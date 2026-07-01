ЛИМАНОВСКИЙ БОЛЕСЛАВ

ЛИМАНОВСКИЙ БОЛЕСЛАВ - польский политический деятель, историк и публицист.

Учил­ся в Мо­с­ков­ском и Дерпт­ском университетах, где сбли­зил­ся с ра­ди­каль­ным кры­лом национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, т. н. крас­ны­ми. За уча­стие в ор­га­ни­за­ции пат­рио­тической ма­ни­фе­ста­ции в Виль­но в 1861 году аре­сто­ван и со­слан в Ар­хан­гель­скую, а за­тем в Во­ро­неж­скую губернию. Ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии в 1867 году, пе­ре­ехал в Вар­ша­ву.

С 1868 года жил близ городе Люб­лин, член различных со­циа­ли­стических круж­ков, в середине 1870-х годов окон­чил Львов­ский университет. С 1878 года в эмиг­ра­ции в Швей­ца­рии, со­труд­ни­чал с польской со­циа­ли­стической прес­сой, ор­га­ни­зо­вал со­циа­ли­стическое объ­е­ди­не­ние «Люд поль­ский», од­ной из це­лей ко­то­ро­го бы­ла борь­ба за не­за­ви­си­мость Поль­ши. В 1889 году пе­ре­ехал в Па­риж, гла­ва дви­же­ния т. н. народных со­циа­ли­стов, в 1892 году один из ос­но­ва­те­лей Поль­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (ППС), уча­ст­во­вал в вы­ра­бот­ке её про­грам­мы.

В 1907 году вер­нул­ся в Га­ли­цию, член ППС - ре­во­люционной фрак­ции (с 1909 года сно­ва ППС), со­труд­ни­чал с Ю. Пил­суд­ским, в 1912 году воз­гла­вил Польскую во­енную каз­ну, со­би­рав­шую сред­ст­ва на фи­нан­си­ро­ва­ние польского стрелкового дви­же­ния. В 1922-1935 годах член польского Се­на­та от ППС.

Спе­циа­лист по ис­то­рии Поль­ши XIX века, за­ни­мал­ся во­про­са­ми национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, польских вос­ста­ний и по­ли­тических ор­га­ни­за­ций. С 1934 года почетный доктор Вар­шав­ско­го уни­вер­си­те­та.

Сочинения:

Historja powstania 1863 i 1864 r. Lwów, 1888;

Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r. Kraków; N. Y., 1913;

Pamiętniki. Warsz., 1937-1973. T. 1-4;

Stanisław Wor­cell. Życiorys. Warsz., 1948;

Historia demokracji pols­kiej w epoce porozbiorowej. 5 wyd. Warsz., 1983.