ЛИМОЖ

ЛИМОЖ - город в центральной части Франции.

Ре­ги­он Ли­му­зен, административный центр департамента Верх­няя Вьен­на. Население 147,4 тысяч человека (2010). Рас­по­ло­жен на реке Вьен­на. Транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт .

Ос­но­ван рим­ля­на­ми около 10 года до н. э. как Ав­гу­сто­ри­тум (Augustori­tum), впо­след­ст­вии из­вес­тен как Ле­мо­вик (Le­movices, по названию галль­ско­го пле­ме­ни ). В пе­ри­од до­ми­на­та вхо­дил в со­став римского дио­це­за Ак­ви­та­ния. Впо­след­ст­вии епи­скоп­ский центр (со­глас­но пре­да­нию, пер­вым епи­ско­пом Лиможа был святой Мар­ци­ал, середина III века н. э.). С 472 года вхо­дил в со­став Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, с 507 года - Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. В 862 году ра­зо­рён ви­кин­га­ми. С X века управ­лял­ся со­вме­ст­но епи­ско­пом и ви­кон­том, ко­то­рым при­над­ле­жа­ли две раз­ные час­ти го­ро­да - Ша­то и Си­те. Обе час­ти го­ро­да име­ли с XII-XIII веков собственные ста­ту­ты (юри­ди­че­ски объ­еди­не­ны в 1792 году). В 1370 году в хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов взят вой­ска­ми Чёр­но­го прин­ца и раз­граб­лен. Важ­ный ре­мес­лен­ный (с XII века - центр искусства эма­ли, смотри Ли­мож­ские эма­ли), куль­тур­ный и ре­ли­ги­оз­ный (к концу XVIII века цер­ков­ные уч­ре­ж­де­ния за­ни­ма­ли б. ч. тер­ри­то­рии го­ро­да) центр. Силь­но по­стра­дал в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. С 1790 года главный го­род департамента Верх­няя Вьен­на. Промышленное раз­ви­тие Лиможа на­ча­лось с от­кры­ти­ем в 1771 году фар­фо­ро­вых ма­ну­фак­тур. Центр ра­бо­че­го дви­же­ния (вол­не­ния 1830, 1848, 1870, 1905 годов); в 1895 году в Лиможе соз­да­на Все­об­щая кон­фе­де­ра­ция тру­да. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны в мае 1940 - августе 1944 годов ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, важ­ный центр Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния.

Сре­ди па­мят­ни­ков римского вре­ме­ни - руи­ны ам­фи­те­ат­ра (конец I века), фо­ру­ма (рас­по­ло­же­ны под Ра­ту­шей), терм (II век), ос­тат­ки ран­не­хри­сти­ан­ско­го бап­ти­сте­рия (V век). В 848 году ос­но­ва­но бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во Сен-Мар­сь­яль (за­кры­то в 1791 году, раз­ру­ше­но в начале XIX века, в 1960 году от­кры­та крип­та Святого Мар­циа­ла IV-VIII веков с сар­ко­фа­га­ми IV века, мо­заи­кой IX века), во­круг ко­то­ро­го фор­ми­ро­вал­ся центр го­ро­да. В Лиможе со­хра­ни­лись: со­бор Сент-Эть­енн (стро­ил­ся с 1273 году; ро­ман­ские крип­та и баш­ня фа­са­да, пе­ре­стро­ен­ная в XIV веке; го­тическая ап­си­да с ка­пел­ла­ми - 1273-1327 годы, архитектор Ж. Де­шан; позд­не­го­тический тран­септ и северный пор­тал Сен-Жан - 1516-1541 годы; рез­ная ог­ра­да хо­ра - 1535), церк­ви Бон-ле-Мин (ро­ман­ская), Сент-Ма­ри (XIII век), Сен-Пьер-дю-Кей­руа (XIII-XV века, фа­сад - 1534, вит­ра­жи XVI века) и Сен-Ми­шель-де-Льон (XIV-XVI века, гра­нит­ные скульп­ту­ры львов, вит­ра­жи XV-XVI веков, ста­туи XVII-XVIII веков); ка­пел­ла Сент-Орель­ен (1471, ста­туи XV-XVII веков); мос­ты Сент-Эть­енн (около 1210 года), Сен-Мар­сь­яль (1215, фраг­мен­ты мос­та IV века); за­строй­ка тор­го­вой ули­цы в квар­та­ле Буш­ри. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков XVII-XIX веков: бывший ие­зу­ит­ский кол­леж (XVII-XVIII века), бывший епи­скоп­ский дво­рец (2-я половина XVIII века, архитектор Ж. Брус­со; ча­сов­ня XVII века; ны­не Городской епар­хи­альный му­зей) с са­да­ми над рекой Вьен­на; зам­ки Эс­сар (XVII век, рас­ши­рен к 1833 году) и Бо­ве (XVIII век), Но­вый мост (1832-1238 годы), Ра­ту­ша в сти­ле не­оре­нес­санс (1879-1883 годы, архитектор Ш.А. Лек­лерк). В XX веке по­строе­ны: па­виль­он Вер­ду­рье (1919), железнодорожный во­кзал (1924-1929 годы; оба - архитектор Р. Гон­тье); кон­церт­ный зал «Зе­нит» (2005-2006 годы, архитектор Б. Чу­ми).

