ЛИНЧЁПИНГ

ЛИНЧЁПИНГ - город на юго-востоке Швеции.

Административный центр ле­на Эс­тер­гёт­ланд. Население 99,8 тысяч человек (2010, с при­го­ро­да­ми свы­ше 140 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на реке Стон­гон, близ её впа­де­ния в озеро Рок­сен (вхо­дит в сис­те­му Гё­та-ка­на­ла). Транс­порт­ный узел. Че­рез Линчёпинг про­хо­дят главная железнодорожная ма­ги­ст­раль Шве­ции Сток­гольм - Маль­мё и трансъ­ев­ро­пей­ская ав­то­ма­ги­ст­раль Хель­син­борг/Да­ния - Сток­гольм. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван около 1100 года, с середины XII века епи­скоп­ская ре­зи­ден­ция. Столк­но­ве­ние в Линчёпинге в 1600 году сто­рон­ни­ков Си­гиз­мун­да III Ва­зы и Кар­ла IX, во­шед­шее в ис­то­рию под названием «Лин­чё­пинг­ская кро­ва­вая ба­ня», по­слу­жи­ло по­во­дом к польско-шведским вой­нам, длив­шим­ся до 1629 года. В 1700 году го­род поч­ти пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром; в начале XVIII веке от­стро­ен за­но­во. Раз­ви­тию Линчёпинга спо­соб­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­во Гё­та-ка­на­ла (1832) и Кин­да-ка­на­ла (1870), а так­же железной дороги Сток­гольм - Маль­мё (2-я половина XIX века). В 1-й половине XX века Линчёпинг ста­но­вит­ся круп­ным цен­тром ма­ши­но­строе­ния Шве­ции: здесь бы­ли соз­да­ны пер­вые авиационные за­во­ды кон­цер­на SAAB (2-я половина 1930-х годов), пред­при­ятия по про­изводству ло­ко­мо­ти­вов и элек­тро­во­зов, ав­то­мо­би­лей и др.

В цен­тре го­ро­да рас­по­ло­же­ны ро­ман­ская церковь Святого Лав­рен­тия (XII век, верх баш­ни пе­ре­стро­ен в сти­ле ба­рок­ко в XVIII веке, неф пе­ре­стро­ен в 1798-1801 годах), го­тический со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла на площади Стур­тор­гет (храм заль­но­го ти­па, около 1230-1520 годов; западный фа­сад с баш­ней - 1877-1886 годы, архитектор Х. Зет­тер­валль; северный пор­тал тран­сеп­та - около 1230 года; южный пор­тал тран­сеп­та - около 1310 года, рель­е­фы 1320-х годов; в ал­та­ре - трип­тих художника Х. Сё­рен­се­на, 1935), со­бор­ная гим­на­зия (XIV век, пе­ре­страи­ва­лась около 1700 года и в начале XIX века), епи­скоп­ский дво­рец (1733-1734 годы, на мес­те фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря, ос­но­ван­но­го в 1278 году), до­ма XV-XVIII веков; де­ревянная за­строй­ка улицы Хун­не­бер­г­с­га­тан. Со­хра­ни­лись по­строй­ки в сти­лях клас­си­циз­ма (дом кон­си­сто­рии, 1826; Бель­ве­дер, 1881), нео­го­ти­ки (Гос­банк, 1903, архитектор Ф. Линд­ст­рум), мо­дер­на (те­атр, 1902-1903 годы, архитектор А. Ан­дер­берг; гос­тини­ца «Цен­траль­па­лат­сет», 1907-1909 годы), национального ро­ман­тиз­ма (ка­то­лическая шко­ла, 1914-1915 годы, архитектор А. Брун­ског), функ­цио­на­лиз­ма (вил­ла Фун­кис, 1929). Кон­церт­ный и де­ло­вой центр «Arenabolaget» (1987, около 4 тысяч мест); кон­церт­но-спор­тив­ный ком­плекс «Cloetta Center» (2004, од­на из круп­ней­ших кры­тых пло­ща­док Шве­ции, около 11 тысяч мест).

