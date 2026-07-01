ЛИМБУРГ
ЛИМБУРГ - французские живописцы-миниатюристы, братья.
Поль (Полекен) (? - сентябрь или октябрь 1416 года), Эрман (? - сентябрь или октябрь 1416) и Жан (Жанекен) (? - до 9.3.1416 года). Родились в Неймегене в семье резчика по дереву Арнольда ван Лимбурга; по матери - племянники придворного художника герцогов Бургундских Жана Малуэля (около 1365 - 1415 или 1419). Около 1399-1400 годов учились ювелирному делу в Париже. С 1402 года работали при дворе герцога Бургундского Филиппа Храброго, после смерти герцога - у его брата Жана, герцога Беррийского. Возможно, братья Лимбург умерли при эпидемии чумы или погибли во время войны.
К числу произведений братьев Лимбург относятся иллюстрации «Морализованной Библии» (1402-1404 годы, Национальная библиотека, Париж), сцена «Герцог Беррийский, отправляющийся в путешествие» в «Малом часослове» («Petites Heures»; Национальная библиотека, Париж), ряд миниатюр в «Прекраснейшем часослове Богоматери герцога Беррийского» («Très Belles Heures…»; около 1405-1409 годов, там же), в «Прекрасном часослове герцога Беррийского» («Belles Heures…»; 1409, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), а также одна миниатюра в сборнике латинских анекдотов Валерия Максима (Ватиканская библиотека). Их главное произведение - «Роскошный (Великолепный) часослов герцога Беррийского» («Très Riches Heures…»; Музей Конде, Шантийи): из 129 миниатюр рукописи братьям Лимбург принадлежат 65 (созданы между 1412 и 1416 годами). Этот известнейший памятник позднеготического искусства объединяет в себе черты французской готической миниатюры с её изысканной декоративностью и новые художественные приёмы, предвосхищающие искусство нидерландских мастеров XV века (Я. ван Эйка, Робера Кампена, Рогира ван дер Вейдена) - т. н. арс нова. Наиболее новаторскими являются 12 миниатюр цикла «Времена года», изображающие характерные для разных месяцев года сельские и городские занятия. Новый подход к изображению окружающего мира проявляется в подробной передаче природы, деталей костюмов, архитектуры. На многих миниатюрах можно видеть реальные постройки Парижа (Сент-Шапель, Лувр, Консьержери) и замков герцога Беррийского (Лузиньян, Дурдан, Этамп, Сомюр). В передаче пространства на смену готической плоскостности, орнаментальным фонам и уходящим вверх пространственным планам приходят глубокие пейзажные построения; впервые появляется изображение световоздушной среды, источника света и теней, отбрасываемых предметами; человеческие фигуры приобретают вес и объём.
Несмотря на попытки учёных определить вклад каждого из братьев Лимбург в совместную работу, выделение их индивидуальных почерков не представляется возможным ввиду отсутствия произведений, выполненных каждым из братьев по отдельности.