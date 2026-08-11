ЛИМОЖСКИЕ ЭМАЛИ
ЛИМОЖСКИЕ ЭМАЛИ - художественные изделия с использованием эмали.
Создаваемые в мастерских города Лимож. С начала XII века изготавливались выемчатые эмали, которыми украшалась главным образом церковная утварь (реликварии, шкатулки, кресты, книжные оклады, небольшие образа-складни, триптихи). Нередко дополненные позолотой и полудрагоценными камнями произведения лиможских мастеров высоко ценились по всей Европе. Производство Лиможских эмалей пришло в упадок к концу XIV века вследствие Столетней войны. В конце XV века Лиможские эмали возродились в новой технике кроющей эмали и получили название расписных. Металлические выемки, разделявшие цветовые зоны (в прежней технике), заменялись графическим рисунком, что допускало более свободное нанесение цвета, приближая метод работы эмальера к живописному. Положенные на медную основу краски после обжига приобретали стекловидную текстуру, становясь яркими и блестящими, во многом напоминая произведения витражного искусства. В этой технике создавались отдельные пластины с религиозными образами и составленные из них полиптихи.
Около 1535 года под влиянием витража в Лиможских эмалях распространилась техника гризайль - роспись белой краской по синему или чёрному фону. С середины XVI века преобладают светские предметы декоративного назначения: зеркала, подсвечники, блюда, чаши, кувшины и другие сосуды для украшения стола и открытых буфетов, доски для фасадов, пластинки-портреты (по рисункам Ж. Клуэ и др.); наряду с религиозными темами широко используются мифологические и аллегорические сюжеты, источниками для которых служат гравюры (А. Дюрера, с произведений Рафаэля и др.). В богатом обрамляющем декоре ощутима маньеристическая стилистика Фонтенбло школы. В это время Лиможские эмали становятся подписными: известны имена отдельных мастеров (П. Реймон, П. Куртейс и др.) и целые династии (Пенико, Нуайе, Лимозен, Лоден и др.). Пережив свой расцвет в XV-XVII веках, производство Лиможских эмалей сохранилось вплоть до наших дней.
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Архив БРЭ.