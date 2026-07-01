ЛИНЬЦЗЫ
ЛИНЬЦЗЫ - городище и комплекс могильников эпох Чжоу и Хань в уезде Линьцзы.
Провинция Шаньдун (Китай). В 859-221 годах до н. э. столица Ци, одного из крупнейших чжоуских государств, в 201-127 годах до н. э. - центр удельного княжества. Согласно китайскому сочинению «Чжаньго цэ», в период правления Сюань-вана (342-324 годы до н. э.) в Линьцзы насчитывалось 70 тысяч дворов, 210 тысяч душ мужского пола; это был самый процветающий город Китая. Открыт Ван Сяньтаном в 1936 году; обследование японских археологов в 1940-1941 годах; с 1958 года раскопки китайских учёных.
Городище Линьцзы расположено на западном берегу реки Цзыхэ, состоит из двух частей (возможно, относящихся к разным периодам Востчного Чжоу), окружённых стенами из утрамбованной земли. В юго-западной части находится Малый город - дворцовый комплекс, прямоугольный в плане, вытянут с севера на юг (2,2 × 1,4 км); ширина оборонительной стены в основании 20-30 м; в центре южной стороны 2 ворот, с трёх других сторон по 1; вокруг стены ров шириной 13-25 м, который соединяется с рекой Нихэ. Выявлены 3 улицы, ведущие к воротам, водоотвод с каменной вымосткой. В севрнойе части - овальная платформа из утрамбованной земли (длина с севера на юг 86 м, высота 14 м), на которой размещались дворцовые здания (ранние - периода Чжаньго, поздние - Западная Хань). Изучались мастерские (в т. ч. по отливке монет), находившиеся под управлением центральной администрации. Большой город - прямоугольный в плане (4,5 × 4 км); стена сильно разрушена речной эрозией. С двух сторон ограждён рвом шириной 25-30 м и глубиной более 3 м; с двух других сторон - реками Цзыхэ и Нихэ. Выявлено по 2 ворот в южных и северных стенах и по 1 - в восточных и западных стенах (всего, по письменным источникам, Линьцзы имел 13 ворот; возможно, 2 ворот с восточной стороны разрушены рекой); водоотвод; 7 улиц по направлению к воротам, более 10 прямоугольных кварталов сплошной застройки. В городе находились дома чиновников и простолюдинов, в южной части - административные здания, в северо-восточной и центральной частях - железоделательные, бронзолитейные, косторезные мастерские; к ним примыкали торговые кварталы. К западу от Малого города находились: парковая зона, пункт для привала (в 1,5 км), беседка в роще (в 9 км), связанные с загородными прогулками чжоуской аристократии.
Среди находок на городище - бронзовые изделия, ножевидные монеты и др., в т. ч. указывающие на тесные контакты с царством Янь, многочисленные концевые диски из черепицы, некоторые украшены изображениями (дерево и противостоящие фигуры животных, дерево и «облачный» узор), связанными с мифологическими представлениями.
В рамках Большого города обнаружено 2 могильника периода Чуньцю. Один, в северо-восточном углу, состоит из более чем 20 больших и средних земляных курганов. Его считают родовым кладбищем клана Цзян, управлявшего гос-вом Ци до 481 года до н. э. Могила № 5, с каменным саркофагом, определена как погребение Цзин-гуна, датирована 490 годом до н. э., сопровождалась захоронением лошадей (раскопано 228, общее количество более 600); в заполнении могилы - десятки скелетов собак, свиней и т. п. Могильник в южном секторе в основном состоит из курганов среднего размера, с насыпями из камней или раковин. В 0,5 км к югу от городища раскопан большой курган циского сановника. Комплекс выделяется необычно большим для Восточного Чжоу числом сопогребённых; их 26, в т. ч. на специальной платформе-уступе вокруг главного погребения - 17 девушек, судя по украшениям из белого нефрита, горного хрусталя и др. - наложниц сановника. В 11,5 км к юго-востоку от городища находятся 6 курганов высотой до 8 м, сооружённых на платформах из утрамбованной земли. Их определили как кладбище клана Тянь, который захватил власть в государстве Ци и с 386 года до н. э. провозгласил собственную династию. В 23 км на юго-запад зафиксирован курган (сохранившаяся высотой 24 м). Основная камера пока не раскопана, но изучено 5 хранилищ погребального инвентаря и жертвенных ям (в т. ч. яма № 4 с остатками 4 колесниц и 13 скелетами лошадей; яма № 3 со скелетами 30 охотничьих собак в бронзовых ошейниках). Стены выложены брусьями, пол и перекрытие из деревянных шестов. Среди находок - свыше 12 тысяч вещей: бронзовые наконечники копий, мечи, спусковые механизмы и болты для арбалетов, 2 «кубика» для азартных игр, прямоугольное зеркало (56,5 кг); серебряные и позолоченные сосуды; железные дротики, трезубцы, пластинчатый панцирь, ножи, заступы; дерев. щиты и луки, покрытые лаком; свинцовые арбалетные пули и др. По надписям на 46 бронзовых ритуальных сосудах комплекс датирован временем правления первых удельных князей эпохи Хань, скорее всего, 1-й четверти II века до н. э. В 1961 году Линьцзы включён в список важнейших объектов культурного наследия Китая.