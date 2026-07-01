ЛИНЬ БЯО
ЛИНЬ БЯО, настоящее имя Линь Юйжун - китайский военный, государственный и политический деятель.
Из семьи ткачей. С 1924 года член Социалистического союза молодёжи, с 1925 года - Коммунистической партии Китая (КПК). Осенью 1925 года поступил в военную Хуанпу (Ваппу) школу. В октябре 1926 года назначен командиром учебного взвода в отдельный 4-й полк Национально-революционной армии, которым командовал Е Тин, в апреле 1927 года - командиром роты. Участвовал в Наньчанском восстании 1927 года, с остатками повстанческих войск ушёл в горный район Цзинганшань (на границе провинций Хунань и Цзянси). В 1928-1933 годах командовал 4-м корпусом Красной армии Китая.
В 1931 году член Революционного военного совета Временного центрального правительства Китайской советской республики. В 1937 году назначен командиром 115-й дивизии 8-й армии Красной армии Китая. В сентябре 1937 года его дивизия разгромила части 21-й бригады японской армии в горном ущелье к востоку от Пинсингуаня. В 1937-1943 годах возглавлял Антияпонскую военно-политическую академию в городе Яньань, центре Пограничного района Шэньси - Ганьсу - Нинся, контролировавшегося КПК. В 1938-1942 годах находился на лечении и учился в СССР, представлял КПК в Коммунистическом интернационале (Коминтерн). С конца 1942 по июль 1943 годоа вместе с Чжоу Эньлаем вёл переговоры с руководством Гоминьдана в городе Чунцин.
В 1945 году избран член ЦК КПК, член Военного совета ЦК КПК. В 1945-1949 годах командовал Объединённой демократической армией Северо-Востока, полевой армией Северо-Востока, участвовал в крупнейших операциях Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в т. ч. Ляошэньской (сентябрь - ноябрь 1948 года), Пекин-Тяньцзиньской (конец 1948 - начало 1949 годов). С 1949 года 1-й секретарь Центральнокитайского бюро ЦК КПК. После провозглашения Китайской Народной Республики (КНР) член Центрального народного правительственного совета, член Народно-революционного военного совета (НРВС) КНР, командующий Центрально-Южным военным округом. С 1954 года заместитель премьера Государственного совета, заместитель председателя Государственного комитета обороны. В 1955-1965 годах (до отмены воинских званий в НОАК) маршал КНР. В 1955 году кооптирован (в 1956 году избран) в Политбюро ЦК КПК. В 1959 году после отстранения от должности Пэн Дэхуая назначен министром обороны. С 1966 года единственный заместитель председателя ЦК КПК. Один из инициаторов движения хунвэйбинов и цзаофаней. В принятом 9-м съездом КПК (1969) уставе партии назван «близким соратником и преемником Мао Цзэдуна».
Весной - летом 1970 года Линь Бао вместе со своими сторонниками выступил против предложенного Мао Цзэдуном изменения Конституции КНР, в частности против упразднения поста председателя КНР. По официальным данным, с декабря 1970 года готовил государственный переворот с целью захвата власти и физического уничтожения Мао Цзэдуна, однако был разоблачён. По одной из версий, погиб вместе с женой и сыном в авиакатастрофе на территории Монгольской Народной Республики при попытке бегства. В августе 1973 года исключён из КПК, в январе 1981 года на особом заседании Верховного суда КНР признан инициатором создания «контрреволюционной группировки».
Сочинения:
Юйлу. Сянган, 1969;
Selected works. Hong Kong, 1970