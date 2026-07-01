ЛИЛОНГВЕ

ЛИЛОНГВЕ - столица Малави.

Административный центр Цент­раль­но­го района. Население 723,6 тысяч человек (2010); круп­ней­ший по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны. Рас­по­ло­жен в центральной час­ти Ма­ла­ви, на высоте около 1100 м, на реке Ли­лон­гве. Че­рез Лилонгве про­хо­дят: основная ав­то­ма­ги­ст­раль, со­еди­няю­щая се­вер и юг стра­ны, а так­же ав­то­до­ро­ги, свя­зы­ваю­щие западные и восточные рай­оны; же­лез­ная до­ро­га , обес­пе­чи­ваю­щая со­об­ще­ние с Зам­би­ей и Мо­зам­би­ком. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1902 году как британский фор­пост. С 1947 года ста­тус го­ро­да. С 1975 года сто­ли­ца Ма­ла­ви (ре­ше­ние о пе­ре­но­се сто­ли­цы из города Зом­ба при­ня­то в 1964 году). В ис­то­рической час­ти Лилонгве, Ста­ром го­ро­де, пре­об­ла­да­ет тра­диционная жи­лая за­строй­ка, рас­по­ло­же­ны пред­при­ятия тор­гов­ли и об­щественного пи­та­ния ме­ст­но­го зна­че­ния; в Но­вом го­ро­де со­сре­до­то­че­ны пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния, иностранные по­соль­ст­ва, современные жи­лые зда­ния и оте­ли, офи­сы и пред­ста­ви­тель­ст­ва национальных и иностранных ком­па­ний. Ме­ж­ду Ста­рым и Но­вым го­ро­дом - зо­на при­род­но­го за­по­вед­ни­ка. Важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры стра­ны. Сельскохозяйственная ис­сле­до­ва­тель­ская стан­ция (1948), Центральная ве­те­ри­нар­ная ла­бо­ра­то­рия (1974), медицинские, сельскохозяйственные и тех­нические кол­лед­жи. Национальная биб­лио­теч­ная служ­ба (1968; биб­лио­теч­ный фонд на­счи­ты­ва­ет бо­лее 700 тысяч то­мов).

Центр сельскохозяйственного рай­она (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­ра­щи­ва­нии та­ба­ка; в Лилонгве еже­год­но про­во­дит­ся та­бач­ный аук­ци­он). Пред­при­ятия пи­ще­вой (пе­ре­ра­бот­ка ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья, в т. ч. та­ба­ка), лёг­кой промышленности. Большая часть об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств скон­цен­три­ро­ва­ны в северной час­ти го­ро­да. Тра­диционное из­го­тов­ле­ние национальных су­ве­нир­ных из­де­лий (в т. ч. из де­ре­ва) и тор­гов­ля ими.

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