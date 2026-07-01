ЛИМОЖ
ЛИМОЖ - город в центральной части Франции.
Регион Лимузен, административный центр департамента Верхняя Вьенна. Население 147,4 тысяч человека (2010). Расположен на реке Вьенна. Транспортный узел. Международный аэропорт.
Основан римлянами около 10 года до н. э. как Августоритум (Augustoritum), впоследствии известен как Лемовик (Lemovices, по названию галльского племени). В период домината входил в состав римского диоцеза Аквитания. Впоследствии епископский центр (согласно преданию, первым епископом Лиможа был святой Марциал, середина III века н. э.). С 472 года входил в состав Вестготского королевства, с 507 года - Франкского государства. В 862 году разорён викингами. С X века управлялся совместно епископом и виконтом, которым принадлежали две разные части города - Шато и Сите. Обе части города имели с XII-XIII веков собственные статуты (юридически объединены в 1792 году). В 1370 году в ходе Столетней войны 1337-1453 годов взят войсками Чёрного принца и разграблен. Важный ремесленный (с XII века - центр искусства эмали, смотри Лиможские эмали), культурный и религиозный (к концу XVIII века церковные учреждения занимали б. ч. территории города) центр. Сильно пострадал в период Французской революции XVIII века. С 1790 года главный город департамента Верхняя Вьенна. Промышленное развитие Лиможа началось с открытием в 1771 году фарфоровых мануфактур. Центр рабочего движения (волнения 1830, 1848, 1870, 1905 годов); в 1895 году в Лиможе создана Всеобщая конфедерация труда. В период 2-й мировой войны в мае 1940 - августе 1944 годов оккупирован германскими войсками, важный центр Движения Сопротивления.
Среди памятников римского времени - руины амфитеатра (конец I века), форума (расположены под Ратушей), терм (II век), остатки раннехристианского баптистерия (V век). В 848 году основано бенедиктинское аббатство Сен-Марсьяль (закрыто в 1791 году, разрушено в начале XIX века, в 1960 году открыта крипта Святого Марциала IV-VIII веков с саркофагами IV века, мозаикой IX века), вокруг которого формировался центр города. В Лиможе сохранились: собор Сент-Этьенн (строился с 1273 году; романские крипта и башня фасада, перестроенная в XIV веке; готическая апсида с капеллами - 1273-1327 годы, архитектор Ж. Дешан; позднеготический трансепт и северный портал Сен-Жан - 1516-1541 годы; резная ограда хора - 1535), церкви Бон-ле-Мин (романская), Сент-Мари (XIII век), Сен-Пьер-дю-Кейруа (XIII-XV века, фасад - 1534, витражи XVI века) и Сен-Мишель-де-Льон (XIV-XVI века, гранитные скульптуры львов, витражи XV-XVI веков, статуи XVII-XVIII веков); капелла Сент-Орельен (1471, статуи XV-XVII веков); мосты Сент-Этьенн (около 1210 года), Сен-Марсьяль (1215, фрагменты моста IV века); застройка торговой улицы в квартале Бушри. Среди архитектурных памятников XVII-XIX веков: бывший иезуитский коллеж (XVII-XVIII века), бывший епископский дворец (2-я половина XVIII века, архитектор Ж. Бруссо; часовня XVII века; ныне Городской епархиальный музей) с садами над рекой Вьенна; замки Эссар (XVII век, расширен к 1833 году) и Бове (XVIII век), Новый мост (1832-1238 годы), Ратуша в стиле неоренессанс (1879-1883 годы, архитектор Ш.А. Леклерк). В XX веке построены: павильон Вердурье (1919), железнодорожный вокзал (1924-1929 годы; оба - архитектор Р. Гонтье); концертный зал «Зенит» (2005-2006 годы, архитектор Б. Чуми).
В Лиможе - более 100 лабораторий и исследовательских центров, в т. ч. Лаборатория керамических материалов и обработки поверхностей (LMCTS), Институт оптических и микроволновых средств связи (IRCOM). Университет Лиможа (1968), в его составе - Национальная школа промышленной керамики (основана в 1893 году в Севре, с 1979 года в Лиможе), Национальная школа декоративного искусства, Институт компьютерных и прикладных наук (1987). Высшая национальная инженерная школа (ENSIL; 1991), Высшая национальная школа искусств (2003). Региональный университетский больничный центр. Городская библиотека; мультимедийная библиотека. Национальный музей А. Дюбуше (1845; коллекция фарфора, фаянса, майолики, стекла и керамики - всего около 15 тысяч экспонатов), Городской епархиальный музей (1912; коллекция лиможских эмалей, галло-римской и средневековой скульптуры, живописи XVI-XX веков, в т. ч. работы О. Ренуара, уроженца города; графика XX века), Музей сопротивления и депортации и др. Национальный драматический центр. Оперный театр (расположен в здании Большого театра, 1963, архитектор П. Сонрель). Региональный симфонический оркестр Лиможа и Лимузена (1988); Барочный ансамбль Лиможа (1984). Ежегодно проводятся международные фестивали: франкофонии (Le Festival International des Francophonies en Limousin), уличного искусства «Урбака» (с 1989 года, современное название с 1994 года), современного театрального искусства. Ботанический сад.
Известный в Европе мужской баскетбольный клуб «Лимож» (основан в 1929 году) - 9-кратный чемпион Франции (в 1983-2000 годах), победитель Кубка европейских чемпионов (1993; современное название Евролига УЛЕБ), Кубка обладателей кубков (1988) и Кубка Корача (1982, 1983, 2000); выступает во Дворце спорта «Боблан». В Лиможе проходили матчи чемпионата Европы по баскетболу (1983).
Основа городской экономики - сфера услуг (наука и образование, торговля, здравоохранение и др.). В Лиможе - технополис ESTER (площадь 200 га; представлено около 60 компаний; всего 1400 занятых, в т. ч. исследовательскими работами - 750 человек, 2008; разработки в области промышленной керамики, других материалов, обработки их поверхностей); на территории технополиса размещается Европейский центр керамики, включающий 6 исследовательских лабораторий и Национальную школу промышленной керамики. Сохраняет значение традиционное производство фарфоровых изделий. Производство грузовых автомобилей большой грузоподъёмности, низковольтного электрооборудования, металлообработка. Предприятия бумажной и полиграфической, шерстяной, пищевой (в основном мясной, молочной) промышленности; виноделие.
Близ Лиможа - романские церкви Сен-Леонар в Сен-Леонар-де-Нобла (XI-XII века; включена в список Всемирного наследия), Сент-Элуа в Солиньяке (освящена в 1143 году).