ЛИНЧЁПИНГ
ЛИНЧЁПИНГ - город на юго-востоке Швеции.
Административный центр лена Эстергётланд. Население 99,8 тысяч человек (2010, с пригородами свыше 140 тысяч человек). Расположен на реке Стонгон, близ её впадения в озеро Роксен (входит в систему Гёта-канала). Транспортный узел. Через Линчёпинг проходят главная железнодорожная магистраль Швеции Стокгольм - Мальмё и трансъевропейская автомагистраль Хельсинборг/Дания - Стокгольм. Международный аэропорт.
Основан около 1100 года, с середины XII века епископская резиденция. Столкновение в Линчёпинге в 1600 году сторонников Сигизмунда III Вазы и Карла IX, вошедшее в историю под названием «Линчёпингская кровавая баня», послужило поводом к польско-шведским войнам, длившимся до 1629 года. В 1700 году город почти полностью уничтожен пожаром; в начале XVIII веке отстроен заново. Развитию Линчёпинга способствовало строительство Гёта-канала (1832) и Кинда-канала (1870), а также железной дороги Стокгольм - Мальмё (2-я половина XIX века). В 1-й половине XX века Линчёпинг становится крупным центром машиностроения Швеции: здесь были созданы первые авиационные заводы концерна SAAB (2-я половина 1930-х годов), предприятия по производству локомотивов и электровозов, автомобилей и др.
В центре города расположены романская церковь Святого Лаврентия (XII век, верх башни перестроен в стиле барокко в XVIII веке, неф перестроен в 1798-1801 годах), готический собор Святых Петра и Павла на площади Стурторгет (храм зального типа, около 1230-1520 годов; западный фасад с башней - 1877-1886 годы, архитектор Х. Зеттервалль; северный портал трансепта - около 1230 года; южный портал трансепта - около 1310 года, рельефы 1320-х годов; в алтаре - триптих художника Х. Сёренсена, 1935), соборная гимназия (XIV век, перестраивалась около 1700 года и в начале XIX века), епископский дворец (1733-1734 годы, на месте францисканского монастыря, основанного в 1278 году), дома XV-XVIII веков; деревянная застройка улицы Хуннебергсгатан. Сохранились постройки в стилях классицизма (дом консистории, 1826; Бельведер, 1881), неоготики (Госбанк, 1903, архитектор Ф. Линдструм), модерна (театр, 1902-1903 годы, архитектор А. Андерберг; гостиница «Центральпалатсет», 1907-1909 годы), национального романтизма (католическая школа, 1914-1915 годы, архитектор А. Брунског), функционализма (вилла Функис, 1929). Концертный и деловой центр «Arenabolaget» (1987, около 4 тысяч мест); концертно-спортивный комплекс «Cloetta Center» (2004, одна из крупнейших крытых площадок Швеции, около 11 тысяч мест).
Важный образовательный центр региона. Высшая кафедральная школа (1627). Университет Линчёпинга (1970). Исторический музей под открытым небом (деревянные постройки из районов Южной Швеции); среди других музеев - краеведческий лена Эстергётланд (1884), городской (1901), спичек (1948), военно-воздушных сил, орнитологический, писателя В. Рюдберга.
Симфонический оркестр Линчёпинга. На базе университета Линчёпинга действуют различные студенческие музыкальные коллективы. В городе проводится несколько музыкальных фестивалей, в т. ч. фестивали джаза и блюза (март - апрель), студенческих оркестров (май), камерной музыки (август), фольклорной музыки (октябрь). Ежегодный фестиваль шоколада (февраль - март).
Основа городской экономики в начале XXI века - сфера услуг (занято около 80% работающих, в т. ч. в образовании, науке и культуре - около 19%, социальной сфере и здравоохранении - около 18%, финансовом секторе - около 17%, торговле и связи - около 15%, административном секторе - около 7%). Линчёпинг - важный административно-деловой центр региона. Здесь расположены представительства нескольких крупных международных компаний («Ericsson», «Motorola», «Toyota Industries», «Hewlett Packard»), головные офисы ряда национальных компаний. Важное значение имеет обслуживание активно расширяющегося сектора ИТ и телекоммуникаций (в т. ч. разработка корпоративного программного обеспечения, аналитика в области ИТ, техническое и программное обеспечение в сфере телекоммуникаций), оказание бизнес-аналитических и консалтинговых услуг. Около 250 профильных фирм действуют в рамках научного парка «Мьердеви» (Mjärdevi; 1984; основная специализация - разработки в области автоматизированных технологий, электроники и микроэлектроники, защиты окружающей среды, телекоммуникаций и мультимедиа, медицинских технологий). Динамично развивается рекреационный и деловой туризм, в т. ч. международный.
Линчёпинг остаётся одним из важнейших центров авиастроения Швеции. Здесь расположены подразделения «SAAB Group» - компании «SAAB Aerostructures» (разработка и производство материалов, комплектующих, агрегатов для гражданских и военных самолётов), «SAAB Aerosystems» (разработка и производство оборудования, систем безопасности, программного обеспечения - тестирующего, контрольного, и др.). Среди другой высокотехнологичной промышленной продукции - материалы и компоненты для автомобилей, систем кондиционирования и контроля качества воздуха, а также контрольно-измерительные приборы (в т. ч. для учёта энерго-, водо- и газопотребления), медицинское оборудование (в т. ч. рентгенографическое), биотехнологическая продукция для фармацевтической промышленности.