ЛИЛЛЬБЁРН, ДЖОН (англ. John Lilburne)

Деятель времен Гражданской войны в Англии , памфлетист, лидер движения левеллеров . Выходец из джентри. Принадлежал к нетитулованном дворянству, воспитывался в пуританской семье. Будучи подростком, он был отдан в ученики торговцу сукном. Постепенно Лилберн проникся идеями пуританизма. В 1630-х годах Лилберн активно выступал против епископальной церкви. За распространение пуританского учения ещё до революции его судили, бичевали плетьми, держали в тюрьмах.

В последние годы своего ученичества он совершал поездки в Голландию для переправки в Англию печатавшейся за границей пуританской литературы. В 1637 году Лилберн был арестован по обвинению в распространении пуританской литературы и присужден к крупному штрафу, публичному бичеванию, выставлению к позорному столбу и заключению в тюрьму, и лишь в 13 ноября 1640 года был освобожден Долгим парламентом по протекции Кромвеля . С началом Гражданской войны стал капитаном круглоголовых, которыми командовал граф Эссекс. Принимал участие в ряде крупных боёв, в том числе в знаменитых сражениях при Эджхилле и Марстон-Муре. В ходе войны он сумел отличиться: получил чин подполковника и возглавил драгунский полк. Однако в 1645 году Лилберн, будучи индепендентом , вышел в отставку, отказавшись подписать Ковенант, устанавливающий в качестве обязательной религии в армии пресвитерианство, что было одним из условий создания армии «нового образца».

В 1646 году за свои решительные выступления Лилберн был приговорен палатой лордов к тюремному заключению и огромному штрафу. Выпущен он был лишь в 1648 году. Составленное в 1647 им и его соратниками «Народное соглашение» явилось программным документом партии левеллеров. В 1649 подверг критике индепендентов и осудил казнь короля. Неоднократно заключался в тюрьму. В 1654 примкнул к квакерам.