ЛИНЦСКИЙ МИР 1645

ЛИНЦСКИЙ МИР 1645 года - договор, заключённый в городе Линц между трансильванским княжество Ракоци Дьёрдем I и императором Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Фер­ди­нан­дом III Габс­бур­гом .

Оп­ре­де­лял ус­ло­вия от­ка­за Ра­ко­ци Дьёр­дя I от даль­ней­ше­го уча­стия в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годах на сто­ро­не ан­ти­габс­бург­ской коа­ли­ции. Под­пи­сан 22.8.1645 года Ра­ко­ци Дьёр­дем I, а 16.12.1645 года - Фер­ди­нан­дом III, за­кре­пил ус­пе­хи тран­силь­ван­ских войск во вре­мя по­хо­да 1644-1645 годов.

По ус­ло­ви­ям до­го­во­ра тран­силь­ван­ский князь дол­жен был ра­зо­рвать со­юз с Фран­ци­ей и Шве­ци­ей, за­клю­чён­ный в 1643 году, и вы­вес­ти вой­ска с тер­ри­то­рий, вхо­дя­щих в мо­нар­хию Габс­бур­гов. Линцкий мир под­твер­дил по­ложе­ния 1-го и 2-го Вен­гер­ско­го ми­ра (1606, 1624), пре­до­ста­вив про­тес­тан­там в Венг­рии (в т. ч. впер­вые - кре­по­ст­ным) сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Ра­ко­ци Дьёрдь I по­лу­чил так­же в по­жиз­нен­ное вла­де­ние 7 ко­ми­та­тов ко­ро­лев­ст­ва (Бор­шод, Аба­уй, Зем­плен, Бе­рег, Уго­ча, Са­болч, Сат­мар), из ко­торых два по­след­них мог­ли со­хра­нить за со­бой до кон­ца жиз­ни и его сы­но­вья, а кре­по­сти То­кай и Ре­гёц с не­сколь­ки­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми пе­ре­шли в его пол­ную на­следственную соб­ст­вен­ность.

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