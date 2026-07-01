ЛИНЬ БЯО

ЛИНЬ БЯО, настоящее имя Линь Юй­жун - китайский военный, государственный и политический деятель.

Из се­мьи тка­чей. С 1924 года член Со­циа­листического сою­за мо­ло­дё­жи, с 1925 года - Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК). Осе­нью 1925 года по­сту­пил в во­енную Ху­ан­пу (Вап­пу) шко­лу. В октябре 1926 года на­зна­чен ко­ман­ди­ром учеб­но­го взво­да в отдельный 4-й полк Национально-ре­во­лю­ци­он­ной ар­мии, ко­то­рым ко­ман­до­вал Е Тин, в апреле 1927 года - ко­ман­ди­ром ро­ты. Уча­ст­во­вал в Нань­чан­ском вос­ста­нии 1927 года, с ос­тат­ка­ми пов­станческих войск ушёл в гор­ный район Цзин­ган­шань (на гра­ни­це про­вин­ций Ху­нань и Цзян­си). В 1928-1933 годах ко­ман­до­вал 4-м кор­пу­сом Крас­ной ар­мии Ки­тая.

В 1931 году член Ре­во­лю­ци­он­но­го во­енного со­ве­та Вре­мен­но­го центрального пра­ви­тель­ст­ва Китайской советской рес­пуб­ли­ки. В 1937 году на­зна­чен ко­ман­ди­ром 115-й ди­ви­зии 8-й ар­мии Крас­ной ар­мии Ки­тая. В сентябре 1937 года его ди­ви­зия раз­гро­ми­ла час­ти 21-й бри­га­ды японской ар­мии в гор­ном уще­лье к вос­то­ку от Пин­син­гуа­ня. В 1937-1943 годах воз­глав­лял Ан­ти­япон­скую во­енно-по­ли­тическую ака­де­мию в городе Янь­ань, цен­тре По­гра­нич­но­го рай­она Шэнь­си - Гань­су - Нин­ся, кон­тро­ли­ро­вав­ше­го­ся КПК. В 1938-1942 годах на­хо­дил­ся на ле­че­нии и учил­ся в СССР, пред­став­лял КПК в Ком­му­ни­сти­че­ском ин­тер­на­цио­на­ле (Ко­мин­терн). С конца 1942 по июль 1943 годоа вме­сте с Чжоу Энь­ла­ем вёл пе­ре­го­во­ры с ру­ко­во­дством Го­минь­да­на в городе Чун­цин.

В 1945 году из­бран член ЦК КПК, член Во­енного со­ве­та ЦК КПК. В 1945-1949 годах ко­ман­до­вал Объ­е­ди­нён­ной де­мо­кра­тической ар­ми­ей Се­ве­ро-Вос­то­ка, по­ле­вой ар­ми­ей Се­ве­ро-Вос­то­ка, уча­ст­во­вал в круп­ней­ших опе­ра­ци­ях На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии Ки­тая (НОАК), в т. ч. Ляо­шэнь­ской (сентябрь - но­ябрь 1948 года), Пе­кин-Тянь­цзинь­ской (конец 1948 - начало 1949 годов). С 1949 года 1-й сек­ре­тарь Цен­траль­но­китай­ско­го бю­ро ЦК КПК. По­сле про­воз­гла­ше­ния Китайской Народной Рес­пуб­ли­ки (КНР) член Центрального на­род­но­го пра­ви­тельственного со­ве­та, член На­род­но-ре­во­люционного во­енного со­ве­та (НРВС) КНР, ко­ман­дую­щий Центрально-Южным во­енным ок­ру­гом. С 1954 года заместитель пре­мье­ра Государственного со­ве­та, заместитель пред­се­да­те­ля Государственного комитета обо­ро­ны. В 1955-1965 годах (до от­ме­ны во­ин­ских зва­ний в НОАК) мар­шал КНР. В 1955 году ко­оп­ти­ро­ван (в 1956 году из­бран) в По­лит­бю­ро ЦК КПК. В 1959 году по­сле от­стра­не­ния от долж­но­сти Пэн Дэху­ая на­зна­чен министром обо­ро­ны. С 1966 года един­ст­вен­ный заместитель пред­се­да­те­ля ЦК КПК. Один из ини­циа­то­ров дви­же­ния хун­вэй­би­нов и цзао­фа­ней. В при­ня­том 9-м съез­дом КПК (1969) ус­та­ве пар­тии на­зван «близ­ким со­рат­ни­ком и пре­ем­ни­ком Мао Цзэ­ду­на».

Вес­ной - ле­том 1970 года Линь Бао вме­сте со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми вы­сту­пил про­тив пред­ло­жен­но­го Мао Цзэ­ду­ном из­ме­не­ния Кон­сти­ту­ции КНР, в ча­ст­но­сти про­тив уп­разд­не­ния по­ста председателя КНР. По официальным дан­ным, с декабря 1970 года го­то­вил государственный пе­ре­во­рот с це­лью за­хва­та вла­сти и фи­зического унич­то­же­ния Мао Цзэ­дуна , од­на­ко был ра­зо­бла­чён. По од­ной из вер­сий, по­гиб вме­сте с же­ной и сы­ном в авиа­ка­та­ст­ро­фе на тер­ри­то­рии Монгольской Народной Рес­пуб­ли­ки при по­пыт­ке бег­ст­ва. В августе 1973 года ис­клю­чён из КПК, в январе 1981 года на осо­бом за­се­да­нии Вер­хов­но­го су­да КНР при­знан ини­циа­то­ром соз­да­ния «контр­ре­во­лю­ци­он­ной груп­пи­ров­ки».

Сочинения:

Юй­лу. Сян­ган, 1969;

Selected works. Hong Kong, 1970