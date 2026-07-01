ЛИМЕРИК

ЛИМЕРИК - город в юго-западной части Ирландии.

В провинции Ман­стер, административный центр граф­ст­ва Ли­ме­рик. Ли­ме­рик - тре­тий по зна­че­нию (по­сле Дуб­ли­на и Кор­ка) эко­но­мический и куль­тур­ный центр Ир­лан­дии. Население 39 тысяч человек (2010, с при­го­ро­да­ми бо­лее 90 тысяч человек; в т. ч. около 10 тысяч человек - вы­ход­цы из Поль­ши). Рас­по­ло­жен в устье реки Шан­нон. Круп­ный транс­порт­ный узел; автомобильными и железнодорожными ма­ги­ст­ра­ля­ми свя­зан с Дуб­ли­ном, Кор­ком, Го­луэ­ем, Уо­тер­фор­дом и другими го­ро­да­ми стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Шан­нон (в 25 км к за­па­ду от Ли­ме­рика) - важ­ный тран­зит­ный пункт, об­слу­жи­ваю­щий транс­ат­лан­тические рей­сы из стран Ев­ро­пы в Аме­ри­ку; аэ­ро­порт Ку­на ме­ст­но­го зна­че­ния.

Пер­вое упо­ми­на­ние Ли­ме­рика от­но­си­т­ся к 540 году. В 812 году укреплён ви­кин­га­ми. В 1106-1174 годах ре­зи­ден­ция пра­ви­те­лей кельтского ко­ро­левства То­монд (Северный Ман­стер). Около 1195 года за­во­ё­ван анг­ло-нор­манд­ца­ми. В 1197 году Ри­чард Льви­ное Серд­це да­ро­вал Ли­ме­рику го­род­скую хар­тию. Раз­ви­вал­ся как важ­ный порт на реке Шан­нон и центр тор­гов­ли про­дук­ци­ей мя­со­пе­ре­ра­бот­ки и му­ко­моль­но­го про­изводства. В 1467 году в Ли­ме­рике от­крыт мо­нет­ный двор. Ста­тус го­ро­да с 1609 года. Один из цен­тров Ир­ланд­ско­го вос­ста­ния 1641-1652 годов. В 1651 году за­хва­чен вой­ска­ми английского пар­ла­мен­та под ко­мандованием Г. Айр­то­на. Во вре­мя Ирландского вос­ста­ния 1688-1691 годов опор­ный пункт Яко­ва II, был два­ж­ды взят ар­ми­ей Виль­гель­ма III Оран­ско­го. Дос­тиг рас­цве­та к концу XVIII века. В 1848 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Дуб­ли­ном и Кор­ком. По­сле го­ло­да 1845-1849 годов при­шёл в упа­док. К концу XX века стал круп­ным эко­но­мическим цен­тром: в спе­ци­аль­но соз­дан­ных промышленных зо­нах и пар­ках [в т. ч. сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на «Шан­нон» (1959), промышленный парк Ра­хин и др.] раз­мес­ти­лись про­из­вод­ст­вен­ные мощ­но­сти ря­да иностранных ком­па­ний.

К по­строй­кам ста­ро­го, «анг­лий­ско­го» го­ро­да от­но­сят­ся ко­ро­лев­ский за­мок (1210; ка­зар­мы 1751 года; руи­ны зда­ний внутреннего дво­ра; на мес­те не­со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек - современное зда­ние ар­хео­ло­гического ис­сле­до­ва­тель­ско­го ком­плек­са и вы­ста­воч­но­го за­ла) и ран­не­го­тический со­бор Святой Ма­рии (1172, пе­ре­страи­вал­ся в XIV веке; де­ревянная кры­ша; резь­ба хо­ра - около 1480 года). Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты кре­по­ст­ных стен, в XIV-XV веках они бы­ли рас­ши­ре­ны и вклю­чили сти­хий­но вы­рос­ший «ир­ланд­ский» го­род. В XVIII веку к югу от не­го воз­ник т. н. но­вый го­род (по пла­ну 1769 года). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - церк­ви Сент-Ман­чин (1827; на мес­те средневековой церк­ви, рес­тав­ра­ция - 1980), Святого Ми­хаи­ла (1844; ре­кон­ст­рук­ция ин­терь­е­ра, ал­тарь - 1870-е годы, ар­хи­тек­то­ры У. и Р. Фо­гер­ти), Сент-Джон (1856-1861 годы, английский архитектор Ф.Ч. Хар­ду­ик; шпиль - 1883, архитектор М.А. Хен­нес­си); дом епи­ско­па (XVII век); особ­няк на Джон-сквер (1751, архитектор Ф. Бан­да­на); зда­ния та­мож­ни (1765-1769 годы, итальянский архитектор Д. Ду­карт; с 1840 года от­кры­то от­де­ле­ние поч­там­та; ны­не Му­зей Хант), су­да (1807-1809 годы; рес­тав­ра­ция ин­терь­е­ра - 1957, архитектор М. О’Лэ­ре), ком­па­нии «Tontine» (1838), бан­ка (1839, ар­хи­тек­то­ры У. Оу­эн, Т. Ну­эн­хем Дин), Городского ту­ри­стического ин­фор­мационного цен­тра (1991, архитектор О’Лэре).

