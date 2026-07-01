ЛИМЕРИК
ЛИМЕРИК - город в юго-западной части Ирландии.
В провинции Манстер, административный центр графства Лимерик. Лимерик - третий по значению (после Дублина и Корка) экономический и культурный центр Ирландии. Население 39 тысяч человек (2010, с пригородами более 90 тысяч человек; в т. ч. около 10 тысяч человек - выходцы из Польши). Расположен в устье реки Шаннон. Крупный транспортный узел; автомобильными и железнодорожными магистралями связан с Дублином, Корком, Голуэем, Уотерфордом и другими городами страны. Международный аэропорт Шаннон (в 25 км к западу от Лимерика) - важный транзитный пункт, обслуживающий трансатлантические рейсы из стран Европы в Америку; аэропорт Куна местного значения.
Первое упоминание Лимерика относится к 540 году. В 812 году укреплён викингами. В 1106-1174 годах резиденция правителей кельтского королевства Томонд (Северный Манстер). Около 1195 года завоёван англо-нормандцами. В 1197 году Ричард Львиное Сердце даровал Лимерику городскую хартию. Развивался как важный порт на реке Шаннон и центр торговли продукцией мясопереработки и мукомольного производства. В 1467 году в Лимерике открыт монетный двор. Статус города с 1609 года. Один из центров Ирландского восстания 1641-1652 годов. В 1651 году захвачен войсками английского парламента под командованием Г. Айртона. Во время Ирландского восстания 1688-1691 годов опорный пункт Якова II, был дважды взят армией Вильгельма III Оранского. Достиг расцвета к концу XVIII века. В 1848 году соединён железной дорогой с Дублином и Корком. После голода 1845-1849 годов пришёл в упадок. К концу XX века стал крупным экономическим центром: в специально созданных промышленных зонах и парках [в т. ч. свободная экономическая зона «Шаннон» (1959), промышленный парк Рахин и др.] разместились производственные мощности ряда иностранных компаний.
К постройкам старого, «английского» города относятся королевский замок (1210; казармы 1751 года; руины зданий внутреннего двора; на месте несохранившихся построек - современное здание археологического исследовательского комплекса и выставочного зала) и раннеготический собор Святой Марии (1172, перестраивался в XIV веке; деревянная крыша; резьба хора - около 1480 года). Сохранились фрагменты крепостных стен, в XIV-XV веках они были расширены и включили стихийно выросший «ирландский» город. В XVIII веку к югу от него возник т. н. новый город (по плану 1769 года). Среди архитектурных памятников - церкви Сент-Манчин (1827; на месте средневековой церкви, реставрация - 1980), Святого Михаила (1844; реконструкция интерьера, алтарь - 1870-е годы, архитекторы У. и Р. Фогерти), Сент-Джон (1856-1861 годы, английский архитектор Ф.Ч. Хардуик; шпиль - 1883, архитектор М.А. Хеннесси); дом епископа (XVII век); особняк на Джон-сквер (1751, архитектор Ф. Бандана); здания таможни (1765-1769 годы, итальянский архитектор Д. Дукарт; с 1840 года открыто отделение почтамта; ныне Музей Хант), суда (1807-1809 годы; реставрация интерьера - 1957, архитектор М. О’Лэре), компании «Tontine» (1838), банка (1839, архитекторы У. Оуэн, Т. Нуэнхем Дин), Городского туристического информационного центра (1991, архитектор О’Лэре).
Университет (1972, современный статус с 1989 года; при университете - Колледж искусств), Технологический институт (1852); Колледж Гриффита и др. Городской музей (1906, открыт в 1916 году), Музей Хант (1974; художественная коллекция семьи Хант, подаренная городу, свыше 2 тысяч экспонатов). Городская художественная галерея (1948). Ирландский камерный оркестр (1963; с 1995 года - при университете Лимерика). Театры «Милленниум», молодёжный и др.; театральный комплекс «Belltable Arts Centre». Ежегодно в Лимерик проходят Выставка современного искусства EV + A (Exhibition of Visual + Art), Молодёжный кинофестиваль (Fresh Film Festival) и другие. мероприятия.
В 1999 году проводились матчи Кубка мира по регби. Известны одноименные клубы по футболу, регби, гальскому футболу, баскетболу. Гольф-клуб Лимерика неоднократно проводил Открытый чемпионат Ирландии. Стадион «Томонд Парк» (открыт в 1940 году; свыше 25 тысяч мест), известен ипподром.
В экономике города доминирует сфера услуг (72% занятых, в т. ч. в торговле, финансовых и бизнес-услугах 36%, образовании и здравоохранении 15%, на транспорте 7%, 2006). Среди ведущих компаний, оказывающих финансовые и бизнес-услуги (в т. ч. консультационные, аудиторские), - «Northern Trust», «Brenson Lawlor». Производство средств программного обеспечения (в т. ч. для финансовых и банковских операций, систем электронной торговли). Центр туризма; в 2007 году Лимерик (включая район Шаннона и графство Клэр) посетили свыше 2 миллионов человек.
В промышленности и строительстве занято около 28% работающих. Большая часть крупных предприятий принадлежит филиалам иностранных (в основном американских) компаний. Ирландские фирмы доминируют в пищевой и лёгкой промышленности (производство ориентировано на обслуживание местного населения). Наиболее развита электронная и электротехническая промышленность: крупные предприятия компаний «Analog Devices» (около 1 тысячи занятых; различные электронные компоненты), «Intel» (материнские платы и другие комплектующие), «Lufthansa Technik» (системы и технологии обслуживания авиасообщения), «Avocent» (серверы и периферия); среди другой продукции отрасли - различные системы электронной безопасности, специальное оборудование для строительства и горнодобывающей промышленности, средства машинного проектирования, электробытовые приборы. Важное значение имеет выпуск контактных линз (крупное предприятие фирмы «Vistakon», филиала «Johnson & Johnson»), различных медицинских и ортопедических изделий, фармацевтических средств.
С середины 2000-х годов иностранные компании всё чаще переводят промышленные мощности из Лимерика в страны с более дешёвой рабочей силой. Уровень безработицы в Лимерике - один из самых высоких в стране (14,6% в 2008 году).