ЛИНДГРЕН ТОРГНИ

ЛИНДГРЕН ТОРГНИ - шведский писатель .

Член Шведской королевской ака­де­мии (с 1991 года). Окон­чил университет в городе Умео; до середины 1970-х годов за­ни­мал­ся пре­по­да­вательской де­я­тель­но­стью . Пе­ча­та­ет­ся с 1965 года [по­этический сборник «Кро­вель­ные нож­ни­цы - ин­ст­ру­мент серд­ца» («Plåtsax, hjärtats inst­ru­ment»)]. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ла ис­то­рическая по­весть о жиз­ни кре­сть­ян Северной Шве­ции «Путь змея на ска­ле» («Ormens väg på hӓlleberget», 1982, русский перевод 1991; эк­ра­ни­за­ция Б. Ви­дер­бер­га, 1986). При­ме­нён­ные в по­вес­ти ху­дожественные приё­мы (об­ра­ще­ние к ска­зу, ис­поль­зо­ва­ние ме­ст­но­го диа­лек­та) Линдгрен раз­вил в сво­ём по­сле­дую­щем твор­че­ст­ве: сборник рас­ска­зов «Кра­са­ви­ца Ме­раб» («Merabs skönhet», 1983, русский перевод 1991); ро­ман на биб­лей­ский сю­жет «Вир­са­вия» («Batseba», 1984, русский перевод 1999), иро­нич­но сти­ли­зую­щий идеи фе­ми­низ­ма; по­весть-прит­ча «Свет» («Lju­set», 1987), пе­ре­кли­каю­щая­ся по сю­же­ту с ро­ма­ном А. Ка­мю «Чу­ма»; ро­ман на современную те­му «По­хва­ла прав­де» («Till san­ningens lov», 1991, русский перевод 2007).

Сре­ди других со­чи­не­ний: пси­хо­ло­гический ро­ман «Стра­шит те­бя ми­ну­та» («Skräm­mer dig mi­nu­ten», 1981, русский перевод 1991); цикл ро­ма­нов о при­ро­де че­ло­ве­че­ских взаи­мо­от­но­ше­ний: «Шме­ли­ный мёд» («Hum­mel­ho­nung», 1995, русский перевод 1997), «По­т­ро­ха» («Pölsan», 2002), «Биб­лия До­ре» («Dorés bibel», 2005).