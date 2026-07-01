ЛИНДГРЕН ТОРГНИ
ЛИНДГРЕН ТОРГНИ - шведский писатель.
Член Шведской королевской академии (с 1991 года). Окончил университет в городе Умео; до середины 1970-х годов занимался преподавательской деятельностью. Печатается с 1965 года [поэтический сборник «Кровельные ножницы - инструмент сердца» («Plåtsax, hjärtats instrument»)]. Широкую известность получила историческая повесть о жизни крестьян Северной Швеции «Путь змея на скале» («Ormens väg på hӓlleberget», 1982, русский перевод 1991; экранизация Б. Видерберга, 1986). Применённые в повести художественные приёмы (обращение к сказу, использование местного диалекта) Линдгрен развил в своём последующем творчестве: сборник рассказов «Красавица Мераб» («Merabs skönhet», 1983, русский перевод 1991); роман на библейский сюжет «Вирсавия» («Batseba», 1984, русский перевод 1999), иронично стилизующий идеи феминизма; повесть-притча «Свет» («Ljuset», 1987), перекликающаяся по сюжету с романом А. Камю «Чума»; роман на современную тему «Похвала правде» («Till sanningens lov», 1991, русский перевод 2007).
Среди других сочинений: психологический роман «Страшит тебя минута» («Skrämmer dig minuten», 1981, русский перевод 1991); цикл романов о природе человеческих взаимоотношений: «Шмелиный мёд» («Hummelhonung», 1995, русский перевод 1997), «Потроха» («Pölsan», 2002), «Библия Доре» («Dorés bibel», 2005).