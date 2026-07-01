ЛИМБУРГ

ЛИМБУРГ - французские живописцы -миниатюристы, братья.

Поль (По­ле­кен) (? - сентябрь или октябрь 1416 года), Эр­ман (? - сентябрь или октябрь 1416) и Жан (Жа­не­кен) (? - до 9.3.1416 года). Ро­ди­лись в Ней­ме­ге­не в се­мье рез­чи­ка по де­ре­ву Ар­ноль­да ван Лим­бур­га; по ма­те­ри - пле­мян­ни­ки при­двор­но­го ху­дож­ни­ка гер­цо­гов Бур­гунд­ских Жа­на Ма­лу­эля (около 1365 - 1415 или 1419). Около 1399-1400 годов учи­лись юве­лир­но­му де­лу в Па­ри­же. С 1402 года ра­бо­та­ли при дво­ре гер­цо­га Бур­гунд­ско­го Фи­лип­па Храб­ро­го, по­сле смер­ти гер­цо­га - у его бра­та Жа­на, гер­цо­га Бер­рий­ско­го. Воз­мож­но, братья Лимбург умер­ли при эпи­де­мии чу­мы или по­гиб­ли во вре­мя вой­ны.

К чис­лу про­из­ве­де­ний братьев Лимбург от­но­сят­ся ил­лю­ст­ра­ции «Мо­ра­ли­зо­ван­ной Биб­лии » (1402-1404 годы, Национальная библиотека, Па­риж), сце­на «Гер­цог Бер­рий­ский, от­прав­ляю­щий­ся в пу­те­ше­ст­вие» в «Ма­лом ча­со­сло­ве» («Petites Heures»; Национальная библиотека, Па­риж), ряд ми­ниа­тюр в «Пре­крас­ней­шем ча­со­сло­ве Бо­го­ма­те­ри гер­цо­га Бер­рий­ско­го» («Très Belles Heures…»; около 1405-1409 годов, там же), в «Пре­крас­ном ча­со­сло­ве гер­цо­га Бер­рий­ско­го» («Belles Heures…»; 1409, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк), а так­же од­на ми­ниа­тю­ра в сборнике латинских анек­дотов Ва­ле­рия Мак­си­ма (Ва­ти­кан­ская библиотека). Их глав­ное про­из­ве­де­ние - «Рос­кош­ный (Ве­ли­ко­леп­ный) ча­со­слов гер­цо­га Бер­рий­ско­го» («Très Riches Heures…»; Му­зей Кон­де, Шан­тийи): из 129 ми­ниа­тюр ру­ко­пи­си братьям Лимбург при­над­ле­жат 65 (со­з­да­ны ме­ж­ду 1412 и 1416 годами). Этот извест­ней­ший па­мят­ник позд­не­го­тического искусства объ­е­ди­ня­ет в се­бе чер­ты французской го­тической ми­ниа­тю­ры с её изы­скан­ной де­ко­ра­тив­но­стью и но­вые ху­дожественные приё­мы, пред­вос­хи­щаю­щие искусство ни­дерландских мас­те­ров XV века (Я. ван Эй­ка, Ро­бе­ра Кам­пе­на, Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на) - т. н. арс но­ва. Наи­бо­лее но­ва­тор­ски­ми яв­ля­ют­ся 12 ми­ниа­тюр цик­ла «Вре­ме­на го­да», изо­бра­жаю­щие ха­рак­тер­ные для раз­ных ме­ся­цев го­да сель­ские и го­род­ские за­ня­тия. Но­вый под­ход к изо­бра­же­нию ок­ру­жаю­ще­го ми­ра про­яв­ля­ет­ся в под­роб­ной пе­ре­да­че при­ро­ды, де­та­лей кос­тю­мов, ар­хи­тек­ту­ры. На мно­гих ми­ниа­тю­рах мо­ж­но ви­деть ре­аль­ные по­строй­ки Па­ри­жа (Сент-Ша­пель, Лувр, Кон­сь­ер­же­ри) и зам­ков гер­цо­га Бер­рий­ско­го (Лу­зинь­ян, Дур­дан, Этамп, Со­мюр). В пе­ре­да­че про­стран­ст­ва на сме­ну го­тической пло­ско­ст­но­сти, ор­на­мен­таль­ным фо­нам и ухо­дя­щим вверх про­стран­ст­вен­ным пла­нам при­хо­дят глу­бо­кие пей­заж­ные по­строе­ния; впер­вые по­яв­ля­ет­ся изо­бра­же­ние све­то­воз­душ­ной сре­ды, ис­точ­ни­ка све­та и те­ней, от­бра­сы­вае­мых пред­ме­та­ми; че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры при­об­ре­та­ют вес и объ­ём.

Не­смот­ря на по­пыт­ки учё­ных оп­ре­де­лить вклад ка­ж­до­го из братьев Лимбург в со­вме­стную ра­бо­ту, вы­де­ле­ние их ин­ди­ви­ду­аль­ных по­чер­ков не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным вви­ду от­сут­ст­вия про­из­ве­де­ний, вы­пол­нен­ных ка­ж­дым из брать­ев по от­дель­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)