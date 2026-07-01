ЛИНЬЦЗЫ

ЛИНЬЦЗЫ - городище и комплекс могильников эпох Чжоу и Хань в уезде Линьцзы.

Провинция Шань­дун (Ки­тай). В 859-221 годах до н. э. сто­ли­ца Ци, од­но­го из круп­ней­ших чжоу­ских го­су­дарств, в 201-127 годах до н. э. - центр удель­но­го кня­же­ст­ва. Со­глас­но китайскому сочинению «Чжань­го цэ», в пе­ри­од прав­ле­ния Сю­ань-ва­на (342-324 годы до н. э.) в Линьцзы на­счи­ты­ва­лось 70 тысяч дво­ров, 210 тысяч душ муж­ско­го по­ла; это был са­мый про­цве­таю­щий го­род Ки­тая. От­крыт Ван Сянь­та­ном в 1936 году; об­сле­до­ва­ние японских ар­хео­ло­гов в 1940-1941 годах; с 1958 года рас­коп­ки китайских учё­ных.

Го­ро­ди­ще Линьцзы рас­по­ло­же­но на западном бе­ре­гу реки Цзы­хэ, со­сто­ит из двух час­тей (воз­мож­но, от­но­ся­щих­ся к раз­ным пе­рио­дам Востчного Чжоу), ок­ру­жён­ных сте­на­ми из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли. В юго-западной час­ти на­хо­дит­ся Ма­лый го­род - двор­цо­вый ком­плекс, пря­мо­уголь­ный в пла­не, вы­тя­нут с се­ве­ра на юг (2,2 × 1,4 км); ши­ри­на обо­ро­нительной сте­ны в ос­но­ва­нии 20-30 м; в цен­тре южной сто­ро­ны 2 во­рот, с трёх других сто­рон по 1; во­круг сте­ны ров ши­ри­ной 13-25 м, ко­то­рый со­еди­ня­ет­ся с рекой Ни­хэ. Вы­яв­ле­ны 3 ули­цы, ве­ду­щие к во­ро­там, во­до­от­вод с ка­мен­ной вы­мост­кой. В севрнойе час­ти - оваль­ная плат­фор­ма из ут­рам­бованной зем­ли (дли­на с се­ве­ра на юг 86 м, высота 14 м), на ко­то­рой раз­ме­ща­лись двор­цо­вые зда­ния (ран­ние - пе­рио­да Чжань­го, позд­ние - Западная Хань). Изу­ча­лись мас­тер­ские (в т. ч. по от­лив­ке мо­нет), на­хо­див­шие­ся под управ­ле­ни­ем центральной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Боль­шой го­род - пря­мо­уголь­ный в пла­не (4,5 × 4 км); сте­на силь­но раз­ру­ше­на реч­ной эро­зи­ей. С двух сто­рон ог­ра­ж­дён рвом ши­ри­ной 25-30 м и глу­би­ной бо­лее 3 м; с двух других сто­рон - ре­ка­ми Цзы­хэ и Ни­хэ. Вы­яв­ле­но по 2 во­рот в южных и северных сте­нах и по 1 - в восточных и западных сте­нах (все­го, по письменным ис­точ­ни­кам, Линьцзы имел 13 во­рот; воз­мож­но, 2 во­рот с восточной сто­ро­ны раз­ру­ше­ны ре­кой); во­до­от­вод; 7 улиц по на­прав­ле­нию к во­ро­там, бо­лее 10 пря­мо­уголь­ных квар­та­лов сплош­ной за­строй­ки. В го­ро­де на­хо­ди­лись до­ма чи­нов­ни­ков и про­сто­лю­ди­нов, в южной час­ти - административные зда­ния, в северо-восточной и центральной час­тях - же­ле­зо­де­ла­тель­ные, брон­зо­ли­тей­ные, кос­то­рез­ные мас­тер­ские; к ним при­мы­ка­ли тор­го­вые квар­та­лы. К за­па­ду от Ма­ло­го го­ро­да на­хо­ди­лись: пар­ко­вая зо­на, пункт для при­ва­ла (в 1,5 км), бе­сед­ка в ро­ще (в 9 км), свя­зан­ные с за­го­род­ны­ми про­гул­ка­ми чжоу­ской ари­сто­кра­тии.