В Лиможе - бо­лее 100 ла­бо­ра­то­рий и ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров, в т. ч. Ла­бо­ра­то­рия ке­ра­мических ма­те­риа­лов и об­ра­бот­ки по­верх­но­стей (LMCTS), Институт оп­ти­че­ских и мик­ро­вол­но­вых средств свя­зи (IRCOM). Университет Лиможа (1968), в его со­ста­ве - Национальная шко­ла промышленной ке­ра­ми­ки (ос­но­ва­на в 1893 году в Сев­ре, с 1979 года в Лиможе), Национальная шко­ла де­ко­ра­тив­но­го искусства, Институт ком­пь­ю­тер­ных и при­клад­ных на­ук (1987). Выс­шая национальная инженерная шко­ла (ENSIL; 1991), Выс­шая национальная шко­ла ис­кусств (2003). Ре­гио­наль­ный уни­вер­си­тет­ский боль­нич­ный центр. Городская библиотека; муль­ти­ме­дий­ная библиотека. Национальный му­зей А. Дю­бу­ше (1845; кол­лек­ция фар­фо­ра, фа­ян­са, май­о­ли­ки, стек­ла и ке­ра­ми­ки - все­го около 15 тысяч экс­по­на­тов), Городской епар­хи­аль­ный му­зей (1912; кол­лек­ция ли­мож­ских эма­лей, гал­ло-римской и средневековой скульп­ту­ры, жи­во­пи­си XVI-XX веков, в т. ч. ра­бо­ты О. Ре­нуа­ра, уро­жен­ца го­ро­да; гра­фи­ка XX века), Му­зей со­про­тив­ле­ния и де­пор­та­ции и др. Национальный дра­ма­тический центр. Опер­ный те­атр (рас­по­ло­жен в зда­нии Боль­шо­го те­ат­ра, 1963, архитектор П. Со­нрель). Ре­гио­наль­ный сим­фо­нический ор­кестр Ли­мо­жа и Ли­му­зе­на (1988); Ба­роч­ный ан­самбль Ли­мо­жа (1984). Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: фран­ко­фо­нии (Le Festival International des Francophonies en Limousin), улич­но­го искусства «Ур­ба­ка» (с 1989 года, современное название с 1994 года), современного те­ат­раль­но­го искусства. Бо­та­нический сад.

Из­вест­ный в Ев­ро­пе муж­ской бас­кетболь­ный клуб «Ли­мож» (ос­но­ван в 1929 году) - 9-крат­ный чем­пи­он Фран­ции (в 1983-2000 годах), по­бе­ди­тель Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов (1993; современное название Ев­ро­ли­га УЛЕБ), Куб­ка об­ла­да­те­лей куб­ков (1988) и Куб­ка Ко­ра­ча (1982, 1983, 2000); вы­сту­па­ет во Двор­це спор­та «Боб­лан». В Лиможе про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та Ев­ро­пы по бас­кет­бо­лу (1983).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (нау­ка и об­ра­зо­ва­ние, тор­гов­ля, здра­во­охра­не­ние и др.). В Лиможе - тех­но­по­лис ESTER (площадь 200 га; пред­став­ле­но около 60 ком­па­ний; все­го 1400 за­ня­тых, в т. ч. ис­сле­до­ва­тель­ски­ми ра­бо­та­ми - 750 человек, 2008; раз­ра­бот­ки в об­лас­ти промышленной ке­ра­ми­ки, других ма­те­риа­лов, об­ра­бот­ки их по­верх­но­стей); на тер­ри­то­рии тех­но­по­ли­са раз­ме­ща­ет­ся Ев­ропейский центр ке­ра­ми­ки, вклю­чаю­щий 6 ис­сле­до­ва­тель­ских ла­бо­ра­то­рий и Национальную шко­лу промышленной ке­ра­ми­ки. Со­хра­ня­ет зна­че­ние тра­диционное про­изводство фар­фо­ро­вых из­де­лий. Про­изводство гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей боль­шой гру­зо­подъ­ём­но­сти, низ­ко­вольт­но­го элек­тро­обо­ру­до­ва­ния, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Пред­при­ятия бу­маж­ной и по­ли­гра­фической, шер­стя­ной, пи­ще­вой (в основном мяс­ной, мо­лоч­ной) промышленности; ви­но­де­лие.

Близ Лиможа - ро­ман­ские церк­ви Сен-Ле­о­нар в Сен-Ле­о­нар-де-Ноб­ла (XI-XII века; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), Сент-Элуа в Со­линь­я­ке (ос­вя­ще­на в 1143 году).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)