо­ро­вой ди­ри­жёр. В 1874 году окончила Екатери­нин­ский институт в Москве. Пе­нию учи­лась у Дж. Рос­си в Санкт-Пе­тербургской консерватории и у М. Мар­ке­зи в Ве­не. Вы­сту­па­ла как ка­мер­ная и опер­ная пе­ви­ца в го­ро­дах Ев­ро­пы и Рос­сии. В 1880-е годы вышла замуж за ре­во­лю­ци­о­нера - инженера А.Л. Ли­нё­ва, в 1890-1896 годах жи­ла вместе с ним в эмиграции в Вели­ко­бри­тании и США. В Лон­до­не, затем в 1892 году в Нью-Йор­ке ор­га­ни­зо­ва­ла русский хор. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию про­дол­жи­ла на­чатое в 1880-х годах со­би­ра­ние народных пе­сен, с 1897 года ис­поль­зуя для этой це­ли фо­но­граф, усо­вер­шен­ст­во­ван­ный её му­жем. Впер­вые точ­но за­фик­си­ро­ва­ла об­раз­цы русского народного мно­го­го­ло­сия . Изу­ча­ла прин­ци­пы мно­го­го­лос­но­го пе­ния, пе­сен­ные ва­ри­ан­ты. С 1902 года сек­ре­тарь Му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­сии при Московском университете. С 1906 года пре­по­да­ва­ла в Народной консерватории в Мо­ск­ве. В 1906-1913 годах руководила ос­но­ван­ным ею хором Пречистенских кур­сов для ра­бо­чих (вместе с В.А. Булы­чё­вым). В 1897-1910 годах совершила ряд фольк­лор­ных экс­пе­диций по России, в 1913 году за­пи­сывала славянский музыкальный фольклор в Австро-Венгрии.

Сочинения:

Ве­ли­ко­рус­ские пес­ни в на­род­ной гар­мо­ни­зации / За­пи­са­ны Е. Ли­не­вой. СПб., 1904-1909. Выпуски 1-2;

Опыт за­пи­си фо­но­гра­фом ук­ра­ин­ских на­род­ных пе­сен // Тру­ды му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­сии... М., 1906. Т. 1.