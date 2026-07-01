ЛИНЦСКИЙ МИР 1645
ЛИНЦСКИЙ МИР 1645 года - договор, заключённый в городе Линц между трансильванским княжество Ракоци Дьёрдем I и императором Священной Римской империи Фердинандом III Габсбургом.
Определял условия отказа Ракоци Дьёрдя I от дальнейшего участия в Тридцатилетней войне 1618-1648 годах на стороне антигабсбургской коалиции. Подписан 22.8.1645 года Ракоци Дьёрдем I, а 16.12.1645 года - Фердинандом III, закрепил успехи трансильванских войск во время похода 1644-1645 годов.
По условиям договора трансильванский князь должен был разорвать союз с Францией и Швецией, заключённый в 1643 году, и вывести войска с территорий, входящих в монархию Габсбургов. Линцкий мир подтвердил положения 1-го и 2-го Венгерского мира (1606, 1624), предоставив протестантам в Венгрии (в т. ч. впервые - крепостным) свободу вероисповедания. Ракоци Дьёрдь I получил также в пожизненное владение 7 комитатов королевства (Боршод, Абауй, Земплен, Берег, Угоча, Саболч, Сатмар), из которых два последних могли сохранить за собой до конца жизни и его сыновья, а крепости Токай и Регёц с несколькими населёнными пунктами перешли в его полную наследственную собственность.