ЛИЛЛЕХАММЕР

ЛИЛЛЕХАММЕР - город на юге Норвегии.

Административный центр фюль­ке (ок­ру­га) Оп­планн. Население 20,6 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен в южной час­ти до­ли­ны Гуд­бран­нс­да­лен, на бе­ре­гу озера Мьё­са, при впа­де­нии в не­го реки Ло­ген. Транс­порт­ный узел на пу­ти из южной час­ти Нор­ве­гии в се­вер­ную; че­рез Лиллехаммер про­хо­дят ав­то­мо­биль­ные и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли Ос­ло - Трон­хейм, трансъ­ев­ро­пей­ская ав­то­ма­ги­ст­раль Е6 (Трел­ле­борг/Шве­ция - Кир­ке­нес/Нор­ве­гия).

Вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но; упо­ми­на­ет­ся с 1390 года под на­зва­ния­ми Лит­ли­кау­пангр и Лит­ли­ха­марр. В 1827 году по­лу­чил ста­тус тор­го­во­го го­ро­да.

В Лиллехаммере со­хра­ни­лось зда­ние куль­тур­но­го цен­тра (1895, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1991 году). Уни­вер­си­тет­ский кол­ледж Лиллехаммера (1971). Эт­но­гра­фический му­зей под от­кры­тым не­бом Май­хё­уген (1887) вклю­ча­ет около 180 ис­то­рических строе­ний [в т. ч. од­ну из ста­рей­ших де­ревянных церк­вей Нор­ве­гии - Гар­мо­хир­кен (XIII век; жи­лые и хо­зяйственные по­строй­ки), бо­лее 40 тысяч экс­по­на­тов, вос­соз­даю­щих тра­диционный сель­ский ук­лад]; на его тер­ри­то­рии рас­по­ло­жен Поч­то­вый му­зей (1947). Ху­до­жественный му­зей (1927, норвежское искусство с 1830-х годов), Норвежский олим­пий­ский му­зей (1997), Норвежский му­зей ста­рин­но­го транс­пор­та. До­ма-му­зеи: пи­са­тель­ни­цы С. Ун­сет, по­эта Б. Бьёрн­со­на (в 10 км от Лиллехаммера; от­крыт для пуб­ли­ки в 1935 году). Па­ро­ход-па­мят­ник «Шиб­лад­нер» (спу­щен на во­ду в 1856 году, один из ста­рей­ших в ми­ре ре­гу­ляр­но экс­плуа­ти­рую­щих­ся ко­лёс­ных па­ро­хо­дов). Еже­год­но про­во­дят­ся: зим­ний фес­ти­валь ис­кусств (фев­раль), литературный фес­ти­валь (май, один из круп­ней­ших в Скан­ди­на­вии), а так­же музыкальные фес­ти­ва­ли блю­за (ап­рель) и джа­зо­вый «Дё­лад­жаз» (сен­тябрь).

Один из ста­рей­ших в Нор­ве­гии цен­тров зим­них ви­дов спор­та. Ме­сто про­ве­де­ния XVII Олим­пий­ских зим­них игр (1994). Здесь про­хо­ди­ли так­же чем­пио­на­ты ми­ра по конь­ко­беж­но­му спор­ту (не­од­но­крат­но с 1953 года), би­ат­ло­ну (1977), ске­ле­тону (1995), хок­кею с шай­бой (1999) и другие со­стя­за­ния. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - цен­тры зим­не­го спор­тив­но­го от­ды­ха ме­ж­ду­народного зна­че­ния Хафь­елль, Квит­фь­елль, Шей­кам­пен и др. (все­го функ­цио­ни­ру­ет около 35 подъ­ём­ни­ков, около 80 гор­но­лыж­ных трасс, бо­лее 1300 км бе­го­вых лыж­ных трасс). Лыж­ный ста­ди­он «Бир­ке­бей­нер», аре­на «Кан­тё­уген Фри­стайл», ак­ва­парк «Юрек­стад».

Ту­ри­сти­че­ский и ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-де­ло­вой центр ре­гио­на (в сфе­ре ус­луг за­ня­то бо­лее 85% ра­бо­таю­щих, 2007). Еже­год­но Лиллехаммер и ок­ре­ст­но­сти по­се­ща­ют бо­лее 800 тысяч человек. В начале XXI века ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся де­ло­вой ту­ризм (про­ве­де­ние ме­ж­ду­народных се­ми­на­ров, кон­фе­рен­ций и других ме­ро­прия­тий). Не­боль­шие пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ го­ро­да - парк раз­вле­че­ний «Хун­дер­фос­сен» (оформ­лен по мо­ти­вам норвежского фольк­ло­ра ).

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