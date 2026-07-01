ЛИЛЛЕХАММЕР
ЛИЛЛЕХАММЕР - город на юге Норвегии.
Административный центр фюльке (округа) Оппланн. Население 20,6 тысяч человек (2010). Расположен в южной части долины Гудбраннсдален, на берегу озера Мьёса, при впадении в него реки Логен. Транспортный узел на пути из южной части Норвегии в северную; через Лиллехаммер проходят автомобильные и железнодорожные магистрали Осло - Тронхейм, трансъевропейская автомагистраль Е6 (Треллеборг/Швеция - Киркенес/Норвегия).
Время основания неизвестно; упоминается с 1390 года под названиями Литликаупангр и Литлихамарр. В 1827 году получил статус торгового города.
В Лиллехаммере сохранилось здание культурного центра (1895, реконструировано в 1991 году). Университетский колледж Лиллехаммера (1971). Этнографический музей под открытым небом Майхёуген (1887) включает около 180 исторических строений [в т. ч. одну из старейших деревянных церквей Норвегии - Гармохиркен (XIII век; жилые и хозяйственные постройки), более 40 тысяч экспонатов, воссоздающих традиционный сельский уклад]; на его территории расположен Почтовый музей (1947). Художественный музей (1927, норвежское искусство с 1830-х годов), Норвежский олимпийский музей (1997), Норвежский музей старинного транспорта. Дома-музеи: писательницы С. Унсет, поэта Б. Бьёрнсона (в 10 км от Лиллехаммера; открыт для публики в 1935 году). Пароход-памятник «Шибладнер» (спущен на воду в 1856 году, один из старейших в мире регулярно эксплуатирующихся колёсных пароходов). Ежегодно проводятся: зимний фестиваль искусств (февраль), литературный фестиваль (май, один из крупнейших в Скандинавии), а также музыкальные фестивали блюза (апрель) и джазовый «Дёладжаз» (сентябрь).
Один из старейших в Норвегии центров зимних видов спорта. Место проведения XVII Олимпийских зимних игр (1994). Здесь проходили также чемпионаты мира по конькобежному спорту (неоднократно с 1953 года), биатлону (1977), скелетону (1995), хоккею с шайбой (1999) и другие состязания. В окрестностях города - центры зимнего спортивного отдыха международного значения Хафьелль, Квитфьелль, Шейкампен и др. (всего функционирует около 35 подъёмников, около 80 горнолыжных трасс, более 1300 км беговых лыжных трасс). Лыжный стадион «Биркебейнер», арена «Кантёуген Фристайл», аквапарк «Юрекстад».
Туристический и административно-деловой центр региона (в сфере услуг занято более 85% работающих, 2007). Ежегодно Лиллехаммер и окрестности посещают более 800 тысяч человек. В начале XXI века активно развивается деловой туризм (проведение международных семинаров, конференций и других мероприятий). Небольшие предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности.
Близ города - парк развлечений «Хундерфоссен» (оформлен по мотивам норвежского фольклора).