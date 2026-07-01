ЛИМОН ГОРОД

ЛИМОН ГОРОД - Пуэрто-Лимон, город в Коста-Рике.

Административный центр провинции Ли­мон. Население 67,5 тысяч человек (2010; с при­го­ро­да­ми около 100 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ка­риб­ско­го мо­ря. Железнодорожное со­об­ще­ние со сто­ли­цей стра­ны Сан-Хо­се. Морской порт.

Ос­но­ван в 1871 году с на­ча­лом строи­тель­ст­ва железнодорожной ли­нии Ли­мон - Сан-Хо­се (за­вер­ше­но в 1890 году) на мес­те ин­дей­ско­го се­ле­ния Ка­риа­ри.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - ока­за­ние транс­порт­ных и ло­ги­стических ус­луг. Лимон - главный внеш­не­тор­го­вый порт Кос­та-Ри­ки. Ори­ен­ти­ро­ван пре­имущественно на вы­воз аг­рар­ной про­дук­ции - ба­на­нов, ко­фе, са­ха­ра-сыр­ца, а так­же про­дук­ции элек­трон­ной промышленности , дре­ве­си­ны. Основные им­порт­ные гру­зы - нефть (пре­имущественно из Ве­не­су­элы и Мек­си­ки), ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, хи­мическая про­дук­ция, в т. ч. ми­неральные удоб­ре­ния. Порт вклю­ча­ет 2 тер­ми­на­ла: Ли­мон (гру­зо­обо­рот 2,7 миллиона тонн, 2007) - при­ни­ма­ет главным образом кон­тей­нер­ные гру­зы и пас­са­жир­ские лай­не­ры, и Мо­ин в од­но­именной бух­те (гру­зо­обо­рот 7,2 миллионов тонн; мо­дер­низи­ру­ет­ся, 2009), че­рез ко­то­рый про­хо­дит большая часть им­пор­та неф­ти и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся основной экс­порт ба­на­нов и фрук­тов. Близ тер­ми­на­ла Мо­ин рас­по­ло­жен един­ст­вен­ный в стра­не НПЗ (при­над­ле­жит государственной ком­па­нии RECOPE S.A.; мощ­ность 25 тысяч баррелей/сутки; про­изводство бен­зи­на, ди­зель­но­го то­п­ли­ва, эта­но­ла; мо­дер­ни­зи­ру­ет­ся, 2010). В Лимоне - пе­ре­ра­бот­ка дре­ве­си­ны, ряд пред­при­ятий пи­ще­вой и лёг­кой промышленности. Центр ту­риз­ма (пляж­ный от­дых, дай­винг, эко­ло­гический ту­ризм).

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