Сре­ди на­хо­док на го­ро­ди­ще - брон­зо­вые из­де­лия, но­же­вид­ные мо­не­ты и др., в т. ч. ука­зы­ваю­щие на тес­ные кон­так­ты с цар­ст­вом Янь, мно­го­численные кон­це­вые дис­ки из че­ре­пи­цы, не­ко­то­рые ук­ра­ше­ны изо­бра­же­ния­ми (де­ре­во и про­ти­во­стоя­щие фи­гу­ры жи­вот­ных, де­ре­во и «об­лач­ный» узор), свя­зан­ны­ми с ми­фо­ло­гическими пред­став­ле­ния­ми.

В рам­ках Боль­шо­го го­ро­да об­на­ру­же­но 2 мо­гиль­ни­ка пе­рио­да Чунь­цю. Один, в северо-восточном уг­лу, со­сто­ит из бо­лее чем 20 боль­ших и сред­них зем­ля­ных кур­га­нов. Его счи­та­ют ро­до­вым клад­би­щем кла­на Цзян, управ­ляв­ше­го гос-вом Ци до 481 года до н. э. Мо­ги­ла № 5, с ка­мен­ным сар­ко­фа­гом, оп­ре­де­ле­на как по­гре­бе­ние Цзин-гу­на, да­ти­ро­ва­на 490 годом до н. э., со­про­во­ж­да­лась за­хо­ро­не­ни­ем ло­ша­дей (рас­ко­па­но 228, об­щее ко­ли­че­ст­во бо­лее 600); в за­пол­не­нии мо­ги­лы - де­сят­ки ске­ле­тов со­бак, сви­ней и т. п. Мо­гиль­ник в южном сек­то­ре в основном со­сто­ит из кур­га­нов среднего раз­ме­ра, с на­сы­пя­ми из кам­ней или ра­ко­вин. В 0,5 км к югу от го­ро­ди­ща рас­ко­пан боль­шой кур­ган ци­ско­го са­нов­ни­ка. Ком­плекс вы­де­ля­ет­ся не­обыч­но боль­шим для Восточного Чжоу чис­лом со­по­гре­бён­ных; их 26, в т. ч. на специальной плат­фор­ме-ус­ту­пе во­круг главного по­гре­бе­ния - 17 де­ву­шек, су­дя по ук­ра­ше­ни­ям из бе­ло­го неф­ри­та, гор­но­го хру­ста­ля и др. - на­лож­ниц са­нов­ни­ка. В 11,5 км к юго-вос­то­ку от го­ро­ди­ща на­хо­дят­ся 6 кур­га­нов высотой до 8 м, со­ору­жён­ных на плат­фор­мах из ут­рам­бованной зем­ли. Их оп­ре­де­ли­ли как клад­би­ще кла­на Тянь, ко­то­рый за­хва­тил власть в государстве Ци и с 386 года до н. э. про­воз­гла­сил собственную ди­на­стию. В 23 км на юго-за­пад за­фик­си­ро­ван кур­ган (со­хра­нив­шая­ся высотой 24 м). Основная ка­ме­ра по­ка не рас­ко­па­на, но из­уче­но 5 хра­ни­лищ по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря и же­рт­вен­ных ям (в т. ч. яма № 4 с ос­тат­ка­ми 4 ко­лес­ниц и 13 ске­ле­та­ми ло­ша­дей; яма № 3 со ске­ле­та­ми 30 охот­ни­чь­их со­бак в брон­зо­вых ошей­ни­ках). Сте­ны вы­ло­же­ны брусья­ми, пол и пе­ре­кры­тие из де­ревянных ше­стов. Сре­ди на­хо­док - свыше 12 тысяч ве­щей: брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки ко­пий, ме­чи, спу­ско­вые ме­ха­низ­мы и бол­ты для ар­ба­ле­тов, 2 «ку­би­ка» для аза­рт­ных игр, пря­мо­уголь­ное зер­ка­ло (56,5 кг); се­ре­бря­ные и по­зо­ло­чен­ные со­су­ды; же­лез­ные дро­ти­ки, тре­зуб­цы, пла­стин­ча­тый пан­цирь, но­жи, за­сту­пы; де­рев. щи­ты и лу­ки, по­кры­тые ла­ком; свин­цо­вые ар­ба­лет­ные пу­ли и др. По над­пи­сям на 46 брон­зо­вых ри­ту­аль­ных со­су­дах ком­плекс да­ти­ро­ван вре­ме­нем прав­ле­ния пер­вых удель­ных кня­зей эпо­хи Хань, ско­рее все­го, 1-й четверти II века до н. э. В 1961 году Линьцзы вклю­чён в спи­сок важ­ней­ших объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия Ки­тая.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)