ЛИМАСОЛ

ЛИМАСОЛ - город на юге Кипра.

Административный центр ок­ру­га (епар­хии) Ли­ма­сол. Население 172,1 тысяч человек (2010; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ни­ко­сии). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье залива Ак­ро­ти­ри­он Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Круп­ней­ший порт стра­ны.

Наи­бо­лее древ­ние за­хо­ро­не­ния на тер­ри­то­рии современного Ли­ма­сола да­ти­ру­ют­ся 2000 годом до н. э. С середины V века н. э. центр епар­хии. В 1191 году от­стро­ен английским ко­ро­лём Ри­чар­дом Льви­ное Серд­це, пе­ре­се­лив­шим в Ли­ма­соле жи­те­лей за­хва­чен­но­го им города Ама­тус. В 1192-1489 годах в со­ста­ве Кипр­ско­го ко­ро­лев­ст­ва пе­ре­жил пе­ри­од рас­цве­та. В 1373 году со­жжён ге­ну­эз­ца­ми, в 1424-1426 годах три­ж­ды за­хва­ты­вал­ся мам­лю­ка­ми. С конца XV века под вла­стью Ве­не­ции. В 1570 году взят тур­ка­ми. С 1925 года в со­ста­ве британской ко­ло­нии Кипр, с 1960 года - не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Кипр. Эко­но­мическое зна­че­ние го­ро­да вы­рос­ло по­сле ок­ку­па­ции северной час­ти Кип­ра турецкими вой­ска­ми в 1974 году и пе­ре­хо­да пор­та Фа­ма­гу­ста под кон­троль турецкой об­щи­ны.

В ста­рой час­ти го­ро­да со­хра­ни­лись фраг­мен­ты ви­зантийского со­бо­ра Святой Ека­те­ри­ны (X век), за­мок ио­ан­ни­тов (середина XIII века, ре­кон­ст­руи­ро­ван в XIV и в конце XVI веков; го­тическая ка­пел­ла 1284 года, фун­да­мен­ты ви­зантийской ча­сов­ни Святого Ге­ор­гия XII века; с 1987 года Му­зей средневекового Кип­ра), ме­четь Ке­бир-Джа­ми (конец XVI века, на мес­те церк­ви V-XIII веков, пе­ре­строе­на в 1906 году) и турецкие ба­ни; церковь Святой Фёк­лы, ча­сов­ня Святого Ма­ман­та (1694, мас­тер Фо­ма; рез­ной ико­но­стас ), церковь Святого Ан­д­ро­ни­ка (1835-1850 годы), дво­рец епи­ско­па , со­бор Агиа-На­па в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1891-1906 годы). В городском са­ду (в цент­ре Ли­ма­сола) рас­по­ло­же­ны те­ат­раль­ная пло­щад­ка под от­кры­тым не­бом, зоо­парк; на на­бе­реж­ной - Парк скульп­тур (соз­дан в 1999-2001 годах).

Кипр­ский тех­но­ло­гический университет (от­крыт в 2007 году), кам­пус Университета Фре­де­ри­ка (2007). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский округ Ли­ма­сол (1948; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, ан­тич­ная скульп­ту­ра), народного искусства (1985), ком­по­зи­то­ра С. Ми­ха­эли­ди­са (2005). Городская ху­дожественная га­ле­рея. Городской те­атр «Па­ти­хи­он» (1986). Еже­год­но про­во­дят­ся Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ба­ле­та (с 2000 года), кар­на­вал, фес­ти­валь ви­на (в кон­це ав­гу­ста/на­ча­ле сен­тяб­ря).

На ста­дио­не «Ци­ри­он» (свыше 13 тысяч мест) вы­сту­па­ет мно­го­крат­ный чем­пи­он стра­ны по фут­бо­лу - клуб «Апол­лон» (ос­но­ван в 1954 году); так­же име­ют­ся од­но­именные во­лей­боль­ная и бас­кет­боль­ная ко­ман­ды. Другой из­вест­ный клуб - АЕЛ (ос­но­ван в 1930 году): фут­боль­ная, бас­кет­боль­ная (в 2008 году уча­ст­во­ва­ла в «Фи­на­ле че­ты­рёх» на ку­бок ФИБА, про­во­див­шем­ся в Ли­ма­соле), во­лей­боль­ная, ганд­боль­ная ко­ман­ды. В 2006-2008 годах триж­ды в спор­тив­ном цен­тре имени Спи­ро­са Ки­приа­ну (2005; 6,3 тысяч мест) про­хо­дил «Матч всех звёзд» ФИБА.

Ли­ма­сол - круп­ный эко­но­мический центр. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. Важ­ное зна­че­ние име­ет об­слу­жи­ва­ние пор­то­вой дея­тель­но­сти. Гру­зо­обо­рот пор­та 4,4 миллиона тонн (2007; около 1/2 - кон­тей­нер­ные гру­зы), в т. ч. им­порт 3,24 миллиона тонн (ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, зер­но, из­де­лия из тек­сти­ля, ме­ди­ка­мен­ты, удоб­ре­ния), экс­порт 1,16 миллион тонн (ви­на, без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки, фрук­ты, ово­щи); пас­са­жи­ро­обо­рот 421,6 тысяч человек. В Ли­ма­соле рас­по­ло­же­на основная часть оф­шор­ных ком­па­ний, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных на Ки­пре. Один из важ­ных ту­ри­стических цен­тров стра­ны (при­ни­ма­ет около 14% ту­ри­стов; 2007). Большая часть промышленных мощ­но­стей скон­цен­три­ро­ва­на в юго-за­пад­ной (в рай­оне пор­та) и се­ве­ро-вос­точ­ной ча­стях го­ро­да. Ли­ма­сол - тра­диционный центр ви­но­де­лия (в т. ч. из ви­но­гра­да с южных скло­нов гор Тро­одос): пред­при­ятия ве­ду­щих кипр­ских ком­па­ний - KEO, LOEL, ETKO, SODAP. Про­из­вод­ст­во мяс­ной и мо­лоч­ной про­дук­ции, олив­ко­во­го мас­ла и кон­сер­ви­ро­ван­ных оли­вок, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков. Вы­пуск оде­ж­ды и обу­ви, пар­фю­мер­но-кос­ме­тической и фар­ма­цев­тической про­дук­ции.

Близ Ли­ма­сола - руи­ны ан­тич­ных го­ро­дов Ама­тус (храм Аф­ро­ди­ты, I век н. э.; фраг­мен­ты ран­не­хри­сти­ан­ских ба­зи­лик) и Ку­ри­он (ос­но­ван около XIV века до н. э.; те­атр II-III веков, рес­тав­ри­ро­ван в 1960-е годы; на­поль­ные мо­заи­ки II-V веков в ним­фее, тер­мах, до­мах Ев­сто­лия, Ахил­ле­са, гла­диа­то­ров, в 3-не­фной ба­зи­ли­ке); за­мок ио­ан­ни­тов в Ко­ло­си (XIII век, пе­ре­стро­ен около 1454 года); церковь Святого Ев­ста­фия (XII век, пе­ре­строе­на в середине XV века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)