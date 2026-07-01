ЛИМАНОВСКИЙ БОЛЕСЛАВ
ЛИМАНОВСКИЙ БОЛЕСЛАВ - польский политический деятель, историк и публицист.
Учился в Московском и Дерптском университетах, где сблизился с радикальным крылом национально-освободительного движения, т. н. красными. За участие в организации патриотической манифестации в Вильно в 1861 году арестован и сослан в Архангельскую, а затем в Воронежскую губернию. Освобождён по амнистии в 1867 году, переехал в Варшаву.
С 1868 года жил близ городе Люблин, член различных социалистических кружков, в середине 1870-х годов окончил Львовский университет. С 1878 года в эмиграции в Швейцарии, сотрудничал с польской социалистической прессой, организовал социалистическое объединение «Люд польский», одной из целей которого была борьба за независимость Польши. В 1889 году переехал в Париж, глава движения т. н. народных социалистов, в 1892 году один из основателей Польской социалистической партии (ППС), участвовал в выработке её программы.
В 1907 году вернулся в Галицию, член ППС - революционной фракции (с 1909 года снова ППС), сотрудничал с Ю. Пилсудским, в 1912 году возглавил Польскую военную казну, собиравшую средства на финансирование польского стрелкового движения. В 1922-1935 годах член польского Сената от ППС.
Специалист по истории Польши XIX века, занимался вопросами национально-освободительного движения, польских восстаний и политических организаций. С 1934 года почетный доктор Варшавского университета.
Сочинения:
Historja powstania 1863 i 1864 r. Lwów, 1888;
Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r. Kraków; N. Y., 1913;
Pamiętniki. Warsz., 1937-1973. T. 1-4;
Stanisław Worcell. Życiorys. Warsz., 1948;
Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. 5 wyd. Warsz., 1983.