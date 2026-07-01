ЛИМАСОЛ
ЛИМАСОЛ - город на юге Кипра.
Административный центр округа (епархии) Лимасол. Население 172,1 тысяч человек (2010; второй по числу жителей город страны после Никосии). Расположен на побережье залива Акротирион Средиземного моря. Крупнейший порт страны.
Наиболее древние захоронения на территории современного Лимасола датируются 2000 годом до н. э. С середины V века н. э. центр епархии. В 1191 году отстроен английским королём Ричардом Львиное Сердце, переселившим в Лимасоле жителей захваченного им города Аматус. В 1192-1489 годах в составе Кипрского королевства пережил период расцвета. В 1373 году сожжён генуэзцами, в 1424-1426 годах трижды захватывался мамлюками. С конца XV века под властью Венеции. В 1570 году взят турками. С 1925 года в составе британской колонии Кипр, с 1960 года - независимой Республики Кипр. Экономическое значение города выросло после оккупации северной части Кипра турецкими войсками в 1974 году и перехода порта Фамагуста под контроль турецкой общины.
В старой части города сохранились фрагменты византийского собора Святой Екатерины (X век), замок иоаннитов (середина XIII века, реконструирован в XIV и в конце XVI веков; готическая капелла 1284 года, фундаменты византийской часовни Святого Георгия XII века; с 1987 года Музей средневекового Кипра), мечеть Кебир-Джами (конец XVI века, на месте церкви V-XIII веков, перестроена в 1906 году) и турецкие бани; церковь Святой Фёклы, часовня Святого Маманта (1694, мастер Фома; резной иконостас), церковь Святого Андроника (1835-1850 годы), дворец епископа, собор Агиа-Напа в неовизантийском стиле (1891-1906 годы). В городском саду (в центре Лимасола) расположены театральная площадка под открытым небом, зоопарк; на набережной - Парк скульптур (создан в 1999-2001 годах).
Кипрский технологический университет (открыт в 2007 году), кампус Университета Фредерика (2007). Музеи: археологический округ Лимасол (1948; археологическое собрание, античная скульптура), народного искусства (1985), композитора С. Михаэлидиса (2005). Городская художественная галерея. Городской театр «Патихион» (1986). Ежегодно проводятся Международный фестиваль балета (с 2000 года), карнавал, фестиваль вина (в конце августа/начале сентября).
На стадионе «Цирион» (свыше 13 тысяч мест) выступает многократный чемпион страны по футболу - клуб «Аполлон» (основан в 1954 году); также имеются одноименные волейбольная и баскетбольная команды. Другой известный клуб - АЕЛ (основан в 1930 году): футбольная, баскетбольная (в 2008 году участвовала в «Финале четырёх» на кубок ФИБА, проводившемся в Лимасоле), волейбольная, гандбольная команды. В 2006-2008 годах трижды в спортивном центре имени Спироса Киприану (2005; 6,3 тысяч мест) проходил «Матч всех звёзд» ФИБА.
Лимасол - крупный экономический центр. Большая часть работающих занята в сфере услуг. Важное значение имеет обслуживание портовой деятельности. Грузооборот порта 4,4 миллиона тонн (2007; около 1/2 - контейнерные грузы), в т. ч. импорт 3,24 миллиона тонн (машины и оборудование, зерно, изделия из текстиля, медикаменты, удобрения), экспорт 1,16 миллион тонн (вина, безалкогольные напитки, фрукты, овощи); пассажирооборот 421,6 тысяч человек. В Лимасоле расположена основная часть офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. Один из важных туристических центров страны (принимает около 14% туристов; 2007). Большая часть промышленных мощностей сконцентрирована в юго-западной (в районе порта) и северо-восточной частях города. Лимасол - традиционный центр виноделия (в т. ч. из винограда с южных склонов гор Троодос): предприятия ведущих кипрских компаний - KEO, LOEL, ETKO, SODAP. Производство мясной и молочной продукции, оливкового масла и консервированных оливок, безалкогольных напитков. Выпуск одежды и обуви, парфюмерно-косметической и фармацевтической продукции.
Близ Лимасола - руины античных городов Аматус (храм Афродиты, I век н. э.; фрагменты раннехристианских базилик) и Курион (основан около XIV века до н. э.; театр II-III веков, реставрирован в 1960-е годы; напольные мозаики II-V веков в нимфее, термах, домах Евстолия, Ахиллеса, гладиаторов, в 3-нефной базилике); замок иоаннитов в Колоси (XIII век, перестроен около 1454 года); церковь Святого Евстафия (XII век, перестроена в середине XV века).