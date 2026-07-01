ЛИМОН ГОРОД
ЛИМОН ГОРОД - Пуэрто-Лимон, город в Коста-Рике.
Административный центр провинции Лимон. Население 67,5 тысяч человек (2010; с пригородами около 100 тысяч человек). Расположен на побережье Карибского моря. Железнодорожное сообщение со столицей страны Сан-Хосе. Морской порт.
Основан в 1871 году с началом строительства железнодорожной линии Лимон - Сан-Хосе (завершено в 1890 году) на месте индейского селения Кариари.
Основа экономики города - оказание транспортных и логистических услуг. Лимон - главный внешнеторговый порт Коста-Рики. Ориентирован преимущественно на вывоз аграрной продукции - бананов, кофе, сахара-сырца, а также продукции электронной промышленности, древесины. Основные импортные грузы - нефть (преимущественно из Венесуэлы и Мексики), машины и оборудование, химическая продукция, в т. ч. минеральные удобрения. Порт включает 2 терминала: Лимон (грузооборот 2,7 миллиона тонн, 2007) - принимает главным образом контейнерные грузы и пассажирские лайнеры, и Моин в одноименной бухте (грузооборот 7,2 миллионов тонн; модернизируется, 2009), через который проходит большая часть импорта нефти и осуществляется основной экспорт бананов и фруктов. Близ терминала Моин расположен единственный в стране НПЗ (принадлежит государственной компании RECOPE S.A.; мощность 25 тысяч баррелей/сутки; производство бензина, дизельного топлива, этанола; модернизируется, 2010). В Лимоне - переработка древесины, ряд предприятий пищевой и лёгкой промышленности. Центр туризма (пляжный отдых, дайвинг, экологический туризм).