Университет (1972, современный ста­тус с 1989 года; при университете - Кол­ледж ис­кусств), Тех­но­ло­гический институт (1852); Кол­ледж Гриф­фи­та и др. Городской му­зей (1906, от­крыт в 1916 году), Му­зей Хант (1974; ху­дожественная кол­лек­ция се­мьи Хант, по­да­рен­ная го­ро­ду, свыше 2 тысяч экс­по­на­тов). Городская ху­дожественная га­ле­рея (1948). Ирландский ка­мер­ный ор­кестр (1963; с 1995 года - при университете Ли­ме­рика). Те­ат­ры «Мил­лен­ни­ум», мо­ло­дёж­ный и др.; те­ат­раль­ный ком­плекс «Belltable Arts Centre». Еже­год­но в Ли­ме­рик про­хо­дят Вы­став­ка современного искусства EV + A (Exhibition of Visual + Art), Мо­ло­дёж­ный ки­но­фес­ти­валь (Fresh Film Festival) и другие. ме­ро­прия­тия.

В 1999 году про­во­ди­лись мат­чи Куб­ка ми­ра по рег­би. Из­вест­ны од­но­именные клу­бы по фут­бо­лу, рег­би, галь­ско­му фут­бо­лу, бас­кет­бо­лу. Гольф-клуб Ли­ме­рика не­од­но­крат­но про­во­дил От­кры­тый чем­пио­нат Ир­лан­дии. Ста­ди­он «То­монд Парк» (от­крыт в 1940 году; свыше 25 тысяч мест), известен ипподром.

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (72% за­ня­тых, в т. ч. в тор­гов­ле, фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­лу­гах 36%, об­ра­зо­ва­нии и здра­во­охра­не­нии 15%, на транс­пор­те 7%, 2006). Сре­ди ве­ду­щих ком­па­ний, ока­зы­ваю­щих фи­нан­со­вые и биз­нес-ус­лу­ги (в т. ч. кон­суль­та­ци­он­ные, ау­ди­тор­ские), - «Northern Trust», «Brenson Lawlor». Про­изводство средств про­грамм­но­го обес­пе­че­ния (в т. ч. для фи­нан­со­вых и бан­ков­ских опе­ра­ций, сис­тем элек­трон­ной тор­гов­ли). Центр ту­риз­ма; в 2007 году Ли­ме­рик (вклю­чая рай­он Шан­но­на и граф­ст­во Клэр) по­се­ти­ли свыше 2 миллионов человек.

В промышленности и строи­тель­ст­ве за­ня­то около 28% ра­бо­таю­щих. Большая часть круп­ных пред­при­ятий при­над­ле­жит фи­лиа­лам иностранных (в основном американских) ком­па­ний. Ирландские фир­мы до­ми­ни­ру­ют в пи­ще­вой и лёг­кой промышленности (про­изводство ори­ен­ти­ро­ва­но на об­слу­жи­ва­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния). Наи­бо­лее раз­ви­та элек­трон­ная и элек­тро­тех­ническая промышленность: круп­ные пред­при­ятия ком­па­ний «Analog Devices» (около 1 тысячи за­ня­тых; различные элек­трон­ные ком­по­нен­ты), «Intel» (ма­те­рин­ские пла­ты и другие ком­плек­тую­щие), «Lufthansa Technik» (сис­те­мы и тех­но­ло­гии об­слу­жи­ва­ния авиа­со­об­ще­ния), «Avocent» (сер­ве­ры и пе­ри­фе­рия); сре­ди другой про­дук­ции от­рас­ли - различные сис­те­мы элек­трон­ной без­о­пас­но­сти, специальное обо­ру­до­ва­ние для строи­тель­ст­ва и гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности, сред­ст­ва ма­шин­но­го про­ек­ти­ро­ва­ния, элек­тро­бы­то­вые при­бо­ры. Важ­ное зна­че­ние име­ет вы­пуск кон­такт­ных линз (круп­ное пред­при­ятие фир­мы «Vista­kon», фи­лиа­ла «John­son & Johnson»), различных медицинских и ор­то­пе­дических из­де­лий, фар­ма­цев­тических средств.

С середины 2000-х годов иностранные ком­па­нии всё ча­ще пе­ре­во­дят промышленные мощ­но­сти из Ли­ме­рика в стра­ны с бо­лее де­шё­вой ра­бо­чей си­лой. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы в Ли­ме­рике - один из са­мых вы­со­ких в стра­не (14,6% в 2008 году).

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