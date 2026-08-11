ЛИМОЖСКИЕ ЭМАЛИ

ЛИМОЖСКИЕ ЭМАЛИ - художественные изделия с использованием эмали.

Соз­да­вае­мые в мас­тер­ских города Ли­мож. С начала XII века из­го­тав­ли­ва­лись вы­ем­ча­тые эма­ли, ко­то­ры­ми ук­ра­ша­лась главным образом цер­ков­ная ут­варь (ре­ли­к­ва­рии, шка­тул­ки, кре­сты, книж­ные ок­ла­ды, не­боль­шие об­раза-склад­ни, трип­ти­хи). Не­ред­ко до­пол­нен­ные по­зо­ло­той и по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми про­из­ве­де­ния ли­мож­ских мас­те­ров вы­со­ко це­ни­лись по всей Ев­ро­пе. Про­из­вод­ст­во Лиможских эмалей при­шло в упа­док к концу XIV века вслед­ст­вие Сто­лет­ней вой­ны . В конце XV века Лиможские эмали воз­ро­ди­лись в но­вой тех­ни­ке крою­щей эма­ли и по­лу­чи­ли название рас­пис­ных. Ме­тал­лические вы­ем­ки, раз­де­ляв­шие цве­то­вые зо­ны (в преж­ней тех­ни­ке), за­ме­ня­лись гра­фическим ри­сун­ком, что до­пус­ка­ло бо­лее сво­бод­ное на­не­се­ние цве­та, при­бли­жая ме­тод ра­бо­ты эмаль­е­ра к жи­во­пис­но­му. По­ло­жен­ные на мед­ную ос­но­ву крас­ки по­сле об­жи­га при­об­ре­та­ли стек­ло­вид­ную тек­сту­ру, ста­но­вясь яр­ки­ми и бле­стя­щи­ми, во мно­гом на­по­ми­ная про­из­ве­де­ния вит­раж­но­го искусства. В этой тех­ни­ке соз­да­ва­лись отдельные пла­сти­ны с ре­лигиозными об­раз­ами и со­став­лен­ные из них по­лип­ти­хи.

Около 1535 года под влия­ни­ем вит­ра­жа в Лиможских эмалях рас­про­стра­ни­лась тех­ни­ка гри­зайль - рос­пись бе­лой крас­кой по си­не­му или чёр­но­му фо­ну. С середины XVI века пре­об­ла­да­ют свет­ские пред­ме­ты де­ко­ра­тив­но­го на­зна­че­ния: зер­ка­ла, под­свеч­ни­ки, блю­да, ча­ши, кув­ши­ны и другие со­су­ды для ук­ра­ше­ния сто­ла и от­кры­тых бу­фе­тов, дос­ки для фа­са­дов, пла­стин­ки-порт­ре­ты (по ри­сун­кам Ж. Клуэ и др.); на­ря­ду с ре­лигиозными те­ма­ми ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся ми­фо­ло­гические и ал­ле­го­рические сю­же­ты, ис­точ­ни­ка­ми для ко­то­рых слу­жат гра­вю­ры (А. Дю­ре­ра, с про­из­ве­де­ний Ра­фа­эля и др.). В бо­га­том об­рам­ляю­щем де­ко­ре ощу­ти­ма мань­е­ри­стическая сти­ли­сти­ка Фон­тенб­ло шко­лы. В это вре­мя Лиможские эмали ста­но­вят­ся под­пис­ны­ми: из­вест­ны име­на отдельных мас­те­ров (П. Рей­мон, П. Кур­тейс и др.) и це­лые ди­на­стии (Пе­ни­ко, Ну­айе, Ли­мо­зен, Ло­ден и др.). Пе­ре­жив свой рас­цвет в XV-XVII веках, про­из­вод­ст­во Лиможских эмалей со­хра­ни­лось вплоть до на­ших дней.

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