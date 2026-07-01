ЛИЛЛО ДЖОРДЖ
ЛИЛЛО ДЖОРДЖ - английский драматург.
Родился в семье ювелира, выходца из Фландрии. Дебютировал балладной оперой «Сильвия, или Сельские похороны» («Sylvia, or The country burial», 1730). Лилло - один из создателей мещанской драмы. Наибольшую известность получила его пьеса «Лондонский купец, или История Джорджа Барнуэлла» («The London merchant, or The history of George Barnwell», 1731; русский перевод 1764) о нравственном падении и гибели лондонского подмастерья.
Среди других пьес: «Христианский герой» («The christian hero», 1735), «Роковое любопытство» [«Fatal curiosity», 1736, переработана немецким драматургом Ф.Л.Ц. Вернером в драму «24 февраля» (1809)], «Эльмерик, или Торжествующая справедливость» («Elmerick, or Justice triumphant», 1740, издана посмертно), пьеса-маска «Британия и Батавия» («Britannia and Batavia», издана в 1740 году), написанная по случаю бракосочетания Вильгельма IV и принцессы Анны Ганноверской; драма «Марина» («Marina», 1738), созданная по мотивам трагикомедии «Перикл» У. Шекспира. Проникнутые морализаторством драмы Лилло оказали большое влияние на развитие английской, французской и немецкой драматургии.
Сочинения:
Lillo’s dramatic works. With memoirs of the author / Ed.T. Davies. 2nd ed. L., 1810. Vol. 1-2;
The dramatic works. Oxf.; N. Y., 1993