Важ­ный об­ра­зо­вательный центр ре­гио­на. Выс­шая ка­фед­раль­ная шко­ла (1627). Университет Линчёпинга (1970). Ис­то­рический му­зей под от­кры­тым не­бом (де­ревянные по­строй­ки из рай­онов Южной Шве­ции); сре­ди других му­зе­ев - крае­вед­че­ский ле­на Эс­тер­гёт­ланд (1884), го­род­ской (1901), спи­чек (1948), во­енно-воздушных сил, ор­ни­то­ло­ги­че­ский, пи­са­те­ля В. Рюд­бер­га.

Сим­фо­нический ор­кестр Линчёпинга. На ба­зе университета Линчёпинга дей­ст­ву­ют различные сту­денческие музыкальные кол­лек­ти­вы. В го­ро­де про­во­дит­ся несколько му­зы­каль­ных фес­ти­ва­лей, в т. ч. фес­ти­ва­ли джа­за и блю­за (март - ап­рель), сту­денческих ор­ке­ст­ров (май), ка­мер­ной му­зы­ки (ав­густ), фольк­лор­ной му­зы­ки (ок­тябрь). Еже­год­ный фес­ти­валь шо­ко­ла­да (фев­раль - март).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки в начале XXI века - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 80% ра­бо­таю­щих, в т. ч. в об­ра­зо­ва­нии, нау­ке и куль­ту­ре - около 19%, со­ци­аль­ной сфе­ре и здра­во­охра­не­нии - около 18%, фи­нан­со­вом сек­то­ре - около 17%, тор­гов­ле и свя­зи - около 15%, административном сек­то­ре - около 7%). Линчёпинг - важ­ный ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-де­ло­вой центр ре­гио­на. Здесь рас­по­ло­же­ны пред­ста­ви­тель­ст­ва не­сколь­ких круп­ных ме­ж­ду­народных ком­па­ний («Ericsson», «Motorola», «Toy­ota In­dustries», «Hewlett Packard»), го­лов­ные офи­сы ря­да национальных ком­па­ний. Важ­ное зна­че­ние име­ет об­слу­жи­ва­ние ак­тив­но рас­ши­ряю­ще­го­ся сек­то­ра ИТ и те­ле­ком­му­ни­ка­ций (в т. ч. раз­ра­бот­ка кор­по­ратив­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ана­ли­ти­ка в об­лас­ти ИТ, тех­ническое и про­грамм­ное обес­пе­че­ние в сфе­ре те­ле­ком­му­ни­ка­ций), ока­за­ние биз­нес-ана­ли­тических и кон­сал­тин­го­вых ус­луг. Около 250 про­филь­ных фирм дей­ст­ву­ют в рам­ках на­учного пар­ка «Мьер­де­ви» (Mjärdevi; 1984; основная спе­циа­ли­за­ция - раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ав­то­ма­ти­зированных тех­но­ло­гий, элек­тро­ни­ки и мик­ро­элек­тро­ни­ки, за­щи­ты ок­ру­жаю­щей сре­ды, те­ле­ком­му­ни­ка­ций и муль­ти­ме­диа, медицинских тех­но­ло­гий). Ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся рек­реа­ци­он­ный и де­ло­вой ту­ризм, в т. ч. ме­ж­ду­на­род­ный.

Линчёпинг ос­та­ёт­ся од­ним из важ­ней­ших цен­тров авиа­строе­ния Шве­ции. Здесь рас­по­ло­же­ны под­раз­де­ле­ния «SAAB Group» - ком­па­нии «SAAB Aerostructures» (раз­ра­бот­ка и про­изводство ма­те­риа­лов, ком­плек­тую­щих, аг­ре­га­тов для гражданских и во­енных са­мо­лё­тов), «SAAB Aerosystems» (раз­ра­бот­ка и про­изводство обо­ру­до­ва­ния, сис­тем безо­пас­но­сти, про­грамм­но­го обес­пе­че­ния - тес­ти­рую­ще­го, кон­троль­но­го, и др.). Сре­ди другой вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной промышленной про­дук­ции - ма­те­риа­лы и ком­по­нен­ты для ав­то­мо­би­лей, сис­тем кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния и кон­тро­ля ка­че­ст­ва воз­ду­ха, а так­же кон­троль­но-из­ме­рительные при­бо­ры (в т. ч. для учё­та энер­го-, во­до- и га­зо­по­треб­ле­ния), медицинское обо­ру­до­ва­ние (в т. ч. рент­ге­но­гра­фи­че­ское), био­тех­но­ло­гическая про­дук­ция для фар­ма­цев­тической про­мыш­лен­но­сти.

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