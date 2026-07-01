ЛИЛЛО ДЖОРДЖ

ЛИЛЛО ДЖОРДЖ - английский драматург .

Ро­дил­ся в се­мье юве­ли­ра , вы­ход­ца из Флан­д­рии. Де­бю­ти­ро­вал бал­лад­ной опе­рой «Силь­вия, или Сель­ские по­хо­ро­ны» («Sylvia, or The country bu­ri­al», 1730). Лилло - один из соз­да­те­лей ме­щан­ской дра­мы. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ла его пье­са «Лон­дон­ский ку­пец, или Ис­то­рия Джорд­жа Бар­ну­эл­ла» («The London merchant, or The history of George Barn­well», 1731; русский перевод 1764) о нрав­ст­вен­ном па­де­нии и ги­бе­ли лон­дон­ско­го под­мас­те­рья.

Сре­ди других пьес: «Хри­стиан­ский ге­рой» («The christian hero», 1735), «Ро­ко­вое лю­бо­пыт­ст­во» [«Fatal cu­ri­osi­ty», 1736, пе­ре­ра­бо­та­на немецким дра­ма­тур­гом Ф.Л.Ц. Вер­не­ром в дра­му «24 фев­ра­ля» (1809)], «Эль­ме­рик, или Тор­же­ст­вую­щая спра­вед­ли­вость» («Elmerick, or Jus­tice tri­um­phant», 1740, издана посмертно), пье­са-мас­ка «Бри­та­ния и Ба­та­вия» («Britannia and Batavia», издана в 1740 году), на­пи­сан­ная по слу­чаю бра­ко­со­че­та­ния Виль­гель­ма IV и прин­цес­сы Ан­ны Ган­но­вер­ской; дра­ма «Ма­ри­на» («Marina», 1738), соз­дан­ная по мо­ти­вам тра­ги­ко­ме­дии «Пе­рикл» У. Шек­спи­ра. Про­ник­ну­тые мо­ра­ли­за­тор­ст­вом дра­мы Лилло ока­за­ли боль­шое влия­ние на раз­ви­тие английской, французской и немецкой дра­ма­тур­гии.

Сочинения:

Lillo’s dramatic works. With memoirs of the author / Ed.T. Davies. 2nd ed. L., 1810. Vol. 1-2;

The dramatic works. Oxf.; N. Y., 1993