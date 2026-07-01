ЛИЛОНГВЕ
ЛИЛОНГВЕ - столица Малави.
Административный центр Центрального района. Население 723,6 тысяч человек (2010); крупнейший по числу жителей город страны. Расположен в центральной части Малави, на высоте около 1100 м, на реке Лилонгве. Через Лилонгве проходят: основная автомагистраль, соединяющая север и юг страны, а также автодороги, связывающие западные и восточные районы; железная дорога, обеспечивающая сообщение с Замбией и Мозамбиком. Международный аэропорт.
Основан в 1902 году как британский форпост. С 1947 года статус города. С 1975 года столица Малави (решение о переносе столицы из города Зомба принято в 1964 году). В исторической части Лилонгве, Старом городе, преобладает традиционная жилая застройка, расположены предприятия торговли и общественного питания местного значения; в Новом городе сосредоточены правительственные учреждения, иностранные посольства, современные жилые здания и отели, офисы и представительства национальных и иностранных компаний. Между Старым и Новым городом - зона природного заповедника. Важный центр науки, образования и культуры страны. Сельскохозяйственная исследовательская станция (1948), Центральная ветеринарная лаборатория (1974), медицинские, сельскохозяйственные и технические колледжи. Национальная библиотечная служба (1968; библиотечный фонд насчитывает более 700 тысяч томов).
Центр сельскохозяйственного района (специализируется на выращивании табака; в Лилонгве ежегодно проводится табачный аукцион). Предприятия пищевой (переработка местного сельскохозяйственного сырья, в т. ч. табака), лёгкой промышленности. Большая часть обрабатывающих производств сконцентрированы в северной части города. Традиционное изготовление национальных сувенирных изделий (в т. ч. из дерева) и торговля